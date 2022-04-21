Новые меры: какую поддержку могут получить томские работодатели?

Партнерский материал / Фото: 21 апреля 2022 // Фото: freepik.com

С весны 2022 года в Томской области начинают действовать новые меры поддержки работодателей, сотрудников и соискателей. Все они направлены на снижение напряженности на рынке труда, сохранение и создание новых рабочих мест.

В частности, речь о компенсации затрат томских предприятий на обучение сотрудников, организацию общественных работ и временное трудоустройство.

Рассказываем, на какие меры поддержки могут рассчитывать организации и жители региона, и как их получить.

Субсидии на профобучение сотрудников

Сложившаяся экономическая ситуация требует от томских компаний внести изменения в производственные и технологические процессы. В связи с этим промпредприятия региона могут рассчитывать на получение субсидии на профессиональное обучение (в том числе и дополнительное) работников, которые находятся под риском увольнения.

При этом средняя сумма средств, предполагаемая на оплату обучения одного сотрудника, составит 59,58 тыс. рублей. Программа финансируется за счет средств федерального и областного бюджетов.

Кто может претендовать?

Со стороны работодателей — юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели Томской области промышленного сектора (ФЗ от 13.12.2014 №488). Это организации, заявившие о наличии работников, находящихся под риском увольнения. Некоммерческим организациям субсидия не предоставляется.

В свою очередь, возможность пройти профобучение могут не только сотрудники предприятий, которые находятся под под риском увольнения, но и те, кто переведен в режим неполного рабочего времени, находится в простое или направлен в отпуск без сохранения заработной платы.

Как принять участие?

Претенденты на получение субсидии должны подать заявки в Департамент труда и занятости населения Томской области, который и проводит отбор кандидатов. Объявления о проведении отборов размещаются на официальном сайте департамента rabota.tomsk.gov.ru.

Первый отбор почти завершен, заявки принимаются до 21.04.2022 включительно. Объявление о старте следующих отборов также будут размещаться на сайте rabota.tomsk.gov.ru.

Заявки рассматриваются в течение 14 календарных дней после даты окончания их приема. Предприятия, которые не пройдут отбор, получат уведомления от департамента с указанием причин отклонения.

Важно!

Получить субсидию могут только промышленные предприятия Томской области. Участниками мероприятия могут стать 879 работников организации, находящихся под риском увольнения. При этом доля занятых (по истечении трех месяцев) после прохождения обучения должна составлять не менее 85%. Получатели субсидии в течение трех месяцев после дня завершения обучения также должны будут предоставить в областной департамент труда и занятости населения отчет о достижении значений результата предоставления финансирования.

Субсидии на частичную оплату труда при организации общественных работ

Благодаря этой мере, соискатели в период поиска работы смогут в дополнение к пособию по безработице получать заработную плату. А работодатели, организовавшие какие-либо общественные работы, не требующие квалификации (обрезка деревьев, покраска бордюров, посадка цветов и так далее), — компенсировать расходы на выплату заработной платы.

Размер субсидии равен минимальному размеру оплаты труда на каждого трудоустроенного, увеличенному на районный коэффициент и сумму страховых взносов в месяц. При этом организация общественных работ осуществляется через областные органы службы занятости.

Кто может претендовать?

Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели Томской области, заявившие о наличии временных рабочих мест для выполнения неквалифицированного труда. Еще одним условием является отсутствие ограничительных мер в связи с распространением CODID-19. Некоммерческим организациям субсидия не предоставляется.

В свою очередь, соискатели, желающие принять участие в мероприятии, должны быть зарегистрированы в органах службы занятости в качестве ищущего работу или безработного.

Как принять участие?

Как и в предыдущем случае — подать заявку в Департамент труда и занятости населения Томской области. Заявки будут рассмотрены в течение 14 календарных дней после даты окончания их приема.

Первый отбор почти завершен, заявки принимаются до 21.04.2022 включительно. Объявление о старте следующих отборов будут размещаться на сайте rabota.tomsk.gov.ru.

Важно!

На общественные работы к работодателю не может быть направлен сотрудник, с которым он уже состоит в трудовых отношениях. Период занятости на работах составляет не более трех месяцев. Участниками мероприятия могут стать 1 054 жителя Томской области. Получатели субсидии должны будут в течение 15 рабочих дней после дня окончания периода общественных работ предоставить в областной департамент труда и занятости населения отчет о достижении значений результата предоставления финансирования.

Подробная информация об условиях участия, процедуре отбора и порядке предоставления субсидии, а также заявка на участие — здесь (Приказ ДТЗН ТО от 24.03.2022 №5).

Субсидии за временное трудоустройство работников

Работодатели Томской области могут получать субсидии и за временное трудоустройство работников, которые находятся под риском увольнения. В частности, предусмотрена частичная оплата труда и материально-техническое оснащение рабочих мест.

Размер субсидии равен величине минимального размера оплаты труда, увеличенную на сумму страховых взносов и районный коэффициент. Оплата материально-технического оснащения производится разово и составляет до 10 тыс. рублей на одно рабочее место.

Кто может претендовать?

Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели Томской области, которые заявили о наличии работников, находящихся под риском увольнения, наличии временных рабочих мест, а также не имеющие ограничительных мер в связи с распространением CODID-19.

В свою очередь, принять участие в мероприятии могут не только сотрудники, которые находятся под под риском увольнения, но и те, кто переведен в режим неполного рабочего времени, находятся в простое или направлен в отпуск без сохранения заработной платы.

Как принять участие?

Подать заявку в Департамент труда и занятости населения Томской области. Заявки будут рассмотрены в течение 14 календарных дней после даты окончания их приема.

Первый отбор почти завершен, заявки принимаются до 21.04.2022. Объявление о старте следующих отборов также будут размещаться на сайте rabota.tomsk.gov.ru.

Важно!

Период занятости на временных работах составляет не более трех месяцев. Участниками мероприятия могут стать 1 757 работников томских предприятий.

Подробная информация об условиях участия, процедуре отбора и порядке предоставления субсидии, а также заявка на участие — здесь (Приказ ДТЗН ТО от 24.03.2022 №5).

Подать заявки на получение субсидий можно на сайте Департамента труда и занятости населения Томской области rabota.tomsk.gov.ru

Господдержка, направленная на стимулирование занятости отдельных категорий

Томские компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, также смогут рассчитывать на господдержку (постановление РФ от 13.03.2021 № 362, с изм. от 18.03.2022 № 398). Речь идет о трудоустройстве отдельных категорий населения в возрасте до 30 лет. В частности, работодателям будут частично компенсированы затраты на выплаты заработной платы.

Субсидия равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. При этом первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев. Возмещение затрат осуществляет Фонд социального страхования Российской Федерации.

Кто может претендовать?

Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели Томской области. Важно, что рассчитывать на поддержку могут и некоммерческие организации региона.

Перечень категорий населения, которые могут принять участие в мероприятии довольно широк. Ключевой критерий — возраст до 30 лет. В частности, это молодые люди с инвалидностью, не занятые после окончания военной службы по призыву, выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, дети-сироты, лица, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а также родители несовершеннолетних детей.

Как принять участие?

В первую очередь работодателям необходимо обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале «Работа России». При подаче заявления работодателям необходимо сделать отметку о желании принять участие в программе. После этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий.

Важно!

На компенсацию могут рассчитывать организации, подавшие заявление о подборе работников и трудоустроившие в 2021 году безработного. Заработная плата принятых на работу в компанию в рамках программы безработных граждан не должна быть ниже величины МРОТ. В свою очередь, соискатели, должны состоять на учете в службе занятости в качестве ищущего или безработного.

Подробная информация об условиях участия, процедуре отбора и порядке предоставления субсидии, а также заявка на участие — здесь.

Получить дополнительную информацию обо всех мерах поддержки, а также задать любые уточняющие вопросы можно телефонам специалистов департамента: +7 (38-22) 46-94-72, +7 (3822) 46-94-13.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: