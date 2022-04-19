5 книг о... современном искусстве от Наташи Юдиной

19 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Какие книги помогут узнать больше о современном искусстве, часто неожиданном и непонятном?

Поговорили об этом с художницей Наташей Юдиной, чьи арт-объекты всегда привлекают всеобщее внимание — и на томских выставках, и далеко за пределами города.

АВТОР Наташа Юдина Художница

Тьерри де Дюв, «Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность»

Это теоретический материал, способный объяснить читателю, почему радикальный жест Дюшана покончил с изобразительным искусством. В чем крушение его жеста? А в чем прорыв? И что же это за жест? Книга включает психоаналитическую риторику, которая описывает историю эволюции художника Дюшана от его живописных практик к практикам реди-мейда. В частности, анализирует его работу «Новобрачная, раздетая своими холостяками», написанную в 1915–1923 годах. Автор книги, искусствовед и художественный критик, интерпретирует работу, как переход к новейшей истории искусства, например, к писсуару Дюшана и вопросу: почему люди теперь находят пронзительный лиризм в сантехнических изделиях? Комментарий Дюшана о том, что в значении некоторых слов заложена «взрывчатка»: они говорят о куда большем, чем сказано в их словарном толковании, делают процедуру именования процедурой художественного высказывания. Это значит, что после Дюшана имя в предмете искусства становится самим предметом искусства.

Михаил Лифшиц «Кризис безобразия», 1968 год

Беспрецедентная по жестокости, ярости, глубине и радикализму критика модернизма и авангарда. Книга является бесценным источником информации об искусстве первой половины XX века, включая иностранную инвазию американской поп-культуры, как ее называет Лифшиц «Феноменология консервной банки», не от вторых рук, а от человека ученого. Лифшиц — советский философ, эстетик, литературовед, теоретик и историк культуры. Более того, там такой уровень проникновения в материал, который недоступен ни одному философу и искусствоведу. Книга способствует формированию крепкого критического мышления.

Василий Кандинский, «О духовном в искусстве»

Книга, показывающая, что в хаотичных на первый взгляд движениях цветовых пятен, линиях и точках на его картинах кроется логика. У Кандинского ни одно цветовое пятно, линия или точка не появляется случайно. Об этой логике, сопоставлении цвета и движения он рассуждает в своих теоретических работах. По этой причине книгу стоит адресовать читателю, изучившего предыдущий труд Михаила Лифшица «Кризис безобразия» — для ментальной разгрузки критического аппарата и духовного восстановления сил.

Илья Кабаков, Борис Гройс «Диалоги»

Эта книга представлена в форме интеллектуальной беседы художника и философа. Содержание важно для понимания того, когда искусство стало концептуальным. Внимательный читатель еще и найдет ответы на вопрос «как понимать концептуализм». Илья Кабаков — заметный художник движения «Московский Романтический Концептуализм», возникшего в начале 1970-х в неофициальном искусстве СССР. Сам термин принято относить к одноименной статье Бориса Гройса.

Кроме того, эстетика книги включает редчайшее толкование русской идентичности и оригинальности в традиции белого цвета в русском искусстве!

Каталог «Искусство против географии»

Это иллюстрированный сборник статей к 10-летию галереи Марата Гельмана, изданный в 2000 году. В нем представлена карта современного российского искусства, сформировавшегося на стыке смены культурной парадигмы. Каталог ценен в архивном, искусствоведческом и теоретическом плане, а также содержит словарь терминов и понятий современного искусства. Увы, в интернете он не представлен. Но в свое время я привезла его в Томск.

Базовое понимание современного искусства состоит еще и в том, что оно, искусство современности и предмет, пытающийся стать искусством — это совершенно различные вещи. Думаю, поэтому то невероятное усилие, которые совершит любопытный читатель, изучив эти пять книг, компенсируется истинным наслаждением от встречи с прекрасным!

Текст: Мария Симонова

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