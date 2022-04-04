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Расти вместе с роботами: как томский проект Genius Mechanic учит детей думать и творить

Сейчас как никогда важно поддержать локальный малый бизнес. Поэтому мы продолжаем рассказывать об интересных томских проектах.

Бывают игрушки, которые больше, чем просто игрушки. Так, роботов и баллисты от Genius Mechanic дети сначала самостоятельно собирают, и этот процесс уже крайне увлекателен сам по себе.

Проект родился в Томске, развивающие конструкторы для детей создаются здесь же, в нашем городе. Подробнее о Genius Mechanic «Томскому Обзору» рассказал один из его основателей Данил Старосек.

Мыслить как инженер

Фото: Серафима Кузина

Идея проекта родилась несколько лет назад. Данил работал младшим научным сотрудников в ТУСУРе, параллельно преподавал в Школе цифровых технологий. Обучал детей техническим навыкам, инженерному подходу. И отмечал, что школьникам действительно интересно:

— Дети очень быстро впитывают информацию. И, что поразительно, ученики 5-8 классов ничуть не уступали в учебе студентам 2-3 курсов, которым я преподавал параллельно, а обучать школьников было веселее. Они не стесняются своих эмоций, ведут себя непосредственно, — рассказывает Данил. — Я преподаю больше шести лет и мне очень нравится передавать свои знания детям. В процессе работы родилась идея, как можно увеличить аудиторию, на которую мы можем повлиять, прививая любовь к инженерному делу. Вместе с коллегой по Школе цифровых технологий Сергеем Лазаренко мы придумали развивающие наборы конструкторов для детей.

Данил Старосек
Фото: Серафима Кузина

Проекту Genius Mechanic полтора года. В условиях пандемии было непросто — возникали затруднения с поставками, кто-то из команды не мог работать, кто-то переезжал в другой город. Но на сегодняшний день рабочие процессы в компании оптимизированы, продвижение конструкторов налажено.

Сейчас в команде уже пять человек. Создание своего коллектива единомышленников Данил считает одним из самых сложных моментов в пока небольшой истории компании. Зато сейчас подобралась крепкая команда людей, связанных одной целью.

Сделать своими руками

Фото: Серафима Кузина

В наборы Genius Mechanic входят детали и инструменты, необходимые для сборки конструктора. В коробке также размещен QR-код, который ведет к подробной пошаговой инструкции для сборки.

— Мы постарались предоставить детям всю информацию, — объясняет Данил. — В набор инструментов входят гаечный ключ, отвертка, шлифовальная машинка. Некоторые детали ребята клеят на столярный клей, он безопасный, нетоксичный. Под него у нас предусмотрена специальная емкость, чтобы дети пользовались клеем аккуратно. В инструкции все очень подробно рассказано: как клеить, как гаечки закручивать, как шлифовать. Наш конструктор мы подаем не как игрушку — это проект, прививающий детям любовь к созиданию, к разработке, он показывает и доказывает, что все можно сделать своими руками.

Фото: Серафима Кузина

Материалы для конструкторов используются максимально натуральные:

— Мы за экологичность, поэтому пластик стараемся использовать как можно меньше. Тем более мы живем в Сибири, нам очень логично обращаться к дереву. Коричневые аутентичные картонные коробки для конструкторов производятся здесь, в Томске. У нас вообще большая локализация производства — фанера из березы тоже томская, режем ее собственными силами, у нас есть нужные станки. Остальные комплектующие — металлические изделия и провода — стараемся закупать у крупных поставщиков по выгодным ценам. Правда сейчас все подорожало в два раза, но мы избегаем резкого повышения цен на наши наборы, — подчеркивает Данил.

На сегодняшний день самый популярный конструктор Genius Mechanic — шагающий робот Багги.

— То, что нужно, мы заранее сами паяем, а детям остается собрать робота, подшлифовать детали, где-то склеить, использовать винты и гайки. Все можно сделать самостоятельно, — рассказывает Данил. — Часто берут баллисту — средневековое осадное орудие. Также у нас есть два варианта автоматов и другие интересные устройства. Одно из них позволяет чертить красивые круги — для этого надо крутить рукоятку, запускать вращающийся диск. А вставленный фломастер оставляет интересные узоры — из окружностей и спиралей.

Баллиста из набора Genius Mechanic
Фото: Серафима Кузина

Другой набор — конструктор ручного генератора. Он похож на трещотку, народный музыкальный инструмент. В нем используются два светодиода: когда вертишь в одну сторону, они горят одним цветом, в другую — другим. Так ребенок может наглядно познакомиться с тем, как получается электроэнергия. Еще один конструктор — робот для рисования. В него вставляются три фломастера, за счет батарейки и моторчика запускается движение, и он создает спонтанные рисунки.

Совсем новая разработка Genius Mechanic — автомат, стреляющий маленькими резинками. Одна стенка корпуса у него пластиковая, что для конструкторов редкость, но в этом случае было важным показать, что находится внутри и как работает механизм. Он пятизарядный, за секунду вылетают все резинки.

Фото: Серафима Кузина

Данил успокаивает:

— Это неопасно, никто не пострадает. У нас все миролюбиво, мы делаем такие игрушки только в целях инженерного познания механизмов. Многое в инженерию пришло из военного искусства. Самый популярный пример — микроволновая печь. Ученый исследовал радар, излучение электромагнитных волн, и заметил, что рядом с мощным радаром очень быстро нагреваются предметы. Это был побочный эффект, на основе которого разработали СВЧ печь, устройство, которое сейчас есть почти в каждом доме.

Играть и развиваться

Фото: Серафима Кузина


На какой возраст рассчитаны развивающие конструкторы? У каждого набора своя рекомендация. К примеру, робота Багги лучше начинать собирать не раньше 10 лет, а баллисту можно сделать с семи. Конструкторы одинаково привлекают и девчонок, и мальчишек.

Пока роботы Genius Mechanic довольно простые:

— Мы начинали с конструкторов, где вообще не было микросхем, затем стали потихоньку усложнять — добавлять батарейки, выключатели, светодиоды. В перспективе, конечно, хотим дорасти до программируемых роботов, — говорит Данил. — Но мы не умаляем важности роботов для детей помладше, тех, кому еще рано программировать и собирать электронные схемы. Нашими роботами мы помогаем развить интерес к дальнейшим занятиям робототехникой, электроникой, программированием.

Фото: Серафима Кузина

В детстве такие инженерные игрушки — не просто развлечение, но очень важные для развития вещи, убеждены в Genius Mechanic:

— Грустно, когда ребенок в 9 лет не может завязать шнурки, потому что у него пальцы как сосиски, он ничего не может сделать руками. Вместе с мелкой моторикой развивается мышление, также подобные конструкторы полезны для пространственного мышления. Во время сборки удается заметить определенные закономерности и получить инженерные навыки, иначе конструкцию не собрать. Если ребенок получает готовую игрушку, то он ничего нового не почерпнет, — подчеркивает Данил. — Конструктор мотивирует: чтобы поиграть, надо сначала собрать робота. Да и сам процесс очень увлекателен, он вызывает много эмоций. Часто играть уже не так интересно, как собирать. Дети просят новый набор, рассказывают нам родители.

Фото: Серафима Кузина

Как быстро придумываются новые конструкторы? По-разному. К примеру, автомат, стреляющий пятью зарядами, собрали и отладили за один день. Над чем-то команда проекта работает неделю, самое «долгое» изобретение рождалось месяц. Скоро появится конструктор робота-паука. В его создании принимала участие томская художница — Ирина Караулова. Она работает в индустрии компьютерных и мобильных игр, а также помогает Genius Mechanic придумывать роботов.

Расти «вглубь и вширь»

Фото: Серафима Кузина

До недавнего времени проект Genius Mechanic продвигал свою продукцию главным образом в Instagram (социальная сеть, признанная в России экстремисткой). За неделю в среднем приходило 40 заказов. Конструкторы покупали и томичи, также был интерес со стороны столичных частных садов и школ. Для них подобные развивающие наборы — хороший вариант. Дети могут собирать его несколько дней, а потом забрать домой результат своей работы.

Теперь компания во многом начинает поиск клиентов с нуля — перешла в другие социальные сети, разрабатывает магазин ВКонтакте, размещает ролики о своих роботах на YouTube.

Фото: Серафима Кузина

Genius Mechanic — проект исключительно томский, отмечает Данил:

— Томск — такой город, который рождает идеи, похожие на нашу, и здесь возможна их реализация. У меня есть друзья в других городах, знаю, что у них не так распространена технология лазерной резки, сложно найти разработчиков, владеющих 2D и 3D-проектированием. У нас же много «технарей», атмосфера, располагающая к такой работе, сильная материально-техническая база, есть современные станки и доступ к ним. Томские условия дают большое преимущество.

Фото: Серафима Кузина

Насколько высока у томичей конкуренция? Проект достаточно самобытен:

— Не сказать, что мы единственные, кто делает такие вещи, но у нас свой собственный путь, и это помогает развиваться, — говорит Данил. — Два года назад похожие проекты зародились одновременно в разных городах, но многие быстро свернулись — не знаю, что им помешало. Есть крутые конструкторы из фанеры, но у них нет электроники. Те же вещи, что у нас, не делает никто.

Перспективы для развития в Genius Mechanic видят «и вширь, и вглубь»:

— Собираемся увеличивать частную клиентскую базу за счет социальных сетей, а также сотрудничать с детскими садами и домами творчества. А развитие «вглубь» — это разработка более сложных схем для роботов.

Текст: Мария Симонова

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