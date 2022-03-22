Кадры на месте.

Как работодатели и специалисты находят друг друга в Томске

22 марта 2022 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

Вопрос поиска работы и сотрудников был и остается одним из самых важных для развития как и малого бизнеса, и больших предприятий, так и в целом для экономики страны. К счастью, сегодня есть множество инструментов для быстрого и адекватного его решения.

В Томском Кадровом центре «Работа России» применяют самые передовые из них — от открытого отбора на вакансии до карьерных акселераторов. В нашем материале рассказываем об этом подробнее.

Больше возможностей для поиска

Фото: Игорь Фаткулина, из архива издания

Состояние рынка труда в Томской области сегодня находится в относительном балансе — количество вакансий и ищущих работу примерно одинаковое:

— Среднее количество актуальных вакансий в регионе сегодня колеблется в пределах 7-7,5 тысяч, что на 34-35% больше, чем год назад. Количество активных резюме составляет около 32-33 тысяч — это на 6% превышает прошлогодние показатели, — рассказывает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова. — Активность соискателей растет умеренными темпами. На одну вакансию в регионе сегодня приходится четыре-пять резюме — это комфортный уровень конкуренции, при котором соискатели в достаточно короткие сроки могут найти варианты трудоустройства.

При этом в некоторых сферах отмечается дефицит кадров. Среди них — медицина и фармацевтика, строительство, рабочий персонал и продажи. В этих областях на одну вакансию в лучшем случае приходится полтора резюме.

— На текущий момент мы не видим резких изменений во всех сегментах рынка труда: ни с точки зрения динамики вакансий, ни с точки зрения резюме, — говорит Анна Осипова. — Пока прошло слишком мало времени с наступления новой реальности в феврале 2022 года, а рынок труда обычно реагирует не мгновенно. Очевидно, что основная часть работодателей разделилась примерно пополам: часть компаний заняла выжидательную позицию, у других подбор происходит в запланированном темпе и режиме.

Более года назад портал hh.ru заключил соглашение с Департаментом труда и занятости Томской области, и результаты совместной работы уже начали приносить свои плоды:

— Кандидаты, которые прежде даже не задумывались о поиске работы через hh.ru, сегодня имеют доступ к тысячам вакансий на нашем сайте. Это повышает шансы не просто найти работу, но именно работу мечты. Для работодателей, которые ищут персонал через hh.ru, тоже есть свои плюсы — ведь теперь им доступна более широкая база резюме, особенно в части рабочего персонала. В рамках сотрудничества мы с удовольствием делимся своей экспертизой с коллегами из министерства, проводим обучающие мероприятия. Сотрудничество с центрами занятости населения отвечает нашей миссии — помочь людям найти работу, а работодателям — подходящих соискателей, — подчеркивает Анна Осипова.

Карьерный акселератор

Фото: предоставлено Департаментом труда и занятости населения Томской области

Помимо заочного знакомства Томский Кадровый центр «Работа России» проводит и очные встречи соискателей и работодателей. И речь идет не только о привычных собеседованиях. Здесь активно применяют новую методику — карьерные акселераторы.

Такую практику в кадровом центре запустили в конце 2021 года, переняв опыт партнеров из Томского государственного университета.

— Мероприятие состоялось в рамках обучения по нацппроекту «Демография». В прошлом году мы набирали соискателей на обучение. ТГУ был заинтересован, они и предложили эту методику, — рассказывает начальник отдела профессиональной ориентации и карьерного развития Центра занятости населения города Томска и Томского района Людмила Дмитриева.

По ее словам, в Кадровом центре столкнулись с проблемой — соискатели нередко терялись при выборе курса, меняли образовательные программы или уходили не доучившись. Чтобы избежать этого в будущем, было решено запустить карьерные акселераторы.

— Наша цель — помочь людям сделать осознанный выбор. Чтобы они поняли всю ответственность, которая будет возложена на них при обучении и подыскали именно ту программу, которая им действительно необходима. Разобрались бы, какие компетенции они получают по итогу, будет ли это эффективно в дальнейшем для их трудоустройства, оценили свои возможности и риски, — отмечает Людмила Дмитриева.

Как выглядит работа карьерного акселератора? На одной площадке собираются соискатели, желающие пройти обучение. Их разбивают на группы по пять-шесть человек, с каждой из которых работает модератор. В рамках групповой работы участники делятся своим прошлым профессиональным опытом, рассказывают, каких компетенций им не хватает в настоящее время.

— Мы хотели вывести соискателей на позицию диалога. Они часто приходят на такие мероприятия, чтобы просто послушать, не все понимают, стесняются задавать вопросы, и, как правило, так и уходят со своими нерешенными проблемами. С помощью карьерного акселератора мы помогаем им «раскрыться», — рассказывает Людмила Дмитриева.

Опробовав карьерные акселераторы в качестве своего рода средства помощи в деле профориентации, в Центре занятости решили пойти дальше и применить этот формат в качестве альтернативы классическим ярмаркам вакансий. КПД у таких мероприятий, как правило, достаточно низкий, отмечает Людмила Дмитриева. Соискатели проводят здесь в среднем 10 минут и уходят, а работодатели так и не находят себе сотрудников.

— Мы пригласили томские предприятия легкой промышленности, у которых сегодня большая потребность в швеях и портных, и соискателей — всех, кто состоял на учете в службе занятости, имел уже какой-то профессиональный опыт или профильное образование. Запустили рекламу в торговых точках и социальных сетях. В итоге в Кадровом центре удалось собрать порядка 50-60 соискателей и семь работодателей, — рассказывает Людмила Дмитриева. — Мы разделили всех участников на группы во главе с модератором, выяснили какой опыт работы есть у соискателей, потом обсудили плюсы и минусы профессии, а работодатели их прокомментировали. То есть, рассказали о современных условиях труда, технической оснащенности рабочих мест, соцпакетах. В итоге которые к концу мероприятия работодатели уже начали уже переманивать будущих сотрудников друг у друга.

Таким образом с помощью методики карьерного акселератора в центре занятости налаживают взаимовыгодный диалог между соискателями и работодателями. Потенциальный сотрудник может разобраться с вопросами, которые его волнуют, подробнее узнать о месте работы, и, возможно, принять решение о необходимости пройти дополнительное обучение. В то же время работодатели могут лучше оценить соискателей по их работе в группе.

На сегодняшний день в Томском Кадровом центре провели уже девять карьерных акселераторов, которые посетили около 300 человек.

Онлайн-планинг

Фото: Серафима Кузина

Но карьерный акселератор — лишь один из множества видов взаимодействия работодателей и сотрудников, которые предлагает Томский Кадровый центр «Работа России». Также здесь почти ежедневно проходят профориентационные встречи, мастер-классы и вебинары, которые бесплатно может посетить любой желающий. Ознакомиться с полным списком мероприятий можно на сайте planing.sibhost.ru.

Один из самых популярных форматов — открытые собеседования, во время которых представители работодателей рассказывают об имеющихся вакансиях, условиях работы, а также отвечают на возникшие вопросы. В финале встречи те, кого заинтересовали предложенные вакансии, могут остаться, чтобы заполнить анкеты и пообщаться с представителями предприятия. Кроме того, специалисты Кадрового центра разрабатывают индивидуальные планы для работодателей по обеспечению кадрами.

— С центром занятости мы работаем давно и достаточно плотно. В частности, участвовали в мероприятиях в связи с выполнением условий квотирования для трудоустройства инвалидов. Выставляем свои вакансии на сайте Центра, — рассказывает менеджер по персоналу завода «ЛАТАТ» Ирина Ишеева. — В связи с тем, что рынок труда сейчас достаточно специфичен, стало сложно набирать персонал в части массовых вакансий. Плюс нам на новый завод требуется очень много рабочей силы, мы решили воспользоваться услугами центра. И им помочь, и набрать персонал на новый завод.

После обсуждения возможных вариантов взаимодействия, было принято решение организовать на базе кадрового центра «Работа России» открытый отбор вакансий. Первое мероприятие состоялось в среду, 16 марта. И, по словам представителей завода «ЛАТАТ», оказалось очень успешным.

Открытый отбор на вакансии завода «ЛАТАТ» в Томском Кадровом центре «Работа России» Фото: Серафима Кузина

— Честно говоря, мы не ожидали, что получим такой отклик. Мероприятие посетили порядка 50 человек — такое количество людей мы успеваем прособесодовать за два-три дня, в случае, если они приехали к нам на завод, — рассказала Ирина Ишеева. — А открытый формат встречи позволяет сразу оценить реакцию людей, понять, какое представление у них о нашей сфере, пообщаться с потенциальными сотрудниками. Мы видим, какие сейчас актуальны вопросы для людей при трудоустройстве. Этот опыт стал очень ценным для нас.

Светлана Грузных Начальник департамента труда и занятости населения Томской области Главная цель подобных мероприятий, как и в целом всей деятельности Службы занятости населения Томской области, — помочь людям найти работу своей мечты. А предприятиям — закрыть потребность в спецалистах самого разного профиля.

Текст: Егор Хворенков

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