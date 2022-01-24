«Мы — издательство для всей семьи».

Интервью с шеф-редактором «Белой вороны» Сергеем Петровым

Томский Обзор / Фото: 24 января 2022 // Фото: vk.com/albuscorvus.books

Независимое издательство «Белая ворона» существует с 2013 года и выпускает множество интересных книг для детей, подростков, взрослых и вообще для всей семьи.

Как принимаются решения о публикации тех или иных произведений, где издательство находит переводчиков и какие авторы и герои сегодня особенно популярны среди читателей? Поговорили об этом с шеф-редактором «Белой вороны» Сергеем Петровым.

Для детей и родителей

Сергей Петров Фото: предоставлено издательством «Белая ворона»

— Сергей, «Белую ворону» воспринимают главным образом как подростковое издательство. А как вы сами себя позиционируете?

— По моим субъективным ощущениям, издательство, которое появилось на свет в 2013 году, развивалось примерно так, как рос бы ребенок. Сначала мы выпускали в основном книжки для маленьких, постепенно начали появляться книги для детей постарше. Возможно, одна из причин — у редакторов есть дети, и они растут.

Сегодня у нас есть книги для самых маленьких, для чтения взрослыми детям, для тех, кто только начинает читать самостоятельно, для среднего и старшего школьного возраста, для «юных взрослых». Например, Вика Попова выпустила книжку для детей, которые только учатся считать, она называется «От 0 до 10». Для совместного чтения с родителями — это, конечно, Петсон и Финдус шведского писателя и художника Свена Нурдквиста. Истории об этих героях пользуются огромной популярностью: они выдержали огромное количество переизданий. Есть даже два «Песенника Петсона и Финдуса» с нотами (сами песни можно послушать на Яндекс. Музыке). Тем, кто начинает читать, понравятся замечательные добрые книжки про медвежонка Налле Лапсона. Для подростков — книги Алексея Олейникова «Соня из 7 Буээ» и «Соня-9». Для «юных взрослых» (young adult) — «В доме» Филипа Ле Руа и вся серия «Все сложно». В общем, у нас есть книжки на любой возраст и вкус. Как бы банально это ни звучало, но мы — издательство для всей семьи.

Книги о Петсоне и Финдусе, выпущенные издательством «Белая ворона» Фото: albuscorvus.ru

— Об издательстве вы говорите, что выпускаете «Книги, которые нам нравятся». А по каким критерием вы отбираете то, что хотите опубликовать?

— На самом деле, это и есть самое точное определение! Процесс действительно максимально субъективный. Настолько, что бывает сложно аргументировать, чем книжка нравится или не нравится. Что-то конкретное мы иногда выбираем после долгих споров и, как правило, придя к согласию. Если говорить про содержание, то предпочитаем книги, которые можно назвать современными. Не то что мы не интересуемся классикой, но для нас важен современный взгляд, актуальные темы. В подростковой литературе или в литературе young adult — это книги, затрагивающие болезненные темы: взаимоотношения в школе, буллинг, отношения с родителями.

Еще один важный момент — если книжка с иллюстрациями, то большую роль играет их качество. Они должны быть сделаны настоящим художником, тем, кто рисует с душой. Если нам не нравятся иллюстрации, то у книги нет шансов — будь то российский или переводной автор. Иногда мы делаем новые иллюстрации для переводных книг, как это было с книжками Ингвара Амбьерсена про Самсона и Роберто. Сейчас художник работает над готовящимся к печати детским французским детективом. Для книг российских авторов мы тоже тщательно подбираем иллюстраторов. Работаем с несколькими очень хорошими художниками.

Например, Виктория Попова — молодая и уже достаточно опытная иллюстратор. Интересно работает Александра Новоселова. Совершенно отвязный Тимофей Яржомбек, который делал иллюстрации для двух книг Алексея Олейникова про Соню. Одна из двух создательниц нашего издательства, Татьяна Кормер — художница, это объясняет большое внимание «Белой вороны» к иллюстрациям. Кстати, она тоже рисует для наших книг, например, недавно вышла «Баллада» Александра Пушкина, которую она превратила в комикс.

Иллюстратор Виктория Попова и ее работы Фото: vk.com/albuscorvus.books

— Как обычно вы принимаете решение об издании тех или иных произведений?

— У нас максимально горизонтальная структура, так что решения могут приниматься с участием всех: редакторов, сотрудников коммерческого и пиар-отделов. Коллективное обсуждение позволяет взглянуть на ситуацию со всех сторон, например, оценить не только текст или иллюстрации, но и коммерческий и пиар-потенциал книги. Конечно, порой случаются жаркие споры, и не всегда удается быстро принять решение. Если речь идет о рукописях российских авторов, то иногда мы даже придумываем, как поменять что-то в сюжете, и если автор соглашается, то эти изменения вносятся.

Просто хорошо написанные книги

Фото: предоставлено издательством «Белая ворона»

— Какие авторы и книги сегодня пользуются наибольшим спросом у читателей, что они покупали в 2021 году?

— Истории про Петсона и Финдуса по-прежнему очень популярны. Взрослые приходят в магазин, видят их, восклицают — «О, Финдус! Помню его с детства». Герои Свена Нурдквиста действуют на детей магически. Среди российских авторов хочу назвать книги Анны Красильщик «Три четверти» и «Давай поедем в Уналашку». Вообще чувствуется запрос на российских авторов, именно поэтому в прошлом году мы организовали собственный литературный конкурс. В этом году на него прислали 400 рукописей! Недавно мы вручили награду победительнице, Марии Шелухиной. Она прислала нам разрывающий душу роман young adult «Пирог с черемухой», который выйдет уже весной. И это не единственная рукопись с конкурса, которая будет издана в этом году.

— Можно ли говорить о предпочтении по странам? Чьи книги популярнее остальных?

— Шведские авторы востребованы, это очень сильная страна в плане детской литературы. В Польше и Чехии издают очень хорошие книги. Мы выпустили несколько книг француза Жан-Клода Мурлева. Он был одним из первых наших авторов, мы издали его еще в 2014 году. А этой осенью он получил премию Астрид Линдгрен — это, можно сказать, «Нобель» в области детской литературы. Мы издали книгу потому, что она нравится нам, а спустя несколько лет автор получил такую серьезную премию! Выходит, мы угадали.

Среди популярных книг — «Кто ты на тот Кэтнет?» американского автора Наоми Критцер для young adult. Она понравится всем, кто оценил сериал «Черное зеркало». Она о том, как наше ближайшее будущее будет зависеть от соцсетей, искусственного интеллекта. Но мне трудно найти тенденцию именно по странам, неверно сказать, что французская литература популярна, а, допустим, немецкая — нет. Книга просто должна быть хорошо написана, классно переведена — и тогда обязательно станет популярной, а в какой стране живет автор — не так уж важно.

— Бывают ли в жизни издательства случаи, когда книги удается выпустить не сразу или когда «темная лошадка» становится событием?

— Одна из первых книг, которую мы издали, — «Вверх по лестнице, ведущей вниз». Он выходила в СССР еще в 1960-е годы, и ее давно никто не переиздавал. Мы долго вели переговоры — сложно было найти правообладателя, потом с ним договориться. В результате выпустили уже как минимум три тиража. А «Загадки детектива Щуки» Иржи Лапачека, это такие комикс-детективы 1960-х годов, «выстрелили» совершенно неожиданно и выдержали несколько переизданий.

— Почему нередко у некоторых известных зарубежных авторов выходит только одна книга, хотя у них есть и другие интересные тексты?

— Бывает так, что книга нравится нам и какой-то части наиболее близких нам по духу читателей. Но когда она выходит, то продается не очень хорошо, массовому читателю она не очень понятна. В таких случаях, приходится уже серьезнее думать о том, стоит ли вкладывать деньги в другую книгу этого же автора. Впрочем, иногда издательства продолжают издавать своего любимого автора, несмотря на то, что его книги продаются средне. Это может быть работа на имидж, на будущее или просто результат эмоционального решения — когда очень хочется, чтобы российские читатели познакомились с этой книжкой.

— В случае с иностранными авторами большое значение имеет перевод. Как вы находите тех, кому можно с уверенностью доверить зарубежные тексты?

— У нас есть прекрасные переводчики. Во-первых, одна из двух основательниц издательства «Белая ворона» Ксения Коваленко — скандинавист и сама переводчик со шведского и норвежского языков, так что со Скандинавией у нас проблем нет. Во-вторых, мы давно с радостью сотрудничаем с замечательной опытной переводчицей Ниной Николаевной Федоровой: она переводит с нидерландского, польского и других языков. В-третьих, наша редактор Татьяна Агеева работает с польским языком, следит за чешской и польской литературой, и находит прекрасные книжки из этих стран. В-четвертых, редактор Аня Тигай — специалист по итальянскому языку. Наконец, я сам закончил переводческий факультет иняза, перевожу с французского, английского, португальского. Так что острой необходимости в переводчиках у нас нет. Когда мы начинаем работать с новым специалистом, то либо у него уже есть репутация, либо мы просим сделать пробный перевод.

Три книги обо всем на свете

— Насколько «Белой вороне» интересно такое большое направление, как нон-фикшн?

— Очень интересно! Я сам очень люблю такие книги, в том числе потому, что, готовя их к изданию, узнаю много нового. У нас, к примеру, есть трилогия нидерландского дуэта — автора текста Яна Паула Схюттена и художницы Флоор Ридер. Это буквально книги обо всем. Мы их так и предлагаем людям: «Купите три книги, и будете знать всё!» Одна, «Загадка жизни», — про возникновение жизни на земле и эволюцию; «Чудо — ты» — про организм человека; «Тайна ничто» — про то, как устроена наша Вселенная, про открытия физики. Они просто крышесносно написаны. Схюттен — не ученый, а просто любопытный человек, которому очень хочется разобраться в конкретных вопросах. Он опрашивает специалистов, много читает и создает книжку, в которой излагает сложнейшие вещи понятным языком и чудесной интонацией. Так, он сумел просто и доходчиво рассказать, что такое теория относительности, а помогает ему в этом замечательные иллюстрации Флоор Ридер.

Для читателей помладше есть книга «Хворые истории. От чумы до коронавируса» — про всякие болезни. Поскольку книга вышла в разгар первой волны коронавируса, то мы вместе с авторами дописали главу про ковид. Или сборник страшилок, которыми пугают друг друга жители разных стран «Городские легенды» Иржи Линхарта. Нон-фикшн — прекрасный жанр, потому что он дает возможность детям почувствовать, что наука — это на самом деле интересно. Если бы я в детстве прочитал книгу Яна Паула Схюттена «Тайна ничто», думаю, я бы стал физиком. Это ужасно интересно!

«Хворые истории. От чумы до коронавируса», Гося Кулик, Томек Жарнецкий, издательство «Белая ворона» Фото: albuscorvus.ru

— Если говорить про новинки «Белой вороны», то что, на ваш субъективный взгляд, надо непременно прочитать?

— Раз есть такая возможность, буду максимально субъективным и расскажу про книжку француза Тибо Расса, которую сам переводил. Она называется «Дерево». Очень простая, на первый взгляд, книжка, но с двойным дном. Это история про очень педантичного архитектора, который любит порядок, расставляет в своем доме все вещи по размеру, по цвету — черное к черному, белое к белому... Линии в домах, которые он проектирует, строго перпендикулярные и идеально прямые. У него одна проблема — ему приходится выходить на улицу и приходить на стройку, где возводится дом по его проекту. Там царит полный хаос, и архитектор приходит в ужас: это полная противоположность тому, чего он хочет от мира. Внезапно на дом, который он строит, падает дерево. И герой вместо того, чтобы его спилить, приходит в восторг. Ему нравится, что ветки растут под такими необычными углами, а листья такой сложной формы. И он решает во что бы то ни стало оставить это дерево и сделать его частью строящегося дома. Быстро переделывает проект, и в результате у него получается совершенно фантастический дом. Люди сначала приходят в ужас, думают, что он сошел с ума окончательно. Но оказывается, он предусмотрел все. Дорожки для насекомых, чтобы они могли не огибать дом, а проползать сквозь него, будки для заблудших собак, окна, чтобы любоваться деревом, скамеечки для старичков, качели для детей… Он построил прекрасный дом, и сам изменил свое представление о жизни. Его больше не пугают асимметрия и кривые линии. Он сам селится в этом доме.

Такую книжку можно интерпретировать как историю про выход из зоны комфорта, где тоже, оказывается, вполне можно жить. А еще у нас была презентация «Дерева» на книжной ярмарке Non/fiction, где редактор канала «Урбанизм как смысл жизни» Петр Иванов заметил, что в этой книге ненавязчиво рассказывается история урбанистической мысли за последние сто лет: как люди пришли от просто строительства домов к домам, которые становятся частью окружающей природы. Я подозревал, что книжка непростая, но не знал, что настолько!

— Как обычно ваши книги добираются до читателей?

— У нас есть собственный магазин в Москве, в Хохловском переулке. Наши книги можно купить во всех московских магазинах, а через онлайн-магазин издательства отправляем их по всей стране. Кроме того, сотрудничаем с ведущими онлайн-магазинами и крупными магазинами в регионах. Основной канал продвижения у нас, как и у всех, — соцсети. Также устраиваем офлайн-мероприятия: недавно организовали маркет, к нам приходил сам Финдус, наши художники проводили там мастер-классы. Участвуем в ярмарках и фестивалях в других городах, были на КРЯККе в Красноярске, прекрасно съездили в Тобольск — чудесный город, где был отлично организован фестиваль и собрались замечательные люди. Такие мероприятия позволяют познакомиться с читателями лично, и это всегда очень полезно и познавательно.

— Какой период сейчас переживает ваше издательство?

— Мы растем, развиваемся. Во второй трети 2020 года было немножко страшно — казалось, все провалилось, магазины закрылись, люди напуганы. Но мы, например, стали делать больше мероприятий в онлайне. Устроили «телемост» с Жан-Клодом Мурлева: я расспрашивал его, как он проводит локдаун во Франции, а он меня — как я в Новогиреево, говорили про книжки. Это было непростое время, но оно позади.

Текст: Мария Симонова

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