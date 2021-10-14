Миссия — инженер.

Дмитрий Седнев о трансформации инженерного образования, «Приоритете 2030» и любопытстве

14 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В начале октября стало известно, что Томский политехнический университет успешно прошел грантовый конкурс в рамках программы «Приоритет 2030» — это новая национальная программа поддержки вузов.

Эксперты отобрали 46 российских вузов, которые разделены на три группы. Победители первой, в которую вошел ТПУ, до конца 2022 года получат грант на развитие в 994 млн рублей.

Поговорили с и.о. ректора Томского Политеха Дмитрием Седневым о том, что сегодня значимо для вуза и для его выпускников, как меняется образование, чем важен «Приоритет 2030», и в чем заключается миссия инженера во времена трансформации индустрии и образования.

Поиск баланса

Фото: Серафима Кузина

Дмитрий Седнев попал в Политех не случайно. Оба его родителя - выпускники ТПУ: отец учился на физтехе, мама — на факультете автоматики и вычислительной техники. Поэтому вопроса «куда пойти учиться», в общем-то, не стояло. В старшей школе будущего и.о. ректора Политеха тянуло в программирование. Но красноречие членов приемной комиссии физтеха все решило. Сотрудники факультета были очень убедительны, рассказывая об открытии новой востребованной специальности, которую вуз запускал совместно с иностранными коллегами.

— Поддавшись на эту рекламу, я и выбрал физтех. И не пожалел, — вспоминает Седнев.

В университете Дмитрий осознал себя именно инженером довольно быстро, еще на первом курсе. Тогда вчерашних абитуриентов напутствовал известный физик-ядерщик Владимир Ильич Бойко, декан факультета. Студенты знакомились с представителями «своей» кафедры, погружались в атмосферу настоящего инженерного вуза и начинали осваиваться в новой роли.

— Я считаю, что инженер — это тот человек, который видит систему и может ее модернизировать, менять, или создавать новую, отталкиваясь от предыдущего опыта, чтобы делать жизнь людей лучше. Это, с одной стороны, настоящая миссия. А, с другой стороны — это инженерное любопытство. Инженер должен задаваться вопросом: а может ли что-то так работать? А как сделать, чтобы работало? И нужно соблюдать этот баланс: между собственным любопытством и работой на благо общества, — говорит Дмитрий.

Фото: Серафима Кузина

Он уверен, что как бы ни менялась работа инженеров в разные времена, сама миссия остается актуальной.

— Уровень развития технологий, требований к объему знаний, компетенций, к их широте непрерывно растет. Например, сейчас пришло время, скорее, инженерных команд, нежели отдельных специалистов. Объем знаний и компетенций расширился настолько и функционализировался по областям, что необходимо формировать сложные команды под единым началом и организовывать деятельность по созданию нового, — отмечает Седнев.

Отсюда особую важность приобретает умение работать в команде: знать свою роль, уметь ее менять и понимать, как распределяются роли внутри, как выстраиваются системные взаимодействия.

— Сейчас, во многом, время проектной деятельности. И из одного в другой проект человек должен переходить как можно более плавно, без стресса для себя и с максимально быстрым включением в дело. Когда мы говорим о том, насколько «качественного» инженера подготовил университет, есть важный критерий — время от выпуска из университета до начала самостоятельной работы на предприятии. Этот временной лаг, пока специалист адаптируется, по сути, потеря для экономики. Поэтому измеритель качества образования инженера, который сейчас стоит использовать, это время от университетской скамьи до момента входа в проект. И скорость сборки своей команды или встраивания в чужую. Эта гибкость сейчас очень важна для нашей сферы, — говорит он.

Фото: Серафима Кузина

Глобальные трансформации инженерного дела будут продолжаться, равно как и изменения в профильном образовании. По словам Дмитрия, сейчас наступило то время, когда стоит существенно пересмотреть подходы к обучению. Технологии обновляются слишком быстро, и подготовка специалиста под конкретное рабочее место запаздывает, потому что занимает от 4 до 6 лет.

— Поэтому нам необходимо формировать базовые функции для будущего инженера. А это понимание систем, умение мыслить, критически отнестись к деятельности, остановиться и подумать, как можно ее изменить. В Томском политехе очень сильная инженерная школа с точки зрения фундаментального образования и умения организовывать комплексные проекты. Эти вещи нужно сохранять, перестраивая образовательный процесс. Политехнический сейчас идет в эту сторону. И заявляет в своих стратегических целях работу по трансформации инженерного образования, в том числе, в программе «Приоритет 2030», — поясняет Седнев.

Один из трех стратегических проектов Томского политеха, заложенных в программу развития университета на ближайшие 10 лет, — это новое инженерное образование. Его задача — создать возможности формирования разных инженеров, способных трансформировать отрасли и сдвигать технологические пределы в стране и мире. Глубокая фундаментальная подготовка и индивидуальные образовательные траектории, реальная практика, элитные треки, позволяющие выпускать лидеров с углубленной подготовкой и умением трансформировать ее под разные задачи. И здесь особую важность приобретает иная схема оценки компетентности молодого специалиста, кроме традиционной схемы с экзаменами, позволяющая подтвердить качество проектного обучения. Необходимо искать новые подходы к оценкам компетенций.

— Я уже говорил о том, как сильно и быстро меняется технологическая сфера. Поэтому и нужны новые образовательные инструменты. Для их поиска и отладки Томский политех работает с ведущими вузами страны в области инженерного образования, объединяет их для совместной работы. Такой конгломерат сильных игроков будет способен влиять на ландшафт инженерного образования по всей стране. Это будет наш вклад в экономику, в достижение национальных целей технологического развития, — подчеркивает Седнев.

Стать инженером

Фото: Серафима Кузина

Как заинтересовать сегодняшних школьников стать инженерами? Дмитрий Седнев считает, что в целом в России уже выстраивается политика популяризации технологических и инженерных профессий, и ИТ-профессий в том числе:

— Результаты этой популяризации мы видим как в информационном поле, так и по росту числа бюджетных мест в вузах на инженерные направления, по конкурсу на них. А, с другой стороны, очень же просто — все, что нас окружает создано руками инженеров: телефон, компьютер, камеры. Это все было бы немыслимо без их труда. И если человек мыслит себя как тот, кто может развивать отрасль или развивать что-то новое, или хоть чуть-чуть, но сдвинуть прогресс вперед, — это тот человек, который, безусловно, посмотрит в сторону той или иной области инженерного дела. В этом деле широкая палитра и достаточно оттенков, чтобы каждый подобрал направление под себя. А мы, в свою очередь, хотим сделать привлекательным образовательный процесс и выстроить мультимодельную образовательную среду, где абитуриент сможет выбирать, как ему учиться.

Как это будет выглядеть на практике? По-разному. В этом и смысл мультимодельного подхода.

— Абитуриенты приходят разные. Кто-то знает, что хочет учиться на технической специальности. Но конкретнее еще не определился. Таким ребятам будет полезнее сначала дать фундаментальные технические знания и помочь с выбором специализации. Бывают и другие абитуриенты. Они могут с седьмого класса болеть, скажем, робототехникой. Они уже все знают, уже со всем определились. Для них большой объем общих предметов на первом курсе просто гасит интерес к учебе. Тогда у них могут раньше начаться специализированные предметы, а общие можно распределить равномерно по курсам. Мы хотим, чтобы у студента была возможность взять от образовательного процесса ровно то, что ему нужно, по необходимости добрать недостающих знаний на разных этапах учебы, дооснастить себя как специалиста. Я думаю, что сама возможность вот этого выбора повысит популярность инженерного дела.

Фронтир науки

Фото: Серафима КУзина

Томский политех участвовал в конкурсном отборе по программе «Приоритет 2030» именно как исследовательский университет. В свою программу развития томские политехники заложили научные стратегические проекты. Первый из них связан с энергетикой. По словам Дмитрия Седнева, это комплексная сфера, сюда относится все — от разработки материалов до сложных инженерных систем. Атомная энергетика, нефтегаз, где у ТПУ исторически сложился сильный задел — это база, без которой не обойтись. Там есть мощные компетенции и модели работы с компаниями-партнерами, которые уже выстроены, обкатаны и понятны. Этот опыт вуз намерен использовать при работе в передовом направлении — в области водородной энергетики.

— Я бы здесь хотел отметить, что это энергетическое направление охватывает так или иначе большое число научных коллективов университета. Так же как и второй проект, связанный с медицинской инженерией. Если говорить глобально, то мы вместе с партнерами намерены сделать так, чтобы разработки томских ученых и инженеров в области медицины и биомедицины быстрее выходили к людям и могли приносить пользу. Этот «инженерный» тренд в здравоохранении очень важен для нас, — отмечает он.

Но все эти планы удастся реализовать только при условии сохранения коллектива вуза и его прокачки, закрепляя талантливые молодые кадры, выпускников Политеха. Команда Седнева намерена найти механизмы, которые позволят показать, что работать в университете сегодня можно интересно, выгодно и с удовольствием для себя.

— Опора университета — это люди, которые работают и со студентами, и с наукой. Я могу сказать как человек, который и преподавал, и занимался проектами в самых разных ролях, я лично всегда считал опорой коллектив, с которым работаю. Я действительно считаю, что каждый в университете ценность — и профессор, и доцент, и ассистент, и студент.

Фото: Серафима Кузина

В процессе трансформации инженерного образования промышленным партнерам также отводится большая роль.

— Специалисты из индустрии должны быть включены в образовательный процесс. Потому что, с одной стороны, это возможность для вуза понимать, правильно ли мы оцениваем технологические тренды развития. Но и для индустрии это важно. Вуз должен говорить: «Коллеги, научное развитие там, посмотрите, может быть для себя вы тоже найдете траекторию, куда вы можете встроиться и тем самым формировать развитие индустрии?».

При этом, по словам Седнева, при всей кажущейся неповоротливости и негибкости госкомпаний и крупных игроков рынка, а также большой инертности университетов, взаимная скорость развития поднялась до невиданных даже 20 лет назад высот. К вузам готовы прислушиваться, есть запрос на новые образовательные треки и тех лидеров, которые придут и будут менять индустрию. Есть запрос и на передовые разработки. Компании готовы смотреть, что делает университет и с кем из ведущих вузов мира в партнерстве он работает, какие научные направления развиваются для того, чтобы можно было встроить их плоды в существующий бизнес.

— Когда мы понимаем, что выходим на передовые позиции в какой-либо отрасли, невозможно больше жить на том запасе, который был, и невозможно копировать чужие разработки. Ты всегда будешь догонять. И те компании, которые всерьез говорят о технологическом лидерстве не только национальном, но и транснациональном, это те игроки, что всерьез и надолго заходят в работу с университетами. И определяют тренды своего развития, именно исходя из тех парадигм, которые рождаются в их совместном диалоге с учеными. Я думаю, что эта составляющая крайне важна, — поясняет и.о. ректора.

Именно поэтому, по словам Седнева, когда объявили «Приоритет 2030», ТПУ пошел на исследовательский трек в рамках программы. В вузе уверены — для развития инженерии и инженеров важны исследования и исследователи, появление большого количества гипотез, потому что именно они дают ту почву, на которой можно будет выращивать новые технологии. И тогда компании, которые заходят в вуз, будут видеть для себя перспективы.

Фото: Серафима Кузина

Текст: Елена Фаткулина

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