Четыре книжных новинки октября

Тайная лавка ядов, триллер-драма, детектив и фантазия на тему мира будущего.

Рассказываем о четырех новых книгах, которые выходят в издательстве Inspiria в октябре.

Сара Пеннер «Тайная лавка ядов»

Американка Сара Пеннер прежде работала в сфере финансов, но однажды решила круто изменить жизнь и уйти в мир литературы. И этот поступок оказался судьбоносным — первое же творение Пеннер «Тайная лавка ядов» сразу попал в список книжных бестселлеров по версии The New York Times. Его называют самым громким дебютом года, а телекомпания Fox заявила о намерениях экранизировать роман.

Главные действующие лица романа живут в разных эпохах. Картинка первая: Лондон, конец XVIII века. Аптечная лавка, которую держит некогда знаменитая целительница Нелла Клэвинджер, и куда спешат за помощью доведенные до отчаяния жестокими мужчинами женщины — вне зависимости от своего финансового состояния и положения в обществе. Ведь госпожа Нелла может дать им свободу — в виде пузырька с ядом, который быстро отправит мучителя на тот свет. У хозяйки аптеки лишь пара условий: яд нельзя использовать против женщин, а имена убийц и их жертв должны быть зафиксированы в специальной книге. И все вроде бы идет своим чередом, но появление в лавке 12-летней Элайзы Фэнниг ставит под угрозу не только хорошо налаженный бизнес Неллы, но и жизнь всех ее клиенток. Картинка вторая: наше время, историк Кэролайн Парсуэлл, пожертвовавшая своей карьерой ради семьи, и внезапно узнавшая о неверности мужа. И надо же, какое совпадение, гуляя по Лондону, она внезапно находит на берегу Темзы старинный флакон...

«Читая этот роман, пропитанный духом старого и нового Лондона, я не могла отделаться от мысли, что женщины как двести лет назад, так и сейчас, сталкиваются с одними и теми же потрясениями и разочарованиями. Только вот в XVIII веке они не могли просто уйти от мужчин, причинивших им боль — для этого им приходилось идти на крайние меры». Екатерина Казарова, редактор

Книга выходит в издательстве Inspiria 28 октября.

Крис Уитакер «Мы начинаем в конце»

Крис Уитакер до того, как стать писателем, тоже работал совершенно в другой сфере. Но вот еще одно судьбоносное решение — и перед нами автор, завоевавший популярность среди множества читателей по всему миру. Роман «Мы начинаем в конце» также вошел в число бестселлеров The New York Times, а еще это главный триллер 2020 года по версиям Guardian, Daily Express и Mirror, победитель премии Gold Dagger за лучший криминальный роман. Впрочем, два предыдущих романа Уитакера тоже заслужили немало хвалебных отзывов и наград.

«Мы начинаем в конце» — это и триллер, и детектив, и психологическая драма. Винсенту Кингу было всего 15 лет, когда он попал за решетку — по его вине погибла 7-летняя сестра его девушки, Стар Рэдли. Его приговорили к 30 годам заключения, а жизнь Стар после страшного события рухнула: умер мать, отец уехал в другой штат, старшая сестра «скатилась по наклонной». Отбыв наказание, Винсент возвращается в свой город, где за столько лет, конечно, много поменялось, но никто не забыл его и не простил. Тем более, что после его возвращения в городе случаются еще несколько убийств.

«Глубокие, сложные и при этом захватывающие остросюжетные романы — товар штучный, и появляются они на свет весьма нечасто. Но когда это происходит, я чувствую особую радость. Значит, есть еще классные авторы и не всех их подмял под себя масс-маркет. Крис Уитакер — из их числа. И книгу написал мощную». Владимир Хорос, редактор

Книга выходит в издательстве Inspiria 25 октября.

Майк Омер «Как ты умрешь»

Биография израильского автора Майка Омера тоже весьма любопытна. Нынешний писатель в прошлом был журналистом и разработчиком игр. А свой первый роман написал и опубликовал в шестнадцать лет, вдохновившись творениями Терри Пратчетта и Дугласа Аддамсом. Омер успел попробовать себя и в жанре фэнтези, и реализма, и ужасов, и криминального триллера. И стал одним из самых продаваемых авторов в мире.

«Как ты умрешь» — предыстория бестселлера «Внутри убийцы» о криминалисте-профайлере Зои Бентли. В Гленмор-Парке появился серийный убийца. С Кендел Байерс несчастье случилось во время пробежки — на нее напали сзади, утопили, а тело после спрятали здесь же, в парке. Список подозреваемых стремительно растет после того, как выясняется чем погибшая зарабатывала на жизнь. Вскоре обнаруживается еще одна жертва, а ведущий расследование Митчелл Лонни выясняет, что перед нападением обе девушки получили предупреждение о том, как они умрут. Чтобы разобраться в этом деле, на помощь детективу присылают консультанта Зои Бентли — девушку с пронзительным взглядом, способную видеть глазами убийцы.

«Книга создает эффект полного погружения. Я как будто совершила настоящее путешествие в Гленмор-парк и была сотрудницей полицейского управления. Буду очень скучать по этим новым героям, создающих отличную компанию Зои, что сияет ан страницах истории подобно бриллианту. Браво, Майк Омер!» Екатерина Ковалькова, редактор

Книга выходит в издательстве Inspiria 27 октября.

Юлия Яковлева, Карина Добротворская «Мужчина апреля»

Свежий роман — дело рук двух авторов, обязанный своим появлением пандемии. Юлия Яковлева и Карина Добротворская, объединившись, нарисовали свою картинку будущего мира, очень много взявшего от мира нынешнего. Грета Тунберг здесь — божество, власть сосредоточена полностью в руках женщин, повсюду распространяется смертельный вирус, жертвами которого становятся только мужчины, а за каждый лишний грамм приходится платить штраф. Как получилось, что мир изменился до неузнаваемости и что ждет его дальше? Главная тема книги — отношения между людьми, говорят сами авторы, то, как они меняются сейчас, в нынешних условиях: «Нам кажется, что тема вообще того, как меняются роли мужчин и женщин, это то, что делает наше время нашим временем в истории. Именно сейчас происходит какая-то историческая перемена, которую нам хотелось описать в терминах антиутопии».

Книга выходит в издательстве Inspiria 19 октября.

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