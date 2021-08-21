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«Скворечник» для книг. Как библиотечная сеть Little Free Library завоевала весь мир

Один из самых популярных в мире проектов книгообмена Little Free Library завоевал более 90 стран по всему миру, включая и Россию. Сейчас в его сети уже более 90 000 маленьких библиотек!

Little Free Library — общественное движение, пропагандирующее обмен книгами между соседями. Идея родилась в 2009 году в Северной Америке, на Гудзоне. Тогда обычный американец Тодд Бол установил на своей лужайке небольшой деревянный контейнер, по форме напоминающий школьное здание, и наполнил его книгами. Сделано это было в память о покойной матери, которая работала учительницей и была заядлым книгочеем.

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Бол поделился идеей со своим партнером Риком Бруксом. Вместе они смастерили еще несколько книжных домиков в разных районах Среднего Запада. После этого идея начинает постепенно распространяться, превращаясь в целое общественное движение Little Free Library. В 2012 году оно получило официальный статус некоммерческой организации.

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Изначально Тодд Бол ставил своей целью запуск более 2500 маленьких библиотек. Это позволило бы обогнать библиотечную сеть, созданную знаменитым мультимиллионером Эндрю Карнеги в период с 1883 по 1929 годы. В ее рамках было открыто 2509 «библиотек Карнеги», в том числе 1689 в США, 660 в Британии и Ирландии, 125 в Канаде, а оставшиеся 35 — в Австралии, Новой Зеландии, Сербии, на Карибах, Маврикии и Фиджи. В 2012 году Бол достиг своей цели и обогнал мультимиллионера.

Движение получило признание и на других континентах. В 2016 году насчитывалось 50 000 маленьких библиотек в 85 странах. В России первая маленькая библиотека и, похоже, единственная, открылась в 2014 году в одном из кафе Петрозаводска.

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Little Free Library ставит своей целью вдохновить читателей всего мира на формирование сообщества и расширить доступ к книгам через глобальную сеть небольших библиотек, возглавляемых добровольцами.

Основу компании составляют волонтеры, так называемые стюарды. Они помогают устанавливать новые домики и следят за состоянием старых. Начиная с 2019 года лучшие волонтеры награждаются специально учрежденной премией имени Тодда Бола, который ушел из жизни в 2018-м.

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Сейчас Little Free Library — крупнейшее движение по обмену книг с представительствами в более чем 90 странах мира. На сайте организации можно узнать, как открыть свою библиотеку сети, что для этого нужно, где взять вдохновение и помощь. Есть здесь и свой интернет-магазин, в котором можно купить уже готовый домик.

Посмотреть на эти чудесные книжные «скворечники» можно в Instagram: движение стало очень популярно среди пользователей этой площадки. По хэштегу #littlefreelibrary вы найдете сотни тысяч милых домиков для книг.

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