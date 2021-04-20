«Кабинет редкостей»:

5 интересных фактов, о которых расскажет Музей истории пожарной охраны Томской области

20 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

локальная история Кабинет редкостей спецпроект на Томском Обзоре

Зачем пожарные носили усы, когда появился конский противогаз и почему ведра для тушения огня в форме конуса? Ответы на эти и другие вопросы можно узнать в Музее истории пожарной охраны Томской области.

АВТОР Валентина Бейкова

Располагается музей в бывшем здании пожарной части №1 на площади Ленина, 15а. Его открытие в 2009 году было приурочено ко дню празднования 360-летия со дня образования пожарной охраны России.

Музей занимает два больших зала на втором этаже здания. Первый посвящен истории зарождения пожарного дела в Томске при царской России, второй — советскому и современному периодам работы пожарной охраны. В просторном гараже разместилась экспозиция раритетного пожарного транспорта. Попасть в него можно через коридор первого этажа, проходя мимо выставки духовых инструментов — неотъемлемого атрибута пожарных частей дореволюционной России — и выставки огнетушителей. Здесь же, на первом этаже, часть методического кабинета отведена под экспозицию «Караульная изба», в которой воссоздан быт первых томских пожарных команд.

Мы побывали на экскурсии в музее, и собрали пять самых интересных фактов из истории томского пожарного дела.

История первая. От каланчи до радиостанций: средства связи пожарных

Методист-экскурсовод Музея пожарной охраны Светлана Скрипка Фото: Серафима Кузина

Самым ранним средством оповещения о том, что где-то начался пожар, была каланча, ее модель можно увидеть в одном из залов музея. Первый такой объект был построен в Томске на Воскресенской горе, предположительно во второй половине 50-х годов XIX столетия. В то время город был намного меньше, поэтому хорошо просматривался с высоты во все стороны.

— Каланчисты менялись каждые четыре часа, зимой — каждые два. Если видели где-то задымление или пожар, звонили в колокол. Ночью на каланче зажигали сигнальные огни, днем на флагштоке поднимали флаг. Для каждого района города было свое обозначение. По этим огням и флагам пожарная команда понимала, куда нужно ехать, — рассказывает методист-экскурсовод Светлана Скрипка. — Если набат бил особенно сильно, значит, требовалась помощь не только близлежащих частей, но и населения, потому что одна команда не справилась бы с огнем.

Модель пожарной каланчи в музее Фото: Серафима Кузина

Сигналы, которые передавались с каланчи во время пожара Фото: Серафима Кузина

Менялись времена, а с ними и средства связи. Во втором зале музея сегодня можно увидеть экспозицию средств технического оповещения пожарных, в основном советского периода. Здесь есть рупоры, коммутаторы, дисковый телефон, радиостанции, даже стационарный аппарат связи с подводной лодки.

Средства связи пожарных Фото: Серафима Кузина

— Сейчас в частях действуют диспетчерские службы, а современные средства коммуникации работают на основе радиостанций и сотовой связи, — рассказывает экскурсовод.

История вторая. Как усы пожарным жизнь спасали

Фото: Серафима Кузина

На фотографиях начала XX века, которые хранятся в музее, все пожарные с усами — в те времена они были обязательным атрибутом, так как являлись единственным средством защиты дыхательных путей.

— Усы мочили в воде и засовывали в нос, как фильтр. Ведь без защиты человек может дышать не больше 7-8 минут, после этого наступает смерть, — поясняет Светлана Скрипка.

Команда Томского добровольного пожарного общества. 1882–1924 гг. Фото: Серафима Кузина

После окончания Первой мировой войны, когда впервые было применено химическое оружие, широкое распространение получили противогазы. Пожарная охрана являлась важным звеном обороны страны, поэтому использование противогазов было включено в курс подготовки огнеборцев. Кроме того, эти средства защиты оправдали себя при тушении возгораний в мирное время.

В фондах Музея истории пожарной охраны сохранился альбом по спецподготовке рядового состава частей и курсантов школ младшего начсостава пожарной охраны, датированный 1937 годом. В нем детально описано устройство и правила использования противогаза не только для человека, но и для лошадей. Оставлять животных без защиты было просто нельзя. Во все времена лошади стоили дорого, а в 1930-е они по-прежнему оставались самым популярным видом транспорта.

Альбом по спецподготовке рядового состава частей и курсантов школ младшего начсостава пожарной охраны, 1937 год Фото: Серафима Кузина

Противогазы бывают двух видов: одни выполняют роль фильтра, другие — являются источником чистого воздуха. В музее можно увидеть старую модель такого аппарата. Емкость с воздухом размещалась в металлической коробке, по форме напоминающей рюкзак. На длинной трубке к ней крепился манометр, который показывал, сколько воздуха осталось в баллоне. Вес заряженного аппарата составлял около 8 кг. Работать в нем можно было от 90 до 100 минут.

Модели противогазов в Музее истории пожарной охраны Фото: Серафима Кузина

Современные модели дыхательных аппаратов весят от 10,2 до 17,9 кг, в зависимости от объема баллона со сжатым воздухом. Визуально баллоны напоминают дыхательные аппараты, которыми пользуются аквалангисты, работать в них можно до четырех часов в зависимости от модели и объемов физической нагрузки.

История третья. Пожарное ведро в виде конуса

Фото: Серафима Кузина

Достоверно неизвестно, кто и когда впервые начал использовать при тушении пожаров ведра конусной формы — существует несколько версий. По одной из них такие ведра придумали в Германии, а затем распространили по всей Европе и России. По другой — конусные емкости использовали моряки. Якобы, ими удобней было зачерпывать воду за бортом. Позднее их опыт переняли пожарные.

Фото: Серафима Кузина

— Использование ведер в форме конуса можно объяснить с научной точки зрения. Когда пожарный бросает ведро, вода из него точнее попадает в очаг горения, не расплескивается. Струя получается более направленной, — объясняет Светлана Скрипка. — Кроме того, острым концом можно разрыхлить песок или землю, чтобы потушить возгорание, вызванное замыканием электричества. Зимой им можно продолбить прорубь, чтобы добраться до воды, если лед на водоеме не совсем плотный. А еще специфическая форма ведра делает его непривлекательным для воров — в хозяйстве такое вряд ли пригодится.

История четвертая. Лошадиные силы: эволюция пожарного транспорта

Фото: Серафима Кузина

Первые пожарные команды появились в Томске в 1819 году по инициативе томского губернатора Демьяна (Домиана) Васильевича Илличевского. В то время на службе состояло восемь человек и 20 лошадей. Животных закупали за счет городского бюджета. На службу брали рысаков, которые могли быстро довезти пожарных до места, и тяжеловозов, чье главной задачей была доставка бочек с водой и насосов.

Когда каланчист бил сигнал тревоги, пожарные выкатывали телеги и запрягали лошадей, снаряжался пожарный обоз. Первым ехал вестовой, который выполнял роль сирены. С помощью горна и колокола он сообщал горожанам, что нужно немедленно освободить дорогу. Ночью в его руках всегда был зажженный факел. Следом шел линейный ход. Повозка везла пожарную команду и подручные инструменты. Затем шел мотовильный ход, который доставлял пожарные рукава и насосы. Они были ручными, чтобы получить струю достаточной мощности требовалось восемь человек. По четыре человека с каждой стороны качали воду из бочек, которые доставлял к месту конно-бочечный ход. Замыкал пожарный обоз багорный ход, перевозивший багры, ломы, вилы, лестницы.

Часть пожарного обоза — телега с насосом Фото: Серафима Кузина

— К сожалению, дороги Томска были в таком плохом состоянии, что часто пожарные просто не успевали приехать вовремя. Один немецкий путешественник, побывавший в нашем городе, писал своему другу в Европе: «В Томске такая непролазная грязь, что лошади застревают по самую ступицу». То есть колеса наполовину утопали в грязи. Бывали такие ситуации, когда пожарные приезжали уже на пепелище, — рассказывает Светлана Скрипка.

При конюшнях также было принято держать козлов. Их специфический запах отпугивал грызунов, которые досаждали лошадям. Благодаря такому соседству уставшие после работы животные могли полноценно отдохнуть.

Экспозиция «Конюшня» в Музее истории пожарной охраны Фото: Иван Иванов

Первые пожарные автомобили появились в России в начале XX века, но снабдить ими пожарные части Томска удалось только к 1930-40-м годам. В Музее истории пожарной охраны Томской области самому старому экспонату раритетного автопарка 64 года. Это автомобиль УралЗиС-5 1957 года выпуска. Салон машины выполнен из дерева. Вместительность — шесть человек с водителем. В отсеке с левой стороны хранятся противогазы, справа — пожарные рукава, разветвление для пеногенератора, пожарный ствол, внутри — емкость с водой и насос, на крыше — лестница.

УралЗиС-5 1957 года Фото: Серафима Кузина

— Первые выдвижные лестницы на пожарных машинах могли подниматься только до пятого этажа. Это было обусловлено низкой городской застройкой. Сегодня в Томске есть лестницы, которые могут достать до 17 этажа, — рассказывает Светлана Скрипка.

В 1960-е годы распространение получили автолестницы, которые были предназначены для спасения и эвакуации людей. Один такой автомобиль также имеется в коллекции музея.

— Но первыми к месту пожаров прибывали мотоциклисты. К сожалению, у нас есть лишь стилизованная модель. У тех мотоциклистов были небольшие рукава и маленькая емкость с водой, они могли самостоятельно тушить небольшие возгорания, — рассказывает экскурсовод.

Раритетный пожарный транспорт в музее Фото: Серафима Кузина

Есть в автопарке и легковая машина — это штабной автомобиль, внутри установлена радиостанция. Начальник штаба руководил пожарной операцией на месте и мог оперативно связаться с диспетчерской службой, если нужно было подтянуть дополнительные силы.

История пятая. Страховка от огня

Фото: Серафима Кузина

Еще об одном интересном факте рассказывает небольшая табличка на витрине с надписью «Томское общество взаимного страхования от огня», и год основания — 1897-й.

Томск в начале XX века считался крупным административно-территориальным центром. По некоторым данным, в 1897 году его население насчитывало более 52 тысяч жителей. В городе были открыты представительства крупнейших страховых компаний Российской империи, в том числе «Надежда» с 1864 года, «Русское страховое от огня общество» с 1870 года и другие.

Однако страхование было достаточно дорогим удовольствием, и большая часть населения Томска и губернии оставались незащищенными. Чтобы решить эту проблему, по инициативе городского головы купца Ивана Некрасова было создано Томское общество взаимного страхования от огня. Вступить в него мог любой домовладелец. За уплату определенной страховой премии члены общества могли рассчитывать на возмещение убытков от пожаров. Крупнейшим страхователем недвижимости являлось городское общественное управление. К началу 1900 года в Обществе было застраховано 49 городских строений.

Карта Томска в музее Фото: Серафим Кузина

Кроме того, Томское общество взаимного страхования от огня вело работу по укреплению противопожарной безопасности в городе. Оно снабжало своих членов-страхователей кровельным железом, закупаемым на уральских заводах; оказывало разнообразную помощь Томскому добровольному пожарному обществу; выдавало страхователям ссуды на устройство электрического освещения в домах.

На протяжении всего времени своего существования с 1987 по 1917 годы Томское общество взаимного страхования от огня находилось в здании городского магистрата на улице Магистратской, 2 (ныне улица Розы Люксембург, 2). Примечательно, что Музей истории пожарной охраны Томской области находится по соседству с этой исторической постройкой.

Экспозиция «Караульная изба». В подобных жили первые томские пожарные команды Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Икона «Неопалимая купина» из янтаря — подарок Томской епархии Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

На фото — набор на случай ядерной атаки: дозиметр, измеряющий уровень радиации, аптечка и противогаз Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

После окончания Великой Отечественной войны фронтовики нередко пополняли ряды пожарных. Сегодня Музей истории пожарной охраны сотрудничает с поисковым отрядом «Патриот» — часть находок, сделанных ребятами по время экспедиций, передается именно сюда. Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина





Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Групповой портрет — ветераны пожарной охраны Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина





Награды за призовые места в пожарно-спасательном спорте Фото: Серафима Кузина

Коллекция духовых инструментов Фото: Серафима Кузина

Коллекция огнетушителей Фото: Серафима Кузина

Книга отзывов Музея истории пожарной охраны Фото: Серафима Кузина

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции экскурсии в музее временно не проводятся. Информацию об изменениях в работе можно узнать на официальном сайте ГУ МЧС по Томской области в разделе «Музейная деятельность» или по телефону 8 (3822) 51-20-00.

Источники, использованные при подготовке материала:

Фонды Музея истории пожарной охраны Томской области;

История пожарной охраны Томской области. 200 лет / Расколец В.В., Некрылов С.А., Дунбинский И.А., Чернова И.В., Костылева Е.А., Ларьков Н.С., Грибовский М.В. — Томск, 2019. 235 с.;

Здание городского магистрата. Краеведческий портал «Земля Томская».

Фото: Серафима Кузина

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