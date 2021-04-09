«Инвестор и ученый не могут друг без друга».

Константин Кистерский: о 3D-печати костей, возможностях Startup Tour и самообразовании

9 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Сибирские стартаперы подают заявки на томский этап всероссийского конкурса Startup Tour, который пройдет 26 апреля в онлайн-формате. Победители всех региональных этапов смогут принять участие в крупнейшей конференции для технологических предпринимателей в России и СНГ Startup Village 2021.

Томск уже пять раз принимал Startup Tour. Одним из призеров четыре года назад стал проект «3D-печать биоинженерных аналогов костных структур» аспиранта Института биофизики СО РАН Константина Кистерского. В родном Красноярске он участвовал в Startup Tour дважды, в 2020 году заняв второе место в треке «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве».

Почему молодым ученым полезно принимать участие в мероприятиях для стартаперов и как можно совмещать классическую науку с инновационными идеями — об этом Константин рассказал в своем интервью.

— Константин, с чего начинался ваш проект, как вы пришли к идее?

— Все началось больше пяти лет назад. Мы слушали в вузе лекцию о свойствах биополимера, который выращивают в нашем Институте, и меня впечатлило, насколько большой у него потенциал с точки зрения и науки, и медицины, и бизнеса. Во-первых, он полностью биосовместим с тканями человеческого организма и не вызывает аутоиммунных реакций. Во-вторых, со временем он растворяется без остатков в организме. И самое важное свойство биополимера — остеоиндукция, процесс костного восстановления. Если поместить его рядом с костью, полимер активирует рост костной ткани. С помощью этой технологии можно реабилитировать кость даже после самой сложной травмы.

Идея 3D-печати тоже возникла не из воздуха. Такими классическими методами, как литье или прессование, можно изготавливать универсальные изделия. Но с течением времени организм изменяется, да и кости у всех чуть-чуть, но разные. Поэтому универсальные имплантаты не всегда могут подойти, особенно при многооскольчатых переломах. Мы же неинвазивно получаем объемные снимки благодаря томографии, восстанавливаем по ним необходимый фрагмент и закрепляем его в костную ткань.

— Ваш проект в первую очередь про бизнес или про медицину?

— И то, и другое. Я пошел в биологию, но в душе всегда был инженером. Изначально хотел поступать в медицинский университет. Но его выпускники сказали мне, что в классической медицине сложно создать что-то инновационное. Есть препарат с аннотациями, есть пациенты с симптомами. Если сходится — выписывай. Не сходится — консультируйся с коллегами и выписывай. Никакой инженерной придумки и новой мысли ты не внедришь. Есть своя методика у хирургов, затачивающих инструменты под себя. Элемент творчества есть у стоматологов — как закреплять протезы. И все. Придумать что-то кардинально свое можно только на академической специальности, поэтому для поступления я выбрал Институт фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ.

— Что изменилось после участия в Startup Tour? В прошлом году вы уже в третий раз выставили свой проект на конкурс — значит, он как-то видоизменялся.

— Startup Tour дал возможность понять мысли инвестора, поговорить с людьми, которые занимаются венчурными и посевными инвестициями, и узнать, о чем они думают, когда оценивают стартап. Мозг ученого постоянно пытается найти способы сделать разработку идеальной. А мозг инвестора ищет возможности получить прибыль от своих инвестиций. И мы друг без друга жить не можем. Найти универсальный словарь для диалога между учеными и инвесторами — это стало главной задачей.

Важно, что на Startup Tour или Startup Village ты можешь напрямую общаться с ключевыми российскими и даже международными инвесторами. В течение часа бизнес-ангел уровня Пекки Вильякайнена может объяснить тебе, молодому и зеленому, твой собственный проект: на что инвесторы обращают внимание, что интересно рынку, к каким трендам следует присмотреться. Такое общение дает хороший пинок — мотивирует не только думать об инновациях, но и стараться приспосабливаться к рынку.

Первую заявку я подавал совсем «зеленым», описывал проект с юношеским максимализмом, что вызывало у экспертов много вопросов. Благодаря второму для меня Startup Tour я смог выступить на Startup Village и получить грант на 500 тысяч рублей по программе Фонда содействия инновациям «Умник». В 2020 году мы представили новую генерацию проекта — можно сказать, второе поколение имплантатов. Мы не просто печатаем остеоиндуцирующим полимером, а планируем «зашивать» туда частицы минерала, которые организм будет использовать для восстановления костной ткани.

— Каков статус проекта сегодня?

— Сейчас мы подготавливаем почву, чтобы выходить на инвесторов: проходим акселерационные программы международного уровня, упаковываем проект, готовимся к первому этапу клинических исследований. Необходимо доказать эффективность продукта сертифицированными методами и оценить его стоимость. Для любого инвестора ценность проекта, прошедшего клинические исследования хотя бы первого этапа, гораздо выше по сравнению с непротестированной инновацией. Мы по максимуму используем и собственные ресурсы, и поддержку фондов, чтобы развиваться быстрее. Общая сумма инвестиций в размере от $57 до $91 млн позволит проекту пройти все стадии клинических исследований и, по прогнозам, выйти на рынок через 7-12 лет. Срастание костей — длительный по времени процесс, но для биомедицинского кластера это достаточно быстрые сроки.

— С какими сложностями вы столкнулись при организации бизнес-процессов?

— У нас в университете есть сильная база исследований. Так как разработка совместная, можно сказать, что я отчасти пришел на готовое: мои коллеги уже умели качественно синтезировать биополимер, разрабатывали имплантаты методами холодного и горячего прессования, а я занял инновационный сектор, предложив новый метод изготовления. Если и возникают трудности, то больше с оформлением документов и пониманием законов. В университетах не учат ведению инновационного бизнеса, обучая тому, что может пригодиться тебе в «классической» работе. Понятно, что есть ученые, которые работают в рамках фундаментальной науки, знания об инвестировании или налогообложении им не нужны. А есть те, кто работают с инновациями, и мы пока немного обделены. Хотя кто ищет, тот всегда найдет. Я, если чего-то не получал в вузе, смотрел соответствующие онлайн-курсы, спрашивал у коллег и наставников, у экспертов конкурсов инновационных проектов.

— Куда же идти учиться тем, кто хочет заниматься и медициной, и бизнесом? Или так везде — получаешь образование, а бизнес-навыки наращиваешь самостоятельно?

— Мне хватало того, что я добирал сам. В бакалавриате и магистратуре готовят абсолютно универсальных солдат. Знаний для кандидатского минимума хватает. Но в большинстве вузов примерно 50% часов времени в магистратуре отведены на самообразование — стажировка в лаборатории, самостоятельное изучение литературы, онлайн-университеты. Знаю, что у нас в стране Сколтех в этом немного впереди. У них есть отдельная специальность инноватиков, где учат разбираться в технологии, которую они же будут предлагать инвесторам и компаниям. В СФУ, например, так же недавно появилась такая специальность.

— Что посоветуете тем, кто тоже захочет принять участие в конкурсе и представить свой стартап экспертам?

— Когда я защищал проект три года назад, в жюри был один эксперт, который занимался той же темой производства полимеров, что и мы, и был достаточно глубоко погружен в тему. Но он задавал вопросы не о коммерциализации, не о кризисном планировании, а о самой технологии. А я не мог и не могу полностью раскрывать детали производства, так как за это время никто в мире не придумал, как делать полимеры такими же чистыми, как у нас. С тех пор я усвоил, что надо всегда быть внимательным в своих ответах. Сначала подумай, потом говори.

Текст: Анастасия Степанова

Фото: предоставлено организаторами

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