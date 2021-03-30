Такие свои: из жизни приёмных семей. История вторая: Ли

30 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено фондом

Спецпроект Такие свои

«Томский Обзор» запускает совместный проект с

благотворительным фондом «Томск без сирот». В его рамках мы расскажем 5 коротких историй из жизни семей, которые не побоялись взять приёмных детей и о том, как они стали своими.

История вторая, рассказывает Дарья Ли:

«Желание и призвание быть мамой я почувствовала за год до того момента, как Леша стал моим сыном. Были определенные страхи, переживания, те же стереотипы — как незамужняя девушка может взять ребенка, нужно сначала выйти замуж, квартиру приобрести и тому подобное. Но я стала просто делать шаги, которые были мне доступны. Первым делом, прошла курс для приемных родителей, и потом просто ждала звонка из опеки. Ждала около года. Я ожидала, что это будет девочка лет пяти. Но оказалось, что в детском приюте меня ждал 7-летний мальчик. На первом нашем свидании Леша расплакался, потому что сильно ждал родную маму (уходя полгода назад, она обещала вернуться за ним). На втором нашем свидании я сказала, что хочу забрать его домой, стать его мамой, заботиться о нем. Он согласился только при условии, что будет у меня недолго, пока его родная мама не сделает все документы и не придет за ним. На этой ноте мы и шагнули в новую жизнь.

Дарья со вторым сыном Сашей Фото: предоставлено фондом

Около 7 месяцев у меня был сын, но я для него была только «тетей Дашей», обращался он ко мне на «вы». Мои предложения что-то поменять в этом не находили отклика. Где-то была любимая мама, которой осталось сделать «последний» документ, а рядом была «тетя Даша», которая заставляет чистить зубы, учить алфавит, делать зарядку, мыться и делать другие неприятные вещи. Было все: слезы, истерики, разговоры, но было много радости, которая перекрывала многое. Я много молилась за него и за себя. Вообще, думаю, самое важное, когда принимаешь решение о ребенке, это настроиться на БЕЗусловную любовь. Ты принимаешь решение любить ребенка без всяких условий. НЕ если он будет умный, послушный, красивый, здоровый, благодарный, если будет приносить мне радость, называть меня мамой... Без всяких ЕСЛИ.

Спустя 7 месяцев, как-то под новый год, играя в конструктор, Леша сказал: «Мама, посмотри, что я построил». Я, наконец, получила такое долгожданное «звание» мамы.

В ноябре 2020 года наша семья стала больше, появился младший сын Саша. Сейчас каждый из нас проходит непростой период адаптации: дети привыкают друг к другу, старший сын учится «делиться» мамой, младший сын учится снова доверять взрослым, проверяет маму — не «поломается» ли значимый взрослый на этот раз. Это не простой, но очень радостный путь».

Дарья с первым сыном Лешей Фото: предоставлено фондом

Текст: Дарья Ли

Фото: Алена Цымбалова, Константин Буркин

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: