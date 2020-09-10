Министерскими и региональными наградами отмечены сотрудники Томского филиала Сибирской Сервисной Компании в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности

10 сентября 2020 / Партнерский материал / Фото: Сибирская Сервисная Компания

В первое воскресенье сентября в России отмечается День работников нефтяной и газовой промышленности. В честь профессионального праздника чествовали лучших работников всех подразделений Сибирской Сервисной Компании.

В этом году одиннадцать сотрудников Томского филиала АО «ССК» были награждены министерскими, региональными и корпоративными наградами, а также отмечены занесением имен передовиков производства на доску почета.

Томскому филиалу ССК есть, чем гордиться. Даже в непростой для всей мировой экономики год

Андрей Георгиевич Кошелев директор Томского филиала АО «ССК» Сегодня у нас есть повод вспомнить, к какой важной профессии мы имеем отношение. Нефтегазовый комплекс обеспечивает экономический рост, энергетическую стабильность и безопасность нашей страны. Этим стоит гордиться. 2020 год был и остается непростым. Однако сложности показали, что Томский филиал — настоящая команда профессионалов, мы вместе ищем и находим пути решения и только совместными усилиями добиваемся высоких результатов. Филиал готов справляться с любыми задачами в разных регионах страны. Сейчас на месторождениях работают 2 бригады бурения и 1 бригада испытания. В этом году мы перевезли 10 500 тонн оборудования и МТР по земле, по рекам, с заходом в Обскую губу на новый проект на Гыданском полуострове. Всего в нескольких десяткасотнях километровах от Карского моря. Там одна бригада приступила к бурению скважины на Салмановском месторождении. Другая бригада продолжает строительство эксплуатационных скважин на Верхне-Шапшинском месторождении. В сентябре там же запланирован запуск в работу еще одной бригады бурения. Также, в конце сентября планируем по согласованию с заказчиком возобновить работу двух буровых на Тагринском месторождении. Работа идет, планов у нас много.

Февраль 2020 года

Коллектив Сибирской Сервисной Компании награжден Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.

Март 2020 года

Сотрудники Томского филиала стали призерами VI Открытой круглогодичной Спартакиады Ленинского района Томска.

Апрель 2020 года

Томский филиал ССК достиг рекордного результата по срокам бурения на Шингинском месторождении «Газпромнефть-Востока».

Май 2020 года

Томский филиал в рекордные сроки провел работы по циклу «демонтаж -мобилизация — монтаж» на Арчинском и Шингинском месторождениях «Газпромнефть-Востока».

С апреля по июль 2020 года

Работниками Томского филиала совместно с другими подрядными организациями шесть скважин на северных месторождениях Томской области, где заказчиком является «Газпромнефть-Восток», пробурены с ускорением, пять из них имеют горизонтальное окончание.

Август 2020 года

Томский филиал ССК в рекордные сроки провел подготовительные работы и приступил к бурению скважины на Салмановском месторождении.

Особенно значимые — министерские награды — получили два сотрудника Томского филиала ССК: менеджер по супервайзингу и технологическому обеспечению бурения Али Алиевич Гусейнов и вышкомонтажник Виталий Владимирович Горбунов.

Али Гусейнов

Али Алиевич Гусейнов, менеджер по супервайзингу и технологическому обеспечению бурения Томского филиала АО «ССК»:

«Это моя первая такая высокая награда — Почетная грамота Министерства энергетики РФ. Конечно, мне приятно, это заряжает еще больше вкладываться в работу. В планах у меня дальше развиваться, повышать квалификацию.

Я пришел в профессию в 2005 году, тогда сразу была цель — не останавливаться на работе помощника бурильщика, идти выше.

С 2016 года я работаю в ССК. Конечно, труд на месторождении непростой. Но хочу отметить, что с годами начинаешь лучше чувствовать скважину, понимаешь, как к ней подойти. Это, в том числе, помогает добиваться результатов. Еще в нашем деле важна команда. Когда собираешь людей, правильно ставишь цели, контролируешь процесс, есть взаимопонимание — все это приводит к положительному результату».

Андрей Севостьянов

Андрей Севостьянов, механик Томского филиала АО «ССК»:

«Когда мы с университетским другом закончили бакалавриат ТПУ, то решили, что пора работать, хотя еще учились в магистратуре. Так мы впервые попали в ССК. Первая рабочая поездка была на Западно-Игольское месторождение. Честно говоря, не ожидали, что будут такие суровые условия. Но довольно быстро мы адаптировались, втянулись в работу. И потом, чем сложнее условия, тем лучше люди.

Что касается награды, а мне вручили Благодарственное письмо АО „ССК“, то, конечно, приятно, что твой труд замечают, что руководители ценят. Ведь, все достижения — результат работы людей, они ставят все рекорды! На месторождении работать тяжело. Мы часто стараемся прийти друг другу на помощь».

Сотрудники Томского филиала АО «ССК» приходят на выручку не только своим коллегам. Они также оказывают помощь детским домам и принимают участие в благотворительных акциях, помогая нуждающимся.

2020 год для Сибирской Сервисной Компании юбилейный. Больше 20 лет предприятие работает во всех нефтегазоносных регионах страны, качественно и своевременно оказывает услуги крупнейшим недропользователям России: ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НОВАТЭК» и другим. Заказчики доверяют специалистам АО «ССК» трудные и ответственные объекты. С каждым годом требования повышаются, скважины становятся все сложнее. Неизменным остается то, что Сибирская Сервисная Компания стабильно выполняет взятые на себя обязательства.

Сибирская Сервисная Компания

АО «Сибирская Сервисная Компания»

www.sibserv.com

Томский филиал АО «ССК»

634050 г. Томск

пер. Совпартшкольный, 2

Телефон: 8 (38-22) 90-95-96

E-mail: tf@tf.sibserv.com

Тэги/темы: