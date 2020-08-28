Рынок труда и коронавирус: новое и важное для работодателей

Партнерский материал / Фото: 28 августа 2020 // Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

Что важно знать работодателям в конце лета 2020 года? Как получить новую субсидию на оплату труда! Об этом подробно рассказывает Департамент труда и занятости населения Томской области.

Также в статье вы найдете ответы на сложные вопросы трудового законодательства, связанные с ситуацией вокруг коронавируса, а также телефоны горячей линии, по которым можно проконсультироваться со специалистами.

Главное о субсидии для работодателей

В 2020 году работодателям предоставят две новые субсидии. Во-первых, им возместят расходы на частичную оплату труда для граждан, обратившихся через службу занятости. Во-вторых, расходы на частичную оплату труда работников, находящихся под риском увольнения — имеется в виду временная остановка работ, введение режима неполного рабочего времени, предоставление отпусков без сохранения заработной платы и так далее. Заявку на участие в программе нужно подать до 1 октября этого года!

Кто имеет право на субсидию?

Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений). Муниципальные унитарные предприятия право на субсидию имеют.

Критерии для получателей субсидии

Не должны находиться в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства. Не должны являться иностранными юридическими лицами. В областном банке вакансий должны быть сведения о вакантных местах для участия граждан в общественных работах и временном трудоустройстве (при условии временного трудоустройства у другого работодателя). Деятельность организации не приостановлена на период пандемии. Не должно быть ограничительных мер по коронавирусу

Важное различие!

При подаче заявки на субсидию для возмещения расходов на оплату труда при организации общественных работ на предприятии не должно быть в штате работников, находящихся под риском увольнения.

Сколько денег выделено на программу?

Правительством РФ выделено на данные субсидии из Резервного Фонда для Томской области 68 525,5 тыс. руб.

Когда нужно подать заявку и документы?

Заявку в Департамент труда и занятости населения Томской области нужно направить не позднее 1 октября 2020 года.

В течение 5 рабочих дней после дня регистрации заявки департамент предоставит положительное решение или мотивированный отказ.

Если решение положительное, до 9 декабря 2020 года нужно подать необходимые документы (список ниже).

Консультационная и методическая помощь: Жданова Нина Петровна, заместитель начальника Департамента труда и занятости населения, тел. 8 (38-22) 46-93-19

1. Оплата общественных работ

Важные условия и ограничения

Субсидируются сельскохозяйственные работы и подсобные работы в строительстве, сфера услуг, а также прочие виды работ — работа курьером, подсобные работы. Смотреть полный список.

На общественные работы граждан направляет служба занятости.

Нельзя направить гражданина на общественные работы к работодателю, с которым он уже состоит в трудовых отношениях.

Каков размер субсидии в месяц?

Субсидия равна размеру начисленной заработной платы, но не более 12130 рублей в месяц на одного гражданина за полностью отработанную месячную норму рабочего времени, увеличенная на районный коэффициент и сумму страховых взносов.

Период участия граждан не должен превышать 3 месяцев.

Необходимые документы

Предоставить до 1 октября:

Заявка на участие в мероприятии. Справка получателя субсидии с информацией о размере (%) страховых взносов на пенсионное, социальное, медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Справка в свободной форме об отсутствии ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, на дату подачи заявки. Справка в свободной форме об отсутствии у получателя субсидии в штате работников, находящихся под риском увольнения на дату подачи заявки. Справка в свободной форме, содержащая сведения о свободных рабочих местах на территории Томской области, имеющихся у получателя субсидии, для участия граждан в общественных работах.

Если субсидия одобрена, можно организовать общественные работы и предоставить до 9 декабря:

Заявка на предоставление субсидии. Реестр граждан, которые участвовали в общественных работах по направлению на общественные работы органов службы занятости. Также необходимо приложить заверенные копии следующих документов:

а) табель учета рабочего времени граждан за период возмещения затрат;

б) расходные кассовые ордера (платежные поручения), расчетные платежные ведомости (реестры к платежным поручениям), подтверждающие выплату (перечисление) заработной платы гражданам за период возмещения затрат;

в) документы, подтверждающие уплату страховых взносов на пенсионное, социальное, медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (платежные поручения). Заверенные копии согласия на обработку персональных данных граждан которые участвовали в общественных работах.

Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемой информации и документов в соответствии с действующим законодательством.

2. Оплата труда работников (временное трудоустройство), находящихся под риском увольнения

Важные условия

Субсидируется временная работа, чтобы сохранить рабочее место.

Размер заработной платы работника, расходы на которую подлежат возмещению, должен быть выше, чем 12130 рублей в месяц из расчета за полностью отработанную месячную норму рабочего времени, увеличенную на районный коэффициент.

Необходимые документы

Предоставить до 1 октября:

Заявка на участие в мероприятии. Справка получателя субсидии с информацией о размере (%) страховых взносов на пенсионное, социальное, медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Справка в свободной форме об отсутствии ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, на дату подачи заявки. Справка в свободной форме об отсутствии у получателя субсидии в штате работников, находящихся под риском увольнения на дату подачи заявки.

Если субсидия одобрена, можно организовать временное трудоустройство и предоставить до 9 декабря:

Заявка на предоставление субсидии. Реестр работников, которые участвовали во временном трудоустройстве у получателя субсидии («своих» или по направлению службы занятости). Также необходимо приложить заверенные копии следующих документов:

а) табель учета рабочего времени граждан за период возмещения затрат;

б) расходные кассовые ордера (платежные поручения), расчетные платежные ведомости (реестры к платежным поручениям), подтверждающие выплату (перечисление) заработной платы гражданам за период возмещения затрат;

в) документы, подтверждающие уплату страховых взносов на пенсионное, социальное, медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (платежные поручения). Заверенные копии согласия на обработку персональных данных граждан, которые были временно трудоустроены. Справка в свободной форме о том, что работник, с которым он состоит в трудовых отношениях, временно трудоустроен у него не по профессии основного трудоустройства.

Каков размер субсидии в месяц?

Субсидия равна размеру начисленной заработной платы, но не более 12130 рублей в месяц на одного гражданина за полностью отработанную месячную норму рабочего времени, увеличенная на районный коэффициент и сумму страховых взносов.

Когда выплатят субсидию?

При соблюдении всех условий и положительном решении субсидия может быть выплачена неоднократно за разные сроки трудоустройства работников (с одним работником может быть заключен один срочный трудовой договор) — до 31 декабря 2020 года.

Подробности по ссылке:

https://rabota.tomsk.gov.ru/pages/front/view/id/32084

Контакты для подачи заявки

Жданова Нина Петровна: 8 (3822) 46 93 19

На адрес электронной почты: zhdanovanp@rabota.tomsk.ru

Почтовым отправлением: 634041, г. Томск, ул.Киевская, 76 Департамент труда и занятости населения Томской области

Бесплатные консультации по трудовому законодательству

На портале Роструда «Онлайнинспекция.рф» создан специальный сервис «Коронавирус: горячая линия». Здесь можно получить онлайн-консультацию о порядке применения трудового законодательства, в том числе при переходе на дистанционный режим и работу на дому, при введении простоя, предоставлении внеочередных отпусков и по другим вопросам, а также направить обращение в инспекцию труда, в случае нарушения трудовых прав работников.

Чтобы получить консультацию, необходимо воспользоваться сервисом «Получить консультацию» и выбрать рубрику «Коронавирус: горячая линия». Там же можно ознакомиться с ответами на ранее заданные вопросы. В случае, если вы не нашли нужный ответ, просто выберите вариант «нет», перейдя в любой размещенный вопрос, и задайте свой вопрос.

Воспользовавшись сервисом «Сообщить о проблеме», работники могут сообщить о несоблюдении работодателем их трудовых прав. Для этого необходимо пройти авторизацию, сделать это можно с помощью регистрации на портале Госуслуги, а затем заполнить форму обращения. Заявление автоматически направляется в инспекцию труда.

Поиск сотрудников с помощью портала «Работа в России»

У томских работодателей есть возможность укомплектовать свой штат с помощью портала «Работа в России». Бесплатный сервис по подбору вакансий и работников является государственной информационной системой федеральной службы по труду и занятости. Ресурс создан для того, чтобы помочь людям найти работу, а работодателям — сотрудников. И в отличие от большинства коммерческих сайтов подобной направленности предоставляет информацию бесплатно.

Для получения доступа к информационной системе работодателю необходимо зарегистрироваться и создать личный кабинет на сайте. Потом при помощи фильтров выбрать регион, район и населенный пункт, в котором он бы хотел набрать в свой штат сотрудников. К примеру, на конец мая в базе по Томской области находилось около 13400 актуальных резюме, по Томску — почти 7760, по Северску — 1165.

В размещенных на сайте «Работа в России» резюме отражена максимально полная информация о соискателях. Через личный кабинет работодатель может запросить контактные данные заинтересовавших его специалистов, созвониться с ними или отправить им приглашение на собеседование, которое можно провести дистанционно — при помощи скайпа или иного сервиса онлайн связи.

Кадровые вопросы

Как оформить вынужденный простой из-за коронавируса?

Если вы не можете обеспечить работников работой в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, то вправе объявить простой (временную приостановку работы). Простой можно ввести как для всей организации, так и отдельных подразделений или работников.

Порядок оформления законом не определен. На практике оформляют приказ о простое, отмечают простой в табеле. Советуем уведомить о простое службу занятости в течение трех рабочих дней. Вы всегда можете досрочно отменить простой (если готовы приступить к работе), издав об этом приказ.

Но если эпидемия ни при чем, и вы могли обеспечить работников работой, но ничего не предприняли (например, не отремонтировали оборудование) — лучше объявить простой по вашей вине.

Как получить пособие по беременности и родам, если работодатель временно приостанавливал деятельность?

Разъяснен порядок получения пособия по беременности и родам в случае, если работодатель временно приостанавливал деятельность в связи с Указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206 и Указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 и у него отсутствуют денежные средства на счетах. В этом случае за получением пособий в связи с материнством работнице следует обращаться к своему работодателю либо, в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 13 Закона N 255-ФЗ, в территориальный орган ФСС РФ по месту регистрации работодателя или воспользоваться сервисом «Государственные услуги» в электронном виде на сайте www.gosuslugi.ru.

Как предоставить оплачиваемый отпуск во время сложной эпидемиологической ситуации (изоляции из-за коронавируса COVID-19)

Во время сложной эпидемситуации из-за коронавируса предоставляйте ежегодные оплачиваемые отпуска, в целом, как обычно. В частности, уведомьте работника о дате начала отпуска под подпись минимум за две недели, издайте приказ (если оформляете отпуска приказами), отметьте отпуск в личной карточке, табеле. Учтите, что даже в такой ситуации нельзя заставить работников взять отпуска, не запланированные графиком.

Если дни отпуска выпадали на дни, объявленные Указом Президента РФ нерабочими, следовало перенести их при условии, что ваша организация не работала. Если она работала, это правило к вам не применялось.

Как обеспечить самоизоляцию сотрудников, прибывших из-за рубежа?

Чтобы ограничить распространение коронавируса в России, по общему правилу лица, прибывшие из-за рубежа, обязаны соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. Работодателям следует оказывать содействие в обеспечении работникам условий для изоляции на дому. Роспотребнадзор разъяснил основные принципы карантина в домашних условиях.

Контакты

ДТЗН Томской области: тел. +7 (38-22) 46-98-08

Найти ближайший центр занятости можно на Интерактивном портале службы занятости населения Томской области.

Открытые вакансии можно направить на gab@rabota.tomsk.ru, они могут быть размещены в СМИ и в социальных сетях.

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