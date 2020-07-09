Самозанятые: Что такое налог на профессиональный доход и кому нужно его платить

В прошлом году в ряде регионов России был введен новый специальный налоговый режим для самозанятых. С 1 июля 2020 года он заработал по всей стране, в том числе и в Томской области.

За первую неделю его применения в качестве самозанятого зарегистрировались 565 томичей, оказывающих свои услуги в нашем регионе.

Налог на профессиональный доход актуален как для представителей многих творческих профессий (дизайнеров, фотографов, копирайтеров и так далее), так и для тех, кто оказывает самые разнообразные услуги - от выпечки тортов на заказ до сдачи квартир в аренду. Несмотря на то, что новый режим действует в отдельных регионах России уже более года, с ним до сих пор знакомы далеко не все фрилансеры.

В нашем материале вместе с начальником отдела налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Томской области Натальей Евтушенко разбираемся в деталях нового налогового режима.

Новый специальный режим: главное

Изначально эксперимент по введению налога на профессиональный доход, так называемого «налога для самозанятых», проходил в четырех субъектах Российской Федерации – Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан. С 1 января он распространился еще на 19 регионов. В их число вошли территории-доноры, а также субъекты с городами-миллионниками. С июля режим действует по всей стране.

Несмотря на свое название, налог на профессиональный доход (НПД) — это не дополнительный налог, а новый льготный режим налогообложения. Он позволяет легализоваться тем профессионалам, кто зарабатывает деньги своими услугами, но не готов к статусу индивидуального предпринимателя.

Кроме того, он может оказаться выгоден мелкому бизнесу с небольшими оборотами без наемных сотрудников. У потенциальных плательщиков НПД есть выбор: после 1 июля они могут придерживаться старой схемы («упрощенка», единый сельхозналог, ЕНВД, патент) или могут зарегистрироваться в качестве самозанятого.

Применяемая налоговая ставка – 4% или 6% – зависит от того, для кого оказываются услуги. Если для физлиц – 4%, при работе с организациями и индивидуальными предпринимателями – 6%.

Введение нового режима — это эксперимент, который продлится десять лет и закончится 31 декабря 2028 года.

Кто может считаться самозанятым

В законе, который описывает новый налоговый режим, дается достаточно широкая трактовка понятия «самозанятый». Так, в нем не перечислены профессии или виды деятельности для потенциальных плательщиков НПД, но прописаны условия.

Самозанятыми могут быть консультирующие бухгалтеры или юристы, строители, перевозчики, люди, которые трудятся через удаленные площадки, фотографы, дизайнеры, косметологи, работающие на дому, и даже арендодатели, сдающие квартиры. Другими словами, речь идет о тех, кто получает доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества, и при этом не привлекает наемных работников по трудовым договорам и не имеет работодателя, с которым заключен трудовой договор.

Новый налоговый режим смогут применять не только граждане России, но и граждане стран Евразийского экономического союза — Республики Беларусь, Армении, Казахстана и Киргизии.

Новый налоговый режим не распространяется на тех, кто занимается продажей подакцизных товаров, перепродает товары, добывает полезные ископаемые или применяет другие спецрежимы.

- Законом предусмотрена обязанность самозанятого в течение одного месяца сняться с учета в качестве плательщика какого-либо другого спецрежима, — объясняет Наталья Евтушенко. — Ему дана возможность использовать льготный режим для самозанятых, но при этом иные спецрежимы он применять не вправе, как и вести предпринимательскую деятельность, облагаемую НДФЛ. Учитывая это обстоятельство и то, что с 1 июля на территории Томской области вводится налог на профессиональный доход, в августе мы уже начнем проверять зарегистрировавшихся в июле: снялись ли они со спецрежимов, которые применяли.

В то же время, самозанятость вполне совместима с обычной трудовой деятельностью. Являясь сотрудником какой-либо компании или предприятия, человек может сдавать квартиру либо оказывать профессиональные услуги дизайнера, фотографа и выплачивать налоги за эти доходы как самозанятый.

Еще один критерий — доходы. Если с помощью профессиональных услуг человек зарабатывает в год менее 2,4 млн рублей, он вправе применять новый льготный режим. Если более — должен выбирать другой вид налогообложения.

Как зарегистрироваться в качестве самозанятого

Чтобы воспользоваться новым льготным режимом, необходимо зарегистрироваться. Процесс регистрации прост и не требует посещения налогового органа. Тут на выбор три варианта. Первый — через мобильное приложение «Мой налог», доступное в AppStore и GooglePlay. Второй вариант — из личного кабинета плательщика НПД на сайте Федеральной налоговой службы. Третий путь — посредством любого из банков, взаимодействующего с ФНС России.

— Самый простой способ — через личный кабинет. Человеку понадобится его ИНН и пароль доступа в Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, — отмечает Наталья Евтушенко. — Регистрация быстрая, буквально в течение пяти минут. Если вы не пользуетесь Личным кабинетом для физических лиц, придется сделать селфи и отсканировать паспорт. Потом вас идентифицируют, буквально несколько минут – и всё, вы становитесь самозанятым.

Во время регистрации следует указать вид деятельности и регион, в котором будут оказываться услуги. Например, те же программисты могут работать из Томска на несколько компаний в Москве. Именно в бюджет выбранного субъекта Российской Федерации пойдут собираемые с самозянятых отчисления.

Отчетность: в чем льготность режима

Самозанятый освобожден от уплаты страховых взносов, применения контрольно-кассовой техники, ведения книги учета доходов-расходов. Ему также не надо платить НДФЛ и НДС. Единственная отчетность будет формироваться налоговой службой автоматически в приложении «Мой налог» на основании кассовых чеков, сформированных самозанятым. В чеке указывается сумма, от кого и каким образом она поступает.

Зафиксировать получаемый доход и передать чек необходимо в момент расчета. В иных случаях чек формируется и передается не позднее девятого числа месяца, следующего за тем, в котором произведена оплата. Допустим, если работу у самозанятого клиент уже принял, а оплату задерживает или она отсрочена, оплачивать налог надо будет только после фактического получения средств.

Неправильно выписанный чек можно будет аннулировать

В аккуратной работе с чеками заинтересованы не только фискальные органы, самозанятые, но и заказчики. Ведь получив платежный документ от фрилансера, компания сможет отразить расходы в своей отчетности. Это решит проблему оплаты разовых услуг сторонним специалистам и избавит от необходимости заключать с ними, так называемые, договора гражданско-правового характера.

В каком виде самозанятый будет получать оплату – наличными или безналом – не имеет значения. Главное – отражать все доходы.

Полученные чеки налоговая служба обрабатывает с девятого по двенадцатое число месяца, следующего за отчетным. И не позднее 12-го самозанятым направляют квитанцию на оплату, которую нужно произвести не позднее 25 числа.

Налоговый вычет

Для самозанятых установлен налоговый вычет. Это своего рода бонус, который предоставляется государством один раз и расходуется постепенно, при ежемесячном начислении налогов. Размер вычета — 10000 рублей. Он применяется для уменьшения налоговой ставки на 1% в отношении доходов, полученных от физических лиц, и на 2% — в отношении доходов, полученных от юридических лиц и предпринимателей.

Но в 2020 году всем самозанятым в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой предоставляется плюс к этому еще дополнительный «налоговый капитал» — один МРОТ (12130 рублей). Этими средствами можно «гасить» налог на профессиональный доход до полного их использования.

Например, доход самозанятого за месяц составил 10000 рублей. Все эти деньги он получил от физических лиц. Ему будет начислен налог в размере 4%, то есть 400 рублей, которые будут автоматически списаны из бонуса: от 12130 рублей останется 11730 рублей.

Полученный МРОТ самозанятый может использовать до 31 декабря 2020 года. Неиспользованная в этом году часть бонуса будет аннулирована.

С 1 января 2021 года остаток налогового вычета, не превышающего 10 000 рублей, будет, как и ранее, уменьшать налоговую ставку на 1% в отношении доходов, полученных от физических лиц, и на 2% — в отношении доходов, полученных от юридических лиц и ИП. Например, доход самозанятого за месяц составил 10000 рублей. Все эти деньги он получил от физических лиц. Ему будет начислен налог по ставке 4% — 400 рублей. Но используя налоговый вычет, ему нужно будет заплатить только 300 рублей, так как 100 рублей автоматически будут списаны из суммы вычета. Остаток вычета уменьшится с 10000 рублей до 9900 рублей.

Тонкости режима

Так как доходы самозанятых не подлежат обязательному пенсионному страхованию, страховой стаж у них в период уплаты налога на профессиональный доход не идет. Но они могут самостоятельно платить взносы обязательного пенсионного страхования. Для этого нужно подать соответствующее заявление в территориальный орган ПФР, что также можно сделать через мобильное приложение «Мой налог».

Если для получения кредита в банке самозанятому потребуется предоставить подтверждение своих доходов, в мобильном приложении «Мой налог» есть возможность самостоятельно сформировать справку о доходе за нужный период. Она формируется в электронном виде и приравнивается к справке, выданной на бумаге в налоговой службе.

Выбор режима

Всего за период эксперимента – с 2019 года – непосредственно в Томской области в качестве самозанятых зарегистрировались 1805 человек (их услуги были востребованы на территориях, где уже действовал НПД). Но к началу июня текущего года количество «томских» самозанятых уменьшилось до 1413.

- 392 человека поработали и снялись с учета. Каждый ищет свои варианты, какую выбрать систему налогообложения, насколько она приемлема для конкретного человека и для его вида деятельности. В настоящее время в России несколько спецрежимов — упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход, патентная система, теперь вот и налог на профессиональный доход, — резюмирует Наталья Евтушенко. — И есть возможность выбора наиболее удобного для себя.



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