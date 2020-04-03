Бизнес в период пандемии: какой поддержки ждать в Томской области?

3 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Малый и средний бизнес из-за пандемии Covid-19 оказался в крайне непростой ситуации. Будет ли помощь со стороны государства и на какую поддержку рассчитывать, где узнать больше о возможных мерах?

Эти и другие вопросы обсуждали на круглом столе 2 апреля представители областной администрации, Федеральной налоговой службы, а также государственных и общественных организаций, занимающихся поддержкой малого и среднего бизнеса.

Налог на имущество и арендные платежи

Заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов Фото: Вероника Белецкая

Заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов сообщил, что в регионе создан штаб по обеспечению социально-экономической устойчивости, в него вошли не только чиновники, но и представители предпринимательских сообществ.

— Главная задача сегодня — выработать совместные решения, — сказал Андрей Антонов. — На региональном и федеральном уровне уже утверждены планы первоочередных мер. Они, в основном, касаются поддержки субъектов, сильно пострадавших от снижения числа клиентов — это сфера туризма, бытовых услуг, гостиничный бизнес, транспортные предприятия. Также мы ожидаем, что буквально на днях появится пакет мер поддержки по системообразующим предприятиям. Сейчас одна из важных задач — удержать ситуацию на рынке труда, мы понимаем, что ближайшие 2 месяца будут очень сложным периодом. И надо помочь малому, среднему бизнесу — обеспечить их заказами, оборотными средствами для того, чтобы они могли выплатить заработную плату и перепрофилировать свой рынок.

Основными мерами поддержки, принятыми на федеральном и на региональном уровне, Антонов назвал каникулы по налогам, кредиты для возможности выплаты заработной платы, реструктуризацию задолженности. И добавил:

— Мы выясняем сейчас объем потребностей по рассрочкам по коммунальным платежам и много вопросов задают по коммерческой аренде малого бизнеса. Сегодня во многих субъектах Томской области в стадии завершения переговоры с собственниками торговых центров. Они готовы пересмотреть сроки оплаты и снизить ставку аренды в обмен на то, что регион уменьшит для них налог на имущество. Мы готовы пойти на такие решения. Думаю, на следующей неделе будет четкое понимание по каждому центру, где какое снижение, и мы индивидуально примем решение по налогам.

По словам замгубернатора, налог на имущество может быть снижен на 50%. И это не окончательный вариант, в случае необходимости эта цифра может дойти до 70%. Но о полной отмене речь не идет. Размеры снижений будут зависит от кадастровой стоимости, с каждым торговым центром вопрос будет решаться индивидуально.

Сегодня, когда ситуация меняется каждый день, сложно найти действительно адекватную информацию. Андрей Антонов отметил, что актуальные вещи можно услышать, позвонив в колл-центр. Вопросы, касающиеся малого и среднего бизнеса, в том числе и узко специфические, можно задать по многоканальному телефону 8 (3822) 901000 Единого центра «Мой бизнес». Найти номера других горячих линий можно на сайте областной администрации.

Налоговые проверки и меры взыскания

Фото: Владимир Дударев

Как будет вести себя в новой непростой ситуации налоговая служба, рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Томской области Геннадий Морозов:

— Наши меры по поддержке — это, в первую очередь, приостановка выездных проверок, и будущих, и уже начатых. Но нельзя говорить, что мы не будем мониторить ситуацию с помощью контрольной кассовой техники. Она позволяет и налоговым органам, и администрации анализировать состояние экономики, видеть количество реальных чеков, — это нужно, чтобы предусмотреть какие-то меры. Хочу отметить, что, несмотря на проблемы в сфере экономики, бизнес, связанный с продовольственными товарами, оптовики сегодня находятся в огромном плюсе. Ажиотаж, создание запаса продуктов привело к тому, что у некоторых оптовиков пустые склады, они получили в марте 2-3-месячную выручку. По чекам можно сказать, что увеличение продаж произошло по организациям пищевиков, сумевших перестроиться, перейти на доставку продукции на дом. Для категорий плательщиков, оказавшихся в тяжелой ситуации, до 1 мая приостанавливаются меры по принудительному взысканию задолженности по платежам взносам.

Меры взыскания для предприятий малого и среднего бизнеса приостановлены с 25 марта. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства размещен на официальном сайте налоговой службы. Для приостановления мер взыскания подавать заявления налогоплательщикам не нужно.

31 марта Госдума одобрила законопроект, предполагающий внесение изменения в Налоговый кодекс, в том числе определенный порядок получения отсрочки для погашения долгов после 1 мая. Будет также прописан вопрос об изменении начисления пенни в период моратория. И, согласно новому законопроекту, с 1 апреля малый и средний бизнес, платящий зарплату сотрудникам выше минимальной установленной оплаты труда, вносит страховой взнос 15%, а не 30%.

— Это очень хорошее послабление, оно будет стимулировать работодателя платить зарплату «в белую», и в то же время сократит налоговую нагрузку, которую все считали запредельной, — отметил Геннадий Морозов. — Методы адресной поддержки — это уплата налогов и страховых взносов. Сегодня в списке особенно нуждающихся в помощи 10 отраслей, они включены в него на основании решения правительственной комиссии. Это компании, связанные с перевозками, организацией досуга и развлечений, туризмом, оздоровительной деятельностью, общественным питанием, гостиничным бизнесом, дополнительным образованием, организацией конференций и выставок, здравоохранением. Эти организации могут рассчитывать на следующие меры поддержки — перенос на полгода сроков уплаты страховых взносов и налогов, кроме НДС и НДФЛ. НДС трогать нельзя из-за особой схемы администрирования, люди имеют право по нему на налоговый вычет. Также переносятся на 3 месяца сроки уплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ, для остальных представителей бизнеса, не включенных в реестр малого и среднего предпринимательства.

Собирательный портрет человека, занимающегося сегодня в Томской области средним и малым бизнесом, дал председатель томского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Кухальский:

— Сегодня это люди, не имеющие своего собственного имущества, недвижимости, средств (обычно они заемные, у других лиц или в банках). Они нанимают в свою компанию 5-20 сотрудников и живут с денежного потока. Когда приходят деньги, с них платят зарплату, налоги и аренду, закупают товар. Если что-то остается, это вкладывается в развитие своего же бизнеса. «Жирка» ни у кого нет. Сегодня, когда пандемия только началась, первые предприниматели уже начали сходить с пути бизнеса. Со временем ситуация будет нарастать. Предприниматели встречаются онлайн, пытаются что-то придумать, но у всех поток финансовый упал на 80-90%, у кого-то на 100%. Есть те, кто сегодня на коне, но их единицы. Основные компании в бедственном положении. Сейчас под угрозой все предпринимательство, по мнению многих меры, которые предпринимаются, их недостаточно. Отсрочка по налогам вызывает страх, сколько их начислят потом. Важен сам факт — нет налоговых каникул. Надо продумывать решения совместно. Нельзя сказать арендаторам: «Не берите денег» — у них бизнес, кредиты. Нужен инструмент, чтобы все встали на паузу.

Морозов уточнил и об отсрочке банкротства. С 16 марта федеральная госслужба полностью приостановила подачу заявлений в суд о признании банкротами физических и юридических лиц. В Томской области принято 82 решения об отложении подачи заявления. Сейчас в областном арбитражном суде находятся 32 заявления, их рассмотрение приостановлено.

— Мы с налогоплательщиками, попадающими под несостоятельность и банкротство, проводим работу для заключения мировых соглашений, чтобы в законном порядке, цивилизованными мерами все же постараться оздоровить предприятие и не уходить в банкротство с последующей ликвидацией, — подчеркнул Геннадий Морозов.

Сейчас в России утвержден перечень системообразующих организаций, где работают более 500 человек (перечень для Томской области). УФНС по Томской области также определило перечень налогоплательщиков, особо важных с экономической точки зрения, их более 300. Будут отслеживать, где ухудшится финансовая ситуация, и при сложных ситуациях применят комплекс мер.

— Сегодня налогоплательщик может рассчитывать на рассмотрение своей ситуации, чтобы получить направление в центральный аппарат для предоставления отсрочек и рассрочек, — заявил Геннадий Морозов. — У нас на сайте есть электронный адрес и телефон горячей линии для обращения, номер 8-800-222-22-22. Пока, в основном, все заявления — это просьбы разъяснить инструменты поддержки, предоставленные государством и областными властями. Всего к нам поступило 12 таких звонков.

Консультации для бизнеса и сохранение рабочих мест

Фото: Владимир Дударев

О ситуации на рынке труда в сложившихся обстоятельствах рассказала директор некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса» Ольга Лапшина:

— С понедельника у нас активно работает горячая линия (3822) 901-000, мы получили более 500 звонков. Обращения самые различные, мы консультируем по всем вопросам. В Фонде развития бизнеса на вопросы отвечают специалисты по бухгалтерскому учету, по налогообложению, юристы, специалисты по трудовому праву. Если вопросы возникают, а у нас нет ответов, мы обязательно переадресовываем его компетентным специалистам. Обращаться можно не только по телефону, у нас действует Цифровая платформа развития региона, туда можно подать заявки на все меры поддержки. Мы их обрабатываем в течение суток, держим связь с заявителями. На нашей базе работает микрофинансовая организация, все заявки на консультацию и кредитование мы отдаем ей сразу после поступления.

Чтобы сохранить сформировавшуюся на сегодня структуру занятости, правительство на портале «Работа в России» организовывает оперативный мониторинг рынка труда. Томский Фонд развития бизнеса вместе с предпринимателями подает сведения, описывает, в какой ситуации находятся предприятия, какой у них режим работы. Сегодня мониторинг охватил 86 организаций. Выяснилось, что более 500 человек работает удаленно, по количеству высвобождаемых сотрудников ситуация пока стабильная, их 14 человек.

Обсуждался и вопрос по пособиям по безработице: 30 марта правительство РФ подписало постановление об увеличения его размера с 8000 до 12100 рублей. Но максимальное пособие будут получать те, кто состоял в трудовых отношениях за последние 12 месяцев не менее 26 недель, и чья зарплата была более 16 тысяч рублей.

— Мы, конечно, перешли на дистанционный формат работы, — уточнила Ольга Лапшина. — У нас разработаны сервисы, любой человек, потерявший работу, может зарегистрироваться на нашем сайте и через личный кабинет подать документы для оформления пособия по безработице. Те, кто не сможет заполнить все документы и предоставить их через сайт, могут по предварительной записи обратиться в Центр занятости. Телефон бесплатной горячей линии для территории Томской области — 8-800-200-12-02, мы с 8 утра до 20:00 часов принимаем звонки от граждан и работодателей.

Андрей Антонов подчеркнул важность сохранения рабочих мест:

— Будут предприниматься меры для получения займов до восстановления рынков, эффективнее сейчас взять федеральные займы под 0% на выплату зарплат в размере МРОТ, для предприятий среднего и малого бизнеса государство ставит такую задачу. Возможна реструктуризация, частичное списание задолженности, это обсуждается на федеральном уровне, пока не принято решения. Но еще нет сильного ухудшения ситуации. Сейчас все зависит от нас, от ответственности граждан. Чем качественнее мы подойдем к режиму самоизоляции, тем быстрее выйдем из ситуации, и быстрее начнут стабилизироваться рынки.

Обязательства контрагентов

Фото: Владимир Дударев

Президент Томской торгово-промышленной палаты Максим Костарев рассказал, как в ситуации пандемии вести себя тем, кто не может выполнить контрактные обязательства:

— Бизнес, работающий с другими странами, гораздо раньше столкнулся с этой ситуацией, чем наши внутренние контрагенты. У нас уже наработана практика фиксации ситуации по обстоятельствам непреодолимой силы для защиты контрагентов от штрафных санкций. Сегодня Торгово-промышленная палата Российской Федерации оказывает консультации по этим вопросам и выдает сертификаты по фиксации обстоятельств непреодолимой силы по каждому контракту.

С 23 марта по 1 сентября региональным палатам временно позволено выдавать свидетельства о регистрации обстоятельств непреодолимой силы на внутренние российские контракты.

- Более 50 компаний задали вопросы по этой ситуации на нашу горячую линию (9-913-888-89-36, 8-923-410-12-65), - сказал Максим Костарев. - На горячей линии работают консультанты — юристы Томской торгово-промышленной палаты. Они все объясняют, помогают заполнить документы. На днях у нас будет запущен многоканальный телефон, информация о нем появится на сайтах администрации Томской области и Томской торгово-промышленной палаты. Пока полный пакет документов предоставили только три организации. Ситуация неординарная, такого шквального неисполнения обязательств в связи с форс-мажором прежде не бывало, поэтому сейчас палаты объединились в онлайн-ресурсах и между собой делятся практиками. Единственная палата, уже выдавшая такое свидетельство в Сибирском федеральном округе — это Новосибирск.

Дорога до работы и субсидии на рекламу

Фото: Владимир Дударев

Не все компании закрылись на период самоизоляции. Что по этому поводу думают власти, и как сотрудникам не попасть под штрафы за выход из дома?

— Мы должны вести сбалансированную политику — применять жесткие меры к нарушителям карантина, но при этом не погубить окончательно экономику, — говорит Андрей Антонов. — Решение, работать или не работать, компании должны принимать самостоятельно. И быть готовыми обеспечить санитарные нормы безопасности сотрудников и посетителей. Рекомендуем, если у сотрудников нет пропусков, выдавать справки, что они работают на таком-то предприятии, деятельность в этой отрасли не запрещена. Никаких специальных форм пропусков нет, но справка — дополнительная мера ответственности работодателя, дополнительная самодисциплина.

Председатель томского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Максим Лучшев поднял еще несколько актуальных вопросов:

— Многие компании находятся не в торговых центрах, а в офисных зданиях, в жилых домах на первых этажах. У меня предложение рассмотреть возможность снижения арендной платы и для них. Еще сегодня многие предприятия вынуждены уйти в онлайн, пытаясь спасти бизнес, они тратят много средств на рекламу в Яндексе, Гугле, на регистрацию на онлайн-торговых площадках. В Москве уже ввели субсидию на компенсацию таких затрат. Возможно, в Томской области это тоже удастся сделать.



Завершил круглый стол Андрей Антонов обращением к бизнесу:

— Часто у компаний бывает бенефициар, он получает от дела неплохие доходы. Теперь момент, когда проекты нужно поддержать. Хотелось бы, чтобы в такой ситуации сам бизнес на приоритетных законах спасал свое дело. Спасать надо сообща, а не только требовать помощи от власти и ее критиковать.

Текст: Мария Симонова

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