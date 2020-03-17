Преимущества на примерах: сильные стороны сервисов Tele2 в 7 фактах

17 марта 2020 / Томский Обзор

Технологии стремительно меняют нашу жизнь: с одной стороны, все становится более навороченным, с другой — более удобным. Особенно это заметно в работе операторов сотовой связи.

Если раньше информацию о балансе, оставшихся минутах или мобильном трафике приходилось запрашивать через пресловутые USSD-команды вроде *102#, то теперь это можно спокойно сделать в Личном кабинете или в мобильном приложении оператора.

Более того, со временем расширился и сам функционал этих сервисов. Теперь в Личном кабинете и мобильном приложении мобильного оператора можно не только подключать или отключать услуги, но и, как например у Tele2, продавать и покупать трафик, минуты или SMS, получать скидки на шоппинг и даже подарки. Естественно, пользователи распробовали новые фишки и активно ими пользуются. Насколько активно − попробуем объяснить на примере цифр и связанных с ними интересных фактах.

Первый факт:

Торговля, как процесс обмена товарно-материальными ценностями, появилась еще в далеком каменном веке. А вот первая безопасная продажа в интернете произошла лишь 24 года назад. И только совсем недавно − в прошлом году − в России был запущен «Маркет Tele2», первая на рынке площадка по торговле минутами, гигабайтами и SMS. С тех пор абоненты-брокеры выставили на продажу более петабайта мобильного трафика. А это примерно 1 млрд мегабайт, или более 500 тыс. часов фильмов (для сравнения: средняя продолжительности жизни составляет около 592 тыс. часов). В Сибири удобство сервиса оценили уже более 400 тыс. абонентов, а это примерно четыре Северска.

Второй факт

Принято считать, что люди старшего поколения, относящиеся к так называемым бэби-бумерам, далеки от высоких технологий и привыкли многое делать по старинке. Однако исследование, проведенное специалистами Tele2, дало удивительные результаты. Именно эта, самая возрастная, категория абонентов показывает удивительные темпы роста используемого интернет-трафика. Второй год подряд бэби-бумеры буквально удваивают потребление мобильного интернета. С другой стороны, абонентам Tele2 проще знакомить своих более возрастных родственников с различными приложениями и сервисами, позволяющими как общаться и узнавать что-то новое, так и оплачивать квитанции, не выходя из дома или записываться к врачу. В этом им успешно помогает раздел «Переведи старших в интернет» в приложении «Мой Tele2».

Третий факт

Один из фактов, подтверждающих актуальность мобильного приложения «Мой Tele2» — его популярность среди обычных пользователей. Так, ежесекундно его аудитория достигает 20 тыс. человек. В этом приложение сродни человеку, в теле которого постоянно находится около 20 тыс. генов. Как эти клетки определяют то, кем мы являемся (в биологическом смысле), так и абоненты Tele2 определяют своего оператора. Ведь именно с оглядкой на их привычки строится его тарифная сетка и разрабатываются новые услуги.

Четвертый факт

Мало кто знает, что компания Huawei, относительно недавно (лет 5) закрепившаяся в сознании россиян как производитель смартфонов, имеет внушительную историю. За 30 лет своего существования компания три года подряд входила в список лучших мировых брендов, и несколько раз становилась самым дорогим из них. В Huawei не смогли бы добиться таких успехов, если бы их продукция не была функциональной, производительной и надежной. И результаты говорят сами за себя: так почти треть абонентов выбирают смартфоны именно этого производителя для использования приложения «Мой Tele2». Кстати, оно, как и Huawei, доказало свое лидерство. Эксперты Роскачества признали приложение «Мой Tele2» лучшим мобильным приложением в российском сегменте Google Play и вторым в AppStore, особо отметив его безопасность, производительность и надежность.

Пятый факт

Современного человека уже практически невозможно представить в отрыве от главной коммуникационной сети мира — Интернета. И самый простой доступ к нему лежит за экранами смартфонов. Правда, за все приходится платить, где-то больше, где-то меньше. Например, самый дорогой гигабайт мобильного интернета водится в Зимбабве и стоит более 75$ (согласно исследованиям британской исследовательской компании Cable.co.uk). В России такой же объем данных для вашего гаджета обойдется в 0,91$. Однако абоненты Tele2 находятся в несколько более выигрышном положении благодаря тому самому маркету, где почти половину лотов составляют гигабайты. При этом приобрести их можно по весьма привлекательной цене (ну или продать излишки в случае необходимости).

Шестой факт

Биологически мозг кошек ближе к человеческому, чем мозг других верных друзей homo sapiens − собак. Ученые выяснили, что за эмоции у людей и у котов отвечают одни и те же участки мозга, то есть наше восприятие мира близко, отсюда взаимная (почти всегда) любовь и взаимопонимание. Возможно поэтому картинки и видео с усатыми-полосатыми так популярны в интернете. Их изображения можно встретить на одежде, стенах и даже в чатах. Например, при размещении лотов в «Маркете Tele2» пользователи чаще всего применяют именно смайлик с котом − улыбающуюся кошачью морду можно обнаружить в сообщениях 24% абонентов-брокеров.

Седьмой факт

В последнее время в России все большую популярность набирают кешбэк-сервисы. В 2018 году оборот кешбэк-рынка в нашей стране составил более 500 млн долларов. Наиболее активно такими сервисами россияне пользовались при покупке электроники и бытовой техники (216 млн долларов), особенно в период гендерных праздников. Разумеется, почетное второе место по уровню кешбэк-оборота занимают покупки с AliExpress. В связи с этим появляются все новые кешбэк-сервисы. Свой теперь есть и у Tele2: в рамках программы лояльности «Больше» абоненты могут вернуть на свой мобильный до 4% от поездки на такси или суммы бронирования авиабилетов и отелей, а также 3% от покупки тура, и много чего еще. Программа «Больше» действительно большая и каждый найдет в ней бонусы на свой вкус: клиенты могут получить скидки и кешбэк от многочисленных партнеров Tele2 − ресторанов, кинотеатров, ювелирных магазинов, сервисов бронирования отелей и авиабилетов, языковых школ и так далее. Особенно удобно заходить в программу лояльности «Больше» через мобильное приложение «Мой Tele2».

Иллюстрации: Томский Обзор, www.freepik.com

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