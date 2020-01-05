Глобализация: начало. В библиотеке ТГУ работает выставка старинных карт и гравюр

5 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Научная библиотека ТГУ

АВТОР Мария Симонова

500 лет назад благодаря экспедиции Магеллана люди убедились в том, что земной шар круглый. Так началась глобализация, которая продолжается до сих пор, уверен знаменитый испанист и коллекционер Александр Казачков.

Выставку карт и гравюр XVIII–XX веков, подготовленную Казачковым совместно с Институтом Сервантеса, можно увидеть в Научной библиотеке Томского госуниверситета. На открытие приезжал сам владелец коллекции и рассказал немало увлекательных историй о первой кругосветке и других географических открытиях.

Великие открытия

Старинные карты выглядят загадочно и не слишком понятно, разобраться в них помогут стенды с подробной информацией Фото: Научная библиотека ТГУ

— Тема безграничная, столько пластов, — признается Александр Казачков. — Прежде всего это история и география. Когда Фернандо Магеллан собирался в экспедицию, то не мог задумывать кругосветного путешествия. В сферичности нашей планеты тогда уже не сомневались, но размеры земного шара, очертания материков были неизвестны. Преобладало представление Галилея о трех континентах — думали, есть Европа, Азия, Африка. В то время на каждом материке шла своя отдельная жизнь. К 16 веку одной из главных мировых морских держав стала Португалия, совсем маленькая страна, занимающая кусочек Пиренейского полуострова, где было не более 1 миллиона жителей. Зато кругом — океан (некоторые испанцы сравнивают португальцев с русскими из-за протяжных песен, навеянных бескрайними просторами). Португальцы не искали сухопутных путей, они еще с 13 века начали ходить по Атлантике на Юг, добираются до африканского побережья.

Маленькая Португалия была одной из ведущих морских держав мира Фото: Научная библиотека ТГУ

В Португалии было развитое мореплавание, максимально передовые карты, навигационные приборы. Они создавали первую в истории морскую империю, и море, океан были в ней ключевыми пространствами, а суша воспринималась как база для остановок, как порт. В начале 16 века португальцы обосновались на побережье Индии, потом продвинулись дальше на Восток, добрались до островов Пряностей (приправы очень ценились — и потому, что в те годы не умели иначе хранить продукты, и потому, что их вкусы придавали остроту жизни).

Пряности невероятно ценились в эпоху Великих географических открытий Фото: Научная библиотека ТГУ

Испания отставала от Португалии, но к концу 15 века это тоже была морская держава. Конечно, соседи соперничали. Более того, после открытия Колумбом Антильских островов испанцы и португальцы подписали договор, где поделили между собой весь мир. Так называемый «Папский меридиан» проходил от островов Зеленого Мыса на Запад. Державы договорились — все, что они откроют к востоку от этой линии, будет принадлежать Португалии, а на запад — Испании. Проходить по чужой территории транзитом было можно, лишь бы ничего не открывать.

Другое важное представление того времени — размер земного шара не такой уж и большой. Полагали, что экватор равен 29 тысячам километров, а не 40, как на самом деле Фото: Научная библиотека ТГУ

Испанцы с начала 16 века усиленно искали пролив, «проход» в материке, который позволил бы быстрее добираться до Восточной Индии. Схожие планы были у португальцев. Фернандо Магеллан, исследователь и мореплаватель с португальскими корнями, сначала вел переговоры с португальским королем, а когда тот отказался поддержать экспедицию, обратился к испанскому королю Карлу I (будущему императору Карлу V). На аудиенцию обсуждать экспедицию он пришел с глобусом, где были изображены очертания нынешней Южной Америки. Место предполагаемого пролива, нарисованного на карте, он на всякий случай закрасил — боялся, что его идею украдут. Король поддержал проект, нашлись и инвесторы. Они в накладе не остались, даже получили прибыль — 4,5 процента в год.

Приключения Магеллана

От Рождества с бухте Санта-Люсия до свирепого голода — удача мореплавателей менялась стремительно Фото: Научная библиотека ТГУ

— Был мятеж в Патагонии, Магеллан подавил его твердой рукой, казнил двух испанских капитанов, — рассказывает Александр Казачков. — Он одержимо шел на юг, как и обещал испанскому Королю Карлу I. 25 декабря, 500 лет назад, экспедиция справила счастливейшее Рождество в Рио-де-Жанейро. Они зашли в бухту Санта-Люсия. Природа была прекрасна, пресная вода в достатке, у туземцев они выменяли еду. Все хорошо, ничего не предвещает трудностей. На следующий день корабли отправились на юг, заходили во все заливы, в устья рек, пытались найти пролив. Спустя несколько месяцев начался голод.

Путешественники потеряли две каравеллы из пяти. Мистическая вещь — пропало два судна, нареченных именами святых. «Сантьяго», самая маленькая каравелла, названная в честь Святого Иакова, разбилась, ее экипаж спасся и пересел на другие корабли. А самый крупный, лучше всего оснащенный корабль со всей провизией, «Сан-Антонио» (получивший имя в честь Святого Антонио), увел в Испанию Иштеван Гомеш, поднявший мятеж против капитана. По сути, он дезертировал, а потом наябедничал в Испании королю, что Магеллан злоупотребляет властью, казнил испанских капитанов.

Мореплавание было непростым психологическим испытанием. Команда из 45 человек размещалась на 90 метрах открытой палубы. Спали тоже там, иногда палубу заливало водой. Каюта полагалась только капитану. У мореходов не всегда складывались хорошие отношения. К примеру, испанцы относились к Магеллану с подозрением, думали, он служит португальцам и заведет корабль вовсе не туда, куда планировалось. Вахты несли по 8 часов. Карты были запрещены, но в них все равно играли. Что касается еды, то в экспедицию взяли 500 тонн провианта, вино, сухари, сыр, фасоль, семь живых коров. Излишнего сближения мужчин, часто случавшегося во время долгих плаваний, Магеллан не допускал, доходило даже до казней.

Александр Казачков рассказывает о тяготах мореплавания Фото: Научная библиотека ТГУ

Открыть Филиппины и новый путь удалось во многом случайно. Три корабля, продолжавшие экспедицию, не заходя на Тихоокеанское побережье Америки резко пошли на Север. Почему сделали именно так, недавно доказали ученые из Калгари. Они выяснили, что дело было в теплом течении из Индонезии. В 1521 году с января по март оно шло на север.

— Если бы путешественники 5 месяцев не зимовали, Магеллан не дошел бы до Филиппин. Такое невероятное совпадение случилось, — поясняет Александр Казачков. — Плавание получилось долгим, провизия заканчивалась, пить пришлось тухлую воду. Наконец добрались до Филиппин и стали первыми побывавшими там европейцами. А экспедиция была не просто коммерческой. Карл I мечтал о Всемирной христианской империи. Те, кто отправился в путь, были набожными людьми, справляли все церковные праздники. Кстати, Филиппины после 300 летнего владычества Испании оказались сегодня единственная азиатской католической страной.

Но обращая филиппинцев в христианство, Магеллан 27 апреля 1521 года погиб от руки туземца. Он смело защищал свою команду, и в него попало брошенное местным борцом за независимость копье.

А 1 мая уже принявший якобы христианство местный царь позвал на своеобразный «банкет» руководство экспедиции. Они рискнули прийти, причем без оружия. Зря — на них напали и убили 27 человек, это были лучшие мореходы и капитаны. В итоге продолжало экспедицию 115 человек (а вышли из Испании 265). Пришлось сжечь один из трех кораблей — его просто некому было вести. Управление принял на себя Элькано.

Филиппины были открыты благодаря невероятному совпадению Фото: Научная библиотека ТГУ

На этом приключения не закончились — корабли долго плутали, в итоге вышли на португальские острова пряностей, закупили их. Но в португальских водах испанцев уже искали. Элькано взял курс далеко на Юг и… чуть было не открыл Австралию, экспедиция прошла неподалеку от нее. Команда страдала от голода. Тогда капитан придумал зайти на португальские острова Зеленого мыса, куда могут заходить иностранные корабли, возвращающиеся из Америки. Испанцы заявили, что заблудились, стали покупать провизию и невольников. Рассчитались гвоздикой, чем себя выдали. Она была явно с португальских островов пряностей. Шлюпку с 12 испанцами, совершавшими сделку, немедленно задержали. А Элькано поспешил на север, в Испанию.

Через 1084 дня он пришел в испанский порт, откуда начиналось это путешествие. Из тех, кто отправился в путь, выжило только 18 человек. Элькано ждала награда императора — герб с изображением земного шара и девизом «Ты первым меня обогнул». Эта экспедиция изменила мир — началась новая жизнь, человек впервые осознал, что такое земной шар.

— Пошел цивилизационным обмен — растения, животные люди начинают перемещаться по миру, что приводит к небывалому развитию человечества, которое продолжается до сих пор, — уверен Александр Казачков.

Томск и океаны

Директор библиотеки Артем Васильев нашел немало пересечений между темой выставки и принимающим ее пространством Фото: Научная библиотека ТГУ

— Григорий Строганов, чья коллекция — «ядро» нашей библиотеки, был когда-то послом в Мадриде, — сказал директор научной библиотеки Артем Васильев. — Другая рифма — наш университет основывался как центр просвещения, развития Сибири и всего мира, и именно при ТГУ было открыто отделение Географического общества. И третье, самое философское совпадение — не зря мы открываем выставку в Томске, городе, откуда в середине 17 века пошла экспедиция, ставшая первым выходом русских к Тихому океану.

Заведующая кафедрой библиотечно-информационной деятельности Института искусств и культуры ТГУ Ольга Жеравина также напомнила, что в собрании научной библиотеки найдутся уникальные карты:

— Даже самый крутой испанский картограф 18 века, Томас Лопес, у нас представлен в огромном собрании испанских карт и карт Южной Америки, которое принадлежало Строганову.

Кроме того, Александр Казачков передал в дар Научной библиотеке семь книг из своего личного собрания. Это антикварные издания XIX века, книги, вышедшие на Кубе во второй половине ХХ века, а также учебник испанского языка — «Curso intensivo Espanol» (Мадрид, 1987). Ознакомиться с подаренными изданиями можно в отделе рукописей и книжных памятников НБ ТГУ.





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