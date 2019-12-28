Парк доюрского периода. Почему будущее томской нефтедобычи — за палеозоем?

28 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Представители компании «Газпромнефть-Восток», администрации Томской области и Томского политехнического университета провели пресс-тур, на котором рассказали журналистам о ходе реализации проекта «Палеозой».

Этот проект призван решить проблему поиска и добычи нефти из палеозойских залежей, что, как оказалось, очень непростая задача. О проекте «Палеозой», его целях, достижениях, и о том, как геохимики с помощью отпечатков ищут нефтяную «маму» — в нашем материале.

Движение вглубь

Слева направо: Анатолий Верин, главный геолог «Газпромнефть-Востока», Константин Карабаджак, генеральный директор «Газпромнефть-Востока», Олег Сергеев, и.о. начальника Департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области, Андрей Яковлев, первый проректор НИ ТПУ Фото: Вероника Белецкая

Чтобы понять, зачем вообще понадобился проект «Палеозой», необходимо знать, что в последние годы добыча нефти в Томской области переживает не самые лучшие времена. Прогнозы говорят: продолжая в том же духе, через десять лет мы потеряем 40% процентов добычи от текущего уровня и останемся с шестью миллионами тонн добытой нефти в год.

Но эту тенденцию можно переломить, говорят эксперты, если Томская область будет двигаться вперёд. Вернее, вглубь, в невообразимо древние отложения эпохи палеозоя.

— По оценкам экспертов, потенциал палеозойских отложений огромен. При их активной разработке мы легко сможем выйти обратно на уровень десяти миллионов тонн в год, что привнесёт значительный вклад как в добычу по России, так и в экономику Томской области, — рассказывает Константин Карабаджак, генеральный директор «Газпромнефть-Востока».

Однако, главной проблемой является то, что прежде поисками и разработкой подобных трудноизвлекаемых запасов почти никто не занимался — открытие этих залежей происходило по большей части случайно, в процессе основной разработки терригенных отложений.

Технология будущего дня

Константин Карабаджак, генеральный директор «Газпромнефть-Востока», рассказывает журналистам о необходимости разработки технологии для более точной геологоразведки палеозойских отложений Фото: Вероника Белецкая

Главная цель проекта «Палеозой» звучит следующим образом: активное развитие технологий, которые позволят повысить шансы геологического успеха по обнаружению и дальнейшей добыче нефти из палеозойских отложений, разработка эффективных технологий поиска и оценки объектов в доюрском комплексе в Томской области.

К сегодняшнему дню в рамках проекта «Палеозой» пробурено уже четыре поисково-разведочных скважины, и еще две планируется пробурить в 2020 году, отобрано огромное количество керна, выполнены расширенные геофизические исследования скважин и испытания палеозойских пластов, проведено большое количество научно-исследовательских работ.

— До конца 2021 года мы стремимся повысить успешность геологоразведки до 40%, разработать и отранжировать территорию Томской области по перспективности и сложности работы с доюрским комплексом, и получить программы опытно-промышленных работ по каждому объекту, — подводит итоги Константин Карабаджак, генеральный директор «Газпромнефть-Востока».

Триумвират партнеров

Проект "Палеозой" совместно развивают «Газпромнефть-Восток», Томский политехнический университет и администрация Томской области Фото: Вероника Белецкая

— Я поддерживаю тот настрой и подход, который выработался у нас совместно с администрацией Томской области и ТПУ. Это триумвират партнёров, которые совместно занимаются поиском технологии для более точной геологоразведки в части палеозоя, — говорит Константин Карабаджак, генеральный директор «Газпромнефть-Востока».

Бюджет проекта на данный момент составляет 1,3 миллиарда рублей. Основные затраты несёт «Газпромнефть-Восток», и администрация Томской области активно поддерживает «Палеозой». В частности, для компании была введена льгота по налогу на имущество в размере 200 миллионов рублей.

Олег Сергеев: «Администрацией Томской области был поднят вопрос о том, чтобы перевести проект „Палеозой“ в рамки федерального» Фото: Вероника Белецкая

— Это один из самых важных проектов для области, поэтому администрация его всецело поддерживает. Более того, на Совете федерации уже поднимали вопрос о том, чтобы данный проект был переведён в рамки федерального, — добавляет и.о. начальника областного департамента по недропользованию Олег Сергеев.

Потенциальная выгода для Томской области включает в себя налоговые отчисления в бюджет порядка 20,5 миллиардов по налогу на прибыль и 7,3 миллиардов по налогу на имущество, увеличение валового регионального продукта на 1,1 триллиона рублей. Прирост добычи нефти ожидается в районе 5 миллионов тонн в год, будет создана тысяча рабочих мест, а производство бурового оборудования получит значительный толчок.

Научное ядро

Сергей Крылов, руководитель технологических проектов «Газпромнефть-Востока»: «Проблема слишком масштабна и амбициозна, чтобы раскусить ее в одиночку» Фото: Вероника Белецкая

«Палеозой» состоит из двух частей: физический объём работ, то есть непосредственно бурение поисково-разведочных скважин, и научно-исследовательские работы, которые разделены на шесть модулей.

— Проблема, которую мы решаем, слишком масштабна и амбициозна, чтобы попытаться раскусить её в одиночку. Наш триумвират работает над этой задачей совместно, — рассказывает Сергей Крылов, руководитель технологических проектов «Газпромнефть-Восток».

Шесть направлений работают параллельно друг с другом, каждое решает свою долю поставленной задачи: это модули «Сейсмика», «Геофизические исследования скважин», «Керн», «Тектоника», «Метод потенциальных полей» и «Геохимия». Последними тремя занимается Томский политехнический институт.

— Самое важное, что мы смогли организовать коллектив для решения этой задачи. Научное ядро сформировано, и мы вместе с «Газпромнефтью» уверенно движемся вперед согласно намеченным дорогам, — подводит итог Андрей Яковлев, первый проректор НИ ТПУ.

По отпечаткам за «мамой»

Профессор НИ ТПУ Иван Гончаров проводит экскурсию по лаборатории Фото: Вероника Белецкая

В рамках модуля «Геохимия» НИ ТПУ уже проанализировал огромный объём данных и протестировал немалое количество образцов керна и нефти.

Каждый образец содержит свой уникальный набор биомаркеров. Зная их, легко отследить, где и насколько глубоко зародилась нефть, то есть найти нефтематеринское скопление, и выяснить, как устроены залежи, из которых была взята проба. Это особенно важно при работе с такими сложными запасами, как палеозойские.

Профессор Иван Гончаров и Наталья Смирнова, и.о. заведующей лабораторией месторождения нефти и газа, совместно проводят экскурсию по «внутренней кухне» лаборатории.

Образцам с месторождений в лаборатории присваивают уникальный номер и каталогизируют Фото: Вероника Белецкая

Лаборатория НИ ТПУ работает с самыми разными образцами: жидкими, твердыми и газообразными.

Нефть приходит в бутылках, после чего её помещают в специальные флаконы, избавляются от воды и проводят другие подготовительные процедуры. Образцы газов требуют иного подхода: в пустую бутыль сначала наливают воду, а затем, уже в перевёрнутом виде, ее наполняют газом, и только после этого закрывают. Таким образом, газ не может «сбежать» из сосуда благодаря гидрозатвору внизу.

Лаборатория оснащена разными видами оборудования Фото: Вероника Белецкая

Керны — образцы горной породы цилиндрической формы, добытые при особой форме бурения — целиком поднимают на поверхность и в таком виде сразу отправляют в лабораторию. Но это весьма дорогостоящий процесс, и поэтому чаще для научных изысканий поставляются образцы шлама.

— Порода измалывается в мелкую крошку и вместе с буровым раствором во взвешенном состоянии выносится на поверхность. Когда от глины и раствора избавляются, остаётся только выбуренная порода, своеобразный отход производства, шлам. И никаких лишних затрат на получение керна, — поясняет Иван Васильевич.

Шлам — отход производства и ценный образец для исследований Фото: Вероника Белецкая

— Образцы необходимо перевести в форму, пригодную для получения экстракта углеводородов: сначала их отдают на механические дробилки, которые производят первоначальную обработку. Но поскольку сил довести образцы до нужной кондиции у них нет, потребуется ручной труд, — добавляет Наталья Смирнова.

Под «ручным трудом» подразумевается классика: ступка и пестик. Содержимое пакетика с образцами шлама отправляется в ступку, и после череды последовательных измельчений и просеиваний образец приводится к нужному состоянию — каждая крупица не более 0,5 миллиметра в диаметре.

После взвешивания определённое количество материала помещается в запечатываемый бумажный патрон и отправляется в соседнюю аудиторию, на экстракцию.

Измельчение, просеивание, помещение в патрон Фото: Вероника Белецкая

Здесь патрон помещают в машину, которая на протяжении четырёх дней будет получать вытяжку из образца. После этого, полученный экстракт помещают в роторный растворитель. Эта машина должна будет избавиться от оставшегося с прошлого этапа растворителя и отогнать оставшийся, чистый экстракт практически досуха.

После этого с помощью колоночной хроматографии экстракт разделят на три фракции: смолы, парафинонафтеновые и ароматические соединения, и всё будет готово для анализа.

— Это то, ради чего всё затевалось. Сейчас пробу загрузят в автосамплер, и уже вскоре она в виде пара-носителя отправится в путешествие по внутренностям прибора. Лёгкие молекулы обгоняют тяжелые и первыми приходят на детектор, который их категоризирует и выводит в отчёт на компьютер. Таким образом, мы видим весь спектр соединений, которых в нефти тысячи, — вновь берёт слово профессор Гончаров.

Автосамплер позволяет увидеть весь спектр соединений, находящийся в нефти Фото: Вероника Белецкая

Финальным шагом становится биомаркерный анализ: определяются коэффициенты, которые у каждой нефти свои, и наносятся на диаграмму. Уже по ней специалисты лаборатории смогут сказать, удалось ли добраться до той, нужной палеозойской нефти, и если да, то где находится её «мама», нефтематеринская порода.

В 2014 году Томской области был присвоен статус полигона по внедрению новейших технологий поиска, разведки и разработки нетрадиционных источников углеводородного сырья, к которым относят и палеозой.

Потенциально, после завершения испытаний на этом «полигоне», проект «Палеозой» сможет дать более эффективную технологию разработки трудноизвлекаемых палеозойских ресурсов, которую можно будет адаптировать как к условиям всей остальной России, так и всего мира.

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