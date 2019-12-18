Олег Змеев: Создание гринфилдов внутри вузов — необходимый элемент стратегии развития университетов-участников Проекта 5-100

18 декабря 2019 / Томский Обзор

Создание гринфилдов — новых лабораторий и исследовательских центров внутри вузов — необходимый элемент стратегии развития университетов-участников Проекта 5-100. Как стать драйвером трансформации?

Рассказываем на примере команды Высшей IT-школы (HITs), появившейся в структуре ТГУ три года назад.

«Гринфилд» (от английского green field — зеленое поле) — понятие, которое используется в международной практике управления в различных сферах от бизнеса до образования. В противовес «браунфилду» (от англ. brown field — возделанное поле), который подразумевает развитие уже освоенного пространства (модернизация и повышение эффективности), гринфилд предполагает создание новой инфраструктуры и возможность для реализации проектов «с нуля».

Олег Змеев - проректор по цифровой трансформации ТГУ, пояснил «Томскому Обзору», как создать условия для того, чтобы университетские гринфилды развивались сами и параллельно становились драйверами университетских преобразований.

По словам Змеева, главный принцип обучения в HITs — learning by doing (обучение в процессе работы). Эта программа способствует решению одной из ключевых задач нацпроекта «Цифровая экономика» — готовит разработчиков цифровых продуктов, способных решать сложные технические задачи в разных сферах, от медицины и экономики до космоса и ВПК.

— Есть два тезиса, которые декларирует команда, создавшая школу. Первое — то, как делаем мы, можно сделать в рамках любой другой образовательной программы в любом российском университете. Создание и работа гринфилда ТГУ не требует ровным счетом никаких вложений. Тезис второй — нам было обидно за державу. Первая обида заключалась в вопросе «когда вы в Томске начнете готовить качественных айтишнков». Вторая была связана с тем же вопросом в масштабах страны — «когда подготовка айтишников в России начнет соответствовать современным требованиям». Мы стали думать — каким должно быть профессиональное образование?

Олег Змеев поясняет - оно должно состоять из четырех частей, или «углов», которые в равной степени важны. Первый «угол» — актуальное профессиональное ядро. Нормальные образовательные программы должны давать студенту возможность заниматься той деятельностью, о которой он мечтал, приходя в университет, и быть в ней успешным. Второй «угол» — правильно поставленное мышление, именно оно позволяет человеку не только профессионально стартовать, но и профессионально расти. Третий «угол» — это soft skills, именно они обеспечивают скорость продвижения человека по карьерной лестнице и его жизненную успешность. А четвертый «угол» — это интеллектуальный уровень человека. Человек должен быть интересен, эрудирован и мог поддержать беседу не только по поводу IT.

- Очень любят в последнее время говорить о том, какая классная была советская система образования. И если нашу схему положить на советскую систему, то мы поймем, что она реально работала. Проблема заключалась только в том, что советское образование готовило людей к одной единственной профессии — советский ученый. То есть, она работала по одному вектору — направленная на актуальное профессиональное ядро. Остальные моменты оставались за рамками системы образования, - подчеркивает Змеев.

По мнению Змеева, сохранение мотивации студентов для большинства государственных университетов - проблема.

- Чем вы обеспечиваете актуальность своей образовательной программы, чтобы она отвечала глобальной повестке? Каким образом вы гарантируете, обеспечиваете и измеряете качество того, что вы делаете? Каким образом вы выдерживаете мотивацию ваших студентов? Ну, и в конце концов, вопрос экономики. Качественное образование — вещь недешевая. И с этой точки зрения вы либо говорите, за счет чего обеспечиваете качество, либо о нем вообще речи не идет, - уверен Олег Алексеевич.

Три модели рассматривали перед запуском HITs в ТГУ. Первая — «элитная», своего рода, «Назад в прошлое». Вторая модель - «Конкурентная среда», а третья — модель профессионального образования.

Каждая из них, по мнению Змеева, достойна уважения. Но выбрали в ТГУ последнюю модель.

- Если вы работаете на ниве профессионального образования, вы должны ориентироваться на профессию в виде некоего глобального стандарта, а не ФГОСа и даже не профессионального стандарта, который дает министерство. Вы должны добиться реальной кооперации с бизнесом, потому что только признание вашего образования бизнесом задает критерий качества. Вы должны по-другому отнестись к студентам и воспроизвести то, что мы называем профессиональной средой, - говорит Олег Змеев.

Для того, чтобы взаимодействовать в бизнесом в таких процессах, образование должно научиться «встраиваться в цепочку» и выстраивать стратегию win – win, уверен Змеев.

- В этом варианте вы становитесь для бизнеса корпоративным университетом, а он для вас — бизнес-партнером. Но это не должны быть долговременные отношения. Мы выяснили, что у бизнес-компаний есть проблема - за счет текущей системы подготовки мы за четыре года выдаем на рынок выпускника, который становится джуниор-разработчиком в реальной IT-компании примерно через полгода — год. Стоит эта подготовка IT-компании порядка 200 тысяч рублей, и это еще низкий порог. Мы предлагали - давайте мы вам через два года дадим того самого джуниор-разработчика, а вы нам в этом случае заплатите те деньги, которые потратили бы на его подготовку. В условиях достаточно жестких и тяжелых переговоров у нас появились как минимум три партнера, которые оказались готовы спонсировать нашу деятельность в первые два года.

В рамках Высшей IT-школы HITs удалось перейти на то, что называется автономной образовательной программой. В течение двух лет студентам дают профессиональное ядро, оно же выступает как предмет договора с партнерами. А по окончанию двух лет студентов ждут три трека. Первый — бизнес-трек, когда человек уходит на рынок, потому что он изначально хочет работать на рынке в качестве программного инженера. Есть трек исследователей, тех, кто начинают планировать свою исследовательскую деятельность. А есть трек предпринимателей — это IT-стартапы. Ключевыми моментами тут являются управление образовательной программой и другое отношение к образовательным результатам. Термин «компетенция» на программе отменен, как и в международном стандарте.

- Обычно в любом университете на любом факультете есть некоторый набор профессорско-преподавательского состава. Он читает определенные дисциплины с какими-то образовательными результатами. И есть ФГОС, который появляется, как чертик из табакерки, со словами: «Ребята, переписывайте всё!». Деятельность, при которой мы старые образовательные результаты привязываем к тем компетенциям, которые вышли по ФГОСам, называется доработкой образовательной программы, и вот эту бюрократическую процедуру мы не любим. Потому что, по большому счету, если вы просмотрите расписание большинства российских университетов, вы увидите свое расписание времен 80-х годов прошлого века с точностью до двух-трех дисциплин, - рассказывает Змеев.

В HITs четко зафиксированы образовательные результаты для каждой темы. У школы есть совет партнеров, он определяет, с помощью какой IT-технологии образовательных результатов должны достичь. Есть процесс сборки того, что что является образовательной активностью и того, что классически называется дисциплиной — с измерением образовательных результатов. В HITs это делают раз в месяц — четыре недели идет учеба, потом неделю студенты проходят контрольную точку. И фактически фиксация и сборка дают возможность школе работать в таком формате, при котором фиксируются и в любой момент могут перестраиваться результаты.

- Некоторые результаты действия нашего гринфилда за три года - каждый наш третий студент представляет дальнее зарубежье, учится на английском языке и решает задачу экспорта российской модели образования. Школа живет за счет бюджета, полученного от рекрутинга иностранных студентов, она является достаточно важной частью доходов школы.

HITs сегодня - элитное подразделение в ТГУ. Что касается проверки школы на профессиональность образования — здесь работает преподаватель, который является тренером национальной сборной РФ в Digital WorldSkills. Это единственный представитель России, который тренирует нашу сборную.

Подготовлено по материалам пресс-службы ТГУ

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