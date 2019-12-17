Новогодний театральный обзор — 2020

АВТОР Мария Симонова

Где еще удастся так почувствовать Новый год и поверить в безграничную силу фантазии, как в театре?

Нынешний конец декабря в Томске будет максимально театральным: пять премьер для детей и две для взрослых — событие для города редкое. Что, где и когда смотреть, поможет решить специальный новогодний театральный обзор!

«Мороз Иванович»

27 -30 декабря. Томский областной театр куклы и актера имени Романа Виндермана «Скоморох»

Новый спектакль «Мороз Иванович» в зале на подушках репетирует актриса театра, заслуженная артистка РФ Марина Дюсьметова. К сказкам для малышей — особый подход, важно не напугать их, дать возможность привыкнуть к Деду Морозу и Снегурочке. «Мороз Иванович» будет уютной, камерной историей, где немного действующих лиц.

В основе постановки — сказка Владимира Одоевского. К классике режиссер решила обратиться потому, что сегодня многие забыли известные и сильные тексты. А в зале на подушках вновь оживет история о трудолюбивой и заботливой Рукодельнице и добром, душевном Морозе Ивановиче, щедро отблагодарившем девушку. За визуальное решение сказки отвечает художник Максим Дюсьметов. На сей раз оно будет в народном стиле — куколки, похожие на языческие обереги, избушка. Но, конечно, в снежной, новогодней истории найдется место и для зимних образов, и для зеленой травы, которую Мороз Иванович бережет, прикрывая сугробом. Поддержит русский народный колорит в спектакле музыка — будут звучать мелодии, исполненные на балалайке, гуслях, домре.

В «Морозе Ивановиче» заняты Сергей Макаров, Иван Мельников, Екатерина Рамазан и Мария Макарова. Сказка, как и полагается историям для самых маленьких, будет короткой, около 30 минут.

«Легенда о Чиполлино»

С 21 декабря по 8 января. Томский ТЮЗ

Даже тем, кто хорошо помнит приключения Чиполлино, удастся узнать на «Легенде о Чиполлино» немало нового! Пьесу по мотивам всем известной истории Джанни Родари написала драматург Светлана Баженова. В истории раскрываются подробности о юных годах Помидора и Тыквы — оказывается, когда-то они дружили. Но однажды каждому пришлось сделать свой выбор. В реальном мире детям тоже приходится определяться, что предпочесть: верность своим принципам и дружбу или богатство? Что сделает тебя счастливым: роскошно обставленный дом или ощущение свободы? И задуматься над вопросом — возможно ли изменить мир?

Поговорить о сословности, которая заметна в нашем обществе, где все растут на разных «грядках», со зрителями решил режиссер Радион Букаев. Это его второй спектакль в ТЮЗе — «Дети и эти» в репертуаре с 2018 года. Как будет выглядит мир овощей и фруктов, придумывает художник Никита Сазонов (он причастен к двум постановкам ТЮЗа — кроме «Дети и эти» это и уже 10 лет идущая «Музыка ночью»). Главным при создании образов он считает не похожесть на определенный фрукт или овощ, а передачу характера.

В постановке заняты Владимир Хворонов, Кирилл Фриц, Наталья Гитлиц, заслуженный артист республики Бурятия Всеволод Трунов, Вячеслав Оствальд, Ольга Ульяновская, Анастасия Чеверс, Мария Суворова, Владимир Бутаков, Игорь Савиных, Олег Стрелец, Марина Фадеева, Жанна Апарина, Ольга Никитина, Елена Тарасова, заслуженный артист России Сергей Хрупин, Аполлинария Мусинова, Евгения Алексеева, Екатерина Костина.

«Маленькие человечки»

С 21 декабря по 6 января. Томский ТЮЗ

Спектакль «Маленькие человечки» родился из эскиза, сочиненного артистом Владимиром Бутаковым летом для проекта актеров Томского ТЮЗа «Дыши свободно. Дети». Пьеса драматурга Владимира Илюхова написана по мотивам рассказов братьев Гримм. Однажды добрый и уставший от бесконечной работы Башмачник обнаружил, что у него появились загадочные помощники. Правда, это же заметила коварная лавочница, и уже вынашивает свои хитрые планы… Оптимистичную историю о том, что за хорошие поступки судьба тебя непременно вознаградит, рассказывают на малой сцене. В этой сказке удастся увидеть и театр теней, и мультфильм, и пластические сцены. Также приготовьтесь к мистике и превращениям: «Маленькие человечки» далеки от реализма. Художник спектакля — Валентина Чечурова, заведующая бутафорским цехом Томского ТЮЗа.

В спектакле играют Вячеслав Оствальд, Марина Фадеева, Наталья Гитлиц, Игорь Савиных, Анастасия Чеверс, Олег Стрелец, Михаил Сухов, Елисей Мухортов.

«Приключения барона Мюнхгаузена»

С 21 декабря по 8 января. Томский драматический театр

В драме удивят новыми «Приключениями барона Мюнхгаузена». Их для известного героя сочинила Ксения Никитина по мотивам рассказов Рудольфа Распе. Путешествовать по разным мирам и погружаться в стихию фантазии барон здесь будет не один, а с маленькой девочкой Полли. В новом спектакле у Мюнхгаузена будет три верных друга — баронесса Скороход, барон Зоркость и барон Сила. Как и все очень близкие друзья, они окажутся очень похожими друг на друга. Режиссер сказки Александра Мамкаева уверена: те, у кого есть верные друзья, чувство юмора и творческий подход к жизни, преодолеют любые препятствия. Передать вымышленное пространство на сцене поможет необычное видео в ретро-стиле: в его основе мультфильм, созданный на основе старинных гравюр. Костюмы в сказке тоже винтажные.

Эскиз к спектаклю

Художник спектакля — Игорь Каневский, известный своими работами в театрах Петербурга и в Самаре. Нашлось в постановке место и музыке из прошлого — лейтмотивом истории станет старинная немецкая песня в аранжировке Степана Пономарева.

В сказке немало пластических сцен, которые сочиняет балетмейстер Екатерина Авдюшина. Их время приходит во время перемещений Мюнхгаузена между разными пространствами. Ведь ему и его друзьям доведется побывать и у кровожадного султана, и в подводном мире, и в снежной России, и на Луне.

Режиссер «Приключений барона Мюнхгаузена» Александра Мамкаева в Томске уже бывала, но как актриса. Она служит в петербургском театре «Балтийский дом» и приезжала на гастроли в 2016 году, как петербуржцы играли в нашем городе «Любовью не шутят». Александра совмещает актерскую и режиссерскую работу, причем ей интереснее спектакли для детей. Ведь они, в отличие от взрослых, более открыты к новым впечатлениям.

В «Приключениях барона Мюнхгаузена» задействованы Вячеслав Радионов, Владимир Козлов, Иван Лабутин, Виталий Огарь, Антон Антонов, Кирилл Филиппов, Татьяна Тёмная, Дарья Омельченко, Андрей Самусев, Артём Киселёв, Владислав Хрусталев, Наталья Абрамова, Елизавета Хрусталева, Екатерина Мельдер, Елена Наумова, Ольга Шайдурова.

«Фантазеры»

С 21 декабря по 8 января. Томский драматический театр

В драме обратились к «Фантазерам» Николая Носова. Эта история любима театрами, еще недавно спектакль по ней шел в «Скоморохе». Сказку на малой сцене сочиняет Евгения Мальгавко, выпускница московского театрального института имени Щукина, режиссер омского «Лицейского театра». Она уверена, что мир фантазеров, Стасика и Мишутки — яркий, цветной, красивый. Они не обманывают, а выдумывают, творят. А мир Игоря, который врет, темный и неинтересный. Эти непохожие друг на друга миры и будут воплощать в жизнь в спектакле. Сложных декораций, видеопроекций в сказке не будет — для фантазии ребенку не нужно специальных «приспособлений». Обычного двора вполне достаточно, чтобы увидеть море, улететь в космос или побывать в Африке. И для теневого театра хватит банальной простыни. Была бы фантазия! Придумывать свои миры Стасик и Мишутка будут на сцене, похожей на обычную уличную игровую площадку (художник «Фантазеров» Денис Бабенко).

В «Фантазерах» сыграет молодое поколение артистов: Дмитрий Янин, Роман Колбин (Томский ТЮЗ), Александра Зеленская, Александр Горяинов, Екатерина Дружкова.

Театральный вечер «Пой»

30 декабря, 19:00. Томский ТЮЗ

ТЮЗ традицию предновогодних вечеров для взрослых начал в прошлом году. Тогда зрителей пригласили на концерт-капустник «Вырядились». Теперь на 30 декабря назначена премьера «не спектакля, а песни» «Пой». Тем, кто придет на вечер, предстоит исполнить песни вместе с актерами ТЮЗа. Праздник превратиться в своеобразное театральное караоке — на сцене появится экран со словами. И зал даже сможет выбрать одну из песен на свой вкус. Но только пением программа не ограничится — обещают и ироничные номера, в том числе стендапы от артистов.

Режиссер неповторимого («Пой» собираются представить публике только один раз) действия — Дмитрий Гомзяков. На сцену 30-го декабря выйдут Евгения Алексеева, Владимир Бутаков, Наталья Гитлиц,

Мария Суворова, Екатерина Костина, Анастасия Чеверс, Вячеслав Оствальд, Евгения

Парфенова, Ольга Райх, Игорь Савиных, Ольга Ульяновская, Кирилл Фриц и сам Дмитрий Гомзяков.

«Однажды в Сицилии»

31 декабря, с 17:00. Томский драматический театр

В нынешнем году главный праздник в драме решили встретить… по-итальянски! Ощутить колорит этой темпераментной страны удастся уже в фойе, где зрителей на вечеринке «Бенгальский огонек» будут ждать не только Дед Мороз и Снегурочка, но и итальянские Баббо Натале и фея Ла Бефана. Не обойдется и без других героев из солнечных краев — артистам доведется выступить в роли Адриано Челентано, Рафаэллы Карра, Далиды и музыкантов из группы «Рикки и Повери». Правда, все они будут больше танцевать, чем петь — зрителя порадуют театрализованной дискотекой в духе 80-х годов.

Затем гостей ждет премьера комедии «Однажды в Сицилии». Это русский взгляд на Италию, на неудержимых мафиози и страстных итальянцев — пьесу написал современный драматург Иван Алифанов. Актеру Владиславу Хрусталеву, выступающему в этом проекте режиссером, история понравилась: она похожа на популярные комедии французов Камолетти и Куни, только совсем свежая, ее еще никто не знает. Зрителей ждет комическая путаница, нелепые и смешные ситуации, неожиданные повороты сюжета. Актуальности истории добавит интернет-знакомство, повлиявшее на судьбу героев… Действие происходит в пентхаусе молодого аранжировщика-фрилансера, так что обилие музыки неудивительно. В комедии даже будет живая музыка — сыграет специально созданный квартет «Крестная мать», состав которого пока тайна!

Владислав Хрусталев известен своим активным участием в создании капустных номеров, доводилось ему и играть в КВН, и этот опыт, несомненно, будет очень кстати для постановки легкой веселой комедии. Художником спектакля стал главный художник Северского музыкального театра Виктор Акимов.

В «Однажды в Сицилии» заняты Данила Дейкун, Антон Антонов, Елизавета Хрусталева, Наталья Абрамова, Виталий Огарь, Татьяна Темная, Екатерина Мельдер, Елена Дзюба.

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