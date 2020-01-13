Фотофонд. 9 фактов о докторе Пирусском и ЗОЖ в старом Томске

13 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Студенты Томского института физической культуры. Занятия гимнастикой. Из фондов ТОКМ

Спецпроект Фотофонд

Сегодняшний «Фотофонд» посвящен одному из самых замечательных томичей — доктору Владиславу Пирусскому.

Он пропагандировал спорт и здоровый образ жизни, организовал первые загородные лагеря и курорт в Хакасии, где лечил болезни свежим воздухом, движением и диетой. А еще он писал сентиментальные стихи и женился на девушке на 40 лет моложе себя.

Пирусский В.С. 1908 г. Фото из фондов ТОКМ

1) Томское общество содействия физическому развитию, которое Владислав Пирусский основал в 1895 году, стало четвертым по счету в стране (первые три были созданы в Одессе, Санкт-Петербурге и Москве).

Площадка ОСФР. 1903 г. (на этом месте сейчас — Дом науки) Фото из фондов ТОКМ

К 1 января 1897 года в обществе состояло 254 человека. К тому времени у него были две спортивные площадки для бега, велосипедной езды, игр с мячом; купальня с закрытой платформой; три больших катка с «тепляками». Располагались спортивные объекты возле Ушайки и на Белом озере.

Дом Общества содействия физическому развитию Фото из фондов ТОКМ

2) В 1904–1913 гг. в Томске по инициативе Пирусского построен Дом физического развития (манеж). Это было уникальное для старого Томска место. В «Развитии», как манеж попросту называли в городе, дети получали то, чего не давала им в то время обычная школа. Они играли подвижные игры, учились трудовым навыкам, занимались гимнастикой, музыкой и пением. Манеж ежедневно посещало 140–160 детей и подростков, причем многие из них приходили туда вместе с родителями.

Выставка детских работ школы Общества содействия физическому развитию. 1911 г. Фото из фондов ТОКМ

Правда, детям манеж принадлежал недолго. Потом в нем размещались лазарет, воинская часть, совет народных и солдатских депутатов, штаб по руководству антиколчаковским восстанием.

Здание ОСФР после пожара. Отремонтировано в 1953 году Фото из фондов ТОКМ

В первой половине ХХ века здание сильно пострадало от пожара, восстановлено в 1953 году. В семидесятых годах здесь разместилась городская больница №1. В 2009 году больница переехала, и здание несколько лет простояло заброшенным. Реставрационные работы начались в 2013 году. В их ходе восстановлены некоторые из утраченных ранее архитектурных элементов.

Сейчас здание принадлежит НИИ курортологии и физиотерапии — организации, одним из основателей которой был доктор Пирусский.

3) Владислав Пирусский в 1896 году создал первую в России детскую оздоровительную колонию — в деревне Кисловой. Через два года открылась еще одна детская загородная дача — «Басандайская колония».

Летняя колония. Подъездная дорога к колонии. 1898 г. Фото из фондов ТОКМ

Летняя колония. Подъездная дорога к колонии. 1898 г. Фото из фондов ТОКМ

Летняя Басандайская колония Фото из фондов ТОКМ

Игры на колонистской площадке с Пирусским В.С. Фото из фондов ТОКМ

Басандайская колония. Помещение для девочек на 20 человек. Хоровод играющих детей Фото из фондов ТОКМ

Басандайская колония. Дом №3, служащий дополнительным помещением для мальчиков и девочек (имеет три входа) Фото из фондов ТОКМ

Общество содействия физическому развитию 1898 г. Домик летней детской колонии Фото из фондов ТОКМ

Общество содействия физическому развитию 1898 г. Спальня мальчиков Фото из фондов ТОКМ

Как писал Пирусский в своей газете «Здоровье для всех» в 1917 году, в основании его колоний лежало «семейное начало». От 12 до 15 детей жили в отдельном домике с заведующим или заведующей, которые исполняли функции не просто воспитателя, но отца или матери. Конечно, подходящие для такой работы педагоги встречались нечасто, о чем с сожалением писал Пирусский:

Даже незлобивый обходительный учитель все же остается учителем, хорошим человеком, хорошим сожителем. А для ребенка этого мало, — он ищет в лице заведывающего то наставника, то близкого, «своего», человека, подчас товарища по занятиям, и всегда ищет в заведывающем, пока не уяснит себе, — человека, который может его понять, ему сочувствовать.

Басандайская колония. Внутренний вид столовой во время обеда Фото из фондов ТОКМ

Басандайская колония. Столовая Фото из фондов ТОКМ

Колонисты в праздничный день с припасами и чаем около пасеки. Руководитель-воспитатель [Погожев] С.В. 1911-1012 гг. (Фоторепродукция 1953 года) Фото из фондов ТОКМ

По убеждению Пирусского, в колонии дети даже самых простых званий должны были учиться. Причем, одной из трудных задач он считал вопрос выбора колонистами будущей профессии и предостерегал от навязывания им взрослыми определенного рода занятий, например, земледелия. Кроме того, юные колонисты выполняли посильную работу по хозяйству и обеспечивали себя продуктами.

Басандайская колония. Дети на работе Фото из фондов ТОКМ

Воскресенская детская площадка. На площадке руководительница Масалитинова Надежда Осиповна Фото из фондов ТОКМ

Сам Пирусский написал о своей колонии простое стихотворение, которое определенно мог сочинить только очень добрый человек:

Дети, нужны вам простор и приволье,

Чтоб радостней жить вы могли,

Чтоб дух ваш и разум, и ваше здоровье

На солнышке в поле цвели.



А детям, что детства не знают беспечного,

Что голод и грубость вседневно теснят,

Вам, бедным, кров нужен уюта сердечного,

Где солнце и ласка вдвойне веселят.



Тоскливо и долго искал я уют,

Где б жизнь вам отрадней была,

И вера во благость такого приюта

Меня лишь в тайгу привела.

Колония общества содействия физическому развитию. 2-я группа девочек колонии 2-й смены сезона 1900 года Фото из фондов ТОКМ

Первая группа второй смены сезона 1900 года Фото из фондов ТОКМ

Хозяйственный хутор при детской колонии Фото из фондов ТОКМ

Ворота летней детской колонии, вдали вид на хозяйственный хутор Фото из фондов ТОКМ

4) Одно время воспитателем в детской оздоровительной колонии Пирусского был будущий великий хирург, академик Николай Бурденко, именем которого назван знаменитый госпиталь в Москве. Его как раз исключили из университета за революционную деятельность.

Бурденко долгие годы поддерживал связь с Пирусским, уважал его как наставника и старшего друга. «Вот я весь перед Вами. Мне нужен совет, Ваше слово. Вы помните, я Вам сказал: я нашел в Вас отца. Это была не ложь, от этого чувства я не могу отделаться и до этого времени. Помогите же советом...»

Зимняя колония 1914-15 гг. Дети-сироты или солдатские дети Фото из фондов ТОКМ

Зимняя колония 1915-196 гг. Руководитель Болдырев В.О. и хозяйка Аграфена. Дети-сироты или солдатские дети Фото из фондов ТОКМ

Первый опыт санатория для взрослых. Сезон 1900 года Фото из фондов ТОКМ

Басандайская колония. Послеобеденный отдых Фото из фондов ТОКМ

Гигиеническая колония для болезненных лиц на Басандайском хуторе. Колонисты на работе Фото из фондов ТОКМ

5) Сейчас сказали бы, что доктор Пирусский пропагандировал ЗОЖ — здоровый образ жизни. Он отмечал важность правильного питания и физической активности в поддержании здоровья. Для всех своих пациентам он разрабатывал индивидуальные рекомендации.

Так, для больной, страдавшей мигренями и перенесшей болезнь легких, он составил такой распорядок дня. Сразу после подъема в 7 утра выпить стакан молока. Потом теплая ванна, обливание, гимнастика и растирание. После завтрака — прогулка и несложная работа в огороде. После обеда ей рекомендовались солнечные ванны, после полдника — прогулка, вечером — ужин и свободное время, а на ночь — еще один стакан молока. До и после каждого приема пищи больная должна была полежать в течение получаса.

Окрестности Басандайской колонии Фото из фондов ТОКМ

Река Басандайка в окрестностях колонии Фото из фондов ТОКМ

Расчистка парка в окрестностях детской колонии Фото из фондов ТОКМ

У других больных был свой распорядок. Кому-то вместо молока доктор советовал овсянку или минеральную воду, кому-то не разрешалось работать на свежем воздухе, но в целом прогулки, послеобеденный отдых и гимнастику он рекомендовал всем без исключения.

Кстати, сам Пирусский, по крайней мере, в конце жизни, придерживался безубойного питания. Только мелкую рыбу изредка ел.

Гигиеническая колония для болезненных лиц на Басандайском хуторе. Наблюдения солнечных ванн Пирусским В.С. 1891 г. Фото из фондов ТОКМ

6) Свою методику лечебной гимнастики Пирусский называл мототерапия — от латинского moto — движение. В докладе «Об организации мототерапии в ИФМЛ» он определял этот способ оздоровления так:

Мототерапию мыслю, как учение о восстановлении нарушенной подвижности в организме нормирующими средствами, среди которых первое место занимает движение.

Сотрудники отделения мототерапии на оз. Шира Фото из фондов ТОКМ

Мототерапия с 1922 года вошла в арсенал средств Томского физиотерапевтического

института, а в 1925 году здесь организовали соответствующее отделение, которое возглавил Пирусский. Оно состояло из нескольких кабинетов: от антропометрического до кабинета трудотерапии. Так же, как распорядок дня и диету, режим двигательной активности Владислав Пирусский назначал своим пациентам только после детального изучения организма больного.

Сотрудники, мототерапия 1925 г. оз. Карачи Фото из фондов ТОКМ

Пирусский В.С. с детьми и обслуживающим персоналом детской площадки. Курорт Озеро Шира 1924 г. Фото из фондов ТОКМ

7) Пирусский был одним из создателей первого сибирского курорта на озере Шира в Хакасии. «...умение лечиться встречается не так часто, как предполагается», — писал доктор, и учил всех этому навыку в сорокастраничной брошюре «Как пользоваться курортом? Несколько советов для посетителей курорта „Шира“».

Пирусский В.С. с сотрудниками. Курорт Озеро Шира 1927 г. Фото из фондов ТОКМ

В разделе о питании он писал, что для разных людей рекомендации по выбору диеты должны быть разными, но «предпочитать, напр., жирное, сладкое, мучное или мясное и пользоваться ими безнаказанно — нельзя. Ожирение, одышка, ослабление сердца заставят переменить свои привычки, но уже после того, как организм пострадал». Принимая воздушные и солнечные ванны, доктор советует обязательно, но в меру, а движение считает для здоровья столь же необходимым, «как воздух, пища, вода». В общем, простые, но вечные истины.

Врачи отдела здравоохранения при Томском губисполкоме. (1922-23 гг.). Пирусский — второй справа во втором ряду Фото из фондов ТОКМ

8) Доктор Пирусский, несмотря на свое непролетарское происхождение, был хорошо принят советской властью. Он дважды удостаивался звания Героя Социалистического Труда. В книгах советского времени почти обязательно приводили характеристику, данную о нем жандармским управлением: «...врач В.С. Пирурсский — поляк, весьма популярный в широких слоях городского населения, пользуется обществом содействия физическому развитию, председателем которого он состоит, где и ведет свою революционную работу, оставаясь в недосягаемости администрации».

Институт физической культуры, демонстрация. Пирусский — в белом дождевике Фото из фондов ТОКМ

В 1920 году, как только в Томске установилась советская власть, Пирусский представил Сибревкому проект организации института физической культуры и приступил к его осуществлению. В 1921 г. институт был открыт, в апреле 1922 г. Пирусский начал занятия со студентами. Однако из-за отсутствия финансирования института в конце 1923 года закрыли.

Группа студентов Томского иснтитута физической культуры. Снимок около здания школы Общества содействия физическому развитию. Ул. Красноармейская, 10 Фото из фондов ТОКМ

Студенты Института физической культуры. Занятия гимнастикой Фото из фондов ТОКМ

Впрочем, сам Пирусский в своих статьях и брошюрах больше писал о здоровье и воспитании детей, чем о политике.

Пирусский В.С. 1925 г. Фото из фондов ТОКМ

9) Пирусский был женат три раза, своим примером доказав положительное влияние ЗОЖ на все сферы человеческого здоровья. Первые две его жены — Евгения Романовна и Эмилия Николаевна — были графинями и носили фамилию Толстых.

Третья жена Пирусского, его ученица и сотрудница Любовь Николаевна Хворостинина, была моложе мужа на 40 лет.

Наша общая жизнь началась с того часа, когда Л.Н. пришла с портпледиком и саком ко мне вечером 25 марта 1925 года. <...> Она предупредила, что в новом месте чувствует себя всегда неудобно и представлена была ей возможность устроиться так, как она желает! Я не решался тревожить ее порядками брачной ночи и лег спать как обычно. Но завтра все же оказалось, что мы были супругами, и постепенно началась и потекла наша общая жизнь, — писал Пирусский в своей исповеди «Как я женился в последний раз».

У Пирусского было семь детей. Разница в возрасте между самым старшим сыном Владимиром и младшей дочерью Адой составила ровно 50 лет!

Умер Владислав Пирусский в 1933 году в возрасте 76 лет. Его старший сын Владимир, который был школьным учителем в Анапе и продолжателем дела отца, прожил 102 года.

Текст: Катерина Кайгородова

Источники:

Иконников С.К. Доктор Пирусский / С.К. Иконников. — Томск: [б. и.], 2005. — 371 с.

Иванова Н.Л Памяти Владислава Станиславовича Пирусского. Материалы лекций

Очерки по истории здравоохранения Томской области / П. А. Бова, В. Ф. Олейниченко; Под ред. Г. И. Мендриной. — Томск Изд-во Том. ун-та, 1986.

Семенова К. А. Здравоохранение города Томска: время становления (1860-е — 1919 г.). Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2010.

Очерки по истории здравоохранения Томской области: (к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции) / Н. П. Федотов, П. А. Бова, В. П. Березин. — Томск: Изд-во Томского ун-та, 1967. — 184 с. — 0.80 р.

Пирусский, Владислав Станиславович. Как пользоваться курортом? : несколько советов для посетителей курорта «Шира» / сост. В. С. Пирусский; Томский физио-терапевтический институт. — Томск: [б. и.], 1927 (: Типо-литография издательства «Красное знамя»). — 39, [1] с. ; 17 см.

Городская газета: первая газета о будущем в Томске. — 2013. — № 12 (104) (11 июля)

Поляки в Томске (XIX–XX вв.) = Polacy w Tomsku (XIX–XX stulecia): биографии / Томский государственный педагогический университет; [авт.-сост. В. А. Ханевич; глав. ред. Т. В. Галкина]. — Томск: Томский государственный педагогический университет, 2012. — 686 с. : ил., портр. ; 27 см.

Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.

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