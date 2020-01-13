Фотофонд. 9 фактов о докторе Пирусском и ЗОЖ в старом Томске
Сегодняшний «Фотофонд» посвящен одному из самых замечательных томичей — доктору Владиславу Пирусскому.
Он пропагандировал спорт и здоровый образ жизни, организовал первые загородные лагеря и курорт в Хакасии, где лечил болезни свежим воздухом, движением и диетой. А еще он писал сентиментальные стихи и женился на девушке на 40 лет моложе себя.
1) Томское общество содействия физическому развитию, которое Владислав Пирусский основал в 1895 году, стало четвертым по счету в стране (первые три были созданы в Одессе, Санкт-Петербурге и Москве).
К 1 января 1897 года в обществе состояло 254 человека. К тому времени у него были две спортивные площадки для бега, велосипедной езды, игр с мячом; купальня с закрытой платформой; три больших катка с «тепляками». Располагались спортивные объекты возле Ушайки и на Белом озере.
2) В 1904–1913 гг. в Томске по инициативе Пирусского построен Дом физического развития (манеж). Это было уникальное для старого Томска место. В «Развитии», как манеж попросту называли в городе, дети получали то, чего не давала им в то время обычная школа. Они играли подвижные игры, учились трудовым навыкам, занимались гимнастикой, музыкой и пением. Манеж ежедневно посещало 140–160 детей и подростков, причем многие из них приходили туда вместе с родителями.
Правда, детям манеж принадлежал недолго. Потом в нем размещались лазарет, воинская часть, совет народных и солдатских депутатов, штаб по руководству антиколчаковским восстанием.
В первой половине ХХ века здание сильно пострадало от пожара, восстановлено в 1953 году. В семидесятых годах здесь разместилась городская больница №1. В 2009 году больница переехала, и здание несколько лет простояло заброшенным. Реставрационные работы начались в 2013 году. В их ходе восстановлены некоторые из утраченных ранее архитектурных элементов.
Сейчас здание принадлежит НИИ курортологии и физиотерапии — организации, одним из основателей которой был доктор Пирусский.
3) Владислав Пирусский в 1896 году создал первую в России детскую оздоровительную колонию — в деревне Кисловой. Через два года открылась еще одна детская загородная дача — «Басандайская колония».
Как писал Пирусский в своей газете «Здоровье для всех» в 1917 году, в основании его колоний лежало «семейное начало». От 12 до 15 детей жили в отдельном домике с заведующим или заведующей, которые исполняли функции не просто воспитателя, но отца или матери. Конечно, подходящие для такой работы педагоги встречались нечасто, о чем с сожалением писал Пирусский:
Даже незлобивый обходительный учитель все же остается учителем, хорошим человеком, хорошим сожителем. А для ребенка этого мало, — он ищет в лице заведывающего то наставника, то близкого, «своего», человека, подчас товарища по занятиям, и всегда ищет в заведывающем, пока не уяснит себе, — человека, который может его понять, ему сочувствовать.
По убеждению Пирусского, в колонии дети даже самых простых званий должны были учиться. Причем, одной из трудных задач он считал вопрос выбора колонистами будущей профессии и предостерегал от навязывания им взрослыми определенного рода занятий, например, земледелия. Кроме того, юные колонисты выполняли посильную работу по хозяйству и обеспечивали себя продуктами.
Сам Пирусский написал о своей колонии простое стихотворение, которое определенно мог сочинить только очень добрый человек:
Дети, нужны вам простор и приволье,
Чтоб радостней жить вы могли,
Чтоб дух ваш и разум, и ваше здоровье
На солнышке в поле цвели.
А детям, что детства не знают беспечного,
Что голод и грубость вседневно теснят,
Вам, бедным, кров нужен уюта сердечного,
Где солнце и ласка вдвойне веселят.
Тоскливо и долго искал я уют,
Где б жизнь вам отрадней была,
И вера во благость такого приюта
Меня лишь в тайгу привела.
4) Одно время воспитателем в детской оздоровительной колонии Пирусского был будущий великий хирург, академик Николай Бурденко, именем которого назван знаменитый госпиталь в Москве. Его как раз исключили из университета за революционную деятельность.
Бурденко долгие годы поддерживал связь с Пирусским, уважал его как наставника и старшего друга. «Вот я весь перед Вами. Мне нужен совет, Ваше слово. Вы помните, я Вам сказал: я нашел в Вас отца. Это была не ложь, от этого чувства я не могу отделаться и до этого времени. Помогите же советом...»
5) Сейчас сказали бы, что доктор Пирусский пропагандировал ЗОЖ — здоровый образ жизни. Он отмечал важность правильного питания и физической активности в поддержании здоровья. Для всех своих пациентам он разрабатывал индивидуальные рекомендации.
Так, для больной, страдавшей мигренями и перенесшей болезнь легких, он составил такой распорядок дня. Сразу после подъема в 7 утра выпить стакан молока. Потом теплая ванна, обливание, гимнастика и растирание. После завтрака — прогулка и несложная работа в огороде. После обеда ей рекомендовались солнечные ванны, после полдника — прогулка, вечером — ужин и свободное время, а на ночь — еще один стакан молока. До и после каждого приема пищи больная должна была полежать в течение получаса.
У других больных был свой распорядок. Кому-то вместо молока доктор советовал овсянку или минеральную воду, кому-то не разрешалось работать на свежем воздухе, но в целом прогулки, послеобеденный отдых и гимнастику он рекомендовал всем без исключения.
Кстати, сам Пирусский, по крайней мере, в конце жизни, придерживался безубойного питания. Только мелкую рыбу изредка ел.
6) Свою методику лечебной гимнастики Пирусский называл мототерапия — от латинского moto — движение. В докладе «Об организации мототерапии в ИФМЛ» он определял этот способ оздоровления так:
Мототерапию мыслю, как учение о восстановлении нарушенной подвижности в организме нормирующими средствами, среди которых первое место занимает движение.
Мототерапия с 1922 года вошла в арсенал средств Томского физиотерапевтического
института, а в 1925 году здесь организовали соответствующее отделение, которое возглавил Пирусский. Оно состояло из нескольких кабинетов: от антропометрического до кабинета трудотерапии. Так же, как распорядок дня и диету, режим двигательной активности Владислав Пирусский назначал своим пациентам только после детального изучения организма больного.
7) Пирусский был одним из создателей первого сибирского курорта на озере Шира в Хакасии. «...умение лечиться встречается не так часто, как предполагается», — писал доктор, и учил всех этому навыку в сорокастраничной брошюре «Как пользоваться курортом? Несколько советов для посетителей курорта „Шира“».
В разделе о питании он писал, что для разных людей рекомендации по выбору диеты должны быть разными, но «предпочитать, напр., жирное, сладкое, мучное или мясное и пользоваться ими безнаказанно — нельзя. Ожирение, одышка, ослабление сердца заставят переменить свои привычки, но уже после того, как организм пострадал». Принимая воздушные и солнечные ванны, доктор советует обязательно, но в меру, а движение считает для здоровья столь же необходимым, «как воздух, пища, вода». В общем, простые, но вечные истины.
8) Доктор Пирусский, несмотря на свое непролетарское происхождение, был хорошо принят советской властью. Он дважды удостаивался звания Героя Социалистического Труда. В книгах советского времени почти обязательно приводили характеристику, данную о нем жандармским управлением: «...врач В.С. Пирурсский — поляк, весьма популярный в широких слоях городского населения, пользуется обществом содействия физическому развитию, председателем которого он состоит, где и ведет свою революционную работу, оставаясь в недосягаемости администрации».
В 1920 году, как только в Томске установилась советская власть, Пирусский представил Сибревкому проект организации института физической культуры и приступил к его осуществлению. В 1921 г. институт был открыт, в апреле 1922 г. Пирусский начал занятия со студентами. Однако из-за отсутствия финансирования института в конце 1923 года закрыли.
Впрочем, сам Пирусский в своих статьях и брошюрах больше писал о здоровье и воспитании детей, чем о политике.
9) Пирусский был женат три раза, своим примером доказав положительное влияние ЗОЖ на все сферы человеческого здоровья. Первые две его жены — Евгения Романовна и Эмилия Николаевна — были графинями и носили фамилию Толстых.
Третья жена Пирусского, его ученица и сотрудница Любовь Николаевна Хворостинина, была моложе мужа на 40 лет.
Наша общая жизнь началась с того часа, когда Л.Н. пришла с портпледиком и саком ко мне вечером 25 марта 1925 года. <...> Она предупредила, что в новом месте чувствует себя всегда неудобно и представлена была ей возможность устроиться так, как она желает! Я не решался тревожить ее порядками брачной ночи и лег спать как обычно. Но завтра все же оказалось, что мы были супругами, и постепенно началась и потекла наша общая жизнь, — писал Пирусский в своей исповеди «Как я женился в последний раз».
У Пирусского было семь детей. Разница в возрасте между самым старшим сыном Владимиром и младшей дочерью Адой составила ровно 50 лет!
Умер Владислав Пирусский в 1933 году в возрасте 76 лет. Его старший сын Владимир, который был школьным учителем в Анапе и продолжателем дела отца, прожил 102 года.
Текст: Катерина Кайгородова
Источники:
Иконников С.К. Доктор Пирусский / С.К. Иконников. — Томск: [б. и.], 2005. — 371 с.
Иванова Н.Л Памяти Владислава Станиславовича Пирусского. Материалы лекций
Очерки по истории здравоохранения Томской области / П. А. Бова, В. Ф. Олейниченко; Под ред. Г. И. Мендриной. — Томск Изд-во Том. ун-та, 1986.
Семенова К. А. Здравоохранение города Томска: время становления (1860-е — 1919 г.). Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2010.
Очерки по истории здравоохранения Томской области: (к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции) / Н. П. Федотов, П. А. Бова, В. П. Березин. — Томск: Изд-во Томского ун-та, 1967. — 184 с. — 0.80 р.
Пирусский, Владислав Станиславович. Как пользоваться курортом? : несколько советов для посетителей курорта «Шира» / сост. В. С. Пирусский; Томский физио-терапевтический институт. — Томск: [б. и.], 1927 (: Типо-литография издательства «Красное знамя»). — 39, [1] с. ; 17 см.
Городская газета: первая газета о будущем в Томске. — 2013. — № 12 (104) (11 июля)
Поляки в Томске (XIX–XX вв.) = Polacy w Tomsku (XIX–XX stulecia): биографии / Томский государственный педагогический университет; [авт.-сост. В. А. Ханевич; глав. ред. Т. В. Галкина]. — Томск: Томский государственный педагогический университет, 2012. — 686 с. : ил., портр. ; 27 см.
Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.