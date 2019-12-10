Имени Юрия Чикишева: томские нефтяники назвали новое месторождение в честь легендарного геолога

10 декабря 2019 / Партнерский материал / Фото: Ю.А. Чикишев. Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В ноябре 2019 года «Томскнефть» поставила на баланс месторождение, расположенное в ста километрах от села Новый Васюган. У этого объекта уже есть название. Месторождение носит имя геолога Юрия Чикишева, отработавшего в нефтяной отрасли более 40 лет. Двадцать восемь из них он отдал «Томскнефти».

Юрий Александрович — фигура в истории компании легендарная — при его участии в Томской области было освоено и введено в разработку 14 месторождений. Сейчас ветерану геологии — 72, он живет в Томске и лишь недавно решил выйти на пенсию.

О том, почему новая подземная кладовая Васюгана получила имя Ю.Чикишева, рассказываем в нашем обзоре.

Нефтяная романтика

Юрий Александрович Чикишев родился в 1947 году на берегу реки Тобол, в небольшом городке Ялуторовск. Когда-то, в середине 17 века, местный острог охранял юго-восточные подступы к Тюмени. Через сто лет Ялуторовск стал городом с мельничным колесом на гербе. Тогда вокруг него работало аж 552 водяных и ветряных мельниц. Еще через сто лет, когда городок превратился в бойкий ремесленный центр на Сибирском тракте, сюда сослали декабристов. Но в ХХ веке Ялуторовск захирел и зажил тихой провинциальной жизнью. Пока в 1950-х страна не узнала о Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Поддавшись всеобщему воодушевлению, выпускник Ялуторовской средней школы №1 отправился в Тюмень. поступать в только что открытый индустриальный институт. Вуз запустили на базе учебно-консультационного пункта Уральского политеха и местного машиностроительного техникума — Сибири отчаянно нужны были кадры для новорожденной нефтяной промышленности. Юра в числе первых поступил на геолого-разведочный. И он, и его однокурсники выбрали тогда геологию не как призвание, а как прорывное будущее для себя. От перспектив освоения западно-сибирской нефти у молодых специалистов захватывало дух. Правда, до выпуска дошли далеко не все. Но упорный и трудолюбивый Чикишев получил диплом.

Практику проходил на Крайнем Севере. Но на работу в Заполярье не остался. Не хотел везти «на севера» жену и трехлетнего сына. Устроился в открывшийся в 1964-м институт «Гидротюменнефтегаз», ставший научно-техническим центром для крупнейших нефтяных месторождений Западной Сибири. А в 1970-х Чикишевы отправились туда, где развернулась одна из главных комсомольских всесоюзных строек того времени — в Стрежевой.

Главный геолог

Поначалу, в 1975-м, Юрий Чикишев работал старшим геологом заместителем начальника региональной техническо-инженерной службы РИТС на Вахе. Спустя три месяца был переведен на Советское месторождение. Затем — на второй промысел этого месторождения старшим геологом — заместителем начальника РИТС, после чего стал начальником отдела геологии НГДУ «Стрежевойнефть».

«Старший геолог был на месторождении единственным инженерно-техническим работником, отвечавшим за всю технологию добычи, и ему невольно приходилось вникать во всё: ПРС, насосы, капремонт, геофизику, исследование скважин и так далее. Поскольку подписываешь акты выполненных работ, надо понимать, под чем ставишь свой „автограф“. Когда до тонкостей знаешь весь технологический процесс, от забивки колышка до сдачи нефти государству, решение принимать гораздо проще. А от решения геолога многое зависит. При поиске ответов на вопросы, бурить или нет, если да, то где именно, цена ошибки может быть очень велика. Скважина и тогда стоила колоссальных денег, а пустые скважины не прощали никогда», — вспоминает Юрий Александрович.

Когда в Миннефтепроме решили ускориться с разработкой Васюганских месторождений, в 1978-м туда собирали лучшие кадры. Получил предложение перейти в только что созданное НГДУ «Васюганнефть» и Юрий Александрович. Здесь в качестве начальника отдела геологии и разработки он проработал почти 12 лет, вплоть до расформирования управления. Чикишева называют «живой историей Васюгана» — при участии геолога было освоено и введено в разработку 14 месторождений, включая знаменитую «Крапиву». И каждое со своим «характером», уверен Юрий Александрович.

Как-то в интервью он вспоминал: «Названия месторождений, как правило, себя оправдывают. Например, Озерное — одна вода. Из того, что рисовали сначала, оказалось половина — нефть, половина — вода. С Ломовым — способ добычи не могли придумать, ничего не получалось по нему. Крапивинское — жглось. Особенно трудно пришлось на Оленьем, которое вводилось без наличия какой-либо инфраструктуры, в отрыве от промышленных баз, за сотни километров от Стрежевого. Одно время к нам входило и Лугинецкое нефтегазоконденсатное месторождение, известное коварным „норовом“. Вообще простых месторождений я не припомню. В Стрежевском НГДУ очень тяжело дался ввод Ваха, были большие проблемы с пуском трубопровода. На Советском в паводок всё заливалось водой, и передвигаться можно было только на моторных лодках. Поэтому хоть и близко от города, мы, по сути, и там частично находились на вахте, воспринимая бездорожье как обычное явление».

С 1990 по 1999 год Ю.Чикишев был главным геологом НГДУ, причем с 1998 по 2000 годы совмещал эту работу с должностью главного геолога «Томскнефти». По сути дела, все это время именно он отвечал за весь геологический блок региона, а все скважины на месторождениях Васюгана (кроме разведочных) были пробурены при Юрии Александровиче. К 25-летию НГДУ в начале нулевых их набралось почти три тысячи!

Именное месторождение

Через главного геолога всю его профессиональную жизнь проходит огромное количество технической и экономической информации. Навык не просто собирать данные, но и осуществлять их анализ и интерпретацию превращают профессионалов вроде Юрия Чикишева в бесценных специалистов.

Анатолий Андриянов, с 1993 года начальник НГДУ «Васюганнефть» вспоминал: «Мне, как начальнику управления, было невероятно легко с ним работать. Чикишев все решал сам. Я ему доверял абсолютно и считал, что любое действие Юрия Александровича не может быть во вред НГДУ. Надо отметить: у него никогда не было осечки: профессионал — на все сто!».

В 57 лет Юрий Александрович вышел на пенсию, переехал в Томск и… продолжил работу в «нефтянке», возглавив департамент геологоразведочных работ «ТомскНИПИнефть». Здесь его опыт оказался как нельзя кстати.

«Я знаком с Юрием Александровичем лично, — рассказывает заместитель генерального директора АО «Томскнефть» ВНК — главный геолог Сергей Захаров. — Когда я был назначен в должность главного геолога, он работал в «ТомскНИПИнефти». Мы тесно сотрудничали по программе геологоразведочных работ. Что я могу сказать? Юрий Александрович - профессионал своего дела, очень энергичный, всегда болел за производство. Чем он мне всегда импонировал и особенно запомнился, так это умением отстаивать свое мнение и защищать свои решения».

Другие коллеги тоже не скупятся на эпитеты в адрес Юрия Чикишева: «трезвый аналитик и хороший психолог», «собранный, предельно пунктуальный», «надёжный человек», «дотошный специалист высочайшего класса», «геолог от бога» — это лишь часть слов, которые говорят в его адрес. Заслуги главного геолога признают не только коллеги. Юрий Александрович награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», золотым знаком «Томскнефти». А теперь вот — память на века.

По оценке специалистов, геологические запасы нового месторождения составляют 1,3 млн тонн. Расположено оно в Каргасокском районе. Месторождение уже зафиксировано в государственной комиссии по запасам.

Не впервые имя заслуженного нефтяника увековечивают в названии. Вспомним Лугинецкое, названное в честь геофизика Ивана Лугинца; Даненберговское — по имени геолога Евгения Даненберга.

«Решение о присвоении новому месторождению имени Юрия Чикишева было принято коллегиально. Это служит бесспорным признанием его заслуг перед отраслью, перед регионом. Да и сам герой, конечно, очень рад», — отмечает Сергей Захаров.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

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