Книжный юбилей. В Томске наградили победителей десятого конкурса «Читаем всей семьей»

21 октября 2019 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

В минувшую пятницу, 18 октября, в Законодательной Думе Томской области прошла церемония награждения победителей юбилейного десятого конкурса на лучшую читающую семью региона «Читаем всей семьей — 2019».

В этот день в здании областного парламента собрались 8 семей-победителей, спикер облдумы Оксана Козловская, председатель социального комитета парламента Леонид Глок, писатель Вениамин Колыхалов, депутаты и члены конкурсной комиссии Лев Пичурин и Галина Немцева, а также представители департамента по культуре и туризма и библиотек Томска и Томской области.

В этом году за победу в конкурсе боролись 250 семей Фото: Вероника Белецкая

В конкурсе, стартовавшем 1 марта, традиционно приняли участие активные пользователи библиотек. В этом году за звание самой читающей в регионе боролись более 250 семей. Конкурс проходил в три этапа. До второго добрались 47 семей, а окончательные итоги были подведены на сентябрьском собрании облдумы.

Оксана Витальевна Козловская Председатель Законодательной Думы Томской области

Также с приветственным словом к собравшимся обратились Вениамин Колыхалов и директор Томской областной детско-юношеской библиотеки и председатель оргкомитета конкурса Валентина Разумнова.

«Мне очень приятно, что конкурс проходит в десятый раз. Хотела бы поблагодарить Законодательную Думу Томской области. Без депутатского корпуса у этого конкурса такой масштабности и гласности не было бы. Более тысячи семей за эти годы стали участниками конкурса, и это является подтверждением того, что библиотека востребована, книга нужна. Очень приятно, что Дума отмечает 25 лет, а конкурс — уже 10. И мы будем стараться вместе с Думой дойти до новой юбилейной даты», — отметила Валентина Разумнова, приступая к награждению.

Директор томской ОДЮБ Валентина Разумнова поздравила участников Фото: Вероника Белецкая

Первыми свои награды получили люди, без которых этого конкурса быть не могло. В их числе коллектив Томской областной детско-юношеской библиотеки, в том числе, заведующая отделом массовой работы библиотеки Лариса Колченаева, заведующие отделом обслуживания Елена Хорошко, Лариса Шаповалова. Благодарности от Законодательной Думы Томской области вручили председателю правления региональной организации «Добровольное общества любителей книги» Владимиру Юрасову, педагогу-библиотекарю Бакчарской средней школы Ольге Чайкиной, семьям Каричевых-Манерновых из Каргаска, Агориных-Трифоновых из Белого Яра и другим.

Вручение благодарностей Фото: Вероника Белецкая

А после началось награждение победителей конкурса «Читаем всей семьей — 2019». В номинации «Гордимся литературным наследием Томского края» победила семья Фоминых-Шибановых из Усть-Бакчара (Чаинский район). «Читающей династией» были признаны Новокрещиновы из Большой Галки (Бакчарский район), библиотекарь-куратор Татьяна Фокина. Лучшей «Молодой читающей семьей» стала семья Слободчуковых, библиотекарь-куратор Татьяна Казанцева. В номинации «Семейная реликвия — книга» победила семья Часовских-Буровковых, библиотекарь-куратор Валентина Калинкина. В номинации «Подари книге свое звучание» победу одержала семья Трифановых из деревни Прокоп (Парабельский район), библиотекарь-куратор Жанна Корнева.

Подошла очередь тройки лидеров юбилейного конкурса «Читаем всей семьей — 2019»: третье место заняла семья Грицик из Томска, второе - семья Чекаевых.

Семья Чекаевых, серебряные призеры конкурса Фото: Вероника Белецкая

«На этом конкурсе Ксения (младшая из Чекаевых — прим.ред.) писала работу на тему, как она хотела бы учиться в Хогвартсе. Мы тоже все рассказывали, какие наши любимые книги, увлечения, куратор нам очень помогал. У меня ощущение, что у нее фотографий нашей семьи теперь больше, чем у нас, — смеется Людмила Чекаева. — Мы не ожидали, что станем вторыми в конкурсе! Очень рады!».

Первое место заняла семья Кунгурцевых из Парабели. Традиционно победители получили в подарок полные пакеты книг, собранные с учетом номинации, в которой участвовала семья, и возраста участников.

Семья Кунгурцевых, победители конкурса Фото: Вероника Белецкая

«Мы читаем, потому что это интересно, потому что книги — это источник знаний, которые нам нужны. Кроме того, литература — это источник знаний о людях. Книги пишутся для людей, чтобы они могли лучше друг с другом общаться и друг друга понимать. Этому же мы пытаемся научить детей, — рассказал Сергей Кунгурцев. — Узнав, что есть такой конкурс, мы решили поучаствовать - наша семья много читает. И таких, как мы, много!».

Молодых семей среди участников конкурса все больше Фото: Вероника Белецкая

«В этом году среди победителей очень много семей из небольших населенных пунктов. Это говорит о том, что библиотечная система там работает, ведь главными вдохновителями этого конкурса являются библиотекари на местах, — отметил Леонид Глок. — Идет омоложение конкурса. Молодые семьи появляются, что для нас, на первый взгляд неожиданно - казалось бы, планшеты, гаджеты, ан нет, бумажная книга все еще живет! Она обладает завораживающим действием, есть в ней какая-то магия».

Всего за 10 лет существования конкурса в нем приняли участие более тысячи семей из всех муниципальных образований Томской области.

Фото: Вероника Белецкая

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