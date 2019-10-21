Первомайскому — 50: одно из крупнейших месторождений Томской области отмечает юбилей

21 октября 2019 / Партнерский материал / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В компании «Томскнефть» что ни год, то новый серьезный юбилей.

Так, недавно 20 лет со дня запуска отпраздновал Стрежевской НПЗ. А еще в этом году отмечает 50-летие одно из самых значимых месторождений, где сегодня ведет добычу предприятие, — Первомайское.

Все еще впереди

Первомайское является одним из крупнейших месторождений, открытых на территории Томской области. Оно относится к группе Васюганских нефтяных месторождений и расположено на территории двух регионов — Томской области (северо-запад Каргасокского района) и Ханты-Мансийского автономного округа.

Геологическая разведка этой территории началась в послевоенные годы — в 1947–1954 годах велись активные работы по составлению геологической карты Западно-Сибирской равнины. В 1963–1964 годах были выявлены несколько перспективных поднятий, одно из них и получило название Первомайское. А в 1969 году, после того как была пробурена 260-я разведочная скважина и получен первый приток нефти, Первомайское поставили на баланс «Томскнефти». Ни дорог, ни инфраструктуры, требуемых для развертывания масштабной добычи, тогда еще построено не было, нефтяники двигались поэтапно. И поэтому активная стадия разработки месторождения наступила только в 1981 году.

На сегодняшний день Первомайское находится уже на третьей стадии разработки. Оно полностью разбурено, здесь построено порядка тысячи скважин, из них 600 — добывающие. Добыто уже более 47 млн тонн нефти, в планах еще порядка 25 млн тонн. И хотя месторождение находится уже «в годах», эксплуатационное бурение здесь не ведется, запасы еще есть, говорят геологи.

— В прошлом году мы пробурили на Первомайском один маленький куст и получили приличный приток — порядка 100 с лишним тонн нефти в сутки. Для старого месторождения это хороший показатель, — отмечает Николай Денисов. — Будем работать, искать, наверняка еще что-нибудь найдем. Сложно, конечно, ведь месторождение имеет только два пласта. Если при бурении первый пласт оказывается сухим, второй сухим — все, скважина неуспешная. Поэтому большая заслуга геологов — и старых, и молодых — в том, что руки не опускают, ищут, ищут и находят.

Нынешние первооткрыватели

Открытием Первомайского месторождения наш регион в первую очередь обязан геологу Семену Михайловичу Фузееву. Решением коллегии Мингео СССР от 22 октября 1981 года он был удостоен диплома и нагрудного знака «Первооткрыватель месторождения». И вполне заслуженно — в «Томскнефти» говорят, не будь Фузеева, отдавшего геологии 40 лет жизни, не было бы половины Васюганского региона.

И вот, в год юбилея Первомайского, в «Томскнефти» получили еще одну радостную новость: знаком «Первооткрыватель месторождения» награждены генеральный директор предприятия Роман Жаравин, главный геолог Сергей Захаров и начальник управления геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования Николай Денисов.

— Открытия бывают разные. Бывают случайные — раз и открыл! А бывают планомерные, к которым идешь ежедневно, еженедельно, ежегодно и даже не один десяток лет, — отмечает Николай Денисов. — Например, за 11 лет начиная с 2000 года в «Томскнефти» открыто уже 11 месторождений: Лесмуровское, Западно-Моисеевское, Тайгородское, Тамбаевское и другие. Это огромная серьезная работа большого коллектива, которая должна быть поощрена. Буквально на днях нам вручили приказ Министерства природных ресурсов о том, что мы удостоены такой высокой награды.

В частности, почетная награда вручена за открытие Мелимовского (2017 год) и Восточно-Талового (2018 год) месторождений. И хотя они небольшие, с запасом около миллиона и 500 тысяч тонн, соответственно, но в общем объеме добычи «Томскнефти» занимают важное место.

— Конечно, открытие новых месторождений — заслуга многих и многих людей, — подчеркивает Николай Денисов. — Начальник отдела геолого-разведочных работ Василий Ахтемийчук, начальник отдела лицензирования Андрей Косенко, начальник отдела ресурсной базы и аудита запасов Оксана Смирнова — всех их тоже хочется отметить. Их работа также неоценима и достойна высокой награды.

Стоит подчеркнуть, что впервые в истории предприятия знак «Первооткрыватель месторождения» получили не геологи-разведчики, а именно геологи-разработчики.

— Как это было раньше: в 50-60-е геологи-разведчики шли по болотам, искали, находили, открывали месторождения и получали награды. А теперь, можно сказать, приходится прочесывать месторождения заново. Находим маленькие, но очень гордые. И мы рады, что государство нас не забыло, — отмечает Николай Денисов.

А в настоящее время в «Томскнефти» бурят разведочную скважину на еще одном новом объекте. Всех секретов пока не раскрывают, но обещают в ноябре–декабре завершить все испытания и заявить об открытии нового месторождения.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

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