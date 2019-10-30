Новые экспонаты о Петре Макушине представили в Томском краеведческом музее

30 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Максим Елизаров

Томский областной краеведческий музей приобрёл 18 новых материалов в фонд купца-просветителя Петра Макушина.

Уникальные документы и личные вещи были куплены в новосибирском антикварном магазине «Сибирская горница» благодаря субсидии областной администрации.

Самое интересное

Как рассказала главный хранитель музея Татьяна Карташова, предыдущее поступление материалов о Макушине в фонд краеведческого музея было в 2015 году. Тогда музей приобрёл из старых архивов 1697 документов, которые относятся к Обществу содействия устройства сельских бесплатных библиотек-читален в Томской губернии. Однако фактически это были старые материалы, которые обработали по музейным правилам. Приобретение этого года является действительно новыми материалами, которые ранее никогда нигде не были представлены.

Пётр Иванович Макушин (1844 — 1926) — просветитель, основатель первой в Томске публичной библиотеки, первого в Сибири книжного магазина, один из инициаторов создания первого в Сибири университета. В Томске его именем названы переулок, книжный магазин-музей (Батенькова, 5) и Дом науки (Соляная площадь, 4). По завещанию Макушина, был похоронен в ограде Дома науки, а в сквере установлен памятник с постоянно горящей электрической лампочкой и надписью-девизом «Ни одного неграмотного!».

Новая коллекция выставлена вместе с некоторыми другими материалами фонда Макушина, который существует с 1927 года, на выставке в библиотеке ТОКМ (пер. Спортивный, 13). Рассказываем о некоторых важных экспонатах.

1. Серебряная пластина

Пластина из серебра — самый ценный экспонат новой коллекции. Она была подарена Петру Макушину Томским обществом взаимного кредита в честь пятидесятилетия общественной деятельности в 1916 году.

«Скорее всего, она была прикреплена к адресу. Мы так думаем, потому что с задней стороны пластины сохранились следы пайки», — рассказала Татьяна Карташова.

2. Подлинные фотографии

Значимое приобретение — подлинные фотографии разных годов. На фотографии 1880-х годов Макушин ещё молод. Он тогда только начинал свою деятельность в Томске.

Фотографии 1916 года сделаны во время празднования юбилея общественной деятельности (25 марта 1916 года). Это был праздник всероссийского масштаба. В тот день ему пришло более 90 поздравительных телеграмм, в том числе из Москвы, Петербурга, Лондона и Парижа.

3. Письмо от дочери

Письмо написано 19 февраля 1883 года, когда Пётр Макушин праздновал десятилетие магазина. Старшая дочь Елизавета Петровна поздравила отца, написав письмо. Ей тогда было 12 лет.

«Здесь ландыши очень хорошие, такое конгревное тиснение и очень красивое оформление», — комментирует Татьяна Карташова.

4. Переписка с библиотекой Томского университета

Через магазин Петра Макушина шла выписка газет, журналов, учебников и книг. В письмах, написанных рукой Милютина, первого главного библиотекаря библиотеки ТГУ, можно узнать о выписках для библиотеки университета и общих указаниях по переплетению книг в мастерской Макушина. Переписка датируется 1915–1918 годами.

5. Письмо в канцелярию попечителя Западно-Сибирского округа

В 1880-е годы Макушин продал книги Каинскому учебному училищу, но денег за них не получил. В 1894 году он обратился в канцелярию попечителя Западно-Сибирского учебного округа с жалобой на эту ситуацию. Позже ему эти деньги вернули.

— Макушин жил в Томске с 1868 по 1926 год. Он внес неоценимый вклад в начальное образование, и его наследие до сих пор живо. После революции многое из того, что сделал Макушин, не было уничтожено, а оказалось принято на баланс советской власти. Его публичная библиотека стала частью советских библиотек, а здания до сих пор украшают наш город, — оценивает важность личности Татьяна Карташова.

Почему это важно для Томска

Фонд Петра Макушина содержит около 2000 материалов, среди которых не только документы и фотографии, но и личные вещи (например, передник Петра Ивановича и подарок от рукодельной школы). Пополнение коллекции оказалось большим сюрпризом.

— Я считаю, что это важное событие для города, в котором Макушин жил, работал и творил. Пётр Иванович — это интересная фигура, забота которого о просвещении народа, на самом деле, была не бескорыстной. Он заботился, чтобы учебники в школах были за счёт его книготорговли, но это никак не умаляет его значения. Сегодняшняя выставка — яркий пример того, что лампочка на памятнике должна гореть. И, на самом деле, я не думал, что о Макушине есть столько материалов, — прокомментировал Геннадий Залесов, кандидат исторических наук, автор статей о Макушине, глава Пушкинского общества

Выставка будет работать до конца ноября. Вход свободный.

Текст, фото: Максим Елизаров

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