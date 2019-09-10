Сезон дорожников ТГАСУ: обучение и эксперименты

10 сентября 2019 / Партнерский материал / Фото: пресс-служба ТГАСУ

Перерыва на летний отдых у сотрудников и студентов одного из ведущих факультетов ТГАСУ, можно сказать, не было. Все лето они участвовали в проводимых городом и областью работах по ремонту местных автомобильных дорог.

Сейчас стартует новый учебный год. Что ожидает в нем студентов, в каких проектах заняты те, кто обучается на факультете и куда отправляются работать выпускники дорожно-строительного факультета ТГАСУ, нам рассказал его декан Сергей Ефименко.

Трудоустройство без проблем

Защита дипломного проекта Фото: пресс-служба ТГАСУ

Дорожно-строительный факультет ТГАСУ — известных в дорожной отрасли России. Его выпускники востребованы во многих регионах.

В этом году здесь выдали 147 дипломов, из них 14 — «красных». В выпуске 99 бакалавров, 14 специалистов и 25 магистров. Кроме собственно инженеров по дорожному строительству, это и «мостовики», и эксперты по техносферной безопасности, и инженеры по охране труда и специалисты по многим другим направлениям. Один из молодых сотрудников кафедры автомобильных дорог, Владимир Чурилин, защитил кандидатскую диссертацию и с 1 сентября начал работу со студентами уже в качестве доцента.

У выпускников факультета традиционно не было проблем с трудоустройством. Сразу же нашли работу все магистранты и почти все специалисты — по крайней мере те, кто хотел сразу же после учебы перейти к трудовым обязанностям. Выпускники-бакалавры практически в полном составе приступили к занятиям в магистратуре.

На столе у декана — папка с вакансиями, в которой собраны не просто варианты из открытых источников, а обращения на имя декана с предложениями о работе для тех или иных специалистов.

Декан дорожно-строительного факультета ТГАСУ Сергей Ефименко Фото: пресс-служба ТГАСУ

— Наших выпускников приглашают совершенно разные организации, и не только из Томской области, — говорит Сергей Ефименко. — «Технадзор» — новосибирская организация, которая уже давно набирает наших молодых специалистов, а через два-три года они уходят на повышение. Выпускников факультета приглашает аэропорт города Новокузнецка, так как в перечне наших программ есть и «Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений». Предприятие «Северавтодор» из Ханты-Мансийского автономного округа уже по большей части состоит из специалистов, которых выпустил наш факультет. Главный инженер Артур Нюдь — выпускник 2005 года, а теперь уже он зовет наших ребят не только на работу, но и на практику. Есть предложения с хорошими условиями и из Сургута, и из Южно-Сахалинска, и других городов и регионов России. А представители таких крупных организаций как «ТомскНИПИнефть» и «Томгипротранс» приходят на защиту дипломов, чтобы выбрать выпускников, которых бы они хотели бы принять на работу.

У бакалавров основная дорога — в магистратуру, но так как в период получения студентами второй ступени высшего образования занятия проходят, в основном, в вечернее время, это позволяет им искать варианты трудоустройства, которые позволяли бы сочетать работу с обучением. Так что, к концу учебы большинство из них уже оказываются при рабочих местах и с перспективами карьерного роста.

Учеба на практике

Обследование проспекта Ленина Фото: пресс-служба ТГАСУ

Уже во время обучения студенты дорожно-строительного факультета имеют возможность участвовать в работах, которые выполняет факультет по хоздоговорам. Это позволяет университету подготовить профессиональные и востребованные кадры.

— В 2015 году университет сумел убедить власти города, что назначать ремонт «на глазок» нельзя. Городская дорога — как организм человека, прежде чем лечить, надо обследовать и ставить верный «диагноз», — говорит декан дорожно-строительного факультета. — С тех пор мы провели детальное инструментальное и визуальное обследование практически всех улиц Томска, на которых с 2015 года был выполнен ремонт. Например, проспекта Ленина, улиц Красноармейской, Нахимова и многих других. Данные о состоянии дороги мы передаем заказчику, который на основании этих данных составляет смету на ремонт.

Обследование происходит обычно осенью, чтобы до начала ремонтных работ было время рассчитать их стоимость и найти подрядчиков. А так как после зимнего периода состояние дороги неизбежно ухудшится, современные методы предполагают возможность прогнозирования их состояния в расчётный период.

Декан дорожно-строительного факультета и специалисты-дорожники на объекте Фото: пресс-служба ТГАСУ

Научной и договорной деятельностью занимаются как преподаватели, так и студенты факультета. Кто-то из числа бывших студентов остается на кафедре проходить летнюю производственную практику, кто-то подключается к работам с началом учебных занятий — осенью. Причем, работы проводятся не только в Томске, случается выезжать и в районы области: Бакчарский, Первомайский и другие.

Также ТГАСУ выиграл аукцион на проведение работ по строительному контролю мостов. Это четыре объекта в Томском, Кожевниковском и Шегарском районах. Кафедра «Инженерной геологии, мостов и сооружений на дорогах» справится с заданием, поскольку вуз располагает всем необходимым оборудованием: от специального рентген-аппарата до микроскопов, которые позволяют изучать наноструктуру материала.

Экспериментальный километр

Выездные работы Фото: пресс-служба ТГАСУ

В этом году ТГАСУ и ОГКУ «Томскавтодор» заключили новый интересный контракт — на мониторинг прочности дорожных одежд, а также разработку инновационных технологий ремонта. В университете его называют «экспериментальный километр». Этот контракт появился в ТГАСУ во многом благодаря активной позиции ректора Виктора Власова и заместителя губернатора Томской области по промышленной политике Игоря Шатурного.

Находится этот километр на дороге «Лучаново — Стеклозавод», которая была построена в 80-е годы. Естественно, по прошествии стольких лет она, как и большая часть других дорог Томской области, построенных в то же время, находится не в лучшем состоянии.

Строительный контроль Фото: пресс-служба ТГАСУ

— Этим дорогам с нежестким покрытием по 40 и более лет. Когда их строили, считалось, что их жизненный цикл дорог должен составлять 14-16 лет. Получается, что эти дороги уже по три жизненных цикла отслужили, — поясняет Сергей Ефименко. — Нужна технология, которая позволила бы ремонтировать и восстанавливать их. Одна из таких технологий — переработка слоев асфальтобетонного покрытия в слои основания. То есть, если добавить вяжущее вещество органического или неорганического происхождения в асфальтовую крошку из отслужившей свой срок дорожной одежды, можно получить прочное и ровное основание. Сверху уложить слои асфальтобетонного покрытия и получить автомобильную дорогу, которая будет продолжать воспринимать нагрузки климата и транспорта.

Всего на «экспериментальном километре» будет применено несколько новых технологий. Еще одна из них — слои из укатываемого бетона, материала с ограниченным содержанием цемента. Его преимущества — прочность и долговечность. Но чтобы внедрить этот материал на экспериментальных участках требуются специальные исследования. Этим и будут заниматься специалисты ТГАСУ в ходе осуществления проекта «Экспериментальный километр».

Новое поколение

Студенты ТГАСУ Фото: Вероника Белецкая

А тем временем началась подготовка нового поколения дорожников. В этом году набор, как обычно, большой: 99 бюджетных мест, не считая магистрантов и платников. Студенческие билеты им вручили на минувшей неделе: традиционно — ветераны дорожной отрасли, выпускники alma mater — Анатолий Петрович Акулов, Павел Хамедович Фатидинов, Владимир Германович Оккель, Иван Егорович Пудов, Иван Алексеевич Носов.

В коридорах университета Фото: Саша Прохорова

— История факультета насчитывает более шестидесяти лет, он был основан в 1955 году, — рассказывает декан. — За это время подготовили много известных специалистов, хотя мы даже не являемся профильным вузом, например, как МАДИ. В книге АСПОР, Российской ассоциации подрядных организаций в дорожном строительстве, которая называется «Выдающиеся дорожники России», — 13 наших выпускников, тогда как выпускников МАДИ здесь только 11. Это профессионалы самого высокого уровня: от Валерия Владимировича Егорычева, в прошлом — президента ассоциации «Радор», до Николая Петровича Серегина, бывшего первого заместителя руководителя Росавтодор, а ныне председателя совета директоров компании «Автобан».

— Надеюсь, что и в новых выпусках у нас будут появляться специалисты-дорожники, которыми сможет гордиться университет! — подытоживает Ефименко.

Текст: Катерина Кайгородова

Тэги/темы: