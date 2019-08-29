История наших побед. Фристайл: олимпийский спорт Томска

29 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Фото из архива Федерации фристайла Томской области

Соревнования по фристайлу томские болельщики на Олимпиадах часто смотрели с особым волнением. Почти каждый раз им было за кого болеть — в состав сборной попадали спортсмены из нашей области.

Пусть до медалей главного турнира четырехлетия никому из наших добраться пока не удалось, фристайл в Томске — спорт с серьезными традициями. Как все начиналось, и от кого ждать побед на будущих соревнованиях — в выпуске рубрики «История наших побед».

От балета до биг-эйра

Прыжок Андрея Акулова, одного из организаторов федерации фристайла в Томске. 1985 год, "Буревестник" Фото: Виктор Колов, судья республиканской категории

Фристайл в мире стал зарождаться в 60-70 годах. Просто любители катания на лыжах по неподготовленным трассам придумывали интересные варианты спуска. Они катались, когда выпадал снег, и на склоне горы появлялись валуны, трамплины…

Постепенно во фристайле появилось несколько дисциплин — могул, акробатика, балет. Последний прекратился в 2000 году, зато стали развиваться новые направления, ньюскул, предполагающие вращения без оси. Из него выросли слоупстайл и биг-эйр.

Но вернемся в прошлое — в 1980-е фристайлисты выясняли, кто самый сильный в акробатике и могуле. В 1986 году провели первый чемпионат мира. Томск зимним, лыжным, эффектным видом спорта заинтересовался сразу же — самые первые соревнования провели здесь тоже в 1986 году.

Дмитрий Карташов (четвертый справа) тренирует лыжников в Томске, 1985-1986 гг. Фото: Виктор Колов

— Фристайл в Томск в начале 80-х годов привез Анатолий Чухломин, — рассказывает Артем Валинтеев, президент Федерации фристайла Томской области. — Первые прыжки спортсмены осваивали на не очень большом, около 120 метров, склоне в районе стадиона «Политехник». Фристайлисты выполняли прыжки, сальто… Сейчас Анатолий Чухломин живет в Канаде, участвует в планировании крупных горных курортов. Если он привез фристайл в город, то серьезно развивать этот вид спорта стал Дмитрий Георгиевич Карташов.

Анатолий Чухломин в Виспере (Канада), 2009 год Фото: Виктор Колов

Дмитрий Карташов был из спортивной семьи — его старшего брата в Томске знали, как легендарного футбольного вратаря Коку. А Дмитрий Георгиевич был великолепным горнолыжником, становился чемпионом СССР по скоростному спуску. Для спортсмена из нашего города это уникальный результат. В конце 80-х он увлекся фристайлом, и начал тренировать спортсменов, организовывать соревнования.

Томичи на соревнованиях в городе Кировске Мурманской области. Второй справа - Дмитрий Карташов Фото: Виктор Колов

— Уже первое поколение томских фристайлистов было сильным — Дмитрий Георгиевич любил вспоминать, как наша команда приехала на первенство России в Чусовой, в город, где в России начинался фристайл, и две трети медалей тогда выиграли томичи, — говорит Артем Валентеев. - Дело было в начале 90-х годов. Братья Лыжины, Татьяна Борцова, Михаил Нестеров, Евгений Сенников — это ученики Карташова. А вскоре к развитию фристайла подключился Валерий Борисович Мархель.

Томичи на Спартакиаде народов РСФСР в Чусовом, 1989 год Фото: Виктор Колов

В 2016 году Дмитрия Карташова не стало, его памяти посвятили Всероссийские соревнования по фристайлу, которые в Томске проводят с 2017 года. На них обычно приглашают родственников тренера, его коллег.

Всероссийские соревнования памяти Дмитрия Карташова, 2018 год Фото из архива Федерации фристайла Томской области

Олимпийские истории

Томская команда по фристайлу, конец 80-х годов Фото: Виктор Колов

Тренироваться томские фристайлисты, выступающие на серьезном уровне, начинали в Академгородке. Работали на склоне неподалеку от малых трамплинов.

— Его историческое название «акробатка», под такие тренировки он был спроектирован, — поясняет Артем. — На нем можно отрабатывать навыки для могула и слоупстайла. На средства муниципального гранта мы поставили на склоне фонари, спроектировали трассу. На горе, которая известна под названием «балетка», тренировались когда-то те, кто выступал в дисциплине «балет». Томич Вадим Жмак выигрывал в "балете" в 1989 году первенство РСФСР.

Вадим Жмак (слева), 1989 год Фото: Виктор Колов

С 1992 году могул стал олимпийским видом. И уже на первую в жизни фристайлистов Олимпиаду пробился томич Михаил Лыжин. Выступил не блестяще — помешала травма. Но в историю все равно вошел.

Михаил Лыжин, чемпион СССР и России по фристайлу, 1991 год Фото: Виктор Колов

С 1994 году в программу включили акробатику, что для Томска событием не стало. Именитых фристайлистов в этой дисциплине у нас не появилось, зато в могуле продолжали вырастать достойные спортсмены, готовые выступать на самых серьезных соревнованиях. Правда, в Лиллехаммер в 1994 году никто не попал, но в 1998 году в Нагано выступал Евгений Сенников. Этот спортсмен, мастер спорта международного класса, участвовал и в Чемпионатах мира. Сегодня Евгений живет в Томске и иногда судит соревнования.

Томичи на пьедестале Кубка России по фристайлу 2001 года. Слева направо: Константин Лыжин (2 место), Евгений Сенников (1 место), Илья Усов (3 место) Фото: Виктор Колов

В 2002 году кандидатами в олимпийскую сборную были два томича, Евгений Сенников и Владимир Тюменцев. Получить «путевку» в Солт-Лейк-Сити удалось Тюменцеву. В тот момент еще совсем молодой спортсмен показал в США свой не лучший прокат.

Через 4 года олимпийцев в Томске стало еще больше — в наш город из Чусового приехали ради учебы Денис Долгодворов и его двоюродная сестра Екатерина Столярова (в 2006 году она выиграла Чемпионат мира среди юниоров). Они стали тренироваться у Валерия Борисовича Мархеля, выступать за Томскую область.

Денис Долгодворов на пьедестале спартакиады 2006 года в г. Чусовом Фото: Виктор Колов

На попадание в Турин-2006 претендовало три фристайлиста из Томска: Владимир Тюменцев, Денис Долгодворов и Артем Валинтеев. Пройти отбор удалось Артему. Он увлекся фристайлом в 1994 году:

Артем Валинтеев, г. Чусовой, 2006 год Фото: Виктор Колов

— Смотрел трансляцию из Лиллехаммера и увидел эти бугры, трамплины, по которым несется лыжник, — вспоминает Артем. — Ничего тогда толком не понял, но мне очень понравилось. Я жил на Иркутском тракте и знал, что рядом, на Черемушках, есть лыжная база. Мне было 10 лет, я пошел поговорить, могу ли записаться в секцию. Тренер по горным лыжам сказал, что я уже слишком взрослый для начала тренировок. Я же занимался ушу, плаваньем, был спортивным ребенком, но определенного направления у меня не было. В итоге записался к Сергею Владимировичу Сенченко, он вел группу фристайлистов моего возраста, а через год тренер передал учеников Валерию Борисовичу Мархелю. У него я тренировался до 2009 года. Тренировались и в Черемушках, и в Академгородке. Могулом начинали заниматься с 14 лет, ездили на подходящий для него склон в Академгородок. От остановки надо было 1,5 км пешком идти до лыжной базы, и так каждый день… Хорошо это запомнил.

Олимпиаду Артем вспоминает не как уникальное, ни с чем не сравнимое событие:

Для спортсмена любые соревнования важны, всегда готовишься и стараешься показать максимальный результат. Это теперь я могу сказать, что от Олимпиады могло столько всего зависеть. Тогда просто выступал. От Кубка мира главное отличие было в том, что там на старт 80 человек выходит, а тут 40. И цена ошибки на Играх особенно велика, за нее жестче наказывают. Готовились мы очень серьезно, много тренировались. Накануне Олимпиады, в январе, был сбор в Финляндии, когда каждый день мы проходили трассу по 8 раз. Это очень много, на турнирах больше трех раз за день фристайлист не спускается. Мы работали и утром, и вечером, свободного времени совсем не было.

Олимпиада в Италии запомнилась Артему тем, что репортеры куда чаще, чем на других турнирах, отвлекали спортсменов вопросами. Было много организационных моментов, досмотров. Жили фристайлисты в небольшой спокойной итальянской деревне. Чувства, что рядом проходит огромный спортивный праздник, не было. А когда было открытие Игр, то много итальянцев пошли на другой стадион — смотреть футбол, который в стране безумно любят.

Екатерина Столярова, г. Чусовой, 2006 год Фото: Виктор Колов

В 2010 году на Игры из томичей отобрались Денис Долгодворов и Екатерина Столярова. В 2014 году в Сочи снова выступала Екатерина, а также Анна Миртова. Тогда в программу Олимпийских Игр вошел слоупстайл. Анна была сильна в прыжках, но показать удачный прокат ей помешала травма колена.

В 2018 году никто фристайлистов Томской области на Игры не попал. Выступала Екатерина Столярова, но на сей раз не за Томск — она вышла замуж, переехала и стала представлять Краснодарский край.

Радость тренировок

Летние сборы томских фристайлистов, 2019 год Фото: Дмитрий Попелышкин

Сегодня зрелых фристайлистов, борющихся за призы на высоком уровне, у нас не осталось. Кризис наметился еще в 2000-е годы, когда томские спортсмены еще попадали на Олимпиады. Но смены им не появлялось, и томскому фристайлу не хватало массовости.

Новый этап начался в 2014 году, когда окончившие свою карьеру спортсмены-фристайлисты решили попробовать себя в тренерском деле. Артем Валинтеев и ставшая к тому времени уже его женой Анна Миртова-Валинтеева, Тюменцев Владимир. Начали собирать ребят в ДЮСШ и в Томской областной спортивной школе олимпийского резерва. Сейчас в Томске тренируется уже 250 фристайлистов! Развиваются два направления — могул, в котором у города такие славные традиции, и слоупстайл.

Выступление на персенстве Томской области 2019 года Фото: Игорь Котов

— Считается, что через 5 лет тренировок спортсмены начинают показывать результат. Действительно, сейчас наши ученики начали побеждать, — говорит Артем Валинтеев. — Они завоевывают медали на первенстве России, на Спартакиаде учащихся. Богдан Бут, Алина Брезгина, Екатерина Огнева, Ангелина Чеботарева, Юлия Семенюк — они среди наших лидеров.

Юле Семенюк 13 лет, она пока выступает в трех дисциплинах — и в слоупстайле, и в его разновидности биг-эйре, и в совсем непохожем могуле. На первенстве России она стала третьей в соревнованиях по могулу, и второй в слоупстайле, а также в биг-эйре.

Юля Семенюк (слева) и Диана Слющенкова на первенстве России среди юношей и девушек по фристайлу в Уфе, 2019 год Фото из архива Федерации фристайла Томской области

— Пока мне все дисциплины нравятся, а в 14 лет тренеры меня определят в одну из групп, надо будет выбрать специализацию. Наверное, я пойду в могул, — предполагает Юлия Семенюк. — Кататься на лыжах меня научили родители в 7 лет, мне сразу очень понравилось. А потом записали меня на фристайл, он оказался еще интереснее. Для меня тренировки — это счастье, я испытываю радость, когда катаюсь. Хотя, конечно, иногда бывает трудно. Сложнее всего для меня общефизическая подготовка, нормативы… Зимой легче работать. Цель у меня есть — хочу попасть на Олимпийские игры.

Важные соревнования для наших фристайлистов — Спартакиада учащихся и молодежи. В этом году команда Томской области заняла 6 место среди 16 команд.

— Это хороший результат, мы чуть-чуть проиграли Чусовому, где начиналось развитие фристайла в России, где прекрасные трассы, — уточняет Артем Валинтеев. — Алина Брезгина победила, Катя Огнева была второй. В основной состав сборной сегодня приглашают Богдана Бута. Екатерина Огнева и Алина Брезгина чуть младше, они «на подходе». Шансы отобраться в команду на первенство мира у них есть.

Богдан Бут зимой на первенстве России в слоупстайле стал 2, а в биг-эйре 3, на Чемпионате России в конце сезона занял 6 место. Спортсмен сейчас окончил 9 класс, а на лыжах он с четырех лет.

Богдан Бут, фри-ски Фото из архива Федерации фристайла Томской области

— Папа поставил меня на лыжи, лет до 11 я на них катался. Потом поехал в лагерь в Хакасию, где меня заметили мои будущие тренеры, а тогда еще действующие спортсмены, Анна Павловна и Артем Викторович, — объясняет Богдан. — Они уже собирались заканчивать выступления и позвали меня в секцию. Это было летом, а осенью я уже пришел на тренировки. Мне все понравилось. Выбрал слоупстайл, мне нравятся различные препятствия, к примеру, перила и трамплины. Со стороны кажется, фристайл — рисковый вид. Да, некоторые падают, но встают и двигаются дальше.

Спортивные цели Богдана — стать мастером спорта, а еще хорошо бы на Олимпиаду попасть, хотя он понимает, добиться этого очень непросто.

Склоны для юниоров

Юный фристайлист на Дне зимних видов спорта Фото: Игорь Котов

В каких условия тренируются томские спортсмены?

— Для взрослых спортсменов нужны другие условия, чем в Томске, а для юношей и юниоров наши склоны подходят. Но ребята подросли, тех, на кого мы делаем ставку, относительно много, 49 человек, (Это спортсмены попавшие в список кандидатов в сборную Томской области на 2019–2020 годы) — объясняет Артем. - Нужны новые условия. Что касается склонов, то наш основной сегодня — это «балетка», хотя у него слабоватый градус наклона. В районе малых трамплинов есть склоны 170 и 180 метров, там получится отрабатывать серьезные прыжки, но нужен более производительный подъемник. А сам склон подготовлен для тренировок, установлено освещение. По областной программе в рамках департамента по молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области планируется у могульного склона, где большой трамплин, установить подъемник. Тогда ребятам будет проще работать. Мы меньше времени на сборах будем тратить.

Томская сборная в "Горной Саланге" Фото: Полина Петерленко

Хотя без сборов никуда. Лыжникам необходимо на ранний осенний снег выезжать, обычно это «Горная Саланга», хорошая база в Кемеровской области, в 400 км от Томска. Они с пониманием относятся к томичам, идут на уступки. Там часто проводятся соревнования — Спартакиада, первенство России. Условия хорошие, к тому же база расположена в стороне от населенных пунктов, там нет интернета, ничто не отвлекает от работы…

На фристайлистов можно рассчитывать

Всероссийские соревнования памяти Дмитрия Карташова, 2019 год. Парный могул Фото: Игорь Котов

В марте Томск принимает всероссийские соревнования. На склон выходит немало участников — в этом году их было около ста. Приезжают спортсмены из других регионов, что для Сибири хорошо. Некоторые соревнования отменяются от нехватки участников, а в Томск в нынешнем году добрались фристайлисты из Мурманска, Петербурга, Красноярска.

Турнир не провести без судей, и в нашем городе судейский состав стабилен. Первыми, кто получил в начале 90-х всесоюзную тогда еще категорию, были томичи Виктор Викторович Фурсов, Виктор Карлович Колов, позже к ним присоединились и другие специалисты.

Будущий судья Виктор Колок, спортсмены Сунеев и Пермяков на Спартакиаде народов РСФСР в 1989 году Фото: из архива Виктора Колова

Больших соревнований в Томске не было много лет. Нынешние организуют РОО «Спортивная федерация фристайла Томской области» при поддержке Департамента по молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области и Томской областной спортивной школы олимпийского резерва.

— Департамент всегда с пониманием относится к фристайлу понятно, что на нас смело можно рассчитывать, наши ребята покажут результат, — считает Артем Валинтеев. — В этом году трое наших спортсменов были признаны лучшими на конкурсе «Спортивная элита». Такого успеха давно не было, мы очень ему рады. Идут нам навстречу и с финансированием. И в ДЮСШ, и в школе олимпийского резерва ведется серьезная работа.

Юля Семенюк, победительница конкурса «Спортивная элита» Фото из архива Федерации фристайла Томской области

Что дальше? Скоро будет два серьезных турнира у соседей. В 2021 году Красноярск принимает первенство мира, а в 2025 году — Чемпионат мира.

— Нашим ребятам, кто сейчас занимает высокие места на юношеских первенствах, тогда как раз будет 18-20 лет, возраст, когда самое время показать результат на международной арене, — уверен Артем. — Красноярск близко, мы будем хорошо знать трассы. Надеюсь, нашим спортсменам удастся попасть на эти соревнования.

Текст: Мария Симонова

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