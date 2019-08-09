История наших побед. Баскетбол: спорт не только для великанов

9 августа 2019 / Партнерский материал / Фото: архив Федерации баскетбола Томской области

Баскетбол в Томске всегда очень любили. И хоть он никогда не был спортом №1 для томичей, все же уверенно наступал на пятки футболу.

К тому же многие, в том числе и за рубежом, ассоциировали Томск именно со звездой советского спорта Сергеем Беловым, который был внесен в зал славы мирового баскетбола, признан лучшим баскетболистом среди игроков, выступавших за свои национальные сборные. О томском баскетболе — в рубрике «Истории наших побед».

Советский баскетбол

Георгий Реш с баскетболисткой на стадионе "Труд". 70-е годы Фото из архива федерации баскетбола Томской области

У истоков томского баскетбола стоял известный тренер Георгий Иосифович Реш, большую часть жизни тренировавший команду Томского политехнического института. Под его руководством политехники не один десяток лет держали в напряжении своих соперников. Более того, с 1969 по 1980 его воспитанники проиграли всего одну игру в Томске.

Именно Реш воспитал самых известных томских баскетболистов — чемпиона мира Юрия Павлова и олимпийского чемпиона Сергея Белова.

Сергей Белов в игре Фото из архива федерации баскетбола Томской области

Сергей Белов Фото из архива федерации баскетбола Томской области

Реш (слева), Белов (в центре), агент КГБ (справа) на Чемпионате Европы в Югославии Фото из архива федерации баскетбола Томской области

Юрий Черненький, будущий тренер еще одного известного баскетболиста с томскими корнями Александра Кауна Фото из архива федерации баскетбола Томской области

Баскетбольный матч на стадионе «Динамо» в начале 1970-х Фото: архив Федерации баскетбола Томской области

Слева-направо: Шубин, Реш, Беляев, Белов Фото: архив Федерации баскетбола Томской области

Георгий Реш играет Нептуна на празднике в спортивном лагере Фото: архив Федерации баскетбола Томской области

Команда ТПИ Фото: архив Федерации баскетбола Томской области

Еще одна знаковая для томского баскетбола фигура — Вячеслав Иванович Расторгуев, гимнаст, сильно увлекавшийся баскетболом — в 1971-м году он открыл в Томске первую специализированную баскетбольную школу. Сегодня она носит его имя. Именно Расторгуев инициировал проведение большого баскетбольного Кубка им. Сергея Белова, который проходит ежегодно уже на протяжении 48 лет.

Сборная ТПИ — победители Политехниады Фото: архив Федерации баскетбола Томской области

Кубок Белова Фото: архив Федерации баскетбола Томской области

Тогда же, в конце 80-х, в Томск приехал и нынешний глава региональной федерации баскетбола Томской области Сергей Михальцов. Он учился в ТИСИ, где тренировался под руководством еще одного важного для томского баскетбола человека — Юрия Щукова, одноклассника того того самого Белова. Именно с Щуковым связаны успехи томского баскетбола конца ХХ — начала XXI века.

В 80-х в Томске появилась первая профессиональная баскетбольная команда, женская, игравшая в первой лиге. Ее тренером стал приехавший из Омска по распределению Николай Николаевич Токарь. Позже он возглавил и мужскую команду, выступавшую в супер-лиге Чемпионата России. До самой смерти Токарь руководил женской и мужской баскетбольными командами ТГУ.

Николай Токарь в центре Фото: архив Федерации баскетбола Томской области

Сергей Михальцов президент ТРОО Федерация баскетбола Томской области В 80-х баскетбол был очень нужен. Тогда на первенство вузов невозможно было попасть в зал, даже когда между факультетами играли. На стадионе „Динамо“, который находился на месте Ново-Соборной, во время матчей по баскетболу яблоку негде было упасть. Баскетбол, может, и не являлся спортом №1, но был очень популярным. Ну и студенческая среда делала свое дело. Когда в 1971-м году мужская команда ТПИ выиграла первенство политехнических вузов России, это тоже было событие. Из этой команды Юрий Павлов, который потом стал чемпионом мира в составе сборной СССР. Те люди, который начинали — Щуков, Токарь, Григорьев и так далее, они делали определенную среду. У нас есть традиции, и я думаю, что они и дальше будут жить.

Переход в новое время

Затем пришли 90-е. Томский баскетбол, как и все в это время, разваливался. Однако соревнования (хоть и однодневные) все еще проходили. А главное, продолжали работать спортшколы. Почти все они успешно пережили девяностые и вошли в более удачные нулевые.

Уже в 2000-х в Томске появилась профессиональная баскетбольная команда «Универсал», ставшая впоследствии «Универсал ТГАСУ», по имени вуза, на базе которого формировалась. Команда с разной степенью успешности выступала в высшей лиге «Б» (бывшая четвертая по силе лига в структуре Российского баскетбола, существовавшая до 2009 года).

Интервью с баскетбольной командой Универсал, 2000 год Видео: Открытое ТВ, Томск

В конце 1990-х в федерацию, в то время называемую некоммерческим фондом развития любительского баскетбола, пришел Сергей Михальцов. В 2003 он возглавил эту организацию.

«Меня в свое время пригласил Вячеслав Иванович Расторгуев возглавить федерацию. Когда я пришел, то старался навести порядок. И чтобы какие-то финансовые поступления были, потому что в принципе ничего не финансировалось, — вспоминает Сергей Михальцов. — И надо было наладить календарь соревнований, чтобы команды имели представление, где, как и на каких условиях могут принять участие в соревнованиях, что это за соревнования, какой будет их уровень. К этому мы пришли».

Сергей Михальцов Фото: архив Федерации баскетбола Томской области

Тогда же в томский спорт пришел еще один знаковый для томского баскетбола человек — Марина Владимировна Томилова. Отчасти именно благодаря её выдающимся организаторским способностями томский баскетбол добивался успехов. Томилова в свое время «выбила» собственный спортзал для школы Расторгуева. До этого, на протяжении многих лет, ее воспитанники занимались на нестандартных для баскетбола площадках. Эти же способности помогли Томиловой занять должность заместителя министра спорта России.

«Я таких организаторов на своем веку очень мало встречал. Чутье организаторское, нормальные руководительские амбиции и чутье на выбор персоналий, которые будут выполнять какие-то задачи, большие преимущества для руководителей», — вспоминает коллегу Сергей Михальцов.

В новом столетии наибольшего успеха достигла команда ТГАСУ под руководством Юрия Щукова. В 2004 году они выиграли кубок Сибири и Дальнего Востока. В 2007 году заняли второе место на Кубке студенческих команд в Перми, а в 2008 году стали первыми чемпионами первого чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола в Москве. Также они они выиграли первую летнюю Универсиаду в Казани в 2008 году.

Матч звезд, Томск. 2019 Фото: архив Федерации баскетбола Томской области

В 2014 году, томская федерация прошла реструктуризацию. С того времени, в соответствии с законом, она превратилась в Томскую региональную общественную организацию «Федерация баскетбола Томской области». Пройдя аккредитацию и проведя первую отчетную конференцию, организация начала работу в новом качестве.

«Все на достаточно серьезном организационном уровне. Есть определенный круг людей, которые неравнодушны к баскетболу и стараются поддержать тот уровень, которого мы достигли. Самую большую помощь оказывает томский электромеханический завод, Пушкарев Иван Иванович, который когда-то давно играл в баскетбол. Он в основном поддерживает детский баскетбол в плане организации поездок, сборов летних и так далее. А основной бюджет федерации состоит из целевых денег, которые выделяются областным департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту на поездки команд разных возрастов, на проведение спортивных мероприятий», — рассказывает Сергей Михальцов.

Баскетбол — детям

Матч звезд, Томск. 2019 Фото: архив Федерации баскетбола Томской области

Отдельный и очень значимый пласт работы томской федерации — развитие детского баскетбола в регионе. Так, в Томской области благодаря поддержке департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области создали юношескую баскетбольную команду для участия в играх детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ). Ее конечная цель — подготовка игроков, которые могли бы успешно представлять томский баскетбол на российской и мировой арене.

«Я считаю, что задачи выполняются. У нас учился Дмитрий Макеев, обладатель Кубка России, выступавший за сборную страны — сейчас он играет в Новосибирске. Сергея Вершинина пригласили в Казань, но он остался в Томске так как поступил в ТПУ. Ивана Махнарылова позвали играть в Нижний Новгород, — рассказывает Сергей Михальцов. — Каждый год какие-то ребята попадают в поле зрения команд и тренеров супер-лиги и высшей лиги. Это говорит о том, что федерация работает в нужном направлении и есть продукт, который она выпускает».

Команда Детско-юношеской баскетбольной лиги, сезон 2013 - 2014 г.г. Фото: ДЮСШ-6 по баскетболу

Помимо основной цели, участие федерации в ДЮБЛ качественно повысило уровень детского и юношеского баскетбола в Томске, так как ребята расширяют кругозор, играя с командами за пределами Сибири. Большим подспорьем в подготовке молодых кадров стало и оборудование хорошего спортивного зала в «Юпитере». Помог «СИБУР». Теперь там очень удобно принимать большие соревнования.

Я всегда говорю, что дети должны играть в лучших баскетбольных залах. Поэтому хотя с трудом, но удается, чтобы дети со всей области играли в хорошем зале. Если хочешь, чтобы какой-то вид спорта развивался, для этого нужны технические условия, чтобы человек пришел — была раздевалка, душевая, хороший зал, вентиляция, щиты, паркет, все как полагается, — считает Сергей Михальцов.

В федерации не забывают и о детях, которые не учатся в спортшколах. Для них по инициативе того же Белова была создана школьная баскетбольная лига, объединяющая 15 тысяч команд из 63 регионов России. Ее задача — вовлечь в спорт как можно больше детей, охватив тех, на кого не обращают внимание тренеры различных ДЮСШ, но которые любят и хотят играть в баскетбол. Соревнования в лиге проходят в несколько этапов: региональном, федеральном, а завершаются всероссийским финалом. Победители получают возможность вживую увидеть финал четырех баскетбольной Евролиги. При этом неважно, в каком городе тот будет проходить.

Финалисты чемпионата школьной баскетбольной лиги, 2018 год Фото: архив Федерации баскетбола Томской области

«У нас две команды в свое время выигрывали. Первый чемпионат, в 2008 году, выиграла женская команда школы №36, они ездили в Париж. А в сезоне 2011-2012 победила команда Молчановской сельской школы, пацаны. Они ездили на финал в Барселону, — вспоминает Сергей Михальцов. — Получается, что в этих соревнованиях участвуют, в основном, сельские школы. Это дало серьезный толчок развитию баскетбола, особенно в сельских районах. К сожалению, не всех можем привлечь, потому что элементарно не везде хватает спортзалов, где можно было бы проводить соревнования».

Матч звезд

Матч звезд, Томск. 2019 Фото: архив Федерации баскетбола Томской области

Есть у томской федерации и более свежие нововведения. Одно из них — проведение своего рода шоу-матчей звезд томского баскетола. В этом году состоялся третий подобный турнир.

«Достаточно успешный проект получился. Первый раз была студенческая команда и команда работающих. В последнем матче выбрали одну звезду студенческого и взрослого баскетбола. Затем определили список из 24 кандидатов, которых выбрали онлайн-голосованием. Потом по очереди звездные капитаны из 24 игроков набирают себе сборную. Была сборная Журавлева из студентов, и Скуркова со стороны работающих. Получилось разнообразно и достаточно интересно. Семья Скурковых пришла в полном составе, украсилась там, семья звезды. Это имело хороший шоу-эффект. Меня радует, что очень много приходит народу с детьми», — отмечает Сергей Михальцов.

Кубок Белова

Сергей Белов на КЭС-баскет, 2011 год Фото: архив Федерации баскетбола Томской области

Несмотря на обилие турниров по баскетболу на их фоне выделяется один — Кубок Белова. Первое встреча в его рамках прошла в 1971-м году. Её организовал Вячеслав Расторгуев. В те годы Белов еще не стал олимпийским чемпионом, но уже был чемпионом мира. С тех пор Кубок проводится ежегодно и собирает более 50 команд от Камчатки до Москвы в 5-6 возрастных категориях.

«Сейчас этот турнир является самой яркой страницей в нашей биографии, потому что в истории баскетбола нет ни одного турнира, который бы проводился 48 лет подряд без перерыва. Через него прошли и олимпийские чемпионы, тот же Тараканов, и чемпионы Европы и мира, — отмечает Сергей Михальцов. — Это турнир, который является лакмусовой бумажкой, флагом работы нашей федерации и школы Расторгуева в плане организации, проведения и подготовки».

Реш и Расторгуев вручают награду новосибирскому тренеру Виталию Уткину за активное участие в Кубке Белова. 90-е годы Фото: архив Федерации баскетбола Томской области

Сейчас Кубок Белова имеет официальный статус и внесен в единый календарный план Минспорта России. Его организация и проведение оплачивается отдельно: деньги из федерального бюджета уходят на судейство, аренду залов, транспортные расходы. Выделяемые средства из регионального бюджета тратятся на наградную продукцию и различную типографию. В совокупности на проведение Кубка Белова уходит более 1,5 млн рублей.

«У нас федерация за год столько не получает, сколько получает турнир на проведение. Это уже совсем другой уровень и другие подходы», — добавляет Сергей Михальцов.

Открытие Кубка Белова в 2017 году. Сергей Михальцов и актер Кирилл Зайцев, сыгравший роль Белова Фото: Дмитрий Кандинский

После выхода фильма «Движение вверх», в котором также вспомнили и про Сергея Белова, Марина Томилова предложила увековечить память этого выдающегося баскетболиста не только турниром, но и спортивным сооружением. Так родилась идея строительства Дворца спорта им. Белова. На сегодняшний день проект находится в стадии согласования и для него даже выбрали место — напротив микрорайона «Солнечный».

«Чтобы подать на подпись первому лицу должна быть проектно-сметная документация с привязкой к месту строительству и соответствующее письмо руководителя региона, который подтверждает, что регион готов к софинансированию. Строительство по условиям президентских грантов довольно жесткое, если документ подписан — в течение двух лет должно быть построено. Зная энергию и напор Томиловой, есть надежды, что этот проект будет иметь право на жизнь», — считает Сергей Михальцов.

Про вход в спорт

Массовые соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч", 2018 год Фото: архив Федерации баскетбола Томской области

Баскетбол по своей требовательности во многом схож с другими командными игровыми видами спорта. Для него характерен достаточно низкий порог входа. Другими словами — играть в него может каждый. Стать профессионалом — труднее.

«Школьникам и студентам проще попасть в спорт — есть ДЮСШ и команды университетские. А если вы закончили и не учитесь нигде, то здесь можно попробовать летнюю площадку, она проходит на 40-й школе. Там собираются люди со всего города и по вечерам играют. Второй вариант — мы можем порекомендовать те коллективы, где бы вы могли тренироваться и играть в зависимости от вашей подготовки, — объясняет Сергей Михальцов. — Если ребенок не дотягивает до уровня детской спортшколы, всегда можно проявить инициативу с учителем и попробовать свои силы в школьной баскетбольной лиге».

Массовые соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч", 2018 год Фото: архив Федерации баскетбола Томской области

Более того, мало-мальски сплоченные команды могут подавать заявки на состязания, где не проводятся предварительные отборы. Например во вторую группу первенства Томска.

Физические параметры игрока в любительском баскетболе не так уж важны. Конечно, высокий рост будет преимуществом, однако и невысокие игроки, при развитии определенных навыков, могут показывать отличный уровень игры.

Здесь все зависит от человека. У меня есть парень-сварщик. Он в баскетбол никогда не играл. Но он уже лет 6 фанатично ходит на соревнования, со всякими командами играет, и частные уроки пытается брать. А рост у него 158. Но он очень быстрый и благодаря своим навыкам играет на уровне, — рассказывает Сергей Михальцов.

В нашей стране играть в баскетбол начинают с 10 лет. Но Михальцов рекомендует не ждать наступления подходящего возраста, а заранее подготовить будущего спортсмена. Баскетболисту необходимо укрепить связочный аппарат. Детям желательно с 3-4 лет потренироваться в секции гимнастики или единоборств. Там они смогут укрепить икроножные мышцы, связки на коленных суставах и голеностопах — самые травмоопасные места. Спасти от травм также поможет и хорошая растяжка. Верхняя граница возраста определяется возможностью конкретного баскетболиста поднять мяч.

«Мне скоро будет 60 лет и я до сих пор хожу занимаюсь баскетболом. У нас есть и человек в 63 года ходит, — отмечает Сергей Михальцов.

Сергей Михальцов на турнире "Оранжевый мяч", 2018 год Фото: архив Федерации баскетбола Томской области

Экипировка баскетболиста также довольно проста: кроссовки, шорты и майка, которые не жалко порвать. Неплохо иметь и собственный мяч. Главное внимание стоит уделить обуви. Она должна быть специализированной, чтобы избежать травм. Баскетбольные кроссовки можно найти в специальных отделах магазинов спорттоваров. От беговых или прогулочных они отличаются наличием специального супинатора в стопе и подъема, который фиксирует связки голеностопа. Стоит это удовольствие не очень дорого — 4-5 тысяч рублей. Также необходимо учитывать, что обувь баскетболиста должна быть примерно на размер больше. Это поможет избежать лишнего дискомфорта и трав.

Взамен баскетбол поможет развить скорость, выносливость, координацию, мелкую моторику и скорость мышления.

«Баскетбол достаточно интеллектуальный вид спорта. Позволяет развивать зрительную память, виртуальное мышление, взаимодействие тела и головы. Это все отражается в жизни и дает только положительные результаты, — считает Сергей Михальцов. — Для ребенка это полезно в плане развития моторики. Тем более, она очень влияет на мозг. Потом это общая физическая подготовка — много перемещений, причем в разных положениях, координация движений совершенно другая. Плюс это доступность. Чтобы стать хоккеистом, нужно экипировки на 100 тыс. рублей. А тут баскетбольный мяч хороший 5 тысяч, кроссовки 4 тысячи, формы комплект тысячу стоит. И можно круглый год заниматься».

Тэги/темы: