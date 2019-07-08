История наших побед. Бокс: спорт для сильных и умных
Бокс в Томске любили еще в советское время. В декабре 1980 года в местном Дворце спорта проходил розыгрыш тринадцатого абсолютного чемпионата СССР — серьезный турнир!
Отчеты о нем каждый день публиковались в главной газете страны, «Советском спорте». Финальный бой турнира выиграл Александр Ягубкин, начинающий спортсмен из Донецка — он победил ленинградского студента Вячеслава Яковлева и стал обладателем «Хрустальной перчатки». Все 80-е Ягубкин будет фантастически выступать на рингах мира и войдет в историю как выдающийся советский боксёр-любитель.
Томичей среди участников памятного турнира в 1980-м еще не было, но достойные мастера-боксеры в регионе воспитывались уже тогда. В очередном выпуске спецпроекта «История наших побед» рассказываем о боксе в Томске.
Адреналин, борьба и 500 учеников
Первая томская серьезная Детско-юношеская спортивная школа бокса открылась лишь в 2007 году. До ее появления боксеры занимались в спортзалах, где не было даже ринга.
— В Томске было много маленьких секций, отдельных школ. Занимались боксеры в школе гимнастики ДЮСШ №15, в «Строителе», в «Победе», — вспоминает Олег Чертков, директор томской ДЮСШ бокса. — В 2000-х годах у нас появилась областная федерация бокса, ее президентом избрали Алексея Федорова. Появилась идея собрать все секции по боксу в единую школу. В 2007 году это случилось. Помещение нам дали на Мокрушина. Там было три зала для занятий, тренажеры и два ринга. Район не для всех томичей самый удобный, поэтому сначала не без труда насобирали сотню ребятишек. Но к концу первого учебного года занималось уже 150 человек. Теперь у нас 500 учеников.
Бокс — олимпийский вид спорта, поэтому воспитанников здесь жестко делят по группам. Принимают в школу с 9 лет, хотя некоторые начинают потихоньку готовиться к тренировкам и раньше, в оздоровительных группах при школе. Соревнования по боксу в России проводят для детей от 12 лет, с 13 лет возможно участвовать в международных. Занимаются в школе не только мальчишки — боевых девчонок тоже достаточно, а женский бокс уже включен в программу олимпийских игр. Тем более, что опасность бокса во многом миф, утверждает тренер.
— Он далеко не на первом месте в рейтинге самых травмоопасных, — уверяет Олег Чертков. — Экипировка, перчатки, защита груди и паха спасает от повреждений. Да, в большом боксе есть нокауты, но немногие спортсмены доберутся до такого уровня борьбы. В юношеском боксе все иначе. Сразу детей на ринг не поставят. Их учат двигаться, уклоняться, защищаться. А первые соревнования обычно случаются только через полгода — год тренировок. И насильно никого на ринг не выведут, если спортсмен сам не готов к борьбе.
Ради чего выбирают именно бокс?
— Адреналин борьбы силен, — считает Олег Чертков, сам в прошлом боксер. — Ты побеждаешь соперника в контактной схватке. Он не просто бежит или плывет рядом, вы соприкасаетесь, сражаетесь. В то же время у нас и очень интеллектуальный вид спорта. Тактика, стратегия в боксе столь же важна, как физическая подготовка. Соперника надо переиграть, оказаться хитрее его. Не зря бокс часто сравнивают с шахматами. Сейчас даже появились турниры по шахбоксу. Раунд спортсмены боксируют, раунд играют в шахматы. Многие боксеры увлекаются шахматами и шашками.
— Говорят, что легкая атлетика — королева спорта, а бокс — его король, — напоминает Юрий Куликов, исполнительный директор Томской областной федерации бокса. — Наш вид спорта — основа всех видов единоборств, будь то карате или дзюдо. Бокс с одной стороны очень простой, с другой — сложный. В нем всегда есть к чему стремиться и куда развиваться. Этим он и привлекает молодежь.
Чемпионы заглядывают в гости
В томской школе бокса насыщенная жизнь, и речь не только о тренировках. Иногда здесь бывают гости, вдохновляющие всех учеников на крупные победы.
В 2010 году в гости томским боксерам приезжал заслуженный мастер спорта, чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира, новосибирский боксер Михаил Алоян. В 2017 году томские спортсмены встречались с Константином Цзю.
Совсем недавно побывал в нашем городе на соревнованиях Рахим Чахкииев, олимпийский чемпион по боксу 2008 года.
Результатами тоже можно похвастаться — за 12 лет работы в школе подготовили призеров первенств России и всероссийских соревнований. Лидеры последних сезонов — это Илья Шершнев и Никита Рандюк.
Илья — мастер спорта, стипендиат администрации Томска в номинации «Олимпийская надежда», лауреат в номинации «Лучший спортсмен по виду спорта, входящему в программу Олимпийских игр» в городском конкурсе «Спортивная гордость Томска-2015».
А Никита Рандюк в нынешнем году получил право выступить на первенстве России — он добился побед на двух крупных турнирах — первенстве Российского Студенческого Союза по боксу среди юношей 13-14 лет на призы ветерана афганской войны, мастера спорта России Александра Попова и на первенстве Сибирского федерального округа.
В женском боксе успешно выступала Маргарита Аверина — в 2010 году она участвовала во II летней Спартакиаде молодежи России по боксу.
Сегодня надежды подает Алена Басманова, — она поедет на первенство России, поскольку заняла 2 место на отборочных соревнованиях — первенстве Сибирского федерального округа.
С мечтою о новых залах
В одиночестве вершины не покоришь. Томскую школу бокса поддерживает областной департамент молодежной политике, физической культуре и спорту:
— Они всегда за здравые идеи, — поясняет Олег Чертков. — Благодаря этому у нас работа с департаментом очень конструктивно построена. Дают деньги на необходимые покупки — в этом году пообещали помочь приобрести форму для тех ребят, кто в сборной. Пару лет назад нам нежданно «вручили» крупные соревнования уровня зоны «Сибирь». Департамент поддержал, помог найти зал и провести все на высоком уровне.
Правда, и проблемы есть: когда в 2007 году школа только открывалась, то можно было считать ее одной из лучших в Сибири по оснащению. Теперь в Кемерове и Тюмени более современные комплексы для боксеров. Не все просто и с экипировкой. Одни перчатки для соревнований стоят 6 тысяч рублей, а каждому боксеру надо две пары, синие и красные.
— У 16-17 летнего спортсмена такие перчатки живут полгода, на год надо два комплекта, — объясняет Олег Чертков. — Мы в год получаем 15-20 пар, хотя нужно 40. Выдаем тренерам, они решают, кто поедет на соревнование и получат перчатки. Еще каждому необходим шлем и другая защита…
Но главная проблема — томичам не хватает помещений для тренировок.
— Когда мы начинали, у нас было мало учеников, теперь их значительно больше, а зала всего два, на Мокрушина и на Каштаке, — уточняет директор школы. — На соревнования, спарринговые поединки, приходится брать залы в аренду. А без боев чемпионов не вырастишь. Можно научиться бить грушу идеально, красиво, но этого мало для побед в турнирах.
До соревнований всероссийского уровня наши ребята добираются, но там уже проигрывают. Причины разные — нехватка опыта, нехватка квалификации тренеров. Первое, что нужно для выхода на следующий этап — новый зал.
Томская школа не единственная, где сегодня работают боксеры.
— Лидеры — это томская ДЮСШ и северский «Янтарь», но и в некоторых районах области бокс хорошо развит, — говорит Юрий Куликов. — Ребята из Стрежевого попадают в призеры, Геннадий Беляев успешно тренирует в Асино, его ученик Александр Груничев уже несколько лет как член сборной России — показывает хорошие результаты, стабильно выступает. В Парабели и Каргаске свои школы бокса.
Так что, возможно, со временем чемпионы солидных турниров в Томской области все-таки вырастут.
Мастера перчатки
Тренера-Путина отличало спокойное, уважительное отношение к своим ученикам. Он умел помочь найти свой, индивидуальный стиль, приносящий победы. С 1995 в Северске проводится Всероссийский турнир по боксу категории «Б», посвященный памяти Путина.
Николай Григорьевич воспитал призеров Спартакиады Министерства среднего машиностроения, подготовил 4-х мастера спорта СССР. Первым из северчан это звание получил Виктор Ефанов. Боксер также был четырехкратным чемпионом Центрального совета Физкультуры и спорта, чемпионом России, а в Спартакиаде народов РСФСР 1959 года взял «серебро».
10 раз был чемпионом Центрального совета физической культуры и спорта. Тренерский талант помогал ему увлекать боксом учеников. Его спортсмены, казалось, были готовы заниматься любимым видом спорта бесконечно. Стал вторым тренером городской секции бокса и работал с такими боксерами, как Виктор Балыков, Виталий Самойлов (он, кстати, известен не только спортивными результатами, но и тем, что пишет о боксе стихи), Анатолий Харламов и многие другие.
О самом Галочкине слагали легенды — утверждали, что, поднимаясь по ступенькам подъезда своего дома, он продолжает отрабатывать боксерские приемы и словно ведет бой с тенью. Многие соседи даже начали ему подражать. Тренер подготовил 4 мастеров спорта и более 30 кандидатов в мастера спорта по боксу. Теперь каждую весну в Северске проводятся Открытые региональные соревнования по боксу, посвященные его памяти.
В 1977 году Геннадий Пименов окончил Омский государственный институт физической культуры и спорта, с того момента он тренирует боксеров в Северске (и по сей день тренер СДЮСШОР «Янтарь»). Получил звания «Отличник физической культуры и спорта России», «Ветеран труда», тренер высшей категории, судья Республиканской категории, подготовил 2 мастера спорта, более 70 кандидатов в мастера спорта.
Был директором первых пяти Всероссийских турниров памяти Николая Путина, четыре года возглавлял областную федерацию бокса.
Левчуков создал свою школу, работал 16 лет, вырастил чемпионов города и Томской области, участников и призеров республиканских, всесоюзных и международных турниров по боксу. Левчуков утверждал, что «Бокс — это не кулачная драка. Бокс — это искусство побеждать противника в честной борьбе тактически, интеллектуально». С 2013 года в Томске проводится турнир памяти тренера, организовать который решили воспитанники Юрия Леонидовича.
В 1950-е был «играющим тренером». Самым удачным для Тарасова-спортсмена стал 1954 год, когда он в первый раз стал чемпионом ЦС «Наука», а на следующий год Тарасов с блеском отстоял чемпионское звание и в составе сборной успешно выступил на командном первенстве СССР. Вскоре травмы заставили боксера завершить карьеру.
Среди его учеников был мастера спорта СССР по боксу Бадмаев. Среди тех, кто у него тренировался, были известные в Томске люди — Юрий Похолков, занимавший пост ректора ТПУ, Александр Макаров, в прошлом мэр Томска. Владимир Тарасов проработал в ТПУ до 1998 года.
Юрий Киселев тренировался у Бориса Селищева, очень важного для томского бокса человека.
С 1975 года работал в Томске инструктором по работе с детьми, методистом, директор ДЮСШ при облспорткомитете, затем был преподавателем по боксу в Томском областном совете физкультурно — спортивного общества «Динамо». Когда настало время пенсии, перешел тренировать в ДЮСШ «Строитель».
В 2010-х работал в Детско-юношеской спортивной школе бокса. Сейчас в Томске проводятся Открытые региональные соревнования по боксу, посвященные памяти тренера.