История наших побед. Бокс: спорт для сильных и умных

8 июля 2019 / Партнерский материал / Фото: Бокс в городе Томске

Бокс в Томске любили еще в советское время. В декабре 1980 года в местном Дворце спорта проходил розыгрыш тринадцатого абсолютного чемпионата СССР — серьезный турнир!

Отчеты о нем каждый день публиковались в главной газете страны, «Советском спорте». Финальный бой турнира выиграл Александр Ягубкин, начинающий спортсмен из Донецка — он победил ленинградского студента Вячеслава Яковлева и стал обладателем «Хрустальной перчатки». Все 80-е Ягубкин будет фантастически выступать на рингах мира и войдет в историю как выдающийся советский боксёр-любитель.

Томичей среди участников памятного турнира в 1980-м еще не было, но достойные мастера-боксеры в регионе воспитывались уже тогда. В очередном выпуске спецпроекта «История наших побед» рассказываем о боксе в Томске.

Адреналин, борьба и 500 учеников

Областные соревнования «Кожаные перчатки» 12-09.14.2014г. Фото: Бокс в городе Томске

Первая томская серьезная Детско-юношеская спортивная школа бокса открылась лишь в 2007 году. До ее появления боксеры занимались в спортзалах, где не было даже ринга.

— В Томске было много маленьких секций, отдельных школ. Занимались боксеры в школе гимнастики ДЮСШ №15, в «Строителе», в «Победе», — вспоминает Олег Чертков, директор томской ДЮСШ бокса. — В 2000-х годах у нас появилась областная федерация бокса, ее президентом избрали Алексея Федорова. Появилась идея собрать все секции по боксу в единую школу. В 2007 году это случилось. Помещение нам дали на Мокрушина. Там было три зала для занятий, тренажеры и два ринга. Район не для всех томичей самый удобный, поэтому сначала не без труда насобирали сотню ребятишек. Но к концу первого учебного года занималось уже 150 человек. Теперь у нас 500 учеников.

Олег Чертков, директор томской ДЮСШ бокса Фото: из архива ДЮСШ бокса

Бокс — олимпийский вид спорта, поэтому воспитанников здесь жестко делят по группам. Принимают в школу с 9 лет, хотя некоторые начинают потихоньку готовиться к тренировкам и раньше, в оздоровительных группах при школе. Соревнования по боксу в России проводят для детей от 12 лет, с 13 лет возможно участвовать в международных. Занимаются в школе не только мальчишки — боевых девчонок тоже достаточно, а женский бокс уже включен в программу олимпийских игр. Тем более, что опасность бокса во многом миф, утверждает тренер.

— Он далеко не на первом месте в рейтинге самых травмоопасных, — уверяет Олег Чертков. — Экипировка, перчатки, защита груди и паха спасает от повреждений. Да, в большом боксе есть нокауты, но немногие спортсмены доберутся до такого уровня борьбы. В юношеском боксе все иначе. Сразу детей на ринг не поставят. Их учат двигаться, уклоняться, защищаться. А первые соревнования обычно случаются только через полгода — год тренировок. И насильно никого на ринг не выведут, если спортсмен сам не готов к борьбе.

Областные соревнования «Кожаные перчатки» 12-09.14.2014г. Фото: Бокс в городе Томске

Ради чего выбирают именно бокс?

— Адреналин борьбы силен, — считает Олег Чертков, сам в прошлом боксер. — Ты побеждаешь соперника в контактной схватке. Он не просто бежит или плывет рядом, вы соприкасаетесь, сражаетесь. В то же время у нас и очень интеллектуальный вид спорта. Тактика, стратегия в боксе столь же важна, как физическая подготовка. Соперника надо переиграть, оказаться хитрее его. Не зря бокс часто сравнивают с шахматами. Сейчас даже появились турниры по шахбоксу. Раунд спортсмены боксируют, раунд играют в шахматы. Многие боксеры увлекаются шахматами и шашками.

— Говорят, что легкая атлетика — королева спорта, а бокс — его король, — напоминает Юрий Куликов, исполнительный директор Томской областной федерации бокса. — Наш вид спорта — основа всех видов единоборств, будь то карате или дзюдо. Бокс с одной стороны очень простой, с другой — сложный. В нем всегда есть к чему стремиться и куда развиваться. Этим он и привлекает молодежь.

Чемпионы заглядывают в гости В томской школе бокса насыщенная жизнь, и речь не только о тренировках. Иногда здесь бывают гости, вдохновляющие всех учеников на крупные победы. В 2010 году в гости томским боксерам приезжал заслуженный мастер спорта, чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира, новосибирский боксер Михаил Алоян. В 2017 году томские спортсмены встречались с Константином Цзю. Совсем недавно побывал в нашем городе на соревнованиях Рахим Чахкииев, олимпийский чемпион по боксу 2008 года.

Результатами тоже можно похвастаться — за 12 лет работы в школе подготовили призеров первенств России и всероссийских соревнований. Лидеры последних сезонов — это Илья Шершнев и Никита Рандюк.

Илья — мастер спорта, стипендиат администрации Томска в номинации «Олимпийская надежда», лауреат в номинации «Лучший спортсмен по виду спорта, входящему в программу Олимпийских игр» в городском конкурсе «Спортивная гордость Томска-2015».

А Никита Рандюк в нынешнем году получил право выступить на первенстве России — он добился побед на двух крупных турнирах — первенстве Российского Студенческого Союза по боксу среди юношей 13-14 лет на призы ветерана афганской войны, мастера спорта России Александра Попова и на первенстве Сибирского федерального округа.

В женском боксе успешно выступала Маргарита Аверина — в 2010 году она участвовала во II летней Спартакиаде молодежи России по боксу.

Маргарита Аверина Фото из архива ДЮСШ бокса

Сегодня надежды подает Алена Басманова, — она поедет на первенство России, поскольку заняла 2 место на отборочных соревнованиях — первенстве Сибирского федерального округа.

С мечтою о новых залах

Областные соревнования «Кожаные перчатки» 12-09.14.2014г. Фото: Бокс в городе Томске

В одиночестве вершины не покоришь. Томскую школу бокса поддерживает областной департамент молодежной политике, физической культуре и спорту:

— Они всегда за здравые идеи, — поясняет Олег Чертков. — Благодаря этому у нас работа с департаментом очень конструктивно построена. Дают деньги на необходимые покупки — в этом году пообещали помочь приобрести форму для тех ребят, кто в сборной. Пару лет назад нам нежданно «вручили» крупные соревнования уровня зоны «Сибирь». Департамент поддержал, помог найти зал и провести все на высоком уровне.

Правда, и проблемы есть: когда в 2007 году школа только открывалась, то можно было считать ее одной из лучших в Сибири по оснащению. Теперь в Кемерове и Тюмени более современные комплексы для боксеров. Не все просто и с экипировкой. Одни перчатки для соревнований стоят 6 тысяч рублей, а каждому боксеру надо две пары, синие и красные.

— У 16-17 летнего спортсмена такие перчатки живут полгода, на год надо два комплекта, — объясняет Олег Чертков. — Мы в год получаем 15-20 пар, хотя нужно 40. Выдаем тренерам, они решают, кто поедет на соревнование и получат перчатки. Еще каждому необходим шлем и другая защита…

Но главная проблема — томичам не хватает помещений для тренировок.

— Когда мы начинали, у нас было мало учеников, теперь их значительно больше, а зала всего два, на Мокрушина и на Каштаке, — уточняет директор школы. — На соревнования, спарринговые поединки, приходится брать залы в аренду. А без боев чемпионов не вырастишь. Можно научиться бить грушу идеально, красиво, но этого мало для побед в турнирах.

До соревнований всероссийского уровня наши ребята добираются, но там уже проигрывают. Причины разные — нехватка опыта, нехватка квалификации тренеров. Первое, что нужно для выхода на следующий этап — новый зал.

Томская школа не единственная, где сегодня работают боксеры.

— Лидеры — это томская ДЮСШ и северский «Янтарь», но и в некоторых районах области бокс хорошо развит, — говорит Юрий Куликов. — Ребята из Стрежевого попадают в призеры, Геннадий Беляев успешно тренирует в Асино, его ученик Александр Груничев уже несколько лет как член сборной России — показывает хорошие результаты, стабильно выступает. В Парабели и Каргаске свои школы бокса.

Так что, возможно, со временем чемпионы солидных турниров в Томской области все-таки вырастут.

Мастера перчатки

Мастера Николай Путин 1928 — 1991 г.г.

Мастера Геннадий Галочкин 1942 — 2016 г.г.

Мастера Геннадий Пименов Род. 1954 г.

Мастера Юрий Левчуков 1939 — 1987 г.г.

Мастера Владимир Тарасов 1928 — 2000 г.г.

Мастера Юрий Киселев Р. 1956 г.

Киселев и Ильясов, Оренбург, первенство РСФСР, июнь 1976 года Фото из архива ДЮСШ бокса

Тренер А.Н. Немельгин секундирует Юрия Киселёва Фото из архива ДЮСШ бокса

Мастера Борис Селищев 1935–2015 г.г.

Из архива Б. Селищева

Тэги/темы: