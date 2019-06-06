Лето в Заречном: три истории

6 июня 2019 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

Поселок Заречный — совсем небольшой населенный пункт Томского района, в нем проживает всего около 500 человек. До центра поселения, села Малиновки, ехать 5 километров, а до города — 36.

Ребятни в поселке немного, но все-таки она есть: и совсем маленькие детки, и школьники разного возраста. И если с учебой проблем нет — детей в Малиновку возит школьный автобус, то после занятий и в выходные поиграть было просто негде. Или на улицах, или во дворах, а настоящей детской площадки «как в городе» просто не было — ни качелей, ни лесенки.

Наверное, не было бы и дальше — ведь в сельских бюджетах денег на такие излишества не предусмотрено, если бы не помощь «Сибирской Аграрной Группы». Неподалеку находятся ее животноводческие предприятия, на них работают многие жители поселения — а значит, большой холдинг чувствует ответственность и за маленький Заречный.

История первая: На детской площадке

Новенькая детская площадка огорожена аккуратным заборчиком. Здесь всегда полно ребятни: кто-то лазает по лестнице, кто-то висит на турнике, а у качелей собралась целая стайка детей — все ждут своей очереди покачаться.

Трудно представить, что появилась она в Заречном всего полгода назад, осенью. А в этом году, специально ко Дню защиты детей, площадку еще немного расширили, добавив новые элементы.

Площадкой довольны зареченцы всех возрастов — для селян стала не только тем местом, где можно весело и с пользой поиграть детям, но и взрослые часто встречаются здесь, чтобы обсудить свои дела.

— Здесь постоянно много народу собирается. До этого народ особо нигде не собирался, только у магазина, остановки когда-то давно. Вот еще бы качельку, а то качелька одна, а детей пятнадцать, — рассказала мама одного из малышей Галина Иваненко.

История вторая: Радужный футбол и мыльные пузыри

Детская площадка также стала тем местом, где можно проводить настоящие праздники — как в городе, с аниматорами, музыкой, подарками. Один из таких праздников «Аграрная Группа» организовала в Заречном 1 июня, в День защиты детей.

На праздник собрались не только маленькие жители села, но и родители с детьми со всех окрестных поселков: Рассвета, Молодежного, Копылово, Александровского.

— Ребенку весело, играет. У нас в поселке нередко проходят такие мероприятия. Но хочется чтобы, праздники были чаще, поэтому мы и добрались сегодня до Заречного, — поделилась Екатерина, приехавшая вместе с ребенком из Молодежного.

Ребята танцевали вместе с ведущими, пускали мыльные пузыри, играли в веселые подвижные игры.

Хитом стал «радужный футбол» с необычными правилами. Две команды должны подбрасывать большой мягкий мяч на длинном радужном полотне, стараясь отправить его в «ворота» соперников и не допустить попадания в свои.

А еще была веселая эстафета, аквагрим, конфеты и, самое главное — мороженое... Со своей добычей многие решили разделаться не отрываясь от качелей и каруселей на детской площадке.

— Мне понравилось, особенно когда в футбол играли, но я устал. Обычно мы просто играем на площадке в догоняжки и вышибалы, — дал небольшое интервью мальчик Дима, который первым пришел на праздник и активно участвовал во всех конкурсах.

А жительница села Заречного Елена Лойша сказала, что ее дочери больше всего понравился аквагрим и лазить по тоннелю «Она вообще очень много времени проводит на площадке», — рассказала женщина.

Праздник порадовал не только малышей и их родителей, но и пожилых людей, которые с удовольствием наблюдали за играми и весельем. Таких как Владимир Борисов, около года назад приехавший из Екатеринбурга жить в Заречный к своему правнуку.

— Я недавно здесь, я знаю, что у памятника замечательное было мероприятие на День Победы, ну и вот сейчас пришел. Я даже не ожидал, что тут будет так здорово. По-моему, очень замечательно, что проводят такие мероприятия, — рассказал пенсионер.

История третья: Встречи круглый год

Теперь в Заречном есть точка притяжения для местных жителей, но она, так сказать, не круглогодичного действия. Что делать зимой, когда детская площадка скроется под толстым слоем снега?

Раньше на концерты, выставки и всевозможные ярмарки зареченцам приходилось добираться в соседний поселок Молодежный.

Скоро ситуация изменится, и в Заречном появится собственная социальная комната — сельский клуб, выставочный зал, место для кружковых занятий одновременно. Ремонт в здании также помогла сделать «Аграрная Группа».

— Здание было в очень плохом состоянии, а теперь оно приобретает приличный вид, — сказал глава Малиновского сельского поселения Игорь Сухов. — Часть первого этажа мы отведем под муниципальное жилье, часть — под социальную комнату. Будет где людям встречаться.

Фото: Вероника Белецкая

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