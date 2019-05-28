История наших побед. Пулевая стрельба: спорт для интеллектуалов

28 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: из архива Евгении Пчелкиной

Когда смотришь соревнования по пулевой стрельбе, то сразу бросается в глаза, какие спортсмены собранные, выносливые, сосредоточенные.

Для успеха нужно быть хладнокровным снайпером: в современной стрельбе даже в «десятку» попадать мало. А если говорить о томской пулевой стрельбе, то у нее женское лицо — в последние годы главные успехи связаны именно с выступлениями девушек.

Сегодня в рубрике «История наших побед» рассказываем о том, как живет томская федерация пулевой стрельбы.

50 лет в стрельбе

Пулевая стрельба в Томске развивается десятки лет Фото: пресс-служба Департамента по физкультуре и спорту Томской области

Тир ДЮСШ №16 сразу не найдешь — он прячется среди деревьев в Лагерном саду. И легко не попадешь — решетки, охранники. Это неудивительно: ведь здесь хранится оружие. Тренировки по пулевой стрельбе ведет Надежда Цыбина, она же — председатель томской областной федерации по этому виду спорта. Ее опыт впечатляет — в этом году ровно 50 лет, как Надежда Юрьевна связала свою жизнь с пулевой стрельбой.

В 12 лет записалась в детскую спортивную школу. Она была при ДОСААФе, а единственный тир в городе находился на Каштаке, — вспоминает Надежда Цыбина. — Стрелков было много, в основном, в тир ходили взрослые мужчины. Это сейчас наш вид спорта омолодился, тренируются больше школьники. Меня в тир привел старший брат — мы жили рядом, и он, и его друзья постоянно бегали пострелять. Я начала заниматься за компанию, потом остальные тренировки бросили, а я увлеклась. В 6 классе поехала на первые в своей жизни соревнования, причем в Майкоп. Добирались туда долго, пять дней.

Тренировалась Надежда Юрьевна у Геннадия Владимировича Аронова, участника Великой Отечественной войны. Начальник клуба был легендарный человек — Александр Андриянович Калабин, в прошлом он тоже воевал, был награжден тремя орденами Славы. Он долгие годы возглавлял стрелково-спортивный клуб ДОСААФа. В те же годы хороший тир был в Северске, его начальником был Иван Шромов.

Впрочем, в 70-е пулевая стрельба в Томской области вообще пользовалась популярностью. На соревнования ездила команда из 20 человек. В каждом из вузов были свои стрелки. Тогда достать малокалиберное оружие было проще, и это сказывалось на массовости спорта. Ребята стреляли всю олимпийскую программу. Регулярно проходили чемпионаты и первенства Томской области.

Надежда Цыбина — судья всероссийской категории на Кубке России (Москва, 2018 г.) Фото из архива Надежды Цыбиной

— В один день не укладывались, столько было желающих поучаствовать, — рассказывает Надежда Цыбина. — А потом наш тир закрыли. Рядом построили жилые дома, из-за этого и запретили стрелять. Нам обещали новый тир, но так и не сделали его. Мы ушли тренироваться в тир ТИСИ, он располагался на Партизанской. Все говорили, это временно, оказалось почти навсегда. В 1993 году открылась детская спортивная школа, мы в нее перебрались.

В советское время среди стрелков-лидеров были Геннадий Семенихин, Юрий Конюшенко (он стал мастером спорта и по пулевой стрельбе, и по стрельбе из боевого оружия), Юрий Тарабрин из Северска. Эта опытная «старая гвардия» долго была в сборной России. В 10 классе выполнила норматив мастера спорта Надежда Цыбина, и выступала долго, до 40 лет, тоже была в сборной. Параллельно стала «играющим тренером», сразу, как окончила школу, начала заниматься с юными спортсменами. В итоге подготовила более 20 мастеров спорта.

Спорт для интровертов

Чемпионат и Первенство Томской области по пулевой стрельбе. Март 2019 года Фото: пресс-служба Департамента по физкультуре и спорту Томской области

Спортивный лозунг «быстрее, выше, сильнее» — это не про пулевую стрельбу. Ее относят к интеллектуальным видам, таким как шахматы и художественная гимнастика.

— Все решается в голове у спортсмена, хотя, конечно, важна мышечная память, ради ее они многократно повторяют упражнения, — объясняет Надежда Цыбина. — У нас монотонный вид спорта. Для развития устойчивости надо стоять с винтовкой по 30-40 минут. Это же пытка! Многие быстро бросают тренировки. И на соревнованиях у нас необычно — ты не видишь соперника, не понимаешь, куда он попадает. 40 участников стреляет, и каждый борется за свою мишень, сам с собой. Если родители приводят ко мне в тир ребенка и говорят: «Он не хочет ничем заниматься, не любит бегать, постоянно сидит за компьютером» — я понимаю: вероятно, это мой человек. Поставишь ему задачу, он один стоит, отрабатывает... Наш вид хорош для интровертов, для спокойных детей. А если ребенку удается съездить на соревнования, значит, его «зацепило». Он начинает болеть стрельбой, смотрит турниры по телевизору.

Так что детям, которые не могут найти себя в других видах спорта, не любят буквально бороться, что-то отбирать, догонять, можно советовать стрельбу. Это индивидуальная история, и стрелков можно сравнить с художниками и музыкантами, — считает тренер.

Стрельба — вид спорта для терпеливых и выносливых. Лежать час неподвижно и делать 60 выстрелов сумеет не каждый. Если соревнования в теплых краях, может быть 40 градусов жары, а стреляют в полной амуниции, тяжелой и плотной. Или в холодном регионе снег во время выступления пойдет, а надо все лежать и не двигаться, стрелять. Наденешь шарф и шапку — но уже другие ощущения…

Среди лидеров пулевой стрельбы в Томской области сейчас девушки:

— Сегодня мальчиков воспитывают так, что они должны кормить семью, достойно зарабатывает. А что тебе даст профессиональный спорт? Мальчики обычно до 8-9 класса занимаются и бросают, — поясняет Надежда Юрьевна. — Если часто ездить на соревнования, то сложно учиться в школе. Девочки задерживаются дольше. Тем более, что они ответственнее, серьезнее относятся к любому делу, раньше взрослеют и больше успевают. К примеру, у меня тренировалась Ника Адамян, очень целеустремленная девушка. В старших классах выполнила норматив мастера спорта, параллельно окончила английскую спецшколу, играла на фортепьяно и училась в музыкальном колледже имени Эдисона Денисова. Поступила в Ленинграде в институт физкультуры, изучала спортивную психологию. Затем уехала учиться в Гарвард, где сформировала команду по стрельбе и за нее выступала.

Ника Адамян Фото из архива Надежды Цыбиной

Что влечет девушек в тир?

Сейчас у томской пулевой стрельбы «женское лицо» Фото из архива Евгении Пчелкиной

— Все началось с отца — он у меня танкист, и родители решили, хоть я и девочка, меня нужно научить стрелять, — говорит Валерия Савченко, мастер спорта по пулевой стрельбе. — На первую тренировку я пришла три года назад, тогда мне было 14 лет. Перед этим любила смотреть фотографии, меня привлекало оружие, экипировка спортсменов. Подумала, это очень красиво, почему бы не попробовать пострелять? Но не ожидала, что меня так затянет процесс, что я буду серьезно тренироваться…

Белгород 2016 г., пристрелка. На фото Валерия Савченко Фото из архива Надежды Цыбиной

— В школе нас на физкультуре водили пострелять, мне понравилось, и мама узнала, где можно заниматься этим видом спорта постоянно, так лет в 12 я оказалась в тире, — объясняет Евгения Пчелкина, мастер спорта, член сборной России по пулевой стрельбе. — Трудно сформулировать, чем именно меня привлекла стрельба, но на тренировках было очень интересно.

— У нас специфический вид спорта, сразу видно, подходит он человеку или нет. Так же, как и у танцоров — не будешь же танцевать без чувства ритма, — полагает Надежда Юрьевна. — Некоторым дашь винтовку впервые в руки, они словно с нею родились. Других ставишь, ставишь, объясняешь — не получается. Где-то раз в два года мне попадаются очень талантливые дети. Только подумаю, что пора на пенсию, как приходит рожденный для этого вида спорта ребенок и все, мне жаль работу бросать. Сейчас в сборной от Томской области Женя Пчелкина. Ей 20 лет, она часто ездит на соревнования.

В современной пулевой стрельбе есть три основных вида — пистолет, винтовка и стрельба по движущимся мишеням (последнюю в Томской области не развивают, хотя одно время пытались в Северске). В Томске в основном занимаются с винтовкой, а в северском тире культивируют стрельбу из пистолета.

Спортсменки томской федерации: 1) Екатерина Числова, 2) Ольга Кочакова, 3) Юлия Лиховодова Фото из архива Надежды Цыбиной

— На соревнованиях мы выполняем олимпийское упражнение «стандарт» — девочки и мальчики стреляют по 40 выстрелов с колена, 40 стоя и 40 лежа. Это длится дольше 2-х часов, иногда за время выступления стрелок теряет до 2 кг веса, — отмечает Надежда Цыбина. — Винтовка тяжелая, весит 5 кг, для каждого выстрела ее приходится поднимать. Не легче и психологически: надо постоянно попадать в десятку. Но пусть все выстрелы ушли в нее, ты не будешь даже в первой двадцатке турнирной таблицы на первенстве России. Для успеха надо попасть в 10,9 или 10,5. Раньше судьи подсчитывали очки, теперь компьютер.

Смотреть соревнования зрителям не слишком интересно, но сейчас их стараются сделать разнообразнее. Среди новшеств — микс, когда в команде выступают мальчик и девочка. Также стали стрелять под спокойную музыку.

Тяжелая ноша

Пулевая стрельба — технологичный и довольно затратный вид спорта Фото: пресс-служба Департамента по физкультуре и спорту Томской области

Стрельба — дело затратное, у спортсменов дорогая амуниция. Строгие стандарты контролируют все: толщину куртки, ботинок, даже лифчики — они у девушек должны быть без «косточек». Костюмы жесткие, похожие на облачение сварщиков. Такие нужны, чтобы «держался» корпус и не передавалась пульсация крови. Конечно, важно оружие, а оно мало того что стоит дорого, так еще и без специального разрешения не продается.

— Качество патронов и оружия влияет на результат. Хорошая пневматическая винтовка стоит 270-280 тысяч, а про малокалиберную даже говорить не буду, — вздыхает Надежда Цыбина. — Недешевы и патроны, а их нужно много. Обыкновенная пачка 50 штук стоит 500 рублей, а ее не хватит и на одну тренировку, надо две, на соревнованиях же понадобится 10-15.

«Одевает» лидеров, участвующих в турнирах, школа, хотя и родители тоже вкладываются. На поездки выделяет деньги департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

Благодаря поддержке департамента мы купили несколько винтовок, сшили костюмы (а один стоит около 70 тысяч), — говорит Надежда Юрьевна. — Постепенно обновляемся, хотя многие винтовки у нас еще с тех времен, когда я сама выступала.

Опасно ли заниматься видом спорта, связанным с оружием? Новичкам рассказывают, как обращаться с винтовками. В тир просто так не попадешь, а оружие выдается под роспись. Когда команда едет на соревнование, то список оружия попадает в полицию, иногда она даже встречает поезд. Видеонаблюдение помогает исключить случаи похищения патронов (иногда такое случается). Больше на тренировки провинившихся обычно не пускают.

Уверенность и выносливость

В современной пулевой стрельбе даже «десятка» — не идеальный результат Фото: пресс-служба Департамента по физкультуре и спорту Томской области

На что могут рассчитывать спортсмены из Томской области в пулевой стрельбе? Серьезных результатов добиться очень сложно. Когда дети вырастают, то им приходится покинуть школу, а клуба, где можно было бы продолжать тренировки, в городе нет. Сказывается и расстояние — ездить далеко непросто. Раньше на Спартакиаде школьников выступал Сибирский федеральный округ и не раз обыгрывал конкурентов. Теперь такой командный принцип отменился.

Нет в городе спортивных интернатов, а совмещать тренировки с учебой в обычной школе получается не всегда. К примеру, весь май спортсмены ездят по соревнованиям, когда тут будешь готовиться к экзаменам?

Правда, некоторым удается договариваться:

Со школой были проблемы, но потом я стала мастером спорта, учителя спокойно относятся к моим тренировкам и поездкам. А на характер спорт повлиял только в лучшую сторону — теперь у меня нервы крепче, спортивный дух появился, я стала смелее. И мой тренер Надежда Юрьевна приучила меня к дисциплине. Раньше я была куда менее организованным человеком. Моя цель — выйти на уровень России, а там уже как пойдет, думаю, все зависит только от меня, от того, как я буду заниматься. Уверена, что мой наставник может спокойно довести меня до уровня сборной.

Евгения Пчелкина в сборную уже попала. Тренировки она совмещает с работой. Серьезных турниров пока не выигрывала, но признается, результаты для нее не самое главное:

— Не вспомню точно, где я что занимала, мне интересен сам процесс соревнований, и я слежу за динамикой — сколько набрала очков, лучше выступила или хуже, чем в прошлый раз. Точно знаю, я стала сильнее, увереннее и психологически выносливее за те восемь лет, что стреляю.

Что ж, в жизни уверенность и психологическая выносливость может быть гораздо значимее, чем медали.

Текст: Мария Симонова

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