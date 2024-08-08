В томских вузах увеличилось количество поступающих из Центральной России в 2024 году

8 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

География поступающих в томские вузы расширилась за счет абитуриентов из Центральной России. Таковы предварительные результаты приемной кампании 2024 года, которая завершилась 6 августа.

Как сообщила журналистам в минувшую среду заместитель губернатора Томской области по научно-технологическому развитию Людмила Огородова, в этом году Томская область получила более 12 тысяч мест в рамках контрольных цифр приема.

«Первая задача — стратегия региона и страны — научно-технологическое развитие, обеспечение инженерными кадрами. Вторая задача — это повышение качества студентов, которые поступают в наши университеты. Нас интересует стобалльники, высокобалльники, победители олимпиад, и в этом году все вузы продемонстрировали рост по набору таких абитуриентов», — сообщила она.

Также, по словам Огородовой, квоты для иностранных студентов в этом году увеличены в два раза — они составляют 500 000 иностранных студентов, которых может принять страна. Это делается в рамках стратегии продвижения качественного российского образования в мире.

Среди позитивных итогов приемной кампании 2024 года томские вузы называют увеличение количества желающих поступить в Томск из других регионов, в частности — из европейской части страны. Как сообщила ответственный секретарь приемной комиссии ТГАСУ Наталья Демина, впервые в этом году к ним в вуз подали заявления на зачисление абитуриенты из Смоленской, Волгоградской, Калининградской областей, республик Крым и Карачаево-Черкесия. Всего из 54 регионов РФ.

«В этом году мы видим достаточно большой прирост заявлений по программам бакалавриата и специалитета — 30%, магистратуры — около 60%. В первую очередь это связано с расширением географии благодаря работе с абитуриентами в рамках программы „Приоритет 2030“. Мы посетили новые для нас регионы, заявили о себе и увидели эффект от таких поездок», — рассказала Демина.

Она отметила, что в первую очередь, томичи посещали сибирские города, а также страны СНГ, в которые ранее не приезжали. По традиции среди абитуриентов лидируют Томская, Кемеровская, Новосибирская области, Алтайский край и Республика Алтай; среди иностранных студентов — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. При этом Демина подчеркивает, что количество абитуриентов из других стран по сравнению с прошлым годом снизилось.

«Студентами направлений бакалавриата и специалитета стали 731 гражданин Российской Федерации что составляет 71,4%, и 293 гражданина иностранных государств, что составляет 28,6%. В прошлом году процент иностранных граждан был выше, то есть в этом году граждан из РФ мы приняли больше. Это, конечно же, тоже радует, что ребята с ЕГЭ и после техникумов выбирают получить высшее образование и наш университет», — сообщила Наталья Демина.

В Томский политехнический университет в этом году поступили студенты из 57 субъектов РФ, а абитуриенты из 24 стран мира подали заявление на поступление. Об этом сообщил заместитель проректора по образовательной деятельности ТПУ Павел Рвалов. Впервые в Томских политех приедут учиться в 2024–2025 году студенты из Кировской, Курганской, Астраханской и Воронежской областей. Как добавляет Рвалов, география вуза пополнилась по сравнению с предыдущими годами 17-ю регионами.

Начальник управления нового набора ТГУ Евгений Павлов отметил, что в этом году их абитуриенты подавали документы практически со всей страны, всего к ним в вуз обратились представители 86 субъектов РФ. Павлов подчеркнул, что для ТГУ также большое значение имеет и количество иностранных студентов. По его словам, в 2024 году вуз планирует зачислит более тысячи студентов из СНГ и около 250 студентов из стран дальнего зарубежья, в том числе из Зимбабве, Мали, Эквадора, Сальвадора, Лаоса и Нигерии.

Кроме этого, представители томских вузов обратили внимание, что в минувшую приемную кампанию увеличилось число онлайн-заявлений на поступление. Так, рекордсменом по обращениям стал СибГМУ — 90% всех подавших документов были отправлены через портал «Госуслуги».

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