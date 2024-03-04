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Городские детали. Каменный дом усадьбы купца Куренкова

Городские детали, Рассказано, Томские новости, томск интересно архитектура что посмотреть экскурсия тусур Городские детали. Каменный дом усадьбы купца Куренкова

На прошлой неделе, 28 февраля, стало известно о том, что каменное здание по пр. Ленина, 40 в Томске попало в перечень объектов культурного наследия региона. Небольшой кирпичный домик находится рядом с главным корпусом ТУСУРа и имеет тот же адрес.

Здание, принадлежащее к редкому для нашего региона типу постройки, появилось в городе в 1888 году. В конце века усадьбой владел томский купец 2-й Гильдии Михаил Куренков. После выхода новости о включении в перечень с «Томским Обзором» связался неравнодушный к истории города томич Ян Ковалёнок и поделился своими воспоминаниями об этом здании.

Ян Ковалёнок
томич, любитель истории

«Это здание, вернее типографию ТУСУР, которая в нём находилась, мы арендовали в конце 90-х годов. Очень нравилось — типография на Типографском переулке.

Я всегда считал, что переулок так назвали потому, что здесь до революции находилась типография Яковлева, которую потом национализировали и передали управлению Томской железной дороги. А потом, вместе с комплексом зданий, она досталась нынешнему ТУСУРу. Подробно об этом написано в «Товики».

Здание тогда находилось плохом состоянии. Видно, что много раз перестраивалось. Крыша на кованых гвоздях текла, её приходилось постоянно латать, конопатить рассохшиеся окна. Было холодно — мы полностью заменили систему отопления. Скрашивала эту картину коптильня, которая находилась в соседней пристройке. Сейчас, как мы видим, здание хорошо отремонтировали.

В подвале (в котором на фото теперь заложены окна) находился разделочный цех. Бумага поступала в больших рулонах. Здесь её разматывали на листы и резали на необходимый для печатных машин формат.

И здесь (мы же в Томске!) не обойтись без классической городской легенды. В подвале мы нашли огромный замурованный проход куда-то. По его краям торчали массивные стальные петли от огромных ворот. Мы не обращали на него внимания, пока однажды наше здание не начало трястись — со стен полетела штукатурка, появились трещины...

Мы выскочили на улицу и увидели такую картину: рабочие, которые копали котлован под новый дом (слева на фото), зацепили экскаватором какое-то подземное помещение. В яме были видны остатки мощного свода, укреплённого рельсами. Работы остановили, но рассмотреть поближе, что же это было, возможности не было.

А легенда... Легенда гласит, что это был бункер академика Месяца, который в 70-е годы был профессором в ТИАСУРе и ставил там какие-то таинственные эксперименты», — поделился с нами Ян Ковалёнок.

Дом слева, про который упоминает Ян
Фото: Серафима Кузина

Заложенные окна подвала
Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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