Городские детали. Каменный дом усадьбы купца Куренкова

«Это здание, вернее типографию ТУСУР, которая в нём находилась, мы арендовали в конце 90-х годов. Очень нравилось — типография на Типографском переулке.

Я всегда считал, что переулок так назвали потому, что здесь до революции находилась типография Яковлева, которую потом национализировали и передали управлению Томской железной дороги. А потом, вместе с комплексом зданий, она досталась нынешнему ТУСУРу. Подробно об этом написано в «Товики».

Здание тогда находилось плохом состоянии. Видно, что много раз перестраивалось. Крыша на кованых гвоздях текла, её приходилось постоянно латать, конопатить рассохшиеся окна. Было холодно — мы полностью заменили систему отопления. Скрашивала эту картину коптильня, которая находилась в соседней пристройке. Сейчас, как мы видим, здание хорошо отремонтировали.

В подвале (в котором на фото теперь заложены окна) находился разделочный цех. Бумага поступала в больших рулонах. Здесь её разматывали на листы и резали на необходимый для печатных машин формат.

И здесь (мы же в Томске!) не обойтись без классической городской легенды. В подвале мы нашли огромный замурованный проход куда-то. По его краям торчали массивные стальные петли от огромных ворот. Мы не обращали на него внимания, пока однажды наше здание не начало трястись — со стен полетела штукатурка, появились трещины...

Мы выскочили на улицу и увидели такую картину: рабочие, которые копали котлован под новый дом (слева на фото), зацепили экскаватором какое-то подземное помещение. В яме были видны остатки мощного свода, укреплённого рельсами. Работы остановили, но рассмотреть поближе, что же это было, возможности не было.

А легенда... Легенда гласит, что это был бункер академика Месяца, который в 70-е годы был профессором в ТИАСУРе и ставил там какие-то таинственные эксперименты», — поделился с нами Ян Ковалёнок.