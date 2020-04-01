Эксперт: «В борьбе с коронавирусом России помогает опыт работы с интерферонами»

1 апреля 2020

Известный российский вирусолог, главный научный сотрудник в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН, действительный член РАЕН Феликс Ершов уверен, что у России есть преимущество в условиях борьбы с пандемией коронавируса - это опыт работы с интерферонами.

— Система интерферонов - важная часть врожденного иммунитета, - объясняет он. - Она обеспечивает защиту от разнообразных вирусных инфекций, а также участвует в предупреждении развития опухолей. Она же увеличивает популяционную резистентность, невосприимчивость к вирусам, среди которых 200 вызывают ОРВИ. К таким вирусным инфекциям относится грипп и в том числе коронавирусная инфекция.

По словам Ершова, стимулировать производство организмом аутологичных интерферонов можно при помощи индукторов интерферонов. Их создание стало результатом проводимых в СССР разработок 1960-х годов, и до сих пор является предметом гордости советских ученых.

- Гены интерферона делятся на четыре типа: альфа, бета, гамма, лямбда. Система интерферонов «альфа» наиболее изучена, она реагирует на широкий спектр вирусных инфекций и ее применяют с 1967 года. Наиболее эффективно лечение интерферонами гепатитов В и С. Также интерфероны и индукторы интерферонов используют для лечения гриппа и ОРВИ. Индукторы, которые мы создали, - это отечественные препараты, их испытывают уже четверть века: циклоферон, кагоцел, ридостин. По сути, они угнетают размножение вирусов.

По мнению Ершова, в последние 9 лет в России нет пандемий гриппа или ОРВИ в том числе, благодаря активной профилактике на основе интерферона. Стимуляция интерфероногенеза в организме человека приводит к сопротивлению популяции возможным вирусным нападениям.

- У коронавирусов свои законы распространения. Они в XX веке были на пятом месте по распространению после ОРВИ и других инфекционных заболеваний, в том числе гриппа и парагриппа. Коронавирусы протекали не тяжело. Смертность являлась исключением, - поясняет ученый.

Но все изменилось, когда в Китае в начале 2000-х случилась эпидемия атипичной пневмонии, Sars, а через несколько лет Юго-Восток поразил свиной грипп. Обе этих вспышки были вызваны коронавирусами. Covid - из того же семейства, и тоже характеризуется высокой инвазивностью и низкой вирулентностью.

- Смертность у нового COVID-19 остается сравнительно невысокой, - отмечает Ершов. - И несмотря на то, что в результате мутаций будут возникать новые вирусы, наши клетки-производители интерферонов будут защищать нас от них. А применение индукторов интерферонов позволит увеличить популяционную невосприимчивость к вирусам.

По мнению врач–инфекциониста, профессора Николая Малышева, долгое время возглавлявшего инфекционную больницу №1 г. Москвы и инфекционную службу столицы, индукторы интерферона есть смысл использовать и для профилактики среди медработников во время сезонных эпидемий и пандемий гриппа и ОРВИ.

- Мы для профилактики ОРВИ среди сотрудников активно и успешно использовали отечественные препараты, тот же кагоцел. Коронавирус - одна из респираторных инфекций. И интерфероны давно используются в практике здравоохранения, для профилактики и лечения респираторных инфекций. Сейчас будет набираться опыт применения различных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе с использованием интерферонов и индукторов интерферонов. Предложено порядка 20 медикаментов для лечения коронавируса, сейчас идут активные исследования, - рассказывает он.

Феликс Ершов объясняет - индукторы интерферонов срабатывают тогда, когда система иммунитета снижена или подавлена. И уточняет - это лишь часть комплексного лечения вирусных инфекций, одного препарата для любой из них, как панацеи, все равно нет. Что касается качества российских разработок и отсутствия у них реноме в мире, Ершов отвечает - иностранные фармкомпании не заинтересованы в том, чтобы конкурировать с локальными препаратами. Будучи заинтересованы в рынке сбыта, многие из крупных производителей готовы выкупать патенты и разрабатывать их без регионального партнера, а потом поставлять на рынок уже собственный препарат. Скупка патентов - частая история в мировой практике, особенно в доходном и достаточно закрытом фармбизнесе. Отечественные производители в этом случае оказываются вовлечены в жесткую конкурентную борьбу с ресурсными противниками, и зачастую становятся жертвами не только экономического давления, но и PR-войн.

По материалам НСН, АиФ

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