В Томске наградили предпринимателей года и рассказали о поддержке бизнеса

19 декабря 2019 / Партнерский материал / Фото: Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области

В прошлую пятницу в театре драмы прошел форум «Мой бизнес» в сфере малого и среднего предпринимательства Томской области. Предприниматели подвели итоги 2019 года, получили награды, поделились секретами успеха.

Форум открыл заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов. Он поздравил бизнесменов с праздником от имени губернатора Сергея Жвачкина и себя лично, поблагодарил за работу, которую они вели в течение года.

— Бизнес — непростое дело. Не каждый способен взять на себя такую ответственность — практически каждые сутки отвечать за свое дело, и не только работу, но и за коллектив, — сказал Андрей Антонов. Надеюсь, что те инструменты поддержки, которые мы начинаем реализовывать, станут более эффективными и мобильными для вас. В следующем году в Томской области будет запущена новая цифровая платформа как для обычных граждан, так и для предпринимателей, где они в режиме онлайн смогут получить комплексные продукты поддержки.

Затем состоялось награждение победителей ежегодного конкурса «Предприниматель года», в котором приняли участие представители малого и среднего бизнеса Томска и области.

В номинации «Прорыв года» — бизнес, чьи темпы роста были самыми высокими в 2019 году — победителем признано ООО «Сибметохим». Титул «Бизнес-наставника года» среди компаний, помогавших развивать бизнес другим, получила компания «Новохим». «Самым узнаваемым бизнесом года» стала сеть спортивных клубов Power Club. «Женщиной-предпринимателем года» выбрана Анастасия Еремина — руководитель ООО «Новая химия». В номинации «Социальный бизнес» победил центр семейного творчества «Сказкин дом» — пространство для развития детей. А «Бизнес-гуру года», среди предпринимателей старше 55 лет, жюри выбрало Равиля Дусеева, руководителя ООО «Сибирская электротехническая компания».

Главным итогом года на форуме назвали открытие центра услуг для предпринимателей «Мой бизнес» (Московский тракт, 12). Такие центры создаются по всей стране в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Здесь будущие бизнесмены смогут получить все необходимые услуги, чтобы начать свое дело, по принципу «одного окна».

Своими историями успеха поделились амбассадоры «Моего бизнеса» — томские предприниматели, на которых стоит равняться начинающим свое дело. Например, Маргарита Горезина, основатель кулинарной студии «Хорошая кухня», рассказала, что ее дело началось с испеченного в 2014 году торта. «Я и не заметила, как открыла самую большую кулинарную студию в Сибири», — сообщила Маргарита. Теперь у «Хорошей кухни» новая большая студия и собственное кафе, а Маргарита Горезина этим летом стала одним из организаторов первого сибирского гастрономического фестиваля в Томске «ЕСТЬ!». Она подчеркнула, что в организации фестиваля ей очень помог «Фонд развития бизнеса».

Также участники форума смогли услышать выступления других амбассадоров. Среди них основатель сети Power Club Александр Цин-Де-Шань, руководитель тренинговой компании «Команда мечты» Светлана Чурикова, основатель сети фитнес-студий Fitness’s baby Юлия Мустафина, основатели компании «Сибирский знахарь» Виктор Федоров и Артем Фишер.

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