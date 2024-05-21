Город с программистами. В Томске завершился юбилейный сезон проекта «ИТ-Старт»

21 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В среду, 15 мая, в Томске состоялся финал пятого сезона профориентационного проекта «ИТ-Старт». Ученики из девяти школ Томска прошли по улицам IT-Града, поучаствовали в изобретательных конкурсах и получили награды за активное участие в лекциях и экскурсиях в томские ИТ-компании.

Чем был наполнен и как завершился пятый сезон проекта — рассказываем в нашем материале.

Теория и практика

Финал проекта «ИТ-Старт» Фото: Серафима Кузина

Юбилейный «ИТ-Старт» получился насыщенным и очень активным. В этом году в проекте приняли участие более 600 школьников 8-10 классов из 16 образовательных учреждений Томска и Томского района. В течение учебного года ребят ждали лекции, мастер-классы и экскурсии в 12 крупнейших и известнейших ИТ-компаний Томска. Со школьниками работали специалисты из Центра финансовых технологий, Rubius, red_mad_robot, МТС, HPACE, «Газпром ЦПС», «Центра разработки Тинькофф», IT–CUBE.ТОМСК, UNIGINE, IT-парка «Герцен», Digital Nomads и Aurigma.

Всего ребята посетили 30 мероприятий. Там им рассказывали о профессиях, востребованных в ИТ-сфере, кроме того, перед школьниками выступали ведущие специалисты компаний. Они делились своим опытом и рассказывали о пути, который привел их в сферу информационных технологий.

Данил Гейвус, ученик МАОУ гимназии 29 г. Томска, участник проекта «ИТ-Старт» Фото: Серафима Кузина

— Это был незабываемый опыт. Мы посетили столько разных мероприятий. Было интересно в «Газпроме» — одна из самых запоминающихся экскурсий, в конце еще и подарки подарили. Классные мероприятия получились в red_mad_robot — мы были суммарно у них раза четыре или пять. Очень там понравилось, послушали много интересных лекций. Нам рассказывали о профессиях в ИТ, про HR-менеджеров, общались с веб-дизайнером, — поделился впечатлениями ученик гимназии №18 Данил Гейвус. — И в целом формат проекта был интересным, хотя мне немного не хватило практики. Было бы хорошо, если бы нас еще в рабочий процесс влили, дали бы какую-то мини-задачку для команды. У меня есть цель: я хочу сделать самую крупную MMORPG в России. Сейчас я иду к тому, чтобы стать хорошим геймдизайнером, потому что именно от него зависит, насколько хорошей будет игра. «ИТ-Старт» помог мне сложить более целостную картину — как должно быть в компании, как все сделать качественно, какие должны быть условия.

HR директор red_mad_robot Ольга Крыжановская Фото: Серафима Кузина

— Этот сезон получился не менее интересный, чем прошлый, — отметила HR директор red_mad_robot Ольга Крыжановская. — Помимо стандартных экскурсий и посиделок с пиццами у нас проводились панельные дискуссии. Ребята из разных отделов собирались, рассказывали, как проходит разработка в ИТ-компаниях, как они профопределялись, показывали на своем личном примере, что можно сменить профессию, нужно не бояться ошибиться, потому что всегда есть возможность найти свое любимое дело. А после лекции нашего бизнес-аналитика одна из школьниц определилась с направлением своего развития — она хотела пойти в смежную с ИТ специальность, и после лекции решила стать бизнес-аналитиком.

Ольга отметила, что в этом году школьники были изначально больше осведомлены о специфике работы ИТ-компаний, а кто-то из них уже делал что-то в этой отрасли.

— Проект очень важен для нашего региона и города. Сфера ИТ все еще нуждается в кадрах. Проще рассказывать о ней ребятам прямо со школы, чтобы они подходили к вопросу выбора профессии более осознанно, — подчеркнула Ольга Крыжановская. — Помимо выстраивания связей со школами, мы отмечаем вовлеченность и наших сотрудников: самим ребятам интересно делиться своим опытом, экспертизой и прокачивать свою коммуникацию.

Большой финал

Фото: Серафима Кузна

Серия мероприятий «ИТ-Старта» завершилась большим финалом. В нем приняли участие самые активные участники проекта. На базе кадрового центра «Работа России» собрались около сотни школьников. Их объединили в 10 команд и отправили по улицам «IT-Града» — восьми площадок-улиц, названных в честь известных айтишников. Здесь ребята зарабатывали баллы, проходя каверзные испытания, подготовленные представителями томских ИТ-компаний.

Людмила Дмитриева, заместитель директора Кадрового центра «Работа России» Фото: Серафима Кузина

— Каждый работодатель находится на своей улице, которую он сам предложил во имя известного разработчика, — отметила заместитель директора Кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева. — Работодатели сами готовили задания: у кого-то шуточное на командообразование, у кого-то серьезные на построение алгоритмов, знание терминологии. За задания ребята получали баллы, плюс на каждой станции был дополнительный вопрос про разработчиков, чьим именем названа конкретная «улица».

Школьники угадывали названия «железных» компонентов ПК, отвечали на вопросы про языки программирования, искали ошибки в коде, написанном на разных языках, по сгенерированной нейросетью картинке угадывали запрос, который вводил пользователь.

«Вопросы со звездочкой» и другие задания финала Фото: Серафима Кузина

На выполнение задач каждой команде отводилось по десять минут. Затем ребята заполняли маршрутные листы и отправлялись на следующую станцию. Таким образом школьники посетили каждую «улицу» и прошли все испытания.

Глеб Лунев, ученик томской школы №12, участник проекта «ИТ-Старт» Фото: Серафима Кузина

— Сегодня рассказывали про знаменитых людей, которые открыли свои компании, языки программирования. Мне очень понравилось мероприятие по скоропечатанию и исправлению ошибок в коде. Было очень интересно. Все прошло хорошо, всем советую участвовать в проекте, — поделился впечатлениями ученик томской школы №12 Глеб Лунев.

Маргарита Прохорова, ученица гимназии №18, участница проекта «ИТ-Старт» Фото: Серафима Кузина

— Сегодня мы ходили по разным станциям. Очень здорово, люди хорошие, интересные, много нового узнали. Запомнилась станция МТС, очень интересные вещи рассказывали. Очень понравилось, времени потраченного не жаль, — рассказала ученица гимназии №18 Маргарита Прохорова.

После прохождения всех станций ребят ждала финальная викторина и торжественная церемония награждения. Призы получила школа, которая наиболее активно показала себя в рамках проекта: чьи ученики посещали больше всего мероприятий, активно участвовали в обсуждениях и задавали вопросы.

Также определили и победителей командного соревнования. Призы достались командам школ №65, 16, 12 и гимназии №18. Победители и призеры получили дипломы и ценные призы ото Кадрового центра, Департамента труда и занятости населения и самих работодателей.

Церемония завершения проекта «ИТ-Старт»-2024 Фото: Серафима Кузина

Текст: Егор Хворенков

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