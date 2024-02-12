Лаборатория предпринимательства. История детского центра, где показывают научное шоу и разрешают «химичить»

12 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Путь предпринимателя к успеху всегда начинается с трудностей. Но в Кадровом центре «Работа России» готовы помочь стартануть всем, кто увлечен своим делом.

Специалисты не только научат составлять бизнес-план, но и в случае его успешной защиты выдадут поддерживающие 100 тыс. рублей. За годы существования этой меры поддержки ею воспользовались десятки начинающих предпринимателей.

В серии наших материалов рассказываем об опыте наиболее успешных проектов. В этом выпуске — история Анастасии Кузнецовой, которая со школы любит химию и вдохновляет других на ее изучение.

Центр занимательных наук «Внуки Эйнштейна»

Фото: Серафима Кузина

Химия — непростой предмет, но очень интересный, если найти к нему подход. Томичка Анастасия Кузнецова в своем центре занимательных наук «Внуки Эйнштейна» учит детей не только решать химические задачки и работать с реактивами, но и может организовать целое научное шоу с жидким азотом и не обжигающим огнем.

В распоряжении у Анастасии два помещения — одно напоминает учебных класс, в нем проводятся серьезные химические опыты с пахучими веществами, другое подходит для проведения детских праздников. Его девушка взяла в аренду полгода назад. Новое пространство получилось с яркими рисунками на стенах, святящимися гирляндами и кучей игрушек.

Фото: Серафима Кузина

— Здесь я занимаюсь репетиторством, провожу детские праздники в научном стиле, а взрослым показываю молекулярную кухню, — рассказывает Анастасия. — Занятия состоят из трех основных экспериментов под моим руководством. Плюс всегда есть интерактив: дети могут попрыгать, поиграть в напольные шахматы. Занятия подходят для малышей с 5 лет, они уже с удовольствием «химичат». Но есть и те, кто уже ходит в восьмой класс — но они всё равно посещают мои интерактивные занятия. С ними мы не только химией занимаемся, но и немного физикой. На Новый год вот спаяли схему новогодней звезды из светодиодов.

Анастасия Кузнецова Фото: Серафима Кузина

Анастасия еще со школы влюблена к химию. За это она благодарна своему школьному учителю:

— Мы жили в далёкой-далёкой деревне за 250 от Томска, но у нас были прикольные опыты, куча экспериментов, лабораторных, и она всех нас любила. Не было двоечников, которые что-то не понимают — мы всегда все друг другу помогали, — рассказывает наша собеседница.

Фото: Серафима Кузина

После школы Анастасия тоже хотела стать врачом или химиком. Медицина напрашивалась сама собой — с этой сферой связаны ее папа и сестра. Но Анастасия выбрала другой путь и поступила на специальность инженера-химика в Томских политех. Проучившись пять лет и защитив диплом, она поехала работать учителем химии в родную могочинскую школу:

— Я навсегда запомнила, как ко мне ребёнок в -50 С° на велосипеде приезжал в школу на уроки и говорил: «Я не буду пропускать вашу химию».

После Могочино была профориентация школьников в Политехе, а в ковид Анастасия попала на работу в пресс-службе МВД России по Томской области. Там она участвовала во всех конкурсах и выигрывала гранты, понимала, что «всё делает правильно, но находится не на своем месте».

Фото: Серафима Кузина

Прежней радости от работы не было, и тогда в 2022 году Анастасия решила открыть собственный центр занимательных наук. Разработать бизнес-проект ей помог томский Кадровый центр. Успешно защитив его, девушка получила от кадрового центра 100 тысяч рублей на развитие своего дела. На эти деньги она приобрела столы, стулья, химические халаты, реактивы и запустила рекламу.

— Даже несмотря на свой опыт, было страшно начинать. Но девчонки из центра занятости все объясняли, помогали, даже если вот позвонишь с тупым вопросом, они отвечали. С нашим преподавателем по бизнес-проекту мы вообще до сих пор все дружим, ходим с ним на бизнес-завтраки и он нам помогает не сойти с пути, — рассказывает предпринимательница. — Не надо бояться, нужно просто понять: если ты любишь свое дело, то сидеть на месте не стоит.

Фото: Серафима Кузина

Помимо организации праздников и учебных занятий, Анастасия выезжает в область с профориентационными уроками, которые она проводит в рамках гранта «Газпромнефти» «Родные города». Только во время новогодних праздников за два дня ее научное шоу в Колпашево посетило около 300 детей.

Фото: Серафима Кузина

Сейчас Анастасия полностью довольна своей работой. Главная задача для нее на сегодняшний день: «Еще больше детей сделать счастливыми и помочь им сдать ОГЭ».

Фото: Серафима Кузина

— Анастасия самостоятельно написала бизнес-план, который ей впоследствии помогли скорректировать, — рассказала заместитель директора Кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева. — Она ярко выступила на защите и экспертам очень понравился её проект. Мы увидели в этом проекте социальную направленность, привлечение внимания к науке, что очень важно для развития кадрового потенциала региона.

Фото: Серафима Кузина

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