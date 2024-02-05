Новая «Катушка». Томских школьниц знакомят с швейной промышленностью

5 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске полным ходом идет третий сезон профориентационного проекта «На всю катушку», организованного Департаментом труда и занятости населения совместно с кадровым центром «Работа России».

Его участников, школьников Томска и Томского района приглашают на экскурсии по производствам, лекции и мастер-классы по пошиву разного рода дизайнерских вещей.

Как проходят мероприятия «Катушки», и в чем нынешний сезон проекта отличается от предыдущего рассказываем в нашем материале.

Брюки превращаются...

Производственный процесс Фото: Серафима Кузина

В этом году проект стартовал в ноябре 2023 года и продлится до конца апреля. В нем принимают участие 250 школьников из 15 образовательных учреждений Томска и Томского района. Среди партнеров проекта также швейная фабрика «ДиВА-М»/ DEN.VER (ИП Алфимов Денис Юрьевич), ИП Золотарев Денис Игоревич, «Швейная фабрика Тайга», Daisyknit, Masterskaya, T.Don, МINIDINO, лаборатория моды и стиля Сибирского центра дизайна Fashion Lab.

Одним из первых практических мероприятий профориентационного проекта «На всю катушку» в этом году стал мастер-класс по пошиву шопера из старых джинсов. Он прошел на базе одного из ключевых партнеров — Лаборатории моды и стиля Сибирского центра дизайна Fashion Lab.

Материал для работы участницы проекта привезли с собой. В течение двух часов под руководством преподавателя Fashion Lab Анны Рахимовой им предстояло провести трансформацию старой ненужной вещи в модный аксессуар.

Когда-то это было кучей старых джинсов Фото: Серафима Кузина

Сначала участницам предстояло распороть старые изделия с помощью специального инструмента. Затем раскроили полученный материал, отутюжили профессиональным паровым утюгом и отправились к машинкам, где соединили все части, создав новое изделие.

Анна Рахимова руководит процессом Фото: Серафима Кузина

— Ребята настолько с горящими глазами, им так нравится. Я думаю, это потому что у них нет сейчас таких занятий в школах, специальных классов. Вот сегодня они хоть и подустали, но не хотели уходить, я это вижу. Они бы еще шили и шили. Я довольна — прямо видно блеск в глазах, — рассказала Анна Рахимова. — Молодые кадры очень нужны в швейном деле. Сейчас выпускают мало специалистов, это безумно востребованные профессии: швея, портной, конструктор, дизайнер. Они очень актуальны и высокооплачиваемы.

При этом в модной лаборатории школьники почувствовали себя уже увереннее: ранее здесь же они посетили лекцию, где преподаватель рассказала участницам о многообразии профессий в швейном деле, создании коллекций, проведении модных показов в нашем городе. Участницы проекта расширили горизонты своих навыков. Многие из них впервые очутились за профессиональными швейными машинками и сделали свою первую строчку.

Соня шьет Фото: Серафима Кузина

— Мне сразу стало интересно, когда я узнала о проекте. Сначала нас пригласили на встречу, где рассказали про моду и спросили хотим ли мы участвовать в этом проекте. Мы согласились, — рассказала одна из участниц «Катушки», ученица восьмого класса школы №5 города Томска Соня Пьянзина. — Я умею шить, у меня мама очень хорошо шьет, тетя. Я ожидала какого-то нового опыта — нет же предела совершенству, надо постоянно развиваться. В итоге мне очень понравилось. Хотелось бы в рамках проекта еще с кем-то пообщаться из отрасли. Мне все интересно.

Фото: Серафима Кузина

Не только мастер-классы

С начала сезона участники проекта «На всю катушку» посещали не только мастер-классы. Организаторы подготовили для них ряд экскурсий по швейным предприятиям Томска. Так, в конце прошлого года они сходили в гости к компании DAISYKNIT. Школьникам рассказали об истории ее создания, показали этапы производственного процесса и сотни лекал. А еще участники «Катушки» первыми увидели новую коллекцию бренда, которая вскоре появится в продаже.

Также школьники посетили экскурсию в компанию «ДиВА-М», где их познакомили с особенностями производственных процессов и этапами создания изделий.

Почти такая же, но другая

В этом году профориентационный проект «На всю катушку» продолжает развиваться. Так, он обзавелся собственной айдентикой — теперь его участников можно узнать по фирменному мерчу, футболкам и шоперам с логотипом. Но главные изменения кроются в новом векторе проекта.

Мерч проекта «На всю катушку» Фото: Департамент труда и занятости населения Томской области

— В прошлом году у нас было много экскурсий, мы посещали швейные предприятия, а шили только в конце сезона. Теперь мы хотим вовлекать школьников в производственный процесс в течение всего сезона. Кто-то будет участвовать в мастер-классе по пошиву шопера или свитшота, кто-то — по кастомизации своих вещей, например, наносить печать, — рассказала координатор проекта Анна Кульменева.

По её словам всех заинтересованных школьников-участников «Катушки» также будут ждать лекции от успешных представителей отрасли. Мероприятия будут проходить в формате ток-шоу на базе Кадрового центра «Работа России». Уже в феврале перед школьниками выступят создатели бренда одежды «Минидино».

— А в конце сезона мы организуем модный показ и будем демонстрировать среди профессионального сообщества готовые изделия, созданные участниками проекта. Мы хотим перед модным показом дать соответствующие компетенции, чтобы они не только смогли продемонстрировать результаты своих трудов, но и очень эффектно представить свои изделия. Планируем совместно с партнерами проекта организовать специальный мастер-класс по дефиле и фотопозированию, — отметила Анна Кульменева.

Фото: Серафима Кузина

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