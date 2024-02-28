Лаборатория предпринимательства. Как получить финансирование и запустить мастерскую аналитической психологии

28 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафмиа Кузина

В кадровом центре «Работа России» готовы помочь «стартануть» начинающим предпринимателям.

Здесь не только научат составлять бизнес-план, но и выдадут для запуска дела 100 тыс. рублей. Десятки начинающих предпринимателей успешно воспользовались этой мерой поддержки.

В серии наших материалов рассказываем об опыте наиболее успешных проектов. В этом выпуске история томички Натальи Самойленко, запустившей необычный бизнес — мастерскую аналитической психологии и песочной терапии.

Мастерская песочной терапии

Наталья Самойленко Фото: Серафима Кузина

Наталья Самойленко — основатель и единственный работник мастерской аналитической психологии и песочной терапии — воспользовалась услугой кадрового центра «Работа России» «по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан» в 2021 году. Психология для Натальи — профессия второй половины жизни. Долгое время она работала в журналистике, затем решила заняться тем, к чему лежала душа. Она прошла переподготовку, открыла кабинет и начала вести частную практику. Но затем случилась пандемия коронавируса, которая плохо сказалась на бизнесе.

— У меня была своя частная практика в кабинете, как у психолога. В пандемию я переместилась в онлайн, но большая часть клиентов была потеряна, так как в нашей работе очень важен живой контакт. В тот период было очень сложно. Онлайн не давал удовлетворения ни мне, ни клиентам. А метод сэндплей-терапии, с которым мне хотелось работать в перспективе, мог быть реализован только в кабинете. Здесь важен контакт с песком, фигурками, — рассказала Наталья Самойленко.

Фото: Серафима Кузина

Во время пандемии Наталья пережила и личное потрясение — очень серьезно заболел близкий человек, семья находилась в стрессовом состоянии. Ситуация с частной практикой не внушала оптимизма.

— Положение у меня было нестабильным, заканчивались финансовые ресурсы, нужно было как-то выживать. Тогда я стала искать внешнюю поддержку и обратилась в кадровый центр «Работа России». Мне нужны были стартовые возможности для запуска своей песочной мастерской — помощь в закупке оборудования, мебели, фигурок, литературы, — рассказала Наталья Самойленко.

Во время подготовки проекта Наталья внимательно изучила рынок, провела анализ конкурентов и в очередной раз поняла, что её дело актуально. Сотрудники Центра помогли ей скорректировать бизнес-план, который психолог в последствии с успехом защитила.

Фото: Серафима Кузина

— Я получила сто тысяч рублей. На них я оплатила месяц офиса, купила песочницу, фигурки, мебель. Вложила и свои небольшие ресурсы. Можно было начинать продвигать услугу и разворачивать работу. Мастерская заработала, жизнь начала возвращаться в своё русло, — отметила Наталья Самойленко.

Сейчас свою практику она ведет в небольшом уютном кабинете в здании на пр. Фрунзе, 11б. Здесь Наталья принимает детей и взрослых, применяет сэндплей-терапию для коррекции разных состояний — эмоциональных и психоэмоциональных, помогает справиться с энурезом, заиканиями и тиками. А еще в мастерской работают с арт-терапией, активным воображение и беседой. Самому молодому клиенту Натальи всего 4 года, самому возрастному — около 60 лет. Недостатка в желающих посетить мастерскую нет.

Фото: Серафима Кузина

— Самая частая проблема, с которой приходится работать — это детско-родительские отношения. Вырастая, люди никак не могут из них выбраться и продолжают проецировать свои отношения с родителями на близких людей, супругов, партнеров, сотрудников. Здесь очень важно связать то, что происходит в актуальной жизни человека и тем, что связано с его личной историей. На психотерапии мы этим и занимаемся, — объяснила Наталья Самойленко.

— Очень часто приходят предприниматели с идеей, сомневающиеся в собственных силах. Наши сотрудники поддерживают, направляют, помогают воплотить их задумки, — отметила заместитель директора Кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева. — Наталья пришла с готовым бизнес-планом. В Центре он получил экспертную оценку, были внесены коррективы. В итоге проект была успешно защищен перед экспертной комиссией и успешно стартовала. А после посещала другие мероприятия «Лаборатории предпринимательства», где делилась своим опытом сотрудничества с Кадровым центром, и как развивать свой бизнес.

По словам Самойленко, начинающим предпринимателям нужно испытывать свои силы, делать шаги к реализации собственных идей.

Фото: Серафима Кузина

— Я думаю, всем надо пробовать. Мне было страшно: боялась, как пройдет второй месяц, придут ли клиенты, , но сейчас я ни о чем не жалею, — отметила Наталья Самойленко. — Бывает так, что методом проб и ошибок мы ищем то, к чему мы способны. И под лежачий камень вода не течет. Я узнала столько нового о себе, своих возможностях. Когда ты находишься в кризисе, то невозможно оценить адекватно, на что ты способен. А когда ты начинаешь делать шаги, психика разворачивается, начинает что-то получаться и первые успешные опыты вдохновляют на движение вперед. Потихоньку встаешь на ноги и идешь дальше.



Фото: Серафмиа Кузина

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