Закрыть потребности. Как томские производители импортозамещают инкубационные яйца

7 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба «Сибагро»

В 2023 году в Россию более чем на треть снизился импорт куриного инкубационного яйца. Производители во многом начали самостоятельно обеспечивать свои потребности. И томские — не исключение.

Например, на площадке Томской птицефабрики «Сибагро» в Кемеровской области ввели в эксплуатацию все корпуса по производству инкубационных яиц. Как устроено производство и каковы планы предприятия на ближайшее будущее — рассказываем в нашем материале.

— В текущем году запущены все корпуса, которые были запланированы. Птица заселена своевременно, — рассказывает начальник цеха по производству инкубационного яйца Ильдар Муслимов. — Самая главная задача сейчас — это выйти на плановые показатели по производству инкубационного яйца и выводу кондиционного молодняка.

Ясногорское отделение Томской птицефабрики в Кемеровской области вошло в состав «Сибагро» в прошлом году. Сегодня предприятие состоит из 24 корпусов и вспомогательных помещений. Специализируется на выращивании родительского стада для производства инкубационного яйца, из которого потом получается бройлерное поголовье птицефабрики. Отметим, что ранее инкубационное яйцо для «Сибагро» еженедельно доставлялось из Португалии, проделав путь через семь стран.

Как все устроено

Фото: пресс-служба «Сибагро»

Первое подразделение производства — участок ремонтного молодняка, где в специальных условиях проходят первые 130 дней жизни цыплят.

— Принять суточного цыпленка — то же самое, что принять ребенка в роддоме, — делится начальник участка ремонтного молодняка Нина Чиликина. — Особенно внимательным нужно быть в первую неделю. Это самый важный период! Цыпленок такой же беспомощный, как новорожденный ребенок, он не может ничего сказать или показать. И мы стараемся создать такие условия, чтобы он чувствовал себя «как дома» — в безопасности. За птенцами организовано круглосуточное дежурство: контролируем температуру и влажность воздуха, потребление воды и корма, качество подстилки. Это обеспечивает оптимальные показатели веса птицы в раннем возрасте и в дальнейшем способствует успешному выращиванию птиц.

Участок ремонтного молодняка нередко сравнивают с детскими яслями. Заботы и внимания столько же, только вместо воспитанников — племенные цыплята, а вместо воспитателей — птичницы. В этот период закладываются основы для раскрытия всего генетического потенциала птицы. Это важный этап для всего производства.

— В каждом корпусе одновременно находится около 9 700 птенцов. Ветеринар постоянно осматривает цыплят. Каждую неделю — контрольное взвешивание. Девочки-птичницы следят за однородностью стада, состоянием цыплят. Здесь очень помогает опыт! Сотрудник, находящийся в цеху, должен уметь визуально оценить — комфортно цыпленку в корпусе или его что-то беспокоит. Так же, как ребенок, цыпленок подает какие-то сигналы при дискомфорте, наша задача — оперативно решить проблему. Например, бывает, что нужно снизить или, наоборот, повысить температуру воздуха в корпусе. Всегда радует результат — когда наши курочки в возрасте 130 дней соответствуют всем нормативным показателям, и мы спокойно передаем их в родительское стадо, — с гордостью говорит Нина Ефимовна.

Основной участок

Повзрослевшие курочки и петухи передаются в родительское стадо. Здесь они производят самый важный продукт — инкубационное яйцо.

Несушка примерно на 168 день начинает приносить готовое инкубационное яйцо и в среднем несет по одному инкубационному яйцу в 1,5 дня. Стоит отметить, что это птица не яичного направления, и основная задача несушки инкубационного яйца — не количество, а качество. Сотрудники птицефабрики постоянно работают над улучшением показателей продуктивности родительского поголовья — корректируют микроклимат, технологию производства, световую программу.

Показатели растут!



Сегодня поголовье родительского стада насчитывает 175 500 птиц. К концу III квартала коллектив птицефабрики перевыполнил план на 0,2%, собрав 5 133 192 инкубационных яйца.

Последняя инстанция

Все яйцо, полученное в цехе птицефабрики, передается на участок яйцесортировки. Здесь комплектовщицы работают с самым хрупким материалом на производстве. После сортировки инкубационное яйцо отправляется в Томскую область, где из него появляется основное поголовье бройлеров.

— Практически от нас зависит жизнь будущего поколения цыплят, поэтому, конечно, все мы чувствуем большую ответственность. Яйца перебираем вручную. Главное — не спешить и не суетиться, чтобы не допустить боя. Чем больше яйца сохраним, тем выше будет остаточный результат, — говорит кладовщик участка яйцесортировки Наталья Шинкевич.

О планах

Фото: пресс-служба «Сибагро»

Ясногорское отделение Томской птицефабрики — очень важное для компании. Предприятие уже сегодня закрывает потребность холдинга в инкубационном яйце на 90%. В будущем планируется полностью отказаться от зарубежных поставок. Собственное производство также позволит исключить риск занесения инфекционных заболеваний через импортный материал и снизить затраты на проведение ветеринарных мероприятий.

Впереди у Томской птицефабрики — большие планы.

— В этом году будут введены в эксплуатацию два корпуса для содержания петухов, а в начале следующего — запланирован запуск нового яйцесклада. Также планируем косметический ремонт административного здания и запуск кормосклада силосного типа с весовой для комфортного кормления птиц, — отмечает начальник цеха по производству инкубационного яйца Ильдар Муслимов.

Текст: Ксения Папылева

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