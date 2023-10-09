Путешествие Николая II: какие места в Томске посетил будущий царь?

9 октября 2023 / Томский Обзор

Последний русский император Николай II, будучи еще наследником престола, в 1890–1891 годах совершил большое путешествие на Восток. Во время этой поездки он побывал во многих сибирских городах, в том числе и в Томске.

В нашем городе будущий царь за два дня успел осмотреть много примечательных мест. Посетил он и Томский университет с его уникальной библиотекой, и Иоанно-Предтеченский женский монастырь. Путешествие цесаревича Николая описал в трех томах один из его приближенных, русский дипломат и публицист Эспер Ухтомский.

Как встречали наследника престола в Томске, какие еще важные городские пространства он посетил и что оставил в подарок томичам за теплый прием, рассказываем в нашей интерактивной карте.

Автор: Александр Фёдоров

Материал подготовлен в рамках практики студентов факультета журналистики ТГУ.

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