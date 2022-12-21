Торты, тапочки и автоателье: какие проекты открывают на гранты Службы занятости

Томский Обзор / Фото: 21 декабря 2022 // Фото: unsplash.com

В этом году безработные жители Томской области получили грантовую помощь на развитие своих бизнес-проектов.

В нашем материале расскажем о реализованных примерах уходящего года и услугах, которые служба занятости оказывает начинающим предпринимателям.

Клуб для начинающих

Получить новую востребованную специальность или повысить уровень профессиональный компетенций возможно в рамках федерального проекта «Содействие занятости», реализуемого с 2021 по 2024 год. Для будущих соискателей томские центры занятости проводят обучение, акселераторы, встречи, тренинги и семинары. Фото: из архива издания

В Томской области действует программа от центров занятости по поддержке начинающего бизнеса, рассчитанная на безработных, которые хотят попробовать стать предпринимателями. Желание открыть свое дело у тех, кто стоит на учете службы занятости, стимулируют единовременной субсидией в размере 100 000 рублей и обучающей программой. Она рассчитана на 72 часа, в течение которых слушатели участвуют в практических тренингах и семинарских занятиях по основам предпринимательского дела. Есть даже направление «Социальная адаптация», где психолог помогает будущим предпринимателям раскрыться и сориентироваться, в какой сфере они хотят работать и кем.

В программу также привлечены эксперты из бизнеса. Они же и оценивают дальнейший потенциал каждого участника по итогам защиты подготовленного им бизнес-плана. Лучшие получают субсидию на реализацию своего стартапа.

Напомним, размер единовременной выплаты участникам программы увеличился с 58 800 до 100 000 в 2019-м году. Собственное дело при поддержке службы занятости за эти годы открыли сотни человек: дизайн, услуги по ремонту компьютеров, швейные мастерские, игровые комнаты, фотостудии, пекарни, автосервисы, магазины, салоны красоты, кондитерские и др.

Специалисты департамента труда отмечают, что чаще всего люди открывают салоны красоты, парикмахерские, фотостудии, массажные кабинеты, но встречаются и другие проекты. Так, в этом году среди получателей субсидии есть сельская кондитерская, автоателье и современное швейное производство.

Кондитерская в Кожевниково

Екатерина Назаренко из Кожевниковского района делает торты и пирожные на заказ Фото: из архива Екатерины Назаренко

У жительницы Кожевниковского района Томской области Екатерины Назаренко уже давно появилось любимое хобби — выпечка. Сначала, в свободное от работы время, она пекла для себя и друзей. Потом стала учиться у профессиональных кондитеров и делать торты и пирожные на заказ. Так Екатерина стала и одной из разработчиц рецепта фирменного торта «Томск». Со временем увлечение вытеснило скучную работу в учреждениях, но на бизнес еще не тянуло.

Помогла поддержка местного Центра занятости. Узнав о программе «Бизнес-Старт», Екатерина не только получила субсидию в 100 000 рублей, но и благодаря помощи психолога, смогла определиться с развитием своей карьеры. Встав на учет в службу занятости, Назаренко отучилась в программе, получила одобрение экспертов и закупила оборудование и ингредиенты для пищевой печати.

Назаренко отмечает — выделить такие средства из своего бюджета ей было бы практически нереально. Большую часть выручки девушка и так вкладывает в дело: новые формы для тортов, обучение у кондитеров, современный инвентарь и качественные ингредиенты. Теперь ее маленький бизнес получит новый импульс для развития, а клиенты домашней кондитерской — десерты с новым оформлением.

На следующий год Екатерина хочет расшириться и открыть кафе-кондитерскую. Там она будет проводить детские праздники и мастер-классы.

Конструкторское бюро одежды

Екатерина Сташевская из Томска занимается шитьем Фото: из архива Екатерины Сташевской

Екатерина Сташевская, экономист из Томска, получила 100 тысяч рублей от томского кадрового центра на проект «Конструктор одежды». До участия в программе центра занятости девушка работала менеджером по продажам в рекламной компании, но в этом году решила рискнуть и начать свое дело. Шитьем она увлекалась с детства. Идея заключалась в том, чтобы запустить современное бюро моделирования одежды, работающее с цифровыми инструментами. И отказаться от работы «по старинке» — с бумажными выкройками, которые делаются вручную с помощью лекал и линеек.

Для подготовки к питчу своего проекта перед экспертами, Сташевская обучилась 3D-моделированию одежды и основам швейного производства. Экономика заключалась в том, чтобы с помощью компьютерного моделирования изготавливать образцы деталей с наименьшей погрешностью и экономить затраты на сырье и время разработки продукции.

Сто тысяч грантовых рублей ушли на оборудование: две промышленные швейные машины для изготовления образцов одежды. Первоначально в планах было сразу четыре машинки, но цены весной резко выросли. Сташевская перестроила бизнес-процессы, а через полгода открыла и свой небольшой швейный цех, в котором работает пять человек, включая Екатерину. Сейчас предприятие изготавливает домашние тапочки для российского бренда «Kostarina».

Трое в автоателье

Антон Софрин из Северска создал свое автоателье Фото: из архива Антона Софрина

Житель Северска Антон Софрин получил грант на открытие автоателье в апреле, через два месяца дело уже заработало. Специализация мастерской — реставрация салонов подержанных автомобилей.

Грантовые деньги ушли, главным образом, на закупку оборудования, всего на открытие он потратил 500 000 рублей. Удалось организовать три рабочих места — для самого предпринимателя, его компаньона и профессиональной швеи. Сейчас в процесс работы вовлечены все: меняют детали, ремонтируют обшивку, реставрируют салоны. Услуги востребованы, благодаря тому, что обслуживание в мастерской доступно для владельцев любых автомобилей.

Антон отмечает, что подобного проекта на северском рынке до запуска их автоателье не было. СТО хватало, а вот обновлением для разных категорий авто никто не занимался. Задел у Софрина был: Антон за последние пару лет успел отреставрировать не только салон своего авто, но и несколько машин родственников и друзей. Оставшись в 2022 году без работы, он и задумался о запуске своей мастерской.

Программы, подобные той, в которой участвовали две Екатерины и Антон, будут действовать во всех центрах занятости Томской области и в 2023 году.

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