Трудовые экосистемы. Представители служб занятости из 11 регионов России в четвертый раз собрались на конференции в Томске

11 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В среду, 26 октября, в томском кадровом центре «Работа России» стартовала четвертая ежегодная Всероссийская конференция служб занятости «Развитие региональных экосистем рынка труда».

Несколько десятков профильных специалистов со всей страны — от Калининграда до Ямало-Ненецкого автономного округа — собрались, чтобы обменяться знаниями и опытом.

На том же месте с новыми вопросами

Лариса Смышляева рассказывает участникам конференции, как будет выстроена работа Фото: Серафима Кузина

Прошедшая в Томске конференция — уже четвертая. Конференция стала открытой экспертно-коммуникационной площадкой, где участники смогли обсудить актуальные вопросы развития российских служб занятости, связанных с модернизацией службы и трансформацией рынка труда. В этом сезоне организаторы продолжили обсуждение вопросов, поставленных в 2021 году, среди которых одним из важнейших является ориентация на клиента.

— Нам показалось, что прошлый год оставил задел для проработки многих вопросов. Поэтому мы продолжаем углубляться в обсуждение амбициозной темы «Центр занятости, как актор изменений на рынке труда, — объяснила директор научно-образовательного междисциплинарного центра педагогических технологий развития человеческого потенциала, профессор кафедры социальной педагогики, советник при ректорате ТГПУ Лариса Смышляева.

Глава департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных Фото: Серафима Кузина

— Для Томска это конечно же, не первый опыт проведения всероссийской конференции. Традиционно Томск становится площадкой для профессионального сообщества. И сегодня мы будем обсуждать с коллегами ключевые вопросы - карьеропостроение, новые профессиональные роли специалистов центров занятости, модернизацию служб занятости, клиентоцентричные подходы в оказании услуг, — рассказала глава департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных в первый день конференции.

Замгубернатора Томской области по социальной политике Алена Левко Фото: Серафима Кузина

— Становится доброй традицией собираться на площадке конференции. Томск становится объединяющим звеном, которое помогает нам всем пообщаться, провести обмен опытом, подумать, осмыслить необходимые изменения, — отметила замгубернатора Томской области по социальной политике Алена Левко. — Сейчас служба занятости является двигателем, связующим звеном рынка труда, который претерпевает изменения. Вы являетесь основными помощниками для всего бизнеса — от того, как быстро вы среагируете, зависит стабильность экономики в регионах.

Как уточнила Светлана Грузных, в рамках конференции также обсуждаются новые подходы в работе с гражданами, внедряемые в Томске. Таким образом коллеги из других регионов, переняв опыт познакомятся с сервисом «Акселератор карьерных смыслов».

Участники конференции приехали из многих регионов России Фото: Серафима Кузина

Конференция разделили на тематические треки, сфокусированные относительно смысловых узлов, которые отражают и современное состояние практик служб занятости, и их перспективные изменения. В рамках мероприятия участники обсуждали современные трудовые пространства и их новые технологические решения в деятельности служб занятости населения, экосистемные сценарии деловых коммуникаций в сфере занятости, профессиональное развития человека на протяжении всей жизни, экосистемную синергию рынка труда и образования на региональном уровне.

—В этом году конференция сильно отличается от прошлых. Она практикоориентирована. Наши коллеги — не просто слушатели. Они активные участники проектной работы, — отметила Светлана Грузных.

Практика для идеальной карьеры

Работа на конференции Фото: Серафима Кузина

В рамках конференции на площадке кадрового центра «Работа России» собрались участники из Томска, Архангельска, Алтайского края, республики Алтай, Хакассии, ЯНАО, Калининграда, Новосибирска, Кемерово, Ярославля, Липецка и ХМАО. Помимо сотрудников центров занятости мероприятие объединило представителей бизнеса, образования и региональных департаментов труда и занятости населения.

В первый день участников ждал активный нетворкинг. Специалистов разделили на команды.

— Ключевым смыслом нашей работы выступает история про акселерацию. Поэтому мы построили работу треков конференции через те такты, которые проходят наши клиенты, приходящие в центр занятости, — объяснила Лариса Смышляева.

Светлана Голенских, начальник отдела профобучения и реализации национальных проектов управления социальной политики Липецкой области Фото: Серафима Кузина

— Мы приехали от Липецкой области делегацией из 4 человек. Я оказалась в Томске впервые, но в прошлом году сюда приезжала моя коллега и ей очень понравилось, поскольку тематики для конференции выбираются очень востребованные. Так, для меня тема карьерного акселератора — очень актуальное направление, потому что это реализация проектов в кратчайшие сроки, — поделилась впечатлениями от конференции начальник отдела профобучения и реализации национальных проектов управления социальной политики Липецкой области Светлана Голенских. — Кроме того, здесь, на площадке присутствует оператор нацпроекта «Демография» — ТГУ, крупное образовательное учреждение федерального уровня, идет нетворкинг, обмен информацией, знаниями, опытом. Здесь хочется почерпнуть что-то и привезти к себе в субъект, чтобы у нас повысилось трудоустройство, узнаваемость нашей службы, потому что мы сейчас тоже трансформируемся.

Руководитель Центра управления регионом Томской области, эксперт АНО «Диалог Регионы» Максим Луконин выступает перед участниками конференции параллельно с нетворкингом Фото: Серафима Кузина

Параллельно с групповой работой перед участниками конференции выступали эксперты. В числе спикеров были представители ФЦКСЗ «ВНИИ труда» Минтруда России, крупного бизнеса, образования, портала hh.ru, психологи, карьерные консультанты и другие специалисты.

Ирина Грабельникова, начальник территориального отдела Центра занятости Половского района Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: Серафима Кузина

— В первый раз я была на конференции в Томске в 2018 году. Тогда у нас собралась небольшая группа — 4-5 человек. Сразу понравился подход организаторов, мы сожалели, что мероприятие проходило только один день. После прошлого визита мы поняли, что нужно делать акцент на развитие сотрудников. Какую бы красоту не создать, если люди не поменяют свое мышление, отношение к работе, не будут искать новые решения — ничего не изменится. Вот именно с того момента пришло осознание, что это, наверное, самое важное, с чего нужно начинать, — рассказывает начальник территориального отдела Центра занятости Половского района Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Грабельникова. — Потом мы вернулись к себе, рассказали, как интересно было в Томске и сейчас реализуем то, к чему пришли. За нами следом и коллеги из других отделов приезжали на конференцию. Мы тоже проходим процесс модернизации, создания подобного томскому кадрового центра, только в уменьшенном размере. Поэтому нам очень интересна уже наработанная практика. Сейчас мы приехали целенаправленно набраться новых идей, чтобы появилось понимание, как дальше развиваться.

Работа на конференции Фото: Серафима Кузина

Второй день конференции был посвящен мастерским, в рамках которых участников учили применять современные технологии, реализуемые томским центром занятости. Специалистов научили создавать события, которые являются драйверами развития.

— Мастерские — еще один новый практический формат. Здесь мы с участниками можем использовать те методики, которые у нас уже применяются. Не просто рассказать, как это делается, а дать им возможность поучаствовать непосредственно в процессе, — объяснила Светлана Грузных.

Слева — Любовь Рытикова, директор Кадрового центра Прокопьевска (Кемеровская область) Фото: Серафима Кузина

— Томичи всегда отличались тем, что у них есть большая хорошая подмога с научной стороны — это сотрудничество и с институтами, и вузами. Но и сами они молодцы, у них есть свой взгляд на ту ситуацию, которая сейчас есть на рынке труда. Они, в своем роде, первые внедрили клиентоцентричность, показали, как можно правильно выстроить работу, когда происходит утечка кадров. Это всегда интересно — узнать, как люди решают такие проблемы, ведь потом этот опыт мы можем применить и на своей почве, — отметила директор Кадрового центра Прокопьевска (Кемеровская область) Любовь Рытикова. — Мы уже второй раз приезжаем на подобное мероприятие по приглашению томского кадрового центра. Нравится, во-первых организация: каждый раз все по-новому, во-вторых, здесь дают возможность выйти из «шор», ведь все мы работаем в определенных законодательных рамках. Общаемся с коллегами — много людей приехало из других областей, знакомимся, узнаем новое. Нравится здешняя психологическая служба: это очень интересная работа и с коллективом, и клиентами. Хотелось бы, чтобы и у нас такое было! Мы, конечно, не областной центр занятости, но постараемся использовать опыт томичей и в своей работе.

Фото: Серафима Кузина

Все участники конференции сходятся в одном — знакомство с практиками коллег и с опытом томского кадрового центра, по факту ставшего модельным, помогает определиться с векторами развития кадровых служб и в других регионах. А ежегодные встречи на площадке конференции влияют на развитие региональных экосистем рынка труда самым непосредственным образом.

Фото: Серафима Кузина

Текст: Егор Хворенков

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