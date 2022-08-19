Кадровый центра «Работа России» открылся в Асине

19 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Во вторник, 9 августа, в городе Асино прошла церемония открытия второго в Томской области кадрового центра «Работа России».

В торжественной обстановке красную ленту перерезали заместитель губернатора по социальной политике Алена Левко, заместитель главы Асиновского района по экономике и финансам Татьяна Сух и директор нового учреждения Оксана Ударцева.

Заместитель губернатора по социальной политике Алена Левко Фото: Серафима Кузина

«Первый подобный центр мы открыли два года назад на территории города Томска. И не остановились, продолжили проводить модернизацию дальше, — отметила Алена Левко. — Кадровый центр — это не просто красивое и удобное для посетителей помещение. В первую очередь, это трансформация работы сотрудников. Именно в нашем регионе активно используется технология акселератора, когда на одной площадке собираются соискатель и работодатель, а сотрудник центра занятости выступает как помогающий специалист, способный выявить потенциал у соискателя, о котором тот может и не знать. При этом эксперты центра берут на себя вопросы переподготовки трудоустраиваемых кадров с помощью наших партнеров, одним из которых является ТГУ».

Новый кадровый центр, открытый в рамках нацпроекта «Демография», является более компактной вариацией флагмана — центра «Работа России» в Томске. Асиновское учреждение расположилось на 187 кв. метрах. Здесь находятся окна для работы с соискателями, рабочие места, а также две переговорные, которые могут быть оборудованы как коворкинги или места для проведения разного рода мероприятий.

Директор кадрового центра «Работа России» в Асине Оксана Ударцева Фото: Серафима Кузина

«Мы начали работы по обустройству центра в феврале 2021 года. Это был долгий и непростой путь: разрабатывали дизайн-проект помещения, потом готовили проектно-сметную документацию, отбор подрядчика. В декабре 2021 года начался капитальный ремонт. На все это ушло много сил и времени, но я думаю, достигнутый результат того стоит», — рассказывает Оксана Ударцева.

Начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных Фото: Серафима Кузина

«Нам удалось в таком небольшом пространстве обеспечить наличие всех необходимых рабочих зон. В том числе, очень востребованную площадку для групповых встреч: коворкинг-пространство, позволяющее взаимодействовать как с работодателями, так и с соискателями», — добавила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

Она также отметила, что на сегодняшний день перед центрами занятости стоит задача работать с мотивацией соискателей и помогать им в построении карьеры, менять подходы в работе как с соискателями, так и с работодателями с учетом реалий рынка труда.

«Поэтому наши специалисты приобретают новые компетенции. Мы уже начали работу с персоналом. Это позволит сотрудникам центра попробовать новые профессиональные роли. Задачей сотрудника центра занятости будет выстраивание коммуникации между соискателем, образовательной организацией и работодателем, потому что любое обучение сегодня направлено на трудоустройство», — добавила Светлана Грузных.

В центре «Работа России» Фото: Серафима Кузина

Заместитель главы Асиновского района по экономике и финансам Татьяна Сух считает, что обновленный кадровый центр станет еще одним шагом к развитию экономики территории. По ее словам, на сегодняшний день на предприятиях и учреждениях района требуются почти 1,5 тыс. специалистов разных профессий. Руководство района рассчитывает на то, что специалисты кадрового центра помогут соединить работодателей и соискателей и закрыть эти вакансии.

Представитель федерального оператора «Демографии», Томского государственного университета, директор центра дополнительного образования Михаил Шепель заметил, что правильная организация пространства в новых кадровых центрах в совокупности с хорошо выстроенными сервисами меняет качество жизни, качество отношения к человеку и человека к тому пространству, в которое он пришел.

Директор центра дополнительного образования ТГУ Михаил Шепель Фото: Серафима Кузина

«Тот опыт, который мы складываем в рамках нацпроекта — взаимодействие федерального оператора и региональных органов исполнительной власти, отвечающих за занятость, мы планируем в следующем году как модельный опыт распространить на территории других субъектов РФ», — заключил Михаил Шепель.

Мастер-класс от директора департамента развития предпринимательства ТПП Томской области Федора Косенкова Фото: Иван Иванов

После церемонии открытия в новом кадровом центре прошли два мероприятия: мастер-класс от директора департамента развития предпринимательства Торгово-промышленной палаты Томской области Федора Косенкова и круглый стол по внедрению новых сервисов в кадровых центрах для директоров и сотрудников этих учреждений.

Прямо у входа в кадровый центр расположены удобные кабинки, закрывающиеся на ключ. Там посетители могут оставить свои вещи, не беспокоясь об их сохранности. Фото: Серафима Кузина

Большая часть из 187 кв. метров площади кадрового центра отведена под стойки центра информации и регистрации «Работы в России». Работающие здесь специалисты готовы ответить на все интересующие соискателей вопросы Фото: Серафима Кузина

Даже во время официальной церемонии открытия кадрового центра «Работа России» в Асине специалисты не переставали делать свою работу — отвечать на вопросы горожан Фото: Серафима Кузина

Рядом со стойками центра информации и регистрации «Работы в России» оборудованы удобные места для ожидания. Фото: Серафима Кузина

Как и в томском центре, в Асине действует удобная система электронной очереди. Талоны можно получить в специальном автомате, с которым помогут разобраться сотрудники Центра. Номера талонов не только показывают на специальном табло, но и дублируют голосом по локальной системе оповещения. Фото: Серафима Кузина

Прямо напротив стоек центра информации и регистрации «Работа России» расположены три удобных рабочих места для соискателей. Здесь они смогут заполнить все необходимые документы, пройти профориентационные тесты, поработать с цифровыми сервисами. Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

В относительно скромное по площади пространство кадрового центра в Асине удалось включить две полноценные переговорные комнаты. Каждая из них оборудована средствами воспроизведения мультимедиа и телекоммуникации. Таким образом здесь можно проводить собрания, профориентационные мероприятия, организовывать работу в группах, привлекая коллег из Томска, Томской области и других регионов. Фото: Серафима Кузина

Предполагается, что вслед за открытым во вторник обновленным кадровым центром подобные усовершенствованные учреждения появятся и в других муниципальных образованиях Томской области. На очереди — Северск, Каргасок и Стрежевой.

«Для того, чтобы не просто покрасить стены, а переоснастить, подготовиться, выстроить сервисы, уходит много времени. Поэтому темп «один новый центр в год» является наиболее вероятным. Работа по модернизации в Северске уже начата. На следующий год мы готовимся к Каргаску», — отметила Светлана Грузных.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Серафима Кузина

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