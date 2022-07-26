Спасти и обезвредить. «Томскнефть» провела учения по ликвидации разлива нефти и оказанию первой помощи

26 июля 2022 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Как нефтяники обеспечивают безопасность на разных этапах производства?

Один из эффективных методов подготовки сотрудников — это учения. Их регулярно проводят в «Томскнефти», отрабатывая самые разные сценарии: от устранения разливов до помощи пострадавшим при падении сухого дерева.

Не так давно нефтяники провели комплексную тренировку, где вместе с сотрудниками МЧС, подрядных организаций, дочерних обществ и медиками отработали взаимодействие в случае повреждения трубопровода, повлекшего за собой травмы работников.

Как проходят учения

На месте «инцидента» Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Учения проходили на территории деятельности АО «Томскнефть» ВНК в Ханты-Мансийском автономном округе, на нефтепроводе в районе Пылинского месторождения. По замыслу организаторов тренировки во время планового осмотра линейный трубопроводчик обнаружил пропуск нефти. Прибывшие на место сотрудники тут же оценили масштабы «бедствия» — условная площадь разлива 15 тыс. кв. метров, из трубы вылилось — также условно — более 3,6 тыс. кубометров нефти. Чтобы разобраться со сложившейся ситуацией на место оперативно выдвинулись 46 специалистов и 25 единиц спецтехники общества.

«Задействованы подразделения управления эксплуатации трубопроводов, центр пожарной безопасности, также сервисные предприятия: „Крон“, УТТ-2, „Транссервис“. Также наши вспомогательные: управление подготовки и перекачки нефти и управление добычи нефти и газа, которые сейчас находятся на своих рабочих местах, но взаимодействуют с участниками учений посредством телефонной связи», — рассказал заместитель начальника – Главный инженер управления эксплуатации трубопроводов АО «Томскнефть» ВНК Виталий Монич.

Отработка сценария с «пострадавшими» Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Кроме того, на место оперативно прибыли и медики — ведь, согласно сценарию, в результате инцидента некоторые работники получили травмы. Врачи добрались спустя 13 минут после поступления сигнала о происшествии., но все это время пострадавшим оказывали доврачебную помощь специально обученные сотрудники «Томскнефти».

«Каждое структурное подразделение нашего общества имеет своих медицинских помощников. Это может быть оператор, мастер, любой человек, работающий в цеху, решивший обучиться основам медпомощи. Они проходят специальную переподготовку, по объему большую, чем перед трудоустройством., — рассказала главный специалист по корпоративной социальной политике отдела социальных программ АО „Томскнефть“ ВНК Людмила Лемп. — У них есть опознавательные знаки — красный крест на каске. Когда случается какое-то происшествие, первая задача работника — оценить ситуацию на территории и позвать на помощь. Он может поднять голову, увидеть, кто идет с „плюсиком“, позвать его».

Пожарные, как и другие подразделения, принимают участие в учениях Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Чтобы не допустить возгорания на месте развернули автоцистерну и автомобиль пенного тушения «Центра пожарной безопасности — Стрежевой».

«Это на случай, если происходит нештатная ситуация в ходе ликвидации самой аварии. Если происходит развитие ситуации — сюда приходит пожарно-насосная станция, устанавливается на ближайший водоисточник на речке в 300 метров. Рукавным автомобилем прокладываем линию, подвозим пенообразователь, которым возможно потушить возгорание на всей площади», — рассказал начальник отдела по пожарной безопасности АО «Томскнефть» ВНК Антон Кривошеин.

Обычно учения занимают несколько часов и вовлекают сотрудников разных подразделений Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В рамках учений также были отработаны основные этапы локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов. За 5 часов, отведенных на тренировку, специалисты «Томскнефти» успешно установили временное герметизирующее устройство, осуществили промывку ремонтируемого участка подтоварной водой. При помощи инструментов неразрушающего контроля определили границы дефектного участка трубопровода и оперативно заменили его. Параллельно, в кратчайшие сроки специалисты организовали условный сбор разлившейся нефти с последующем вывозом собранного продукта на пункт дальнейшей переработки.

Регулярная работа

Подведение итогов учений Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Практически на каждые учения, которые «Томскнефть» проводит по 5-6 раз за год, привлекаются коллеги из других нефтедобывающих компаний, а также представители надзорных органов.

«На этих учениях я оцениваю готовность АО к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, — рассказывает заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения главного управления МЧС России по ХМАО Евгений Тарабыкин. — Если смотреть непосредственно на месте проведения комплексных учений, то действия нештатного аварийно-спасательного формирования слажены, действуют грамотно, чувствуется, что прошли подготовку. Все на достаточно высоком уровне».

Участники учений Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Сами нефтяники также остались довольны тем, как они справились с поставленной в рамках учений задачей.

«В качестве руководителя по проведению учений я сегодня выступил впервые, — делится впечатлениями заместитель начальника ЦЭРТ-1 АО „Томскнефть“ ВНК Жан Тонгобаш. — Итоговое впечатление — персонал у нас подготовлен, работаем в штатном режиме, выполняем свою ежедневную работу».

Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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