В Казань из Томска: как добраться, что посмотреть, где поесть и что привезти

20 июля 2022 / Томский Обзор

Как выглядят тысяча лет истории? Об этом может рассказать один из самых интересных городов России — Казань.

В этом году столица Татарстана стала намного ближе для томичей. Как это произошло, что нужно обязательно увидеть в городе на Волге и что оттуда стоит привезти — в нашем обзоре.

Как добраться?

Один из первый рейсов Томск-Казань Фото: Елена Фаткулина

Теперь попасть из Томска в столицу Татарстана можно быстро и просто. Достаточно купить билет на прямой рейс Томск-Казань авиакомпании Nordwind. Мы воспользовались возможностью проверить, как работает авиаперевозчик, и что он предлагает томичам.

У Nordwind есть три группы тарифов — Лайт, Оптимум и Премиум. На старте продаж купить билет в один конец можно было и за 2500 р. Сейчас, с ростом популярности рейса, цена колеблется уже в диапазоне 6000-8000 тысяч. Периодически случаются специальные акции: так, например, в зимний сезон выгодные условия устанавливают для провоза лыж и сноубордов, шлемов и другого спортивного снаряжения. В целом, цена зависит от спроса, так что стоит следить за ее колебаниями, если хотите улететь подешевле. Из интересных услуг предлагают «дополнительное место», его можно докупить при регистрации в аэропорту чтобы освободить место рядом с собой, стоимость — от 500 р.

Питание на борту, не предоставлявшееся во время пандемии, сейчас снова можно заказать. При длительном полете свыше 5 часов оно включено в стоимость, в остальных случаях его можно дозаказать при оформлении билета или в управлении бронированием на сайте или в приложении. К слову, лететь от Казани до Томска всего 3 с половиной часа, не успеете ни устать, ни проголодаться.

Многие знали «Северный ветер» как чартерного перевозчика, но сейчас на эти маршруты приходится лишь 25%, отмечает Виктория Чатулова, менеджер по продажам авиакомпании. Во время пандемии Nordwind росла, увеличив количество аэропортов базирования. Кроме Москвы, они теперь находятся в Калининграде, Санкт-Петербурге, Сочи и Перми. Всего сейчас выполняется порядка 650 рейсов в неделю по 200 маршрутам.

Кстати, использовать Казань, как промежуточный пункт маршрута вместо Москвы тоже можно — оттуда вылетает довольно много прямых рейсов в города, с которыми у Томска нет прямых перелетов. А еще в аэропорту Казани кроме обычных VIP-зон есть отдельный бизнес-терминал с двумя видами залов, индивидуальными регистрацией, досмотром и доставкой к бортам.

Что посмотреть в Казани

На территории Казанского кремля Фото: Елена Фаткулина

Казанский кремль

Неважно, на сколько дней и с какими целями вы отправляетесь в Казань. Как минимум, одно место из «туристического списка» Татарстана вы должны увидеть точно. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, музей-заповедник «Казанский кремль». Он эффектно иллюстрирует идею мультикультурности, на которую делают ставку в Татарстане.

Рядом с историческим Благовещенским собором — мраморная мечеть Кул Шариф, воссозданная на месте мечети Казанского ханства, разрушенной во времена Ивана Грозного.

1-4. Мечеть Кул Шариф.

5-9. На втором ярусе мечети: как раз сюда попадают туристы обоих полов. Вход для них возможен, но необходимо надеть бахилы, прикрыть голову и колени — необходимые фартуки и платки выдадут на входе. Стены здесь богато украшены мозаикой, дубовые двери, скамьи с кожаной аппликацией ручной работы, на потолке — роспись по шелку.

10-11. В зале мечети. Фото: Елена Фаткулина

Благовещенский собор Казанского кремля, памятник архитектуры XVI века Фото: Елена Фаткулина

«Падающая» башня Сююмбике — рядом с белокаменной Спасской башней. Здесь же, в кремле, расположен парадный президентский дворец.

1, 4. Башня Сююмбике — дозорная башня, самое ранее упоминание о ней датируется 1703 г. Отклонение шпиля от вертикали — 2 м. Общая высота — 58 м. Сююмбике — имя казанской царицы, существует несколько версий о ее связи с башней, но все они, скорее, являются городскими легендами XIX века.

2,3. Президентский дворец, построен в середине XIX века по проекту Константина Тона. Бывшая резиденция казанских губернаторов Фото: Елена Фаткулина

В одном из зданий внутри кремлевской стены — филиал Эрмитажа со сменной экспозицией из фондов музея.

Центр «Эрмитаж-Казань» — первое представительство Государственного Эрмитажа в России Фото: «Эрмитаж-Казань»

Со смотровой площадки в кремле открывается потрясающий панорамный вид на Казань. Когда видишь город, сразу обращаешь внимание на яркие купола собора Казанской иконы Божией Матери и на Дворец земледельцев.

Панорама Казани Фото: Елена Фаткулина

Оба здания построены уже в XXI веке, тем не менее, оба стали точками притяжения для туристов — одно за счет своей непростой истории, второе привлекает яркой архитектурой.

Собор Казанской иконы Божией Матери

Собор Казанской иконы Божией Матери и внутри него Фото: Елена Фаткулина

Впервые собор на этом месте был построен в 1595 году. Потом, в 1798–1808 годах возвели новый, по проекту архитектора Ивана Старова, автора Таврического дворца. В 1932 году храм был взорван. В 2015-м начато восстановление по проекту 18 века. Казанская икона Божией Матери, в честь которой назван собор — одна из трех наиболее значимых Казанских икон. Исходная версия образа, которая, по легенде, явилась девочке Матроне после пожара в Казани в 1579 году, считается утерянной. Но в 2005 г. в Россию был передан Ватиканский список, сделанный, вероятно, с этой иконы. Почитать подробнее историю его скитаний длиной почти в сто лет можно здесь.

Дворец земледельцев

Дворец земледельцев Фото: Государственный комитет Республики Татарстан по туризму

Дворец земледельцев, в котором находится штаб-квартира республиканского Министерства сельского хозяйства, известен в первую очередь, монументальным бронзовым деревом по центру фасада. Вокруг — молодой парк, где можно погулять и посидеть на лавочках.

Старо-Татарская слобода и озеро Нижний Кабан

Конечно, томичам интересно будет увидеть местную Татарскую слободу — здесь она называется Старо-Татарской. Район деревянных домов, «колыбель татарской интеллигенции», протянулся вдоль озера Нижний Кабан.

Старо-Татарская слобода Фото: Елена Фаткулина

Здания слободы яркие и нарядные — это результат реставрации и благоустройства района в начале 2010-х, во многих из них сейчас расположены кафе и сувенирные магазинчики.

Мечеть аль-Марджани, построенная в 1766–1770 годах на средства прихожан по личному разрешению Екатерины II. Символ начала многоконфессиональной веротерпимости в России Фото: Елена Фаткулина

Здесь же первая соборная мечеть Казани — аль-Марджани и памятник мусульманскому богослову и просветителю Шигабутдину Марджани.

Памятник просветителю Марджани Фото: Елена Фаткулина

Кстати, название «Кабан» не имеет никакого отношения к непарнокопытному млекопитающему, оно означает «яму, заполненную водой». Всего озер Кабан три — Ближний (Нижний), Средний и Верхний — это самая крупная по площади озерная система в Татарстане.

Благоустроенный подход к воде Фото: Елена Фаткулина

Сейчас на набережной Нижнего Кабана сделан современный благоустроенный и зеленый променад, где можно прогуляться вдоль воды. Там же устроена велодорожка.

Променад вдоль озера Кабан Фото: Елена Фаткулина

На озере действует прокат лодок и катамаранов, рядом с ним — самокатов.

На озере работает прокат плавсредств Фото: Елена Фаткулина

Театр Камала

Казань прекрасна смешением культур и эпох, которое, конечно же, отражается и в архитектуре. На берегу Нижнего Кабана можно увидеть не только яркие домики Татарской слободы, но и образец советского брутализма 1980-х, Театр Камала, где играют на татарском языке. Его крыша-парус покрыта металлическими чешуйками, складывающимися в яркий орнамент и видна издалека.

Театр Камала Фото: Елена Фаткулина

Центр современного искусства «Смена»

Важная точка на карте Казани — Центр современного искусства «Смена». В здании «Смены» работают независимый книжный магазин и галерея, кофейня «Диван», магазин виниловых пластинок «Сияние», концепт-стор «Платформа» и интернет-издание «Инде». Здесь же проводят лекции, выставки, книжные фестивали и другие события.

Книжный магазин, магазин виниловых пластинок и галерея Фото: Елена Фаткулина

Пешеходная улица Баумана

Пешеходная улица Баумана протяженностью почти два километра — место, без посещения которого не обойтись, гуляя по Казани. Это одна из самых старых улиц, которая начинается от Кремля и идет до площади имени татарского поэта Тукая, автора известной поэмы «Шурале».

«Часы» на площади Тукая Фото: Елена Фаткулина

Здесь можно сфотографироваться у столба «Часы» и фонтана «Водяная», сюда же выходит и одна из станций небольшого казанского метро — «Площадь Тукая».

На ней можно встретить несколько десятков (!) памятников архитектуры, от соборов и купеческих особняков до конструктивистского Дома печати 1930-х годов, здесь же — памятник Шаляпину, Коту Казанскому, фонтаны с голубями и лягушками и даже бронзовая реплика кареты Екатерины II.

1. Вид на улицу и колокольню Богоявленского собора

2. Дом печати

3. Здание Национального банка Татарстана

4. Вид на Баумана

5. Бронзовая реплика кареты Екатерины II Фото: Елена Фаткулина

Кстати, пешеходной улица стала еще в 1996 году. Баумана полна людей, уличных музыкантов, сувенирных магазинов и конечно же, кафе и ресторанов. Кафе «Экият» — «Сказка» — первое семейное кафе в Казани, открытое в 1970-м, как «детское кафе всесоюзного масштаба». Очередь посетителей со всего СССР выстраивалась сюда прямо с утра, причем пускали в кафе первоначально только детей. Все сотрудники должны были иметь педагогическое образование, и учили юных посетителей правилам этикета. Официантки были одеты в костюмы Красной Шапочки, а на витрине гостей встречали аниматроники из «Колобка».

На ул. Баумана Фото: Елена Фаткулина

Конечно, это далеко не полный список всех казанских достопримечательностей. Есть ведь и Казанский зооботанический сад, один из старейших зоопарков в Европе, основанный в 1806 году при местном университете. Из которого, кстати, в Томск перебрался знаменитый садовник Порфирий Крылов и в котором учился еще более знаменитый Владимир Ульянов-Ленин. Есть центр семьи «Казан» в форме казана со смотровой площадкой, есть музей естественной истории в Казанском кремле, колесо обозрения и памятник дракону Зиланту.

Но мы с вами отправимся чуть дальше, за пределы Казани.

Что посмотреть рядом с Казанью

Белая мечеть из мрамора, напоминающая Тадж-Махал, в Великом Болгаре Фото: Государственный комитет Республики Татарстан по туризму

Великий Болгар

Южнее Казани расположена одна из самых интересных точек притяжения для туристов — Великий Болгар, музей-заповедник. Это древнее городище цивилизации волжских булгар, входящее в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО под номером 981. До него довольно долго добираться — приблизительно три часа на автомобиле или автобусе от Казани. Но в Татарстане отличные дороги, да и пейзаж за окном ждет довольно живописный.

Северный мавзолей, Соборная мечеть и музей истории Успенской церкви Фото: Государственный комитет Республики Татарстан по туризму

Прямо на территории заповедника до сих пор живут люди — но это всего несколько десятков обычных сельских усадеб. Сам Великий Болгар опустел больше пяти веков назад. Чем же знаменит город, просуществовавший с VII по XV век? Жившие здесь волжские булгары в 922 году официально приняли ислам, сделав регион самым северным мусульманским анклавом того времени и символом принятия ислама в регионе сегодня. Позднее, в XIII веке здесь же находилась столица знаменитой Золотой Орды. До сих пор на берегу Волги просматриваются исторические ров и стены, сохранились археологические слои, сформировавшиеся во времена разных цивилизаций и свидетельствующие сегодня о быте и взаимопроникновении культур на протяжении долгого времени.

1. Развалины Соборной мечети. Колонны позволяют представить, где они располагались в зале

2. Красная линия на стене показывает, где заканчивается историческая кладка и начинается консервационная

3. Ханский дворец

4. Историческая и консервационная кладки из плинфы — тонкого квадратного кирпича в Ханском дворце

5. Скамья и очаг в Ханском дворце Фото: Елена Фаткулина

На территории городища или рядом с ним расположено сразу несколько объектов — Соборная мечеть, Большой и Малый минареты, Северный и Восточный мавзолеи, Ханская усыпальница и Ханский дворец, Восточная, Белая и Черная палата, а также Успенская церковь и Белая мечеть.

Часть объектов — законсервированные руины, часть — отстроенные по сохранившимся чертежам здания, часть — новые постройки, возведенные в соответствие с рекомендациями специалистов по сохранению культурного наследия.

1. Северный мавзолей, семейная усыпальница знатного болгарского рода. Сейчас в нем выставлены надгробия

2-3. Восточный мавзолей

3-4. Купол Восточного мавзолея был сделан из пористого туфа, он легче известняка в стенах. На куполе сохранилась штукатурка 14 века Фото: Елена Фаткулина

Городище расположено на высоком берегу Волги — с него открывается удивительный вид на речную долину, испещренную зелеными островами. А с реки, напротив, можно увидеть, как выглядит многоярусный музей — чтобы не нарушать рельеф места, его расположили под землей.

1. Верхний ярус Музея болгарской цивилизации

2-4. В музее

5. Вид на Волгу со стороны Ханского дворца Фото: Елена Фаткулина

Летом на территории Великого Болгара проходил масштабный фестиваль исторической реконструкции.

Остров-град Свияжск

Еще один популярный туристический объект поблизости от столицы Татарстана — остров-град Свияжск. Его площадь всего 0,62 км², это практически сказочный остров Буян, который соединен с берегом дорогой, проходящей по насыпной дамбе и омываемый реками Свияга и Щука.

Остров-град Свияжск Фото: Государственный комитет Республики Татарстан по туризму

В Список всемирного наследия ЮНЕСКО внесен архитектурный ансамбль Свияжского Успенского монастыря, расположенного на острове, но это далеко не единственное, что там можно посмотреть.

Исторический городок стал островом в 1957 году после создания Куйбышевского водохранилища. В 2008 году была открыта дамба, но в 2011-м её рассекли каналом, через который перебросили мост.

1. Дом главного архитектора Свияжского музея-заповедника, основателя фестиваля лодок «Старая Волга» Павла Тиняева.

2. Музей гражданской войны

3. Обзорная башня и галерея

4. Дорога к женскому монастырю

5. Внутри Троицкой церкви, единственного деревянного храма Поволжья

6. Торжок с сувенирами и играми

7. Богородице-Успенский мужской монастырь, в советское время здесь была психиатрическая лечебница Фото: Елена Фаткулина

На острове расположено два монастыря, множество православных храмов, старинные кирпичные и деревянные дома, нарядная пристань и современный музей археологического дерева «Татарская слободка» с огромным интерактивным панно и впечатляющей экспозицией.

1. В музее можно увидеть, как выглядят сохранившиеся остовы старинных домов

2. Анимированное панно «Свияжск XVII в.», где 450 персонажей задействованы в 120 сценах

3. Экспозиция музея

4. Музей очень найтрально вписан в окружающий сказочный остров Фото: Елена Фаткулина

И Болгар, и Свияжск восстанавливали в рамках программы республиканского Фонда сохранения и развития «Возрождение».

Неподалеку от Свияжска расположен город-курорт «Свияжские холмы»: зимой здесь развивают горнолыжный отдых, а летом работает одноименный гольф-клуб с чемпионским полем мирового уровня на 18 лунок. Рельеф интересный — перепад высот составляет порядка 50 метров.

Волга Фото: Государственный комитет Республики Татарстан по туризму

Но природные красоты Татарстана, конечно же, в первую очередь тесно связаны с речной системой. Одним из самых популярных объектов является Камское устье — место слияния Волги и Камы. Это пресное море, известное так же как Куйбышевское водохранилище. В XIX веке Илья Репин написал здесь знаменитых «Бурлаков на Волге». Сейчас в живописных местах строят небольшие современные глэмпинги для тех, кто хочет отдохнуть на природе.

С этого года Татарстан осваивает тему, так успешно эксплуатируемую Каппадокией: здесь прошла фиеста воздушных шаров International Balloon Fiesta. Ее участники смогли увидеть Волгу и Свиягу по новому — с высоты.

Что и где поесть?

Бар питейного дома 100 DAL Фото: Елена Фаткулина

Вернемся с небес: путешествие было бы неполным без его гастрономической составляющей. С этим в Казани все отлично, не зря город зарегистрировал на себя товарный знак «Гастрономическая столица России». Во-первых, здесь есть ярко выраженный национальный колорит — татарская кухня заманивает туристов сочными эчпочмаками и элешами, предлагает сытные кыстыбый, медовый чак-чак и нежные талкыш калеве. Во-вторых, гастросфера здесь представлена самыми разными заведениями, готовыми удовлетворить все запросы туристов.

Не будем дублировать многочисленные подборки наших коллег из казанского «Инде» или советы отличного Visit Tatarstan — вы можете самостоятельно их изучить непосредственно перед поездкой. Но обратим ваше внимание на некоторые моменты. Конечно же, при выборе стоит обратить внимание на Топ-10 WHERETOEAT Tatarstan 2021 — как минимум, познакомиться с лидерами рейтинга будет интересно. Кроме того, зайти в заведения, специализирующиеся на национальной кухне, среди которых есть много вполне бюджетных и качественных мест.

KSTB — сеть, специализирующуюся на кыстыбый, аналогом которой можно назвать наши «Сибирские блины». Тонкая лепешка с базовой начинкой из картофельного пюре может превращаться и в кыстыбый-бургер, и в другие варианты на любой вкус.

В зале KSTB Фото: Елена Фаткулина

«Тюбетей» — еще одна популярная сеть, рассчитанная в большей мере на туристов, чем предыдущая. Зайдите в обе, чтобы сравнить, чей татарский фастфуд вас порадует сильнее.

«Алан Аш» — кафе прямо в Казанском кремле, позволяющее пробовать местную еду во вполне современных аккуратных интерьерах. Цены вполне демократичны, дети порадуются робокошке-официанту.

В усадьбе «Туган-Авылым» Фото: Елена Фаткулина

«Туган-Авылым» — колоритная усадьба в центре города, в которой можно не только поесть, но и нарядиться в национальный костюм, пофотографироваться у «памятника эчпочмаку», зайти на мастер-классы с детьми и купить сувениры.

Что привезти?

Магазин сувениров на Баумана Фото: Елена Фаткулина

Мясные деликатесы. В топе татарских съедобных сувениров казылык — конская сыровяленая колбаса или менее раскрученная, но не менее вкусная колбаса из утки или чипсы из утиного мяса.

Чак-чак. Во всех возможных вариантах упаковок. Для тех кто забыл, это маленькие кусочки сладкого теста в меду.

Талкыш калеве. Нечто среднее между халвой и сахарной ватой. Сливочные пирамидки, которые делают только здесь и которые можно будет довезти только в термопакете.

Шербет разных видов. Кстати, его подают и в местных ресторанах, это практически татарский аналог приторной, но вкусной сибирской корзинки «клюква-кедровый орех-сгущенка».

Алкоголь. Есть целая батарея фирменных напитков от «Татспиртпрома», но в силу законодательных ограничений, можем только посоветовать изучить этот вопрос самостоятельно:)

Что касается несъедобных сувениров, то здесь отметим лишь несколько вариантов.

Казанская узорная кожа. Потрясающие вещи ручной работы с татарским орнаментом-аппликацией. Чтобы пришить один сантиметр узора, мастеру требуется целый час!

Казанские коты из дерева. Особенно хороши те, что поддерживают волжскую речную тему и смотрят на вас из лодочек, помахивая удочками с рыбой.

Книги о Казани и Татарстане. Их выбор довольно велик. Но особо отметим симпатичные сказки о Свияжске, написанные директором музея деревянной археологии Артемом Силкиным, «Мифологию казанских татар», изданную местным Центром современного искусства «Смена» и художественно изданные «Чурики-мокурики острова Свияжск» с текстами известного документалиста Марины Разбежкиной.

Татарстан Фото: Государственный комитет Республики Татарстан по туризму

Редакция благодарит Государственный комитет Республики Татарстан по туризму за помощь в подготовке материала.

Текст: Елена Фаткулина

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