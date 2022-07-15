Полезное меню, спорт и калькулятор калорий: HR-менеджеры томских компаний совместно разработали корпоративные программы здоровья

15 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Многие работодатели стремятся повысить свою привлекательность для своих текущих и потенциальных работников. Одним из мощнейших инструментов в этом непростом деле являются корпоративные программы здоровья.

Именно их обсудили на прошедшем в минувшую среду, 29 июня, воркшопе в Кадровом центре «Работа России».

Фото: Серафима Кузина

Специалисты крупнейших томских компаний вместе с приглашенными экспертами разработали универсальные корпоративные программы, направленные на укрепление здоровья работников — как физического, так и психического. Это уже второе мероприятие Кадрового центра, посвященное программам здоровья. В отличие от первого, оно вышло более практикоориентированным.

Корпоративное здоровье: проблемы и тренды

«В группе риска находятся в основном мужчины. Они очень редко приходят на прием к врачу. По большому счету, когда мы встречаемся с ними, то видим более серьезные нарушения, когда ситуация становится безвыходной, и мы уже ничем не можем помочь», — рассказала Юлия Самойлова. Фото: Серафима Кузина

Профессор ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России Юлия Самойлова рассказала специалистам об основных причинах смертности в нашей стране и трендах и программах корпоративного здоровья. По её словам, на сегодняшний день огромное количество жизней уносят хронические неинфекционные заболевания. При этом основной причиной смертности являются проблемы с сердечно- сосудистой системой, онкологические заболевания и «внешние факторы», в числе которых травматизм на производстве.

Юлия Самойлова отметила, что несмотря на молодой средний возраст населения Томской области — 39 лет — регион находится только на 58 месте по уровню приверженности здоровому образу жизни.

«Основными причинами такой ситуации является то, что наши студенты гиподинамичны, имеют избыточную массу тела. Отмечено, что курение, повышение артериального давления и гипергликемия (риск сахарного диабета) возникают уже в молодом возрасте. Если мы ничего не будем делать, то пополним статистику по смертности», — предостерегла Юлия Самойлова.

По словам эксперта, помочь исправить ситуацию могут грамотные профилактические меры, к которым, в частности, относятся и корпоративные программы здоровья. Среди основных направлений, которых могут быть предусмотрены диспансеризация и медосмотры. Но при этом нужно учитывать, что работники не всегда могут найти время на поход к врачу. Также стоит учитывать и особенности производства, которые могут приводить к развитию профессиональных заболеваний. Важно уделять внимание и психическому здоровью, социальному стрессу, в котором находятся работники.

Профессор ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России Юлия Самойлова Фото: Серафима Кузина

«Корпоративные программы очень разные, но все они охватывают основные блоки — это может быть профилактика синдрома выгорания, корпоративная пенсионная программа, санаторно-курортное лечение, можно использовать и развлечения, как способ оздоровления. В программы могут включаться различные адаптационные механизмы, спортивные мероприятия, медосмотры. На каждом предприятии есть свои особенности, которые вы можете учитывать при разработке таких программ», — отмечает Юлия Самойлова.

По ее словам, важна возможность организации питания на предприятии: это могут быть столовые с полезными продуктами с рассчетами состава и калорийности. Важным аспектом любой программы также являются занятия физкультурой — по словам эксперта, такая активность помогает объединять работников. Другой момент — борьба с вредными привычками, в частности, курением.

Не менее важно продумать в программе возможности адаптации новых работников для снижения коммуникационных барьеров. «Если мы сейчас не заботимся о здоровье, то мы не удержим работников и в будущем будем иметь достаточно большое количество больничных листов и отток («текучку») кадров, — отметила Юлия Самойлова. — Не только зарплата удерживает сотрудников на предприятии. Это важно помнить».

Психоэмоциональное здоровье

Заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов - медицинский психолог Центраобщественного здоровья и медицинской профилактики Елена Шахрай Фото: Серафима Кузина

Более подробно на вопросах, касающихся психоэмоционального здоровья, остановилась заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов – медицинский психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Шахрай. Она напомнила, что большую часть своей жизни человек проводит на рабочем месте. Таким образом, формирование адекватного психологического климата на предприятии является очень важной составляющей здоровья и это нужно учитывать в корпоративных программах.

По словам Елены Шахрай, главным врагом психологического здоровья работников являются ежедневные стрессы. Для борьбы с ними существует целый ряд психологических методик: создание специальной комнаты психологической разгрузки, проведение тренингов, организация Школ здоровья.

Также спикер выделила такие методики, как стресс-оценка на рабочем месте и выявление групп работников психоэмоционального риска. Для этого могут использоваться различные психологические тесты и/или физиологические исследования. Например, измерение артериального давления в начале и в конце рабочего дня с последующей выдачей рекомендаций для работников. Поддерживать нормальный климат в коллективе можно и с помощью «дней/недель/месяцев психоэмоционального здоровья», в рамках которых необходимо проводить тематические мероприятия, тренинги и лекции.

Положительно на психоэмоциональном состоянии сотрудников сказывается совместный отдых или культурные походы - от поздравлений с днем рождения и совместного занятия спортом до коллективного посещения музеев, театра, кино. На помощь могут прийти зимние сады (растения радуют глаз и сплачивают вокруг себя любителей за ними ухаживать) и цветотерапия - правильный подбор цветов в дизайне рабочих интерьеров может также помочь работникам легче справиться со стрессом.

Групповая работа

Работа по группам Фото: Серафима Кузина

Представителей компаний «Сибур», «Томское пиво», «Газпром трансгаз Томск», «Северский водоканал», «Сибкабель», «Межениновская птицефабрика», «ГазинформПласт», «Манотомь», Томского политеха и других организаций разделили на команды.

В рамках групповой работы перед участникам воркшопа стояла непростая задача — аккумулировать полученные знания и имеющийся опыт, предложив идеальную корпоративную программу здоровья. Под руководством кураторов специалистам предстояло сформулировать её цели и задачи, актуальность, а также подробно прописать основные этапы реализации. Три команды участников воркшопа успешно справились с этой задачей и предложили разные подходы.

Фото: Серафима Кузина

Так, первая команда своей программой намеревалась привлечь работников к здоровому образу жизни. Их вариант вовлечения сотрудников в занятия спортом — через амбассадоров, в числе которых могли быть руководители подразделений или представители высшего руководства. Для поддержания здоровья участники первой команды предложили организовать на предприятиях комнаты психологической разгрузки, обеспечить свободный доступ к приборам, измеряющим артериальное давление и штатному массажисту. Также программа предполагала внедрение полезного меню в компании и введение скидок на него.

Фото: Серафима Кузина

Вторая команда в своей программе предложила сосредоточиться на борьбе с гиподинамией и её последствиями — лишним весом, проблемами с сердечно-сосудистой системой. Разработчики поставили перед собой амбициозную цель — увеличение физической активности с «базовой подвижностью не менее 30 минут в день». Чтобы добиться этого участники команды предложили определить исходный уровень физического развития работников, предпочитаемые виды физической активности и организовать ряд тренингов. Разработанная программа предполагает проведение анкетирования работников и тестирования их уровня физической подготовки. После следуют лекции о пользе физической активности, организация среды для занятий спортом и внутренних соревнований (среди цехов, отделов, других структурных подразделений).

Фото: Серафима Кузина

Третья команда сконцентрировалась на создании канала коммуникации для привлечения сотрудников к здоровому образу жизни. По их мнению, для этого необходимо разработать приложение «О корпоративном здоровье», которое помогло бы работникам избавиться от зависимостей, повысить их работоспособность, улучшить физические и психологические показатели и в целом сплотить коллектив. Чтобы создать такой продукт участники команды предполагают провести анкетирование сотрудников, выявив целевые потребности 90% работников (например, хотят бросить курить или узнать, как правильно делать какие-либо упражнения). Для наполнения приложения контентом предполагается привлечь специалистов. Согласно задумке авторов, разработка должна также включать календари здоровья, калькулятор калорий, общий чат с возможностью обмена информацией, конкурсы и розыгрыши, рассылки новостей на тему ЗОЖ и личный кабинет, где работники смогут отслеживать свой прогресс.

Фото: Серафима Кузина

Итогом воркшопа стали три программы корпоративного здоровья. В дальнейшем специалисты Кадрового центра «Работа России» соберут лучшие идеи в одну большую корпоративную программу здоровья и направят её в организации, представители которых приняли участие в воркшопе.

Текст: Егор Хворенков

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