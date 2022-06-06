Все на субботник: сотрудники «Томскнефти» провели эко-акцию на берегу Оби

6 июня 2022 / Партнерский материал / Фото: Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Сотрудники АО «Томскнефть» ВНК присоединились к Всероссийской акции «Вода России».

Накануне Дня защиты окружающей среды, который традиционно отмечается 5 июня, работники предприятия провели субботник на берегу Оби неподалеку от Стрежевого.

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

«Вода России» — ежегодная акция по очистке берегов водоемов от мусора, которая проходит по всей стране с 2014 года. «Томскнефть» принимает участие в акции второй город подряд. На уборку 3 июня вышли порядка 35 работников «Томскнефти». Как и в прошлом году, акция прошла в районе Колтогорской переправы, где часто отдыхают стрежевчане.

На предложение присоединиться к субботнику откликнулись не только сотрудники Управления охраны окружающей среды, но и производственных подразделений и административного сектора.

— Это акция всего предприятия, многие работники приняли в ней участие, как говорится, по зову сердца. Мы сделали рассылку по всем подразделениям, транспортное управление предоставило технику, — рассказал начальник отдела по обращению с отходами Управления охраны окружающей среды АО «Томскнефть» ВНК Денис Фоминых. — Хочу отметить, что с каждым годом ситуация улучшается. И взрослые, и особенно дети все более осознанно подходят к вопросу сохранности окружающей среды, начинают бережнее относятся к месту, где живут.

Пластиковые и стеклянные бутылки, упаковки от продуктов и сигарет, куски металла, покрышки и прочее — весь собранный в ходе уборки мусор был упакован в большие мешки и вывезен на полигон.

В целом сотрудники «Томскнефти» собрали порядка 10 кубов мусора.

— Для нас очень важно, чтобы здесь было чисто. Ведь сюда, на берег Оби, приходят дети, не хочется оставлять следующему поколению «наследие» в виде гор мусора. Это не последний субботник в этом году, планируем еще не раз выйти на уборку в течение лета и осени. — отметил начальник Управления охраны окружающей среды Андрей Давыдов. — А 27 мая команда экологов «Томскнефти» в очередной раз принимала участие в городском чемпионате по спортивному сбору мусора в Стрежевом. Соревнования традиционно проходят в рамках Всероссийских дней защиты от экологической опасности. И для нашего предприятия этот чемпионат тоже стал доброй традицией.

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: