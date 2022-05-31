Готовность ко всему:

На Советском месторождении «Томскнефти» прошли очередные масштабные учения

31 мая 2022 / Партнерский материал / Фото: Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

На Советском месторождении АО «Томскнефть» ВНК прошли традиционные тактико-специальные учения.

Специалисты компании в очередной раз отработали порядок действий при возникновении аварийного разлива и попадания нефти на водную поверхность Оби.

Учения по устранению порыва нефтепровода проходят в Обществе два раза в год. При этом каждый раз на новом месте и на новом объекте. Легенды, которые отрабатывают нефтяники, также всегда разные. На месте учений развертывается штаб, работает специальная комиссия, которая следит за ходом действия и оценивает работу специалистов. Как правило это, на мероприятии присутствуют представители контролирующих органов из ХМАО и Томской области, коллеги «Томскнефти» из других нефтедобывающих обществ. Так, на нынешних учениях, которые проходили на Советском месторождении, побывали начальник Департамента по производственной безопасности и развитию СУОТ ПАО «Газпром нефть» Виктор Сорокин, сотрудники «Славнефть-Мегионнефтегаз» и компании «Газпром нефть».

Руководил учениями генеральный директор АО «Томскнефть» ВНК Роман Жаравин. Оперативный штаб возглавил Сергей Шатыло, начальник ЦИТУ предприятия.

В нынешних учениях принимали участие 120 человек, была задействована 31 единица техники, четыре плавательных средства, в том числе — катер-нефтесборщик Lamor LC-6500, а также один беспилотник. На время учений рядом был организован пункт горячего питания для всех участников ликвидации условного разлива.

Сразу стоит отметить, что условной во время учений является только аварийная ситуация (в данном случае — порыв), все остальные действия специалистов проводятся в режиме реального времени и в полном объеме.

По легенде, которую в этот раз отрабатывали нефтяники, на береговой линии Зонтовской протоки в районе 64-го куста Советского месторождения было обнаружено нефтяное пятно. Информация об этом была немедленно немедленно передана в структурные подразделения, на вызов отправилась бригада ЦЭРТ-1. На месте специалисты обнаружили порыв на напорном трубопроводе. По легенде выход нефти составил ориентировочно до 6 тонн, площадью до 100 кв метров на суше и до 500 кв метров на водной поверхности. Далее к месту происшествия были стянуты силы и средства, проведены все необходимые мероприятия по локализации и ликвидации разлива. Специалисты не только собрали условные нефтезагрязненные отходы, но и организовали их временное хранение и транспортировку.

Уже через час после обнаружения нефтяного пятна было установлено три рубежа боновых заграждений, специалисты локализовали аварийный разлив. Опасность попадания нефти в Обь через Зонтовскую протоку была ликвидирована.

А через три часа все работы были завершены в полном объеме. Контрольные пробы, отправленные в лабораторию, подтвердили, что предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в воде не превышает установленные нормы.

«Впервые присутствовал на учениях в Томской области. Мне было важно посмотреть, как специалисты справляются с поставленными задачами, какие возникают сложности, поделиться своим опытом, помочь в решении каких-либо вопросов. По итогам учений могу сказать, что сотрудники „Томскнефти“ — профессионалы высокого класса, которые хорошо знают свое дело и оперативно справляются с возникающими проблемами», — отметил Виктор Сорокин, начальник Департамента по производственной безопасности и развитию СУОТ ПАО «Газпром нефть».

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: