Арт-лето в городе.

Как интересно и увлекательно провести лучшее время года в Томске

31 мая 2022 / Фото: Серафима Кузина

Лето — признанный многими лучший сезон в году. Идеальный, чтобы вдоволь нагуляться, надышаться свежим воздухом, набраться новых впечатлений и совершить массу открытий. Даже не выезжая за пределы Томска.

В нашем материале вместе с Tele2 рассказываем об интересных арт-объектах и атмосферных городских местах, где непременно стоит побывать этим летом.

Инженерный дворик ТПУ

Фото: Серафима Кузина

Где: пр-т Ленина, 30.

Первым делом рекомендуем заглянуть в «Инженерный дворик», который недавно открылся справа от главного корпуса Томского политехнического университета. Долгое время эта территория оставалась неухоженной и была скрыта от глаз томичей. Но теперь все изменилось — дворик превратился в арт-пространство, над которым в течение трех недель усердно работали ученые и фотографы ТПУ, медиацентра, а еще томские художники и архитекторы.

Здесь вы увидите интересные инсталляции. Например, одна из них — Vavilon — выполнена из списанной техники, найденной здесь же. Арт-объект представляет собой башню из старых телевизоров и одной VHS-камеры, которая снимает и показывает на экране всех, кто к ней подходит.

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Во дворике можно сделать массу отличных (и необычных) снимков. Не забывайте делиться ими с друзьями. Уверены, восторженные комментарии вам обеспечены. К счастью, сегодня сделать это легче легкого. Был бы под рукой телефон, а быстрый мобильный интернет точно найдется. У Tele2, например, покрытие 4G в Томске — 100%. Это значит, что в любом месте города вы можете спокойно чатиться с друзьями, мониторить соцсети, совершать видеозвонки и даже посмотреть онлайн любимый сериал.

Фото: Серафима Кузина

Но вернемся к нашей прогулке. На территории «Инженерного дворика» работает выставка фотографий, сделанных учеными университета. Это снимки ядерного реактора, корпусов и интерьеров вуза, а также различные микрофото, где изображены процессы горения топлива и слои кристалла под микроскопом с 20-кратным увеличением.

Фото: Серафима Кузина

А если спланировать свой визит в это место заранее, можно попасть на какое-нибудь познавательное мероприятие. Томский политех обещает проводить их во дворике на протяжении всего лета.

Фото: Серафима Кузина

Профессорская квартира и портреты проекта «Жесть-арт»

Фото: Серафима Кузина

Где: ул. Кузнецова, 30 и 33.

Прекрасных старинных деревянных зданий в Томске, как известно, много. Но далеко не все находятся на оживленных улицах. До некоторых нужно прогуляться. Очень рекомендуем пройтись по улице Кузнецова, где и помимо исторических домов есть, на что посмотреть.

Так, на заброшенном здании № 33 можно увидеть портреты известных томичей, которые создают в рамках собственного проекта «Жесть-арт» томские художники Лукия Мурина и Николай Исаев. Герои проекта на Кузнецова — Лидия Делекторская, Анатолий Пепеляев, Эдисон Денисов и Андрей Крячков — исторически связаны с этим кварталом. Например, известный томский композитор Эдисон Денисов жил буквально неподалеку — в доме по ул. Кузнецова, 30.

Портреты известных томичей на доме по ул. Кузнецова, 33, созданные в рамках проекта «Жесть-арт» Фото: Серафима Кузина

Сегодня в этом доме располагается частный музей «Профессорская квартира», куда мы также советуем заглянуть. Вы сможете «погрузиться» в быт томских профессоров начала XX века — прогуляться по столовой, спальне-кабинете и гостиной с аутентичной мебелью, отделкой и посудой. А еще в музее всегда комфортная температура, даже когда снаружи выше 30 по Цельсию.

Фото: Серафима Кузина

Узнать историю этого музея можно, прослушав выпуск подкаста «Наследие», где один из учредителей «Профессорской квартиры» Иван Атапин и ее директор Екатерина Кирсанова рассказывают массу всего интересного. Кстати, сделать это можно прямо во время прогулки. Если у вас мобильный интернет от Tele2, за качество соединения можно не волноваться. Даже в местах с высоким трафиком, 4G у оператора работает на хороших скоростях. Во-первых, потому что сеть строилась с запасом прочности. Во-вторых, потому что оператор постоянно повышает емкость там, где это нужно: строит новые вышки и оснащает дополнительным оборудованием уже действующие.

Мурал на Бакунина и «арт-заплатки»

Фото: Серафима Кузина

Где: ул. Бакунина, 2,

Ну и как же оставить без внимания исторический центр Томска? Воскресенскую гору и первую городскую улицу — Бакунина. Да, старая брусчатка, острог, камень основания города и пушка уже давно всем знакомы. Но и здесь можно найти кое-что любопытное.

Например, мурал (огромное изображение) на подпорной стене у подножия Воскресенской горы. Он появился здесь в прошлом году во время фестиваля уличного искусства Street Vision. Арт-объект полон знаковых для нашего города сюжетов— здесь и деревянные наличники, и фигура коня, и птица сирин. Самое то, чтобы сделать пару снимков на память о лете, проведенном в старинном сибирском городе.

Фото: Серафима Кузина

А еще недалеко от места, где начинается брусчатка, прямо на тротуаре можно увидеть цветастые пятна. Это свежие произведения искусства — арт-заплатки — керамические изображения, сюжеты которых связаны с жизнью известного томского мецената Петра Макушина. Появились они недавно, этой весной. Созданием и установкой плиток руководил автор идеи «арт-заплаток» — иркутский художник Иван Кравченко. До этого подобные предметы уличного искусства можно было встреть только в Москве и Иркутске.

Фото: Серафима Кузина

Всего заплаток 19, но найти их все — тот еще квест. Расположены они около мест, где сохранились или ранее располагались здания учреждений, в открытии которых принимали участие сам Петр Макушин и его брат Алексей.

Можно даже устроить соревнование с друзьями: кто быстрее найдет все заплатки и сделает селфи рядом с ними. А если самому произведения уличного искусства искать лень, в любой момент можно достать мобильный телефон, найти в интернете материал ТО и свериться с точным маршрутом.

Двор «Про крафт»

Фото: Серафима Кузина

Где: ул. Розы Люксембург, 5/1

В историческом центре Томска есть еще одно прекрасное место для отдыха на свежем воздухе — летний дворик у бара «Про Крафт» по ул. Розы Люксембург, 5/1. Здесь можно вкусно и недорого перекусить, разглядывая сложносоставной арт.

Фото: Серафима Кузина

Неподалеку, буквально в двух шагах, на стене здания по ул. Розы Люксембург, 8, есть еще одно интересное граффити — также итог прошлогоднего фестиваля Street Vision. Это мурал «Отверженность», его автор — Евгений Макшаков aka Chervi. Девочка с поросячьим пятачком и ушками высотой с двухэатжный дом — часть серии работ художника из Бишкека. Так автор в присущей ему манере раскрывает тему, заявленную в названии мурала.

Фото: Серафима Кузина

Make Love Art

Фото: Серафима Кузина

Где: пр-т Ленина, 85а.

Еще один интересный двор с крутыми артами и тоже в центре Томска находится за кафе Make Love Pizza на пр-те Ленина, 85а. В прохладном закутке оборудованы сидячие места, открыта летняя веранда. Здесь можно отдыхать часами: перекусить, полюбоваться интересными «поп-артами» с Бобом Марли и хипповыми микроавтобусами, поскроллить ленты соцсетей и даже посмотреть любимый сериальчик в телефоне.

Фото: Серафима Кузина

Кстати, занятный факт о любителях смотреть фильмы и видеоролики на смартфоне. Ежедневно только в сети Tele2 томичи потребляют больше 100 терабайт мобильного трафика. Одному пользователю этого хватило бы, чтобы смотреть видео онлайн в высоком качестве почти 12 лет. Не прерываясь! Хорошо, что оператор готов к таким нагрузкам. И продолжает повышать скорость интернета там, где качают больше всего.

Железный мост через Ушайку

Фото: Серафима Кузина

Нагулявшись вдоволь по городу, можно рвануть на природу. В паре сотен метров от улицы Балтийской, на берегу реки Ушайки, прямо на опорах железного моста живет еще один итог Street Vision-2021. Мурал уличной художницы из Москвы Антонии Лев. Две женщины смотрят друг на друга с опор моста, символизируя собой две стороны любого человека — темную и светлую.

Фото: Серафима Кузина

Само место найти несложно, а вот путь до него может превратиться в то еще приключение. Если попытаться дойти до моста со стороны правого берега, того, что ближе к Академгородку, то обнаружатся места, похожие на декорации к последним фильмам о безумном Максе.

Зато под мостом благодать: журчит вода, тень дарит долгожданную прохладу, искусство наполняет творческой энергией, а все это вместе просто умиротворяет. Поэтому здесь, под мостом или чуть выше по течению, можно смело собирать друзей на пикник. Главное — не забыть дома мобильный телефон.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: